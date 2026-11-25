Джуд Белингам отхвърли сравненията със Зинедин Зидан, след като отбеляза впечатляващ гол при победата на Реал Мадрид с 5:1 над ПСВ в Шампионската лига. Англичанинът започна мача извън стартовия състав, но се появи след почивката и промени развоя на двубоя.

Реал Мадрид изоставаше с 0:1 на полувремето, преди Феде Валверде да изравни в 50-ата минута. Десет минути по-късно Белингам получи топката пред наказателното поле, овладя я с две докосвания във въздуха и отправи удар от воле с външната част на десния крак. Вратарят на ПСВ Матей Ковар не успя да реагира.

„Честно казано, бях малко изненадан. Знаех, че мога да овладея добре топката, но обикновено от тази позиция поглеждам към съотборниците си, за да видя дали има възможност за пас. Топката ми падна удобно и си казах: просто ще стрелям“, заяви Белингам.

Полузащитникът определи попадението като важно, тъй като е дало на Реал Мадрид контрол върху играта. Голът беше четвърти за него в последните пет мача на испанския клуб.

Жозе Моуриньо, който реши да остави англичанина на пейката заради натоварената програма на Реал Мадрид, го определи като най-добрия полузащитник в света.

„Той е невероятен играч, който притежава всичко. Има физика, разбира играта - има абсолютно всичко. Днес той промени развоя на мача“, каза Моуриньо.

След попадението на Белингам Реал Мадрид разви убедително обрата и стигна до крайния резултат 5:1.

На въпрос дали трябва да бъде сравняван със Зидан, Белингам отговори с признание към бившия футболист на Реал Мадрид.

„Мисля, че Зидан е много по-добър от мен. Той е много по-елегантен и е мой идол“, заяви английският полузащитник.

Така Белингам избегна паралелите с легендата на Реал Мадрид, въпреки че голът му срещу ПСВ отново напомни за техническото изпълнение, с което Зидан остава запомнен във футболната история.