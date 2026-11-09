Дилета Леота отново прикова погледите с впечатляващи снимки в Instagram

Италианската спортна журналистка Дилета Леота отново привлече вниманието на своите почитатели с нова серия от кадри в социалните мрежи, на които акцентира върху дългите си крака.
Красавицата сподели моменти както от професионалните си ангажименти, така и от свободното си време. Публикацията ѝ в Instagram бързо събра огромен интерес, а под снимките продължават да се трупат харесвания и коментари.
Леота се радва на внушителна популярност в платформата, където е следвана от около 9,3 милиона души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Титак
23:01 09.11.2026
3 Пич
Гледах, гледах да видим красавица - качил си неква кощрамба като кобила, с крака на насекомо, и физиономия на Дедо Мраз!!!
А не е като да не съм подпийнал...
Коментиран от #4
23:04 09.11.2026
4 Гост
До коментар #3 от "Пич":Баце Пич, внимавай! Както написах, ама мъ трият, тая остана и един донгъл.да иввади, и ...
23:23 09.11.2026