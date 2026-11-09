Дилета Леота отново прикова погледите с впечатляващи снимки в Instagram

Италианската спортна журналистка Дилета Леота отново привлече вниманието на своите почитатели с нова серия от кадри в социалните мрежи, на които акцентира върху дългите си крака.

Красавицата сподели моменти както от професионалните си ангажименти, така и от свободното си време. Публикацията ѝ в Instagram бързо събра огромен интерес, а под снимките продължават да се трупат харесвания и коментари.

Леота се радва на внушителна популярност в платформата, където е следвана от около 9,3 милиона души.