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Дилета Леота отново прикова погледите с впечатляващи снимки в Instagram

Дилета Леота отново прикова погледите с впечатляващи снимки в Instagram

9 Ноември, 2026 22:48 623 4

  • дилета леота-
  • instagram-
  • спортна журналистика-
  • социални мрежи-
  • италия

Красавицата сподели моменти както от професионалните си ангажименти

Дилета Леота отново прикова погледите с впечатляващи снимки в Instagram - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианската спортна журналистка Дилета Леота отново привлече вниманието на своите почитатели с нова серия от кадри в социалните мрежи, на които акцентира върху дългите си крака.

Красавицата сподели моменти както от професионалните си ангажименти, така и от свободното си време. Публикацията ѝ в Instagram бързо събра огромен интерес, а под снимките продължават да се трупат харесвания и коментари.

Леота се радва на внушителна популярност в платформата, където е следвана от около 9,3 милиона души.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Титак

    0 0 Отговор
    Какво ни я само пробутвате, все едно че е нещо - 35г. омъжена с две деца. Тази е взела-дала.

    23:01 09.11.2026

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Къде бе...?!
    Гледах, гледах да видим красавица - качил си неква кощрамба като кобила, с крака на насекомо, и физиономия на Дедо Мраз!!!
    А не е като да не съм подпийнал...

    Коментиран от #4

    23:04 09.11.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Баце Пич, внимавай! Както написах, ама мъ трият, тая остана и един донгъл.да иввади, и ...

    23:23 09.11.2026

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