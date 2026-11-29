Пауло Дибала има желание да приключи кариерата си в Италия. Нападателят на Рома сподели това в интервю за медията на УЕФА преди двубоя срещу Пари Сен Жермен, завършил 2:2. „Никога не съм си представял, че ще имам такава кариера, нито че ще прекарам 15 години в Италия. Живял съм в южната, северната и централната част на страната. Тук съм почти половината си живот и съм много щастлив“, заяви аржентинецът.

Дибала добави, че Италия го е приела с отворени обятия, а дъщеря му е родена там. „Надявам се да остана в Италия до края на кариерата си. Би било много специално да посветя цялата си футболна кариера на Серия А, както и на годината, която прекарах в Серия Б“, каза още той. Аржентинецът коментира и физическото си състояние.

През този сезон той има 10 участия във всички турнири и четири асистенции, като призна, че работата на треньора Джан Пиеро Гасперини и щаба му помага да разпределя натоварванията си и да бъде на разположение на отбора.