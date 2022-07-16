11.00 Световен рали шампионат, Естония МАХ Спорт 2
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.00 "Зандхауден" - "Арминия" Диема спорт 2
14.00 "Санкт Паули" - "Нюрнберг" Диема спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1
15.00 Волейбол, полуфинал във ВНЛ (жени) МАХ Спорт 3
15.50 Супербайк: Световен шампионат, Великобритания, първо състезание Евроспорт 2
17.00 Световен рали шампионат, Естония МАХ Спорт 2
18.30 "Локомотив" (Сф) - ЦСКА Диема спорт
18.30 Волейбол, полуфинал във ВНЛ (жени) МАХ Спорт 3
19.50 Формула "Е": Световен шампионат, Ню Йорк Евроспорт 1
21.00 "Левски" - "Спартак" Диема спорт
21.00 Бокс, гала вечер Франк Уорън МАХ Спорт 1
21.00 UFC, Ортега срещу Родригес МАХ Спорт 2
21.30 "Магдебург" - "Фортуна" Диема спорт 3
22.00 Дания - Испания (жени) БНТ 3
01.00 Голф: PGA тур, „Баракуда чемпиъншип“, трети ден Евроспорт 2
03.05 "Чикаго" - "Сиатъл" МАХ Спорт 4
04.30 "Челси" - "Америка" МАХ Спорт 3
16 Юли, 2022 08:07 3651
Спортът по ТВ в събота (16 юли)
Ето какво може да гледаме днес
11.00 Световен рали шампионат, Естония МАХ Спорт 2
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