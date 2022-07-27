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Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига

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Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига

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Вижте как завършиха срещите снощните мачове

Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионска лига по футбол, резултати от втория квалификационен кръг:

АЕК Ларнака (Кипър) - Мидтиланд (Дания) - 3:4 след дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията (1:1 в първия мач)

Виктория Пилзен (Чехия) - ХИК Хелзинки (Финландия) - 5:0 (2:1)

Шериф Тираспол (Молдова) - Марибор (Словения) - 1:0 (0:0)

Дюделанж (Люксембург) - Пюник Ереван (Армения) - 1:4 (1:0)

Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Лудогорец (България) - 2:1 (0:3)

Шкупи (Република Северна Македония) - Динамо Загреб (Хърватия) - 0:1 (2:2)


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