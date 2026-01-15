Xiaomi пусна "умни" очила с цена от 179 евро

Xiaomi допълни голямата си европейска премиера на серията Redmi Note 15 с нов аксесоар Голямата изненада са интелигентните очила Mijia Smart Audio Glasses, които на пръв поглед не се различават от стандартен моден аксесоар, но крият в рамките си мощна аудио система с два говорителя и четири микрофона. С тегло от едва 27 грама за титаниевата версия, те предлагат до 13 часа непрекъснато слушане на музика и са оборудвани с иновативен режим за поверителност, който предотвратява „изтичането“ на звук към околните по време на разговори.

Очилата се предлагат в три стила – класическия Browline, авиаторския Pilot-Style и олекотения Titanium, като цените варират между 179 и 199 евро. Освен че поддържат едновременно свързване към две устройства чрез Bluetooth 5.4, те разполагат и с уникална функция за запис на разговори и срещи в реално време, която се активира с просто задържане на тъч-зоната върху рамката. Защитата IP54 гарантира, че устройството ще оцелее при изпотяване или лек дъжд, а зареждането става чрез магнитен конектор, който се прикрепя дискретно към дръжките.

За по-традиционните потребители Xiaomi представи и бюджетните слушалки Redmi Buds 8 Lite, които се позиционират като „убиец“ на конкуренцията в ниския ценови клас с цена от едва 23 евро (около 45 лв.). Въпреки скромната сума, слушалките предлагат 42dB хибридно активно шумопотискане (ANC), 12,4-милиметрови титаниеви драйвери и впечатляващ общ живот на батерията от 36 часа заедно с кейса за зареждане. Моделът поддържа бързо зареждане, което осигурява 2 часа работа само след 10 минути в кутията, и разполага с 5 предварително зададени еквалайзера за персонализиране на звука през приложението Xiaomi Earbuds.

Докато очилата Mijia са насочени към технологичните ентусиасти и работещите в динамична среда, Buds 8 Lite са проектирани да бъдат масовият избор за всеки, който търси качествен звук и ANC на безпрецедентно ниска цена.