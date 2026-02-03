Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Подробности и нови снимки на сгъваемия iPhone Fold

3 Февруари, 2026 12:50 616 1

Очаква се моделът да дебютира по-късно тази година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дизайнът на най-очаквания смартфон за феновете на Apple, а и не само, бе значително разкрит. Според най-новите изтекли данни от Weibo, Apple се отказва от традицията на iPhone за своя дебютен сгъваем модел, наречен iPhone Fold (или „iPhone Ultra“). Предвиден за представяне заедно с iPhone 18 Pro серията през септември тази година, устройството според информациите дава приоритет на вътрешната инженерна конструкция и издръжливостта пред традиционното разположение на бутоните.

В ход, който отразява iPad mini, Apple премества бутоните за регулиране на звука в горния десен ъгъл на корпуса. Това неконвенционално разположение е пряк резултат от вътрешната архитектура на телефона. С консолидирана дънна платка от дясната страна, Apple избира да запази кабелите локализирани, за да избегне преминаването на деликатни лентови кабели през пантата, подложена на голямо напрежение. Това оставя левия край на устройството напълно „чист“, което води до минималистичен профил, който би трябвало да подобри дългосрочната механична надеждност.

Подробности и нови снимки на сгъваемия iPhone Fold

Докато лявата страна е гладка, десният край остава командният център, в който се намират бутонът за включване с вграден Touch ID и новият сензор за управление на камерата. Връщането към Touch ID е тактическа необходимост, за да се запази дебелината на сгъваемия телефон до прогнозираните 4,5 мм (в разгънато състояние), тъй като стандартният сензор за Face ID остава прекалено обемист за ултратънката рамка на Fold, наподобяваща книга. Модулът на задната камера, вдъхновен от предстоящия iPhone Air, според информациите ще разполага с хоризонтално разположение на двойна камера, поместена в изцяло черен панел, независимо от цвета на корпуса.

Ранните производствени доклади сочат ограничена цветова гама, като досега единственият потвърден цвят е бял, към който вероятно ще се присъединят дискретен черен или „титанов сив“ вариант при пускането на пазара.

Конфигурацията включва 7,8-инчов вътрешен екран без гънки и 5,5-инчов дисплей на капака, което го прави най-малкият външен екран на съвременен iPhone. Като е освободила лявата страна на шасито, Apple е направила място за масивна батерия с капацитет 5500 mAh – най-голямата, която някога е била монтирана в iPhone. В комбинация с предстоящия чипсет A20 Pro (2nm) и 12 GB RAM, Fold ще се изправи в сегмент, който до момента се доминира от Samsung.


    Аз изобщо не го я очаквам тая скъпа прехвалена пръчка.Сиг пак ще кажат ,че е първия сгъваем телефон на планетата.

