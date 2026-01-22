Sony представи LinkBuds Clip – слушалки, които се носят като обеци

Докато индустрията на безжичните слушалки се надпреварва в това кой ще предложи по-добро шумопотискане, Sony реши да поеме в коренно различна посока. На 21 януари, японският технологичен гигант официално представи най-новия член на своето аудио семейство – LinkBuds Clip. Тези слушалки не влизат в ушния канал, а се защипват за външната част на ухото, подобно на модерен аксесоар или обеца, позволявайки на потребителя да остане напълно свързан с околния свят.

Дизайнът тип „клипс“ (Open-Ear) става все по-популярен сред бегачи, колоездачи и офис служители, които искат да слушат музика или подкасти, без да губят „ситуационна осведоменост“. Sony са заложили на ергономична U-образна форма с подвижни силиконови възглавнички, които гарантират стабилност дори при интензивно движение.

Слушалките предлагат до 9 часа непрекъсната работа, а компактната кутийка осигурява общо 37 часа. Ултрабързото зареждане е полезно, като предлага само 3 минути в калъфа за 1 час слушане. Приложението предлага три нива на чуваемост – Standard, Voice Boost (за по-ясни разговори) и Sound Leakage Reduction (за да не пречите на околните в тиха среда).

Sony използва комбинация от сензор за костна проводимост и AI алгоритъм за филтриране на шума, което прави гласа ви ясен дори при силен вятър или градски трафик. Рейтингът IPX4 гарантира, че LinkBuds Clip няма да се предадат пред потта или лекия дъжд.

Официалната цена за Европа е фиксирана на 199 евро. Продажбите стартират в началото на февруари, като слушалките ще се предлагат в четири цвята: черно, бежово, лилаво и маслинено зелено. За любителите на персонализацията, Sony пуска и отделни цветни капачета за кутийката и възглавнички за ушите на цена от около 25 евро.