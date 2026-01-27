Новини
Xiaomi представи интелигентна ключалка за врата с изключително лесен монтаж

27 Януари, 2026

Иновацията се интегрира директно върху вече съществуващата брава

Xiaomi представи интелигентна ключалка за врата с изключително лесен монтаж - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Xiaomi атакува пазара на умни домове с нов модел, наречен Self-Install Smart Lock, който е проектиран с една основна цел – да се интегрира директно върху вече съществуващата брава, премахвайки нуждата от професионални услуги, пробиване или подмяна на целия обков. Това е малка технологична революция за наемателите или за хората, които не искат да променят облика на входната си врата, но държат на модерния комфорт.

Устройството е съвместимо с осем от най-разпространените стандарти за заключване, включително популярните Europrofile и системи от типа ASSA 2000. Механизмът работи с ключове с дебелина до 5 мм, като единственото условие е цилиндърът да има специфична височина. Гъвкавостта на управление е впечатляваща – от класическото отключване с физически ключ за традиционалистите, до гласови команди и контрол през смартфон. За тези, които търсят пълно биометрично изживяване, е предвиден допълнителен модул с клавиатура, който поддържа кодове и пръстови отпечатъци.

Xiaomi представи интелигентна ключалка за врата с изключително лесен монтаж

В технологично отношение Self-Install Smart Lock е истински "универсален войник". Поддръжката на протокола Matter позволява безпроблемна комуникация с екосистемите на Apple Home, Google Assistant и Amazon Alexa, превръщайки ключалката в център на сигурността. Вграденият патентован чип MJA1 гарантира криптирана връзка, а сертификатът за киберсигурност EN18031 е доказателство, че дигиталната защита е на нивото на физическата.

Батерията с капацитет 2450 mAh осигурява до половин година автономна работа, което е завидно постижение за толкова компактно устройство. Освен удобство, джаджата предлага и спокойствие – тя мигновено изпраща известия при опити за взлом или когато децата се приберат от училище. Новинката вече прави своя пазарен дебют в Япония и ОАЕ, като цената варира между 80 и 100 долара в зависимост от региона.


