Серията REDMI Note надхвърля 460 милиона доставки в световен мащаб, разширявайки водещата позиция на Xiaomi в средния ценови клас

Като третия по големина производител на смартфони в света, с 14% дял от глобалния пазар на смартфони през третото тримесечие на 2025 г. (Omdia), Xiaomi е широко разпознаваема със своите смартфони, но постепенно се утвърди като глобален гигант в потребителската електроника. Днес компанията предлага смартфони, електрически автомобили и домакински уреди на световните пазари, стъпвайки върху своята стратегия за интелигентна екосистема „Човек × Автомобил × Дом“.

Към септември 2025 г. глобалните месечни активни потребители на Xiaomi надхвърлят 740 милиона. В рамките на това портфолио REDMI играе ключова роля за разширяването на глобалното присъствие на Xiaomi, достигайки знаковия праг от 1 милиард доставени смартфона през 2023 г. Като основна продуктова линия под бранда REDMI, серията REDMI Note има съществен принос за това постижение, с натрупани доставки от над 460 милиона устройства в повече от 100 държави към 18 декември 2025 г. Надграждайки този успех, Xiaomi е на път да разшири продуктовата линия REDMI Note този месец с представянето на серията REDMI Note 15.

„През последното десетилетие серията REDMI Note спечели доверието на потребителите на глобалните пазари, а това е неизменно свързано с дългосрочните инвестиции на Xiaomi в научноизследователска и развойна дейност“, заяви Синтия Чен, маркетинг директор на REDMI в отдела за глобален маркетинг на Xiaomi. „Откакто серията беше пусната за първи път в Сингапур преди 12 години, ние непрекъснато подобряваме производителността, качеството и достъпността в голям мащаб. Този месец с радост представяме най-новата серия REDMI Note 15 на публиката по целия свят.“

От първото глобално представяне до световен успех

Създадена с цел да балансира производителност, качество и достъпност, серията REDMI Note допринася за глобалното разпространение на смартфоните. Серията прави своя дебют на световния пазар в Сингапур през 2014 г., като постига рекордни продажби от 5000 бройки за по-малко от минута. По-късно същата година тя предизвиква още по-голям ентусиазъм в Индия, където първоначалното зареждане се изчерпва само за 8 секунди, което отразява силното потребителско търсене. Първият модел REDMI Note разполага с 5,5-инчов дисплей, забележителна за онова време батерия с капацитет над 3000 mAh и висока производителност на достъпна цена, с което поставя основите на дългосрочната посока на серията.

Първият REDMI Note

Между 2017 и 2018 г. глобалното разширение се ускорява. През май 2017 г. серията REDMI Note 4 е водеща в официалното навлизане на латиноамериканския пазар чрез Мексико. Междувременно, през ноември 2017 г. серията дебютира в Испания, отбелязвайки първата си стъпка на европейския пазар. Днес серията REDMI Note се предлага в повече от 100 страни по целия свят, подкрепена от всеобхватна мрежа, включваща магазини Xiaomi, големи платформи за електронна търговия и партньорства с мобилни оператори.

Ново ниво среден клас чрез иновации на ниво флагман

Освен географския обхват, серията REDMI Note се фокусира върху намаляване на разликата между смартфоните от среден клас и премиум смартфоните. Чрез въвеждането на по-висококачествени функции в по-достъпни ценови сегменти, серията превръща мотото на Xiaomi „Innovation for Everyone“ в осезаемо продуктово преживяване, променяйки глобалния пазар на смартфони.

Камерата подчертава тази еволюция. Серията REDMI Note често е била лидер в своя сегмент по отношение на иновациите в областта на изображенията. REDMI Note 12 Pro+ 5G отбеляза важен момент с въвеждането на 200-мегапикселова камера с оптична стабилизация на изображението, първата камера с OIS в историята на серията REDMI Note. В комбинация с флагман сензор 1/1,4" и 120 W HyperCharge, устройството предлага функции, които преди са били запазени само за премиум устройства.

Повишаване на издръжливостта в ежедневието

Издръжливостта се подобрява паралелно с производителността. Серията REDMI Note 7 въвежда защитата Corning® Gorilla® Glass 5 както на предния, така и на задния панел, което е необичайна характеристика за устройства от среден клас през 2019 г. REDMI Note 10 Pro добавя IP53 защита от пръски и структурна подсилване. REDMI Note 13 Pro+ 5G отбеляза значителен скок, като става първото глобално устройство REDMI Note, което предлага водоустойчивост и прахоустойчивост на ниво флагман IP68, заедно с дисплейна защита Corning® Gorilla® Glass Victus®. REDMI Note 14 Pro+ 5G и REDMI Note 14 Pro 5G напредват още повече с Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и сертификат IP68.

Следващата стъпка: Серията REDMI Note 15

С глобалното си представяне на пазара този месец, серията REDMI Note 15 бележи следващата фаза в еволюцията на продуктовата линия, засилвайки позицията си чрез непрекъснати подобрения в издръжливостта, производителността и потребителското изживяване. С REDMI Titan Durability, серията REDMI Note 15 предлага дълготрайна батерия, засилена защита при падане и подобрена устойчивост на прах и вода във всички модели, което отразява фокуса върху надеждността в ежедневието.

Серията REDMI Note 15 допълнително намалява разликата между достъпните смартфони и премиум флагманите, като въвежда по-широк спектър от технологии на флагман ниво, включително силициево-въглеродна технология на батерията, охладителна система Xiaomi IceLoop и множество AI-базирани функции, предназначени да поддържат стабилността на производителността и интелигентни сценарии на използване. С цена между 229 и 520 евро, серията REDMI Note 15 отговаря на разнообразните нужди на широка глобална аудитория.

В челната позиция на серията, REDMI Note 15 Pro+ 5G представя най-модерната хардуерна конфигурация до момента, с нова 200-мегапикселова камера с изключителна яснота, задвижвана от сензор HPE, който прави своя световен дебют. Той също така предлага цялостна защита от прах и вода по стандартите IP66/IP68/IP69/IP69K и притежава 5-звезден сертификат за премиум производителност от SGS, което подчертава непрекъснатите усилия на серията да повиши стандартите за смартфони.

По-добри устройства, благодарение на дългосрочни научноизследователски и развойни дейности и модерно производство

Зад тази стабилна еволюция на серията REDMI Note стои дългосрочният ангажимент на Xiaomi към научноизследователската и развойна дейност. Способността на серията да въвежда последователно съвременни технологии на по-достъпни цени се подкрепя от инвестиции в основни технологии, инженерство и производствени възможности.

Според данни от финансовия отчет на компанията, Xiaomi е инвестирала 23,5 милиарда юана (около 3,3 милиарда долара) в научноизследователска и развойна дейност през първите три тримесечия на 2025 г., като планира да увеличи тази инвестиция до 40 милиарда юана (около 5,7 милиарда долара) през 2026 г.

Този мащаб на инвестициите се отразява в широкото глобално присъствие на Xiaomi в областта на научните изследвания. Компанията е създала обширна мрежа за научноизследователска и развойна дейност, която обхваща повече от 730 лаборатории в 11 града по целия свят.

В допълнение към тези възможности за научноизследователска и развойна дейност, Xiaomi разполага с най-модерна собствена инфраструктура за интелигентно производство, включително фабриката за електромобили Xiaomi EV Factory в Пекин, Китай, която започна да функционира през 2023 г., и фабриката за интелигентни домакински уреди Xiaomi Smart Home Appliance Factory в Ухан, Китай, която започна да функционира през октомври 2025 г. Xiaomi Smart Factory в Пекин – централният център на Xiaomi за производство и изследвания в областта на смартфоните – започна да функционира през 2024 г. и демонстрира ефективността на усъвършенстваните производствени системи на компанията, като готовите смартфони излизат от производствената линия на всеки шест секунди. Заедно тези съоръжения укрепват способността на Xiaomi да разширява иновациите и качеството от разработка към масовото производство.

Xiaomi Smart Factory. Пекин, Китай.

Напред към следващата фаза на глобален растеж

С глобални доставки, надхвърлящи 460 милиона бройки, серията REDMI Note въплъщава водещия принцип на Xiaomi „Innovation for Everyone“, предоставяйки на потребителите достъп до съвременни технологии в голям мащаб. Подкрепена от постоянни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и интегрирани производствени възможности, серията продължава да се развива и да повишава очакванията. Глобалното представяне на серията REDMI Note 15 бележи следващата стъпка в това пътуване, като отново поставя нови стандарти за достъпни смартфони с висока производителност.

*Данните са взети от вътрешни данни на Xiaomi.

*Цената и наличността варират в зависимост от пазара и каналите за продажба.