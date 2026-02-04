Новини
Спартак Варна стартира кампания с дарителски билети за дербито с Черно море

4 Февруари, 2026 23:24 870 0

  • спартак варна-
  • инициатива-
  • фенове -
  • дарителски билети -
  • градско дерби -
  • черно море-
  • варна -
  • билети

Събраните средства ще бъдат изцяло насочени към премиите на футболистите

Спартак Варна стартира кампания с дарителски билети за дербито с Черно море - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна обяви началото на специална инициатива, насочена към верните си фенове – дарителски билети за предстоящото градско дерби срещу Черно море. Този път страстта към любимия отбор може да се изрази не само от трибуните, но и чрез жест на подкрепа, който ще мотивира играчите на терена.

Всеки, който желае да подкрепи „сините орли“, може да закупи дарителски билет на стойност 10 евро. Събраните средства ще бъдат изцяло насочени към премиите на футболистите, като по този начин феновете ще покажат, че зад отбора стоят хиляди верни сърца, готови да ги подкрепят във всяка битка.

Важно е да се отбележи, че дарителският билет не дава право на достъп до стадиона за самия мач.

За присъствие на дербито е необходим стандартен входен билет.

Дарителската инициатива е израз на солидарност и обединение на варненската футболна общност, която застава плътно зад своите любимци. „Скъпи спартаклии, сега е моментът да покажем, че сме едно семейство! Всеки дарителски билет е още един знак, че вярваме в отбора и сме с него до последния съдийски сигнал“, призовават от ръководството на Спартак Варна.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
