Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Драматично: Милиони в Германия са застрашени от бедност

Драматично: Милиони в Германия са застрашени от бедност

4 Февруари, 2026 23:36 2 796 60

  • бедност-
  • германия-
  • германци-
  • бездомници-
  • доходи

Все повече хора в Германия изпитват парични затруднения в ежедневието. Как е възможно това в богата страна като Германия?

Драматично: Милиони в Германия са застрашени от бедност - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Германия се увеличава броят на хората, застрашени от бедност. По данни на Федералната статистическа служба през миналата 2025 година близо 13,3 млн. души в Германия са били застрашени от бедност. Това представляват 16,1% от населението на страната. Техният дял се е увеличил и спрямо предходната година, когато е бил от 15,5%, посочва АРД.

Под границата на бедността

Като застрашени от бедност се смятат хората, чиито доходи са по-малко от 60% от средното за страната ниво. През 2025 година тази гранична стойност се е равнявала на 1 446 евро чист доход за несемеен, а за домакинствата с двама пълнолетни и две деца под 14 годишна възраст – тя е била 3 036 евро на месец.

Особено несемейни, живеещи в самостоятелно жилище, както и самотни майки или безработни са особено често застрашени от бедност. Доходите на почти 65% от тези групи са се намирали под линията на бедността. В същата група на хората в риск от бедност попадат и редица хора в пенсионна възраст.

Социално изключване

Още по-драматични са данните за онези, които поради липса на средства на практика са изключени от социалния живот на обществото – тоест от възможността да ползват предложения в сферата на образованието, културата, спорта, изкуствата и т.н. Ако те също бъдат взети предвид, броят на застрашените от бедност или социално изключване през миналата година би нараснал до 17,6 млн. души. Това отговаря на дял от над една пета от цялото общество.

В богата страна като Германия има семейства с деца, в които не е възможно да се поправи счупено легло или повредена перална машина поради липса на средства. Данните за 2025 г. сочат, че 15,2% от децата са били застрашени от бедност. Най-големият рисков фактор в това отношение е ниското ниво на образование на родителите, което почти винаги води до безработица или нископлатен труд.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    81 7 Отговор
    Ами да се спира плащането на войната на украинци ,и да се затварят границите за мигранти .Да ги връщат от къде са дошли ,а тези социални и държавни апартаменти да се дават на нуждаещи европейци по държавите в Европа !

    Коментиран от #8, #58

    23:40 04.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха хаха ха

    12 69 Отговор
    Гладуващите в Путлерланд са застрашени от богатство

    23:40 04.02.2026

  • 4 Али

    43 2 Отговор
    Блазя ни значи, а ставаме все по-добре.

    23:41 04.02.2026

  • 5 Кандидат депутат

    65 2 Отговор
    Ние сме в клуба на богатите , германците да се оправят

    23:42 04.02.2026

  • 6 Чичи

    47 4 Отговор
    А и там се напълни с всякакви. Милиони са вече от близкия изток,поляци,сигани от всички държави на ЕС са там на помощи; милиони украинци от войната....всички те са в тая статистика. А беден германец кореняк...може и да има,но тая статистика се дължи на емигриралите.

    Коментиран от #27

    23:42 04.02.2026

  • 7 Констатация

    72 3 Отговор
    Ами да да започнем..., баба Меркел, Шолц и Мерц, в Германия. Оланд и два президентски мандата на Макарона. Два мандата на Акушерката в Брюксел..., ето ви го и резултата!

    23:44 04.02.2026

  • 8 Абе

    3 19 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Как да ги дават по държавите в Европа.???

    23:44 04.02.2026

  • 9 ...

    11 55 Отговор
    В русия е супер. Един лекар взима 400 евро заплата
    ...а като го пратят на фронта има и бонус 50 евро...

    Коментиран от #17

    23:45 04.02.2026

  • 10 Никой

    34 2 Отговор
    Това ще стане и в БГ.

    Просто е тенденция - не се извършва нищо.

    Но - пък то и животът си минава вече.

    23:47 04.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    42 0 Отговор
    Днес в КЕВР беше само Росен Миленов.А къде са другите с двойните сметки за ток?

    Коментиран от #18, #56

    23:48 04.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стига бре

    45 2 Отговор
    Сега и на Германия ли ще помагаме

    23:55 04.02.2026

  • 15 9689

    56 2 Отговор
    Защо не пишете,че и ние сме застрашени защото сме част от далите гаранция за 90 милиарда евро на Зеленски които никога няма да върне.Браво на чехите,словаците и унгарците които имаха смелост и не са будали като нашите продажници.

    23:55 04.02.2026

  • 16 Да Който не работи получава2000€

    32 3 Отговор
    И квартира
    Това е унизително!!!
    Трябва да се вдигнат помощите на 4000€ на месец

    23:56 04.02.2026

  • 17 важно

    9 39 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122 евро на 137.22 евро !

    Коментиран от #28

    23:57 04.02.2026

  • 18 ще проверяват

    1 17 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    ако има грешки, ще връщат парите

    Коментиран от #23

    23:58 04.02.2026

  • 19 Рюте там натювците Мерц

    23 0 Отговор
    Направо ще ги попилеят.

    23:58 04.02.2026

  • 20 Анонимен

    49 2 Отговор
    И кой ги накара да приемат инженерите от Близкия изток и Африка заедно с многочленните им семейства? Кой ги накара да се разорят, пращайки пари за оръжия на Украйна?

    Драматично било. 16% били застрашени от бедност. В България са поне 60%! Ама за нашия драматизъм на никого извън България не му пука, нали.

    На всичкото отгоре сега ще трябва да покриваме и техния дълг в еврозоната. Срам нямат.

    00:00 05.02.2026

  • 21 1 446 евро чист доход за несемеен

    33 2 Отговор
    Ако е бедност и мизерия в еврозонска България какво е?

    00:00 05.02.2026

  • 22 Аааа, нема нема ...край

    24 2 Отговор
    Русия повече няма да ги храни

    Коментиран от #31

    00:02 05.02.2026

  • 23 Само на тези

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "ще проверяват":

    които са подали жалби.

    00:02 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тома

    26 0 Отговор
    Ами какво да кажем ние с гайдите щом в Германия е така

    00:04 05.02.2026

  • 26 Нацистки коптор ...

    23 1 Отговор
    Пенсионерите също плащат задължителни вноски за здравно осигуряване и осигуряване за дългосрочни грижи. От въвеждането му преди 30 години, вноската за осигуряване за дългосрочни грижи се е увеличила от 1% на 3,6% (4,2% за бездетни лица). Тази година ще бъде начислена еднократна фиксирана вноска от 4,8%, която ще поеме половината от увеличението на пенсията от 3,74%. В резултат на това повече от половината от всички пенсионери, общо над 10 милиона, получават пенсия под 1100 евро на месец, което е под официалната линия на бедност. Един на всеки пет жители на Германия над 65-годишна възраст вече се счита за изложен на риск от бедност. Въпреки това следващият кръг от съкращения е неизбежен. Богатите и свръхбогатите, чиито активи и доходи се увеличиха драстично през последните години и които не внасят нито цент в задължителните осигурителни фондове, често дори не плащат данъци, не са преследвани по съдебен ред. В Германия вече има 249 милиардери и 1,6 милиона милионери (без да се броят собствениците на имоти) с общи активи от 5,4 трилиона евро.

    Коментиран от #32, #35

    00:06 05.02.2026

  • 27 Луд

    17 6 Отговор

    До коментар #6 от "Чичи":

    Колко си наивен , Украинско семейство с две деца получава 2400 евро социал и платени наем ,ток, вода, интернет , телефон , здравни , безплатен обществен транспорт което е още толкова по големите градове .
    Поляците отдавна вече ги няма , полската икономика е по добре от Германската в момента.

    Коментиран от #45

    00:08 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нацистки коптор ...

    25 2 Отговор
    Държавният дълг ще нарасне от 2,7 трилиона евро на 3,7 трилиона евро през 2026 година поради допълнителни военни заеми и изключва всякакво увеличение на социалните разходи.и още го търпят тоя Мерц

    00:14 05.02.2026

  • 30 Анджо

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Да защото те са свикнали и средната про
    дължителност на живот в русия е 55 години.
    Меркел набърка тая каша и избяга.

    00:14 05.02.2026

  • 31 ......

    4 23 Отговор

    До коментар #22 от "Аааа, нема нема ...край":

    Тя пък така ги хранеше, продаваше им газ на тройни цени.Русия себе си не може да изхрани вече, а и разликата в стандарта е огромна. в Русия заплатата е 200, а в германия 2 500.

    00:16 05.02.2026

  • 32 1,6 милиона милионери

    18 2 Отговор

    До коментар #26 от "Нацистки коптор ...":

    Ама с 1 милион евро трудно ще купиш 200 кв.м панелка а в ГДР на времето сключваш граждански брак и още в гражданското получаваш ключовете за апартамент безплатно...

    Коментиран от #37

    00:19 05.02.2026

  • 33 Гошо

    6 25 Отговор
    Застрашени били. И аз искам така с 1273 евро праг на бедност. В Русия е към 190 евро. Който не вярва - да провери . Само не ми казвайте,моля ,че цените в Русия са 6-7 пъти по-ниски ,защото далеч не е вярно. Храната е вече почти едно към едно с немската. Просто при нас е по-, скъпо,

    00:20 05.02.2026

  • 34 Питам

    33 1 Отговор
    Стига сте писали за Германия,ние сме най - бедната страна в Европа.Като слушах Борисов излиза че сме най-новата и влиятелна страна.Защо не пишете в България колко деца са гладни и ровят в кофите,къде спят.Пенсии 300 евро с какво се хранят тези хора,а ми пишете германците дето имат минимална пенсия 1000 евро,били бедни.Колко хора сега остават без работа от закрити предприятия,какво ни интересуват германците.

    Коментиран от #41

    00:21 05.02.2026

  • 35 Ицо Певеца

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нацистки коптор ...":

    Това са украински фейкове,колега.

    00:22 05.02.2026

  • 36 За Украйна да има

    19 0 Отговор
    НЕ е Драматично че Милиони в Германия са застрашени от бедност

    00:22 05.02.2026

  • 37 Гошо

    9 8 Отговор

    До коментар #32 от "1,6 милиона милионери":

    Много си в грешка - хората в ГДР не са имали право да си купуват жилища, а само да ги наемат. Единствено са можели да си купуват бунгала и малки къщурки в курорти и по селцата. ( Имам роднини немци от ГДР ). В България е можело да се купи, но там не.

    00:23 05.02.2026

  • 38 Големи подлярки са атлантетата

    11 0 Отговор
    Въпреки че първоначално беше заявено, че експертите ще разработят предложения за „реформиране“ на социалното осигуряване до средата на законодателния период през пролетта на 2027 г., Мерц сега настоява за по-бързи действия. „Нямаме толкова време“, настоя той. „Това, което не сме решили до средата на законодателния период, вече няма да е възможно през втората половина. Трябва да решим проблемите по-бързо, отколкото си мислим, че можем в момента.Нямаме пари.“

    00:27 05.02.2026

  • 39 Баба Гошка

    23 0 Отговор
    Не бойте се. Сега, кат влезнахме в клуба им, ще им плащаме кредитите, и ще ги направим богати отново.

    Коментиран от #42

    00:28 05.02.2026

  • 40 Артилерист

    25 2 Отговор
    Най-голямата беда на Германия дойде от примирението от взривяването на Потоците от американците и отказа от сътрудничество с Русия. Сега американците ги изнасилват с тройно по-скъп и при това недостатъчен втечнен газ. Русия беше готова да възобнови подаването на евтин газ по оцелялата тръба на Северен поток 2, но васалите на САЩ и особено фашисткият наследник Мерц отказаха с отвращение. Германия и сега ползва руски газ, но го получава чрез посредници на много висока цена. Анализатори предричат 15 години криза за Германия, но според мен без възстановяване на сътрудничеството с Русия, тя ще продължи да затъва.

    00:30 05.02.2026

  • 41 Пишат

    17 0 Отговор

    До коментар #34 от "Питам":

    за германците, защото за тях да си намалят месечното потребление явно е нещо ново и непознато.

    А ние? Е, ние сме си свикнали от години, какво толкова. "Най-бедната и корумпирана държава в ЕС" - нали така ни представят обикновено в репортажите на Дойче Зеле?

    00:31 05.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гошо

    5 20 Отговор
    Оставам с впечатлението от повечето коментари,че българите са пълни илитерати , не гледат Ютюб какво самите руснаци казват за заплатите си и вярват на митове и легенди. Хора, 10 % ,Макс 15% от руснаците живеят нормално. Мин. заплата е от 299 евро до 380 евро според провинцията. Повечето хора взимат между 30 и 40000 рубли, пенсионерите са трагедия и социалната пенсия там е към 90 евро месечно. Пенсионерите им взимат средно 200 евро пенсия ( една част взимат над , другата половина под тия пари). Руснаците живеят брутално зле (80-90%< не всички естествено). Наемите са и ниски , и високи, зависи. Сметките им са високи зимата и са 100-200 евро месечно. Стига сте ги възхвалявали,а отворете сайтове за работа и погледнете заплатите им, които дори са 2+2 пъти по- ниски от българските, да не говорим ако сравняваме със западните.

    Коментиран от #46, #47

    00:35 05.02.2026

  • 44 като ти надуят

    14 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дядо Тодор":

    сметките, данъците, осигуровките, цените ще платиш като поп.

    00:37 05.02.2026

  • 45 Гошо

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Луд":

    Полската икономика не знам дали е по-добре , но като заплати поляците са още доста далече от немците, които взимат минимално 13.90 евро на час. Поляците взимат 6 на час . Колко да са пък по-добре от немците ... Приказки от хиляда и една нощ.

    00:39 05.02.2026

  • 46 По точно !

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Гошо":

    Средна месечна заплата за цяла Русия
    За юли 2025 г. - 99 305 рубли .
    За юни 2025 г. - 103 183 рубли .
    За май 2025 г. - 99 422 рубли .

    Коментиран от #48

    00:41 05.02.2026

  • 47 Ами не са много по зле от нас пич

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Гошо":

    през третото тримесечие на 2025 г. Средната заплата в Курганска област е 82 860 рубли на месец за работа с фиксирано работно време. А Курганска област не са Москва нали
    884,60 Euro...

    00:48 05.02.2026

  • 48 Гошо

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "По точно !":

    Средното хич не е точно!. Имам познати женени в Русия, повечето хора взимат до 40000 рубли. Олигарсите ,богаташите и разни 5-10% средна класа вдигат средните числа. Мнооого са далече от истината. Иначе статистиката е хубаво нещо, но хич не отговаря на реалността в Русия. По-зле са от нас категорично като заплащане. Средно иначе и Ирландия е на ниво уж номинален БВП колкото Швейцария,но заплатите в Ирландия са 2500-3000 евро масовите нето, швейцарските са 5-6000 нето. В Ирландия нивото се вдига от многото корпорации там. Има конкретика във всяка страна, която средното заплащане за страната не я лови.

    Коментиран от #52, #54

    00:51 05.02.2026

  • 49 Ако се храните един път по малко на ден

    19 1 Отговор
    Ще спестите 11 ролки тоалетна хартия на месец и ще спасите 15 дървета на година. Реклама по немската телевизия от декември. ....

    Коментиран от #53

    00:58 05.02.2026

  • 50 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Абе, много як клуб си избрахме, а?!

    01:40 05.02.2026

  • 51 Търновец

    10 1 Отговор
    В Дряново Роми от Германия купуват къщи - там се регистрират на мини работа 5 часа седмично и след това са на социални. А хора казват че в ЕС икономически мигранти от Украйна биват наемани с предимство на работа. А повишаването на цените на енергията след вандализма със Северен поток довежда до това че Немски предприятия закриват и отиват в Унгария и Сърбия - но не в България - наскоро 800 квалифицирани Немци бяха уволнени след като фирма за автомобилни трансмисии се премести в Унгария.

    02:47 05.02.2026

  • 52 Мало умник

    11 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гошо":

    Няма бездомни, спящи по улиците никъде в Русия...мизерни цървули, ако не беше Русия е държава нямаше да имате ...кириякстефчовци , на дупки щяхте да сте с фесове сега ..неблагодарни tapaci

    03:58 05.02.2026

  • 53 В мюсюлманския халифат "Велико" британия

    8 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ако се храните един път по малко на ден":

    Карата възрастните над 75 госини да се евтаназират доброволно иначе заплашват децата им, че няма да получат наследствените пенсии на родителите им, които не са се самоубили добривилно. Тези призиви на правителството бяха разлепени по спирките из цяла Англия ..

    04:01 05.02.2026

  • 54 Хо-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гошо":

    Това дето го казваш за Русия, дето 5-10% по-богати вдигали средната заплата важи за всяка страна. Както и да е. Каква е сумата на заплатата не е най-важното, а какво може да си купиш с нея. Например в Южна Корея може да си купиш 2 чифта очила с диоптри на цената на един чифт от същите (като качество) в България , плюс безплатен преглед от доктор. Средната заплата там е около 2600 долара.За Русия явно заплатите са достатъпни за да няма бездомници и просяци по улиците, а това говори че дори минималната заплата е достатъчна за да осигури покрив над главата си и храна.

    04:26 05.02.2026

  • 55 Мехмед не работи

    4 0 Отговор
    Ха познайте кои са мързеливите надрусани бедни в Германия: "Най-големият рисков фактор в това отношение е ниското ниво на образование на родителите, което почти винаги води до безработица или нископлатен труд."

    04:46 05.02.2026

  • 56 Предпоследният софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Аз моята я платих...75 еврака...
    Ти му мисли с твоите заведения какво те чака...

    05:44 05.02.2026

  • 57 Лазар

    3 0 Отговор
    У НАС В БЪЛГАРИЯ ЕДИН МИЛИОН СИ ЖИВЕЯТ БЕДНИ! НЕ СЕ ОПЛАКВАТ! ЦАР ВИСОКО,БОГ ДАЛЕКО!

    06:58 05.02.2026

  • 58 Ум царува, ум робува, ум патки пасе

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Не заради помощите за Сирия и Украйна, нито заради пандемията, а защото с типичното си самочувствие и куртоазия без особено покритие Германия прекрати взаимоотношения с "дойните си крави", които ги държаха в челната петица, и сега бизнеса е продаден на Китай, а безработицата расте.

    07:16 05.02.2026

  • 59 Това е национална

    4 1 Отговор
    трагедия. От страната изтичат милиарди в посока Украйна, пари които никога няма да бъдат възстановени. Млади украинци фучат със скъпите си немски коли по градовете на Германия ,вместо да са на фронта. А, Мехмед с две жени и шест деца живее самостоятелно в къща , получава месечно 6000 евро и се оглежда за.трета жена , за която обаче му трябвало по- голямо жилище. Това не е кошмарна история, а реалността в Германия днес. А на германка решила да се пенсионира няколко години по-рано чиновничката предлага или ниска пенсия или да събира бутилки. Когато Господ е решил да накаже някого, той първо му взима разума.

    07:29 05.02.2026

  • 60 извън пропагандата

    6 1 Отговор
    Има две неща които е редно да схванете, ако не сте тролове на жълти стотинки.

    1. Прблемът с бедността в Германия идва от неравенството. Точно както и унас. Само че там печеливите са близо 40% от населението, а у нас са 4. Има статистики вижте ги. 40-45% от германците н си знаят парите, имотите и възможностите. Между тях и останалите има пропаст.

    2. В Германия 16% може да са застрапени от бедност, но у нас 56% си живеят в съвсем реална бедност и са застрапен не от бедност / тя е вече реалност/ а от физическо унищожение.

    07:32 05.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания