Драматично: Милиони в Германия са застрашени от бедност

В Германия се увеличава броят на хората, застрашени от бедност. По данни на Федералната статистическа служба през миналата 2025 година близо 13,3 млн. души в Германия са били застрашени от бедност. Това представляват 16,1% от населението на страната. Техният дял се е увеличил и спрямо предходната година, когато е бил от 15,5%, посочва АРД.
Под границата на бедността
Като застрашени от бедност се смятат хората, чиито доходи са по-малко от 60% от средното за страната ниво. През 2025 година тази гранична стойност се е равнявала на 1 446 евро чист доход за несемеен, а за домакинствата с двама пълнолетни и две деца под 14 годишна възраст – тя е била 3 036 евро на месец.
Особено несемейни, живеещи в самостоятелно жилище, както и самотни майки или безработни са особено често застрашени от бедност. Доходите на почти 65% от тези групи са се намирали под линията на бедността. В същата група на хората в риск от бедност попадат и редица хора в пенсионна възраст.
Социално изключване
Още по-драматични са данните за онези, които поради липса на средства на практика са изключени от социалния живот на обществото – тоест от възможността да ползват предложения в сферата на образованието, културата, спорта, изкуствата и т.н. Ако те също бъдат взети предвид, броят на застрашените от бедност или социално изключване през миналата година би нараснал до 17,6 млн. души. Това отговаря на дял от над една пета от цялото общество.
В богата страна като Германия има семейства с деца, в които не е възможно да се поправи счупено легло или повредена перална машина поради липса на средства. Данните за 2025 г. сочат, че 15,2% от децата са били застрашени от бедност. Най-големият рисков фактор в това отношение е ниското ниво на образование на родителите, което почти винаги води до безработица или нископлатен труд.
1 Соваж бейби
Коментиран от #8, #58
23:40 04.02.2026
3 Хаха хаха ха
23:40 04.02.2026
4 Али
23:41 04.02.2026
5 Кандидат депутат
23:42 04.02.2026
6 Чичи
Коментиран от #27
23:42 04.02.2026
7 Констатация
23:44 04.02.2026
8 Абе
До коментар #1 от "Соваж бейби":Как да ги дават по държавите в Европа.???
23:44 04.02.2026
9 ...
...а като го пратят на фронта има и бонус 50 евро...
Коментиран от #17
23:45 04.02.2026
10 Никой
Просто е тенденция - не се извършва нищо.
Но - пък то и животът си минава вече.
23:47 04.02.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #56
23:48 04.02.2026
14 Стига бре
23:55 04.02.2026
15 9689
23:55 04.02.2026
16 Да Който не работи получава2000€
Това е унизително!!!
Трябва да се вдигнат помощите на 4000€ на месец
23:56 04.02.2026
17 важно
До коментар #9 от "...":От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122 евро на 137.22 евро !
Коментиран от #28
23:57 04.02.2026
18 ще проверяват
До коментар #11 от "Последния Софиянец":ако има грешки, ще връщат парите
Коментиран от #23
23:58 04.02.2026
19 Рюте там натювците Мерц
23:58 04.02.2026
20 Анонимен
Драматично било. 16% били застрашени от бедност. В България са поне 60%! Ама за нашия драматизъм на никого извън България не му пука, нали.
На всичкото отгоре сега ще трябва да покриваме и техния дълг в еврозоната. Срам нямат.
00:00 05.02.2026
21 1 446 евро чист доход за несемеен
00:00 05.02.2026
22 Аааа, нема нема ...край
Коментиран от #31
00:02 05.02.2026
23 Само на тези
До коментар #18 от "ще проверяват":които са подали жалби.
00:02 05.02.2026
25 Тома
00:04 05.02.2026
26 Нацистки коптор ...
Коментиран от #32, #35
00:06 05.02.2026
27 Луд
До коментар #6 от "Чичи":Колко си наивен , Украинско семейство с две деца получава 2400 евро социал и платени наем ,ток, вода, интернет , телефон , здравни , безплатен обществен транспорт което е още толкова по големите градове .
Поляците отдавна вече ги няма , полската икономика е по добре от Германската в момента.
Коментиран от #45
00:08 05.02.2026
29 Нацистки коптор ...
00:14 05.02.2026
30 Анджо
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":Да защото те са свикнали и средната про
дължителност на живот в русия е 55 години.
Меркел набърка тая каша и избяга.
00:14 05.02.2026
31 ......
До коментар #22 от "Аааа, нема нема ...край":Тя пък така ги хранеше, продаваше им газ на тройни цени.Русия себе си не може да изхрани вече, а и разликата в стандарта е огромна. в Русия заплатата е 200, а в германия 2 500.
00:16 05.02.2026
32 1,6 милиона милионери
До коментар #26 от "Нацистки коптор ...":Ама с 1 милион евро трудно ще купиш 200 кв.м панелка а в ГДР на времето сключваш граждански брак и още в гражданското получаваш ключовете за апартамент безплатно...
Коментиран от #37
00:19 05.02.2026
33 Гошо
00:20 05.02.2026
34 Питам
Коментиран от #41
00:21 05.02.2026
35 Ицо Певеца
До коментар #26 от "Нацистки коптор ...":Това са украински фейкове,колега.
00:22 05.02.2026
36 За Украйна да има
00:22 05.02.2026
37 Гошо
До коментар #32 от "1,6 милиона милионери":Много си в грешка - хората в ГДР не са имали право да си купуват жилища, а само да ги наемат. Единствено са можели да си купуват бунгала и малки къщурки в курорти и по селцата. ( Имам роднини немци от ГДР ). В България е можело да се купи, но там не.
00:23 05.02.2026
38 Големи подлярки са атлантетата
00:27 05.02.2026
39 Баба Гошка
Коментиран от #42
00:28 05.02.2026
40 Артилерист
00:30 05.02.2026
41 Пишат
До коментар #34 от "Питам":за германците, защото за тях да си намалят месечното потребление явно е нещо ново и непознато.
А ние? Е, ние сме си свикнали от години, какво толкова. "Най-бедната и корумпирана държава в ЕС" - нали така ни представят обикновено в репортажите на Дойче Зеле?
00:31 05.02.2026
43 Гошо
Коментиран от #46, #47
00:35 05.02.2026
44 като ти надуят
До коментар #42 от "Дядо Тодор":сметките, данъците, осигуровките, цените ще платиш като поп.
00:37 05.02.2026
45 Гошо
До коментар #27 от "Луд":Полската икономика не знам дали е по-добре , но като заплати поляците са още доста далече от немците, които взимат минимално 13.90 евро на час. Поляците взимат 6 на час . Колко да са пък по-добре от немците ... Приказки от хиляда и една нощ.
00:39 05.02.2026
46 По точно !
До коментар #43 от "Гошо":Средна месечна заплата за цяла Русия
За юли 2025 г. - 99 305 рубли .
За юни 2025 г. - 103 183 рубли .
За май 2025 г. - 99 422 рубли .
Коментиран от #48
00:41 05.02.2026
47 Ами не са много по зле от нас пич
До коментар #43 от "Гошо":през третото тримесечие на 2025 г. Средната заплата в Курганска област е 82 860 рубли на месец за работа с фиксирано работно време. А Курганска област не са Москва нали
884,60 Euro...
00:48 05.02.2026
48 Гошо
До коментар #46 от "По точно !":Средното хич не е точно!. Имам познати женени в Русия, повечето хора взимат до 40000 рубли. Олигарсите ,богаташите и разни 5-10% средна класа вдигат средните числа. Мнооого са далече от истината. Иначе статистиката е хубаво нещо, но хич не отговаря на реалността в Русия. По-зле са от нас категорично като заплащане. Средно иначе и Ирландия е на ниво уж номинален БВП колкото Швейцария,но заплатите в Ирландия са 2500-3000 евро масовите нето, швейцарските са 5-6000 нето. В Ирландия нивото се вдига от многото корпорации там. Има конкретика във всяка страна, която средното заплащане за страната не я лови.
Коментиран от #52, #54
00:51 05.02.2026
49 Ако се храните един път по малко на ден
Коментиран от #53
00:58 05.02.2026
50 ДрайвингПлежър
01:40 05.02.2026
51 Търновец
02:47 05.02.2026
52 Мало умник
До коментар #48 от "Гошо":Няма бездомни, спящи по улиците никъде в Русия...мизерни цървули, ако не беше Русия е държава нямаше да имате ...кириякстефчовци , на дупки щяхте да сте с фесове сега ..неблагодарни tapaci
03:58 05.02.2026
53 В мюсюлманския халифат "Велико" британия
До коментар #49 от "Ако се храните един път по малко на ден":Карата възрастните над 75 госини да се евтаназират доброволно иначе заплашват децата им, че няма да получат наследствените пенсии на родителите им, които не са се самоубили добривилно. Тези призиви на правителството бяха разлепени по спирките из цяла Англия ..
04:01 05.02.2026
54 Хо-ха-ха
До коментар #48 от "Гошо":Това дето го казваш за Русия, дето 5-10% по-богати вдигали средната заплата важи за всяка страна. Както и да е. Каква е сумата на заплатата не е най-важното, а какво може да си купиш с нея. Например в Южна Корея може да си купиш 2 чифта очила с диоптри на цената на един чифт от същите (като качество) в България , плюс безплатен преглед от доктор. Средната заплата там е около 2600 долара.За Русия явно заплатите са достатъпни за да няма бездомници и просяци по улиците, а това говори че дори минималната заплата е достатъчна за да осигури покрив над главата си и храна.
04:26 05.02.2026
55 Мехмед не работи
04:46 05.02.2026
56 Предпоследният софиянец
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Аз моята я платих...75 еврака...
Ти му мисли с твоите заведения какво те чака...
05:44 05.02.2026
57 Лазар
06:58 05.02.2026
58 Ум царува, ум робува, ум патки пасе
До коментар #1 от "Соваж бейби":Не заради помощите за Сирия и Украйна, нито заради пандемията, а защото с типичното си самочувствие и куртоазия без особено покритие Германия прекрати взаимоотношения с "дойните си крави", които ги държаха в челната петица, и сега бизнеса е продаден на Китай, а безработицата расте.
07:16 05.02.2026
59 Това е национална
07:29 05.02.2026
60 извън пропагандата
1. Прблемът с бедността в Германия идва от неравенството. Точно както и унас. Само че там печеливите са близо 40% от населението, а у нас са 4. Има статистики вижте ги. 40-45% от германците н си знаят парите, имотите и възможностите. Между тях и останалите има пропаст.
2. В Германия 16% може да са застрапени от бедност, но у нас 56% си живеят в съвсем реална бедност и са застрапен не от бедност / тя е вече реалност/ а от физическо унищожение.
07:32 05.02.2026