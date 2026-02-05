Манчестър Сити триумфира над Нюкасъл и се класира за финала на Карабао Къп

Манчестър Сити си осигури място на големия финал за Купата на Лигата, след като надделя категорично с 3:1 над Нюкасъл Юнайтед в реванша от полуфиналите на престижния турнир, известен още като Карабао Къп. Срещата се проведе на митичния стадион "Етихад", където "гражданите" демонстрираха класа и безапелационна доминация.

В началните минути на сблъсъка Омар Мармуш даде тон на победата, разписвайки се в 7-ата минута след прецизна атака на домакините.

Натискът на Сити не стихна и в 29-ата минута Мармуш отново се оказа на точното място, удвоявайки преднината с хладнокръвен удар, който не остави шансове на вратаря на "свраките".

Само три минути по-късно Тижани Райндерс окончателно пречупи съпротивата на гостите с великолепно воле, което фиксира резултата на 3:0 и на практика реши изхода на полуфиналния двубой.

През второто полувреме Нюкасъл успя да върне едно попадение чрез Антъни Еланга, но това се оказа недостатъчно, за да обърне развоя на срещата. Въпреки усилията си, "свраките" не намериха сили за обрат и напускат турнира с високо вдигнати глави.

Така Манчестър Сити се класира за финалния сблъсък, където ще се изправи срещу Арсенал. "Артилеристите" си осигуриха място във финала след драматична победа над Челси в другия полуфинал.