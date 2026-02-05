Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити триумфира над Нюкасъл и се класира за финала на Карабао Къп

Манчестър Сити триумфира над Нюкасъл и се класира за финала на Карабао Къп

5 Февруари, 2026 00:05 1 287 1

  • манчестър сити-
  • нюкасъл-
  • карабао къп-
  • купа на лигата-
  • финал-
  • арсенал-
  • футбол-
  • полуфинал-
  • резултат-
  • стадион етихад

"Свраките" победиха Нюкасъл

Манчестър Сити триумфира над Нюкасъл и се класира за финала на Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити си осигури място на големия финал за Купата на Лигата, след като надделя категорично с 3:1 над Нюкасъл Юнайтед в реванша от полуфиналите на престижния турнир, известен още като Карабао Къп. Срещата се проведе на митичния стадион "Етихад", където "гражданите" демонстрираха класа и безапелационна доминация.

В началните минути на сблъсъка Омар Мармуш даде тон на победата, разписвайки се в 7-ата минута след прецизна атака на домакините.

Натискът на Сити не стихна и в 29-ата минута Мармуш отново се оказа на точното място, удвоявайки преднината с хладнокръвен удар, който не остави шансове на вратаря на "свраките".

Само три минути по-късно Тижани Райндерс окончателно пречупи съпротивата на гостите с великолепно воле, което фиксира резултата на 3:0 и на практика реши изхода на полуфиналния двубой.

През второто полувреме Нюкасъл успя да върне едно попадение чрез Антъни Еланга, но това се оказа недостатъчно, за да обърне развоя на срещата. Въпреки усилията си, "свраките" не намериха сили за обрат и напускат турнира с високо вдигнати глави.

Така Манчестър Сити се класира за финалния сблъсък, където ще се изправи срещу Арсенал. "Артилеристите" си осигуриха място във финала след драматична победа над Челси в другия полуфинал.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    В текста над снимката пише: "свраките" победиха Нюкасъл??!! Как могат да се победят като двете са са едно и също нещо?

    03:44 05.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове