Интер триумфира над Торино и си осигури място на полуфиналите за Купата на Италия

4 Февруари, 2026 23:58 924 0

Мачът бе преместен от традиционния "Джузепе Меаца" заради подготовката за откриването на Зимните олимпийски игри

Интер се превърна в първия полуфиналист вКупата на Италия. "Нерадзурите" надделяха над коравия състав на Торино с резултат 2:1 в оспорван двубой, изигран на стадион "Ю-Пауър" в Монца. Мачът бе преместен от традиционния "Джузепе Меаца" заради подготовката за откриването на Зимните олимпийски игри, което ще се състои на 6 февруари.

Още през първата част Интер демонстрира амбиция и класа. В 35-ата минута Исиака Камате изпрати прецизно центриране отдясно, а Бони се възползва от ситуацията и с мощен удар с глава разпечата вратата на Палеари, давайки преднина на миланския гранд.

Веднага след почивката, само три минути след подновяването на играта, "синьо-черните" удвоиха аванса си. Маркус Тюрам проби елегантно в наказателното поле и подаде към Анди Диуф, който хладнокръвно реализира второто попадение за Интер.

Торино не се предаде и в 50-ата минута бе близо до намаляване на резултата, но стражът Мартинес отрази опасния изстрел на Фаустино Енджорин. Малко по-късно Никола Влашич също опита късмета си, но топката профуча покрай вратата. Седем минути по-късно "биковете" все пак върнаха интригата. След разбъркване и рикошет в наказателното поле, Сандро Куленович се оказа на точното място и намали изоставането на Торино.

В 74-ата минута Матео Прати прати топката в мрежата на Интер, но радостта на гостите бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

В заключителните минути Торино хвърли всички сили в търсене на изравнителен гол, но защитата на Интер устоя и не допусна изненада. Така "нерадзурите" заслужено се поздравиха с победата и вече гледат към полуфиналите на турнира.


