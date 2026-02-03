Samsung променя стратегията: По-скъпите сгъваеми смартфони ще са по-продавани

Samsung планира сериозна промяна в производствената си стратегия за 2026 година, като за първи път в историята на марката, високопроизводителният Galaxy Z Fold 8 се очаква да изпревари по-достъпния си събрат Z Flip 8 сред клиентите. Samsung е поставил начална производствена цел от 3,5 милиона бройки за Z Fold 8, оставяйки Z Flip 8 на второ място с прогноза от едва 2,5 до 3 милиона бройки.

Това е отговор на коренна промяна в потребителското доверие. Миналогодишният Galaxy Z Fold 7, който отслабна значително, за да достигне елегантните 215 грама, изненада шефовете в Сеул, като изпревари Z Flip 7 по продажби на няколко ключови пазара. С предстоящия Z Fold 8, за който се носят слухове, че ще бъде още по-лек, достигайки 200 грама, като същевременно ще разполага с по-голяма батерия от 5000 mAh и Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung залага на това, че потребителите на този тип устройства вече не са нишови, а новата масова аудитория.

Въпреки това, истинския хит в продуктовата линия за 2026 година се очаква да бъде Galaxy Wide Fold. Позициониран като пряк превантивен удар срещу слуховете за iPhone Fold, Wide Fold (или Z Fold 8 Wide) се очаква да дебютира през юли с по-широк вътрешен екран с пропорции 4:3, който отразява размерите на iPad mini. Samsung е толкова уверен в този по-широк форм-фактор, че е определил масивно начално производство от 1 милион бройки, което засенчва ограничените партиди, обикновено запазени за проекти „Special Edition“.

Междувременно, на върха на пирамидата, Galaxy Z TriFold официално премина от концепция към реалност, като ще бъде пуснат на пазара на 30 януари 2026 година на цена от 2899 долара. Макар да служи като 10-инчов продукт, който да покаже инженерните възможности на Samsung, ограниченото му производство от около 200 000 бройки гарантира, че ще остане рядко срещан в търговската мрежа. Като наводнява средния и високия клас с рекорден брой устройства Fold 8 и Wide Fold, Samsung явно се опитва да завоюва пазара на „таблети в джоба” още преди сгъваемите устройства на Apple да успеят да се появят на пазара тази есен.