Красимир Занев за Петрохан: Калушев до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата

4 Февруари, 2026 23:42 5 771 34

  • красимир заневубийство-
  • хижа-
  • петрохан

Оттук ще тръгне изясняването на целия случай. Ако не бъде намерен в състояние, в което може да даде обяснения, тогава вече могат да се правят други изводи

Красимир Занев за Петрохан: Калушев до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването за смъртта на трима души край хижа "Петрохан" остава отворено, като към момента липсва официална информация за резултатите от аутопсиите.

"Няколко са основните версии. Предстои да се видят резултатите от аутопсията, която е приключила днес и която ще покаже дали тези лица са употребили алкохол и в какви количества, какъв алкохол, както и наркотици. Същевременно ще бъде изготвена съдебномедицинска експертиза, която по категоричен начин ще каже кога и как е настъпила смъртта", заяви бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев в "Денят ON AIR".

Балистичните анализи следва да установят дали намерените до телата оръжия са използвани и дали именно те са причинили фаталните наранявания.

Криминалният психолог посочи, че към момента се обсъждат няколко основни версии - самоубийство, включително ритуално, но водещата и най-сериозна хипотеза остава умишлено убийство. В този контекст ключова фигура е собственикът на хижата Ивайло Калушев, който е в неизвестност и се издирва от полицията.

Според Занев именно той е последният човек, който е бил на мястото, а изясняването на неговата роля е от съществено значение за разплитането на случая. Особено внимание бе обърнато на изпратено от Калушев съобщение до майка му дни преди инцидента.

"Той не иска да задълбочи работата на разследващите. По-скоро иска да каже, че дните му са преброени, или че скоро няма да се видят, или че ще се случи нещо с него. Но за да се изясни този случай с факти и доказателства, по най-бързия начин трябва да се намери това лице и да бъде разпитано, за да даде смислени обяснения", каза още Занев пред Bulgaria ON AIR.

Друг важен елемент в случая е частично изгорялата хижа.

"Той до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата. Оттук ще тръгне изясняването на целия случай. Ако не бъде намерен в състояние, в което може да даде обяснения, тогава вече могат да се правят други изводи", коментира Занев.

В хода на разговора Занев засегна и дейността на неправителствената организация, свързана с контрола на защитени територии, в която част от замесените лица са членували.

"През 2022 г. с тогавашния министър на околната среда Сандов са подписали рамково споразумение за контрол на площ от около 700 квадратни километра гора. Те твърдят, че целта е да се предотвратят незаконен дърводобив и бракониерство и затова са използвали мощни дронове за наблюдение. Доколко реално са я наблюдавали - това е друг въпрос", отбеляза криминалният психолог.

По отношение на появилите се твърдения за намеса на ДАНС Занев беше категоричен в отхвърлянето им.

Той подчерта, че агенцията официално е заявила, че нейни служители не са посещавали местопроизшествието и че случаят е изцяло в компетенциите на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 кой знай

    22 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    какви оргии са правили там или нещо още по гнусно?

    Коментиран от #4, #30

    23:50 04.02.2026

    40 4 Отговор

    До коментар #2 от "кой знай":

    В тази хижа има охранителна техника за милиони и купища оръжие.Пиле не може да прехвръкне.Пазили са счетоводната книга за мръсните пари на ГЕРБ.

    23:53 04.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    51 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Кметът каза че ДАНС са дошли първи да прикрият следите а сега отричат че са били там.

    23:54 04.02.2026

  • 6 това са били

    6 21 Отговор
    агенти на путин!!

    23:54 04.02.2026

  • 7 на фронтовата територия се творят чудеса

    50 0 Отговор
    Значи така, Отлично въоръжена група от мъже с униформа ,оборудвани с техника дронове ,пистолети пушки ,автомати ,кучета камери бариери ,превозни средства, контролира части от билото на Стара планина по трасето Ком Емине в продължение на години и представете си , ООо чудо , ДАНС н е знае нищичко за това. Е имало преди време синал от гражданин и те уведомили прокуратурата. И от тогава до ден днешен нямат нищо общо,никаква информация нищо не знаят. Вие вярвате ли в това ? Ако е истина, че не знаят ДАНС да се закрие. Ако лъжат ,че не знаят значи има нещо , което е много лошо. Какво представлява да наблюдаваш и контролираш билото на Стара планина от Ком до Емине всеки ходил в казарма трябва да е на ясно най меко казано. И ДАНС или друга спец служба на България да не знае за тези хора , или е абсурд или просто лъжат ,или сме в тотален разпад наистина и несъмненно и българските спец служби са взимали заплати и са спали дълбок сън ! Вероятно се лъже и се търси начин да се даде някакво обяснение,и такова ще се намери. Също така , ДАНС да не проявяват интерес от това и техни хора да не посетят този обект също е доста озадачаващо. Трасето КОМ Емине пряко директно касае националната сигурност - абсолютно. А тези са били власт,нещо като територия в територията, и някои твърдят ,че били добри и отговорни хора , поверявали даже и гранична полиция ? И ДАНС нямали информация. ?!

    00:06 05.02.2026

  • 9 Хохо Бохо

    41 0 Отговор
    Както вървят нещата, скоро ще се окаже, че са починали от естествена смърт...

    00:16 05.02.2026

  • 12 Хаяши

    17 0 Отговор
    знае... А централният нападател - дори и подробностите.

    01:35 05.02.2026

  • 13 Вие

    3 11 Отговор
    като знаете много, кажете истината.
    Хеле този софиянеца, на всяка манджа мерудия, тпак и половина.

    02:39 05.02.2026

  • 16 Сатана Z

    6 8 Отговор
    Лично за мен,случилото се на Петрохан е една трагедия за семействата,близките и приятелите на жертвите.Оставете хората да си поемат дъх, а не се нахвърляйте върху жертвите като хиени на мр-ша.Отнася се за всички,особено за подстрекателите като мисирката

    03:13 05.02.2026

  • 17 Хмм

    18 1 Отговор
    сандов подписап договора, защото това НПО е свързано с чужбина, снимките които видях на тези рейнджъри са на чужденци, изобщо от тази коалиция чуят ли чужбина им премалява, всъщност всички са такива

    03:19 05.02.2026

  • 18 Ами

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "Макарон":

    и един от тях е Дечо, счетоводител на фирмата на ББ

    03:23 05.02.2026

  • 19 Откъде

    14 4 Отговор
    Го измислихте това ритуално самоубийство???Мадам Сю ли го измисли?Това са смели мъже с толкова комплексни възможности.И пещерняци и алпинисти Само дървената мафия е намесена тук.Защото площа,която наблюдават в огромна.Слрд тях и буковата хора ще изсекат и всичко.А един ,дето взема отношение от Балкани ли беше нищо не е направил през живота,даже проекти ,които е имало не си е мърдал пръста и блещи глупости.Тези страшните,дето ги описвате са помагали на хората .Но мафията алчна ще ги изкара всякакви.А дали политици не са ги изнудвали да ходят да мърсуват в тази хижа?И.ф.гл.прокурор щом се показа явно ще се прикриват действия на мафията.Шушумигата досега се крие.Да се омита и да не получава заплата този нелигитимен и невалиден боклук.

    03:44 05.02.2026

  • 21 Леле

    15 1 Отговор
    На тоя нелигитимния Сарафа се показа да се изказва неподготвен.Нищо не е разследвано,но мъртвите са виновни да ни внушава.Ало "експерта" нали си бил следовател какво дрънкаш без никакви доказателства махленски съчинения.Явно дълбоката мафия на която служи го е изритала да се покаже и ни внушава приказки от 1001 нощ Сарафа чупи се,докато и на тебе джипа не е гръмнал.Тука пак Дебелото има пръст,щом излиза ментора му да ни облъчва.Нали сте голямата работа нито убиеца на Алексей Петров открихте,въпреки,че всички го писаха по форумите,нито на Нотариуса.Нито твоя приятел Пепи еврото търсите,нито Стефан Мавродиев на ББР .

    04:41 05.02.2026

  • 22 Ивайло

    2 6 Отговор
    пътува,или е пристигнал в Москва,или отвъдното.....

    05:52 05.02.2026

  • 23 "Ритуалното убийство"

    1 0 Отговор
    беше първата "версия" на отишлите до хижата и без да им мигне окото я хвърлиха.....в сега .

    06:38 05.02.2026

  • 24 за въоръженният отряд с база Петрохан

    9 1 Отговор
    Партизанският отряд , добре въоръжен контролиращ няколко години билото на стара планина по трасето връх Ком - нос Емин се е отеглил или в Сърбия след ликвидирането на трима свои членове по някаква причина и е унищожил кучетата като са ги затворили в отделна стая в къщата бивак и са ги запалили. Вероятната причина за палежа на кучетата е да не би да ги последват до пещерата в която са установили своя база и вероятно сега се укриват и чакат удобен момент да продължат пътя си. Членовете на отряда вероятно са добре въоръжени и ако са се укрили в някоя пещера в планината при случайна среща с ловци или граждани планинари представляват опасност. Дейността на въоръжения отряд се е извършвала явно и необезпокоявано в продължение на години под закрилата на властите,които твърдят ,че не са разполагали с никакви данни за престъпления или нарушения на отряда. Като вероятен командир на въоръжената група се явява лицето Калушев . Разстерляните членове на групата са убити професионално с контролни изстрели в главите. Впечатляващо е ,че службите за сигурност на територията България твърдят,че не са имали информация за партизаните ,тяхната дейност ,въоръжение ,организация ,цел ,стуктура и предназначение. Представители на властите ,доколкото съществуват на територията твърдят,че имало много работа за да се установи причината за извършените убийства. До сега не са отправяни предупреждения към гражданите относно тяхната безопасност при п

    Коментиран от #25

    06:45 05.02.2026

  • 25 КУЧЕТАТА СА ЗАТВОРЕНИ КОГАТО

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "за въоръженният отряд с база Петрохан":

    СА ДОШЛИ ШЕФОВЕТЕ ИМ КОИТО ИДВАТ РЯДКО И ЗА ТОВА ПЕСОВЕТЕ ИМ СКАЧАТ.ШЕФОВЕТЕ УТРЕПВАТ СИЧКИ И ПАЛЯТ ЗА ДА ИЗГОРЯТ ДИВИАРИ И ДНК. ТЪРСЕТЕ ШЕФОВЕТЕ КОИТО СА УТРЕПАЛИ И КАЛУШЕВ НО СА ГО ЗАРОВИЛИ НЯКЪДЕ ЗА ДА ИЗЛЪЖАТ ХОРА КАТО ТОЯ ЧЕ Е ЖИВ И ДА ТЪРСВТ КАЛУШЕВ А НЕ ШЕФОВЕТЕКИЛЪРИ.....

    07:33 05.02.2026

  • 26 Шашава държава

    11 1 Отговор
    Тия Зелени талибани по-тежко въоръжени от Гранична полиция и горските служители бре! Що за държава в която някакво си НПО по-въоръжено от полицията? Ми да разтурим полицията като в Грузия?

    08:08 05.02.2026

  • 27 Като се обърне каруцата

    8 0 Отговор
    Пътища много
    Този калушев може да е отървал куршума от някой наемен убиец който е застрелял другите трима

    Коментиран от #32

    08:17 05.02.2026

  • 28 Трябва да има федерални прокурори към

    5 0 Отговор
    Конституционният съд
    за защита на конституцията

    08:23 05.02.2026

  • 29 Този като е криминален психолог

    7 0 Отговор
    Защо няма клинична пътека от НЗОК за психолози
    Значи МВР има институт за психолози а гражданите нямат право на психолог направо гражданите ги дават на психиатри за освидетелстване

    08:27 05.02.2026

  • 32 Така е! Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Като се обърне каруцата":

    Иво Калушев може да не е бил в хижата и другите докато са бягали от огъня в хижата навън да са го предупредили какво става при тях. А той да знае, че убийците ще го търсят и да е написал прощално писмо до майка си!!!!!! Иво Калушев е герой, той спаси деца през 2010 година в пещерата Духлата, село Боснек, където се вдига нивото на водата, така че те не могат да излязат. Тогава репортерката му каза:" Значи ти си спасителя?" Той отговори:" Да аз съм спосителя!" Журналистката го запита:" Зночи ти си Героя,?" Той каза СКРОМНО:" НЕ, НЕ СЪМ ГЕРОЙ, АЗ СЪМ СПАСИТЕЛЯ!!!"

    13:20 05.02.2026

  • 33 Цвете

    2 0 Отговор
    КАК СЕ Е ИНФОРМИРАЛ ЗАНЕВ, ЧЕ ИМЕННО КАУШЕВ Е БИЛ ТАМ ДО ПОСЛЕДНО? ДОСТА ЗАПЛЕТЕНА ФИЛМОВА ИНТРИГА, ЩЕ СЕ ОКАЖЕ? НАЙ- ВАЖНОТО Е, КОЙ Е РЕЖИСЬОРА И СЦЕНАРИСТА ?

    15:21 05.02.2026

  • 34 Цвете

    1 1 Отговор
    15:24 05.02.2026

