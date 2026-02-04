Красимир Занев за Петрохан: Калушев до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата

Разследването за смъртта на трима души край хижа "Петрохан" остава отворено, като към момента липсва официална информация за резултатите от аутопсиите.
"Няколко са основните версии. Предстои да се видят резултатите от аутопсията, която е приключила днес и която ще покаже дали тези лица са употребили алкохол и в какви количества, какъв алкохол, както и наркотици. Същевременно ще бъде изготвена съдебномедицинска експертиза, която по категоричен начин ще каже кога и как е настъпила смъртта", заяви бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев в "Денят ON AIR".
Балистичните анализи следва да установят дали намерените до телата оръжия са използвани и дали именно те са причинили фаталните наранявания.
Криминалният психолог посочи, че към момента се обсъждат няколко основни версии - самоубийство, включително ритуално, но водещата и най-сериозна хипотеза остава умишлено убийство. В този контекст ключова фигура е собственикът на хижата Ивайло Калушев, който е в неизвестност и се издирва от полицията.
Според Занев именно той е последният човек, който е бил на мястото, а изясняването на неговата роля е от съществено значение за разплитането на случая. Особено внимание бе обърнато на изпратено от Калушев съобщение до майка му дни преди инцидента.
"Той не иска да задълбочи работата на разследващите. По-скоро иска да каже, че дните му са преброени, или че скоро няма да се видят, или че ще се случи нещо с него. Но за да се изясни този случай с факти и доказателства, по най-бързия начин трябва да се намери това лице и да бъде разпитано, за да даде смислени обяснения", каза още Занев пред Bulgaria ON AIR.
Друг важен елемент в случая е частично изгорялата хижа.
"Той до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата. Оттук ще тръгне изясняването на целия случай. Ако не бъде намерен в състояние, в което може да даде обяснения, тогава вече могат да се правят други изводи", коментира Занев.
В хода на разговора Занев засегна и дейността на неправителствената организация, свързана с контрола на защитени територии, в която част от замесените лица са членували.
"През 2022 г. с тогавашния министър на околната среда Сандов са подписали рамково споразумение за контрол на площ от около 700 квадратни километра гора. Те твърдят, че целта е да се предотвратят незаконен дърводобив и бракониерство и затова са използвали мощни дронове за наблюдение. Доколко реално са я наблюдавали - това е друг въпрос", отбеляза криминалният психолог.
По отношение на появилите се твърдения за намеса на ДАНС Занев беше категоричен в отхвърлянето им.
Той подчерта, че агенцията официално е заявила, че нейни служители не са посещавали местопроизшествието и че случаят е изцяло в компетенциите на МВР.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кой знай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":какви оргии са правили там или нещо още по гнусно?
Коментиран от #4, #30
23:50 04.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "кой знай":В тази хижа има охранителна техника за милиони и купища оръжие.Пиле не може да прехвръкне.Пазили са счетоводната книга за мръсните пари на ГЕРБ.
23:53 04.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Горски":Кметът каза че ДАНС са дошли първи да прикрият следите а сега отричат че са били там.
23:54 04.02.2026
6 това са били
23:54 04.02.2026
7 на фронтовата територия се творят чудеса
00:06 05.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хохо Бохо
00:16 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хаяши
01:35 05.02.2026
13 Вие
Хеле този софиянеца, на всяка манджа мерудия, тпак и половина.
02:39 05.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
03:13 05.02.2026
17 Хмм
03:19 05.02.2026
18 Ами
До коментар #11 от "Макарон":и един от тях е Дечо, счетоводител на фирмата на ББ
03:23 05.02.2026
19 Откъде
03:44 05.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Леле
04:41 05.02.2026
22 Ивайло
05:52 05.02.2026
23 "Ритуалното убийство"
06:38 05.02.2026
24 за въоръженният отряд с база Петрохан
Коментиран от #25
06:45 05.02.2026
25 КУЧЕТАТА СА ЗАТВОРЕНИ КОГАТО
До коментар #24 от "за въоръженният отряд с база Петрохан":СА ДОШЛИ ШЕФОВЕТЕ ИМ КОИТО ИДВАТ РЯДКО И ЗА ТОВА ПЕСОВЕТЕ ИМ СКАЧАТ.ШЕФОВЕТЕ УТРЕПВАТ СИЧКИ И ПАЛЯТ ЗА ДА ИЗГОРЯТ ДИВИАРИ И ДНК. ТЪРСЕТЕ ШЕФОВЕТЕ КОИТО СА УТРЕПАЛИ И КАЛУШЕВ НО СА ГО ЗАРОВИЛИ НЯКЪДЕ ЗА ДА ИЗЛЪЖАТ ХОРА КАТО ТОЯ ЧЕ Е ЖИВ И ДА ТЪРСВТ КАЛУШЕВ А НЕ ШЕФОВЕТЕКИЛЪРИ.....
07:33 05.02.2026
26 Шашава държава
08:08 05.02.2026
27 Като се обърне каруцата
Този калушев може да е отървал куршума от някой наемен убиец който е застрелял другите трима
Коментиран от #32
08:17 05.02.2026
28 Трябва да има федерални прокурори към
за защита на конституцията
08:23 05.02.2026
29 Този като е криминален психолог
Значи МВР има институт за психолози а гражданите нямат право на психолог направо гражданите ги дават на психиатри за освидетелстване
08:27 05.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Така е! Прав си!
До коментар #27 от "Като се обърне каруцата":Иво Калушев може да не е бил в хижата и другите докато са бягали от огъня в хижата навън да са го предупредили какво става при тях. А той да знае, че убийците ще го търсят и да е написал прощално писмо до майка си!!!!!! Иво Калушев е герой, той спаси деца през 2010 година в пещерата Духлата, село Боснек, където се вдига нивото на водата, така че те не могат да излязат. Тогава репортерката му каза:" Значи ти си спасителя?" Той отговори:" Да аз съм спосителя!" Журналистката го запита:" Зночи ти си Героя,?" Той каза СКРОМНО:" НЕ, НЕ СЪМ ГЕРОЙ, АЗ СЪМ СПАСИТЕЛЯ!!!"
13:20 05.02.2026
33 Цвете
15:21 05.02.2026
34 Цвете
15:24 05.02.2026