Красимир Занев за Петрохан: Калушев до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата

Разследването за смъртта на трима души край хижа "Петрохан" остава отворено, като към момента липсва официална информация за резултатите от аутопсиите.

"Няколко са основните версии. Предстои да се видят резултатите от аутопсията, която е приключила днес и която ще покаже дали тези лица са употребили алкохол и в какви количества, какъв алкохол, както и наркотици. Същевременно ще бъде изготвена съдебномедицинска експертиза, която по категоричен начин ще каже кога и как е настъпила смъртта", заяви бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев в "Денят ON AIR".

Балистичните анализи следва да установят дали намерените до телата оръжия са използвани и дали именно те са причинили фаталните наранявания.

Криминалният психолог посочи, че към момента се обсъждат няколко основни версии - самоубийство, включително ритуално, но водещата и най-сериозна хипотеза остава умишлено убийство. В този контекст ключова фигура е собственикът на хижата Ивайло Калушев, който е в неизвестност и се издирва от полицията.

Според Занев именно той е последният човек, който е бил на мястото, а изясняването на неговата роля е от съществено значение за разплитането на случая. Особено внимание бе обърнато на изпратено от Калушев съобщение до майка му дни преди инцидента.

"Той не иска да задълбочи работата на разследващите. По-скоро иска да каже, че дните му са преброени, или че скоро няма да се видят, или че ще се случи нещо с него. Но за да се изясни този случай с факти и доказателства, по най-бързия начин трябва да се намери това лице и да бъде разпитано, за да даде смислени обяснения", каза още Занев пред Bulgaria ON AIR.

Друг важен елемент в случая е частично изгорялата хижа.

"Той до последно е бил в тази хижа и тук е разковничето на нещата. Оттук ще тръгне изясняването на целия случай. Ако не бъде намерен в състояние, в което може да даде обяснения, тогава вече могат да се правят други изводи", коментира Занев.

В хода на разговора Занев засегна и дейността на неправителствената организация, свързана с контрола на защитени територии, в която част от замесените лица са членували.

"През 2022 г. с тогавашния министър на околната среда Сандов са подписали рамково споразумение за контрол на площ от около 700 квадратни километра гора. Те твърдят, че целта е да се предотвратят незаконен дърводобив и бракониерство и затова са използвали мощни дронове за наблюдение. Доколко реално са я наблюдавали - това е друг въпрос", отбеляза криминалният психолог.

По отношение на появилите се твърдения за намеса на ДАНС Занев беше категоричен в отхвърлянето им.

Той подчерта, че агенцията официално е заявила, че нейни служители не са посещавали местопроизшествието и че случаят е изцяло в компетенциите на МВР.