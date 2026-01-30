Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Китайски автомобил дебютира в Gran Turismo 7

Китайски автомобил дебютира в Gran Turismo 7

30 Януари, 2026 14:45 464 1

  • gran turismo-
  • xiaomi-
  • su7

Xiaomi SU7 Ultra влиза в дигиталната зала на славата, за да премери сили с елита на Porsche и Ferrari

Китайски автомобил дебютира в Gran Turismo 7 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С най-новата януарска актуализация под номер 1.67, легендарната поредица Gran Turismo 7 официално отвори вратите си за китайската автомобилна индустрия. За първи път в близо тридесетгодишната история на франчайза, играчите ще имат привилегията да седнат зад волана на возило от Поднебесната империя. И не, не става въпрос за някоя скромна градска кола, а за технологичното чудовище Xiaomi SU7 Ultra.

Доскоро познавахме Xiaomi основно с техните смартфони, но ето че високопроизводителният им електрически седан вече гази асфалта и на дигиталните писти рамо до рамо с най-големите величия. Дебютът на SU7 Ultra е не просто маркетингов ход, а огромен знак за признание. Всички знаем колко взискателен е Казунори Ямаучи при подбора на машини за своя симулатор – влизането в този списък е равносилно на получаване на рицарско звание в автомобилния свят. За китайския гигант това е „златният билет“ към сърцата на ентусиастите далеч отвъд границите на Азия.

Китайски автомобил дебютира в Gran Turismo 7

Но януарският пакет не спира дотук и обещава да изцеди докрай адреналина на феновете. Наред с китайската сензация, в гаража на Gran Turismo 7 паркира и германският еталон за скорост – Porsche 911 GT3 R (поколение 992). Този чистокръвен състезател идва точно навреме, за да подпали вечната вражда между Щутгарт и Маранело. След като през декември видяхме добавянето на Ferrari 296 GT3, сега играчите най-после могат да организират епични дуели между двата най-актуални болида в категорията GT3.

Китайски автомобил дебютира в Gran Turismo 7

Освен тези два колоса, актуализацията включва и нови попълнения от лагера на Hyundai, които допълнително разширяват арсенала за пистови битки. Ясно е едно: китайската офанзива вече е факт не само на реалните пътища, но и в най-престижните дигитални симулатори. И Xiaomi SU7 Ultra е само първата лястовица, която подсказва, че балансът на силите в автомобилния свят се измества.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баланс на силите

    0 0 Отговор
    Съвсем скоро както в игрите, така и в класациите в реалността, ще влизат повече китайски марки, отколкото Европейски

    15:15 30.01.2026