Китайски автомобил дебютира в Gran Turismo 7

С най-новата януарска актуализация под номер 1.67, легендарната поредица Gran Turismo 7 официално отвори вратите си за китайската автомобилна индустрия. За първи път в близо тридесетгодишната история на франчайза, играчите ще имат привилегията да седнат зад волана на возило от Поднебесната империя. И не, не става въпрос за някоя скромна градска кола, а за технологичното чудовище Xiaomi SU7 Ultra.

Доскоро познавахме Xiaomi основно с техните смартфони, но ето че високопроизводителният им електрически седан вече гази асфалта и на дигиталните писти рамо до рамо с най-големите величия. Дебютът на SU7 Ultra е не просто маркетингов ход, а огромен знак за признание. Всички знаем колко взискателен е Казунори Ямаучи при подбора на машини за своя симулатор – влизането в този списък е равносилно на получаване на рицарско звание в автомобилния свят. За китайския гигант това е „златният билет“ към сърцата на ентусиастите далеч отвъд границите на Азия.

Но януарският пакет не спира дотук и обещава да изцеди докрай адреналина на феновете. Наред с китайската сензация, в гаража на Gran Turismo 7 паркира и германският еталон за скорост – Porsche 911 GT3 R (поколение 992). Този чистокръвен състезател идва точно навреме, за да подпали вечната вражда между Щутгарт и Маранело. След като през декември видяхме добавянето на Ferrari 296 GT3, сега играчите най-после могат да организират епични дуели между двата най-актуални болида в категорията GT3.

Освен тези два колоса, актуализацията включва и нови попълнения от лагера на Hyundai, които допълнително разширяват арсенала за пистови битки. Ясно е едно: китайската офанзива вече е факт не само на реалните пътища, но и в най-престижните дигитални симулатори. И Xiaomi SU7 Ultra е само първата лястовица, която подсказва, че балансът на силите в автомобилния свят се измества.