Ето я новата електрическа тротинетка на Xiaomi

28 Януари, 2026 15:30 756 4

Моделът 6 Lite е с пробег от 25 км и 500W мотор

Ето я новата електрическа тротинетка на Xiaomi - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Xiaomi атакува градската джунгла с най-новия си и достъпен коз – Electric Scooter 6 Lite. Тази компактна машина е проектирана специално за динамичния ритъм на съвременния мегаполис, като съчетава лекота, сгъваем дизайн и достатъчно мощност за бързи трансфери между офиса и любимото кафене.

Под стилния корпус се крие безчетков мотор с номинална мощност от 300 W, който в пикови моменти може да достигне до 500 W. Това е напълно достатъчно, за да развиете стандартните 25 км/ч и да преодолеете градски наклони до 15% без капка пот по челото. Енергийното сърце на тротинетката е литиево-йонна батерия (216 Wh), осигуряваща автономен пробег до 25 км. Разбира се, ако решите да „настъпите“ в спортен режим на пълна скорост, зарядът ще ви стигне за около 20 км, което все пак е повече от достатъчно за ежедневните градски маршрути.

Голямата новина при серията „6 Lite“ е комфортът. Xiaomi са внедрили предно окачване с двойни пружини (25 мм ход), което в комбинация с 10-инчовите пневматични гуми буквално „изяжда“ неравностите по плочките и асфалта. За сигурността се грижи хибридна спирачна система – барабанна отпред и интелигентна E-ABS отзад. Видимостта през нощта е гарантирана от 2,5-ватов фар с обхват 15 метра и стоп светлина, която предупреждава останалите участници в движението при всяко ваше спиране.

Интелигентното управление става чрез приложението Xiaomi Home, където в реално време можете да следите налягането в гумите, състоянието на батерията или да активирате системата за рекуперация на енергия. Рамката, излята от високоякостна въглеродна стомана, тежи едва 18,1 кг, но е готова да понесе товар до 100 кг. Въпреки че цената за нашия пазар все още се пази в тайна, моделът вече се появи в онлайн платформи в Азия на цени около 200 долара, което го превръща в изключително изкушение за всеки, който иска да забрави за задръстванията.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    🚗 Не бъркайте ИГРАЧКИТЕ с МПС ❗

    15:36 28.01.2026

  • 2 мъко мисирска

    1 0 Отговор
    това мисирките вярно нямате 3 клас завършен

    сега освен въглеродна стомата, каква друга знаеш по-евтина?
    19кг е торба цимент много ли е лекичко?

    ако беше от дураломиний щеше да е лека и здрава,но автора едва ли е чувал за тоя материал макар да е доста разпространен и не е скъп

    и дано тия две смешни амортисьорчета не ти изгрезат главата че дупките няма да успеят дда ги изгрезат мъко мъко мисирска мъко гризяли дупките...

    15:37 28.01.2026

  • 3 Не ми излиза сметката

    3 0 Отговор
    Рамката тежала 18.1 кг. Но и цялото тежи 18.1 кг. Излиза, че като махнем рамката всичко друго е безкрайно леко. Да се внимава при разглобяване вятърът да не отнесе някой чарк в облаците.
    Режими на движение: пешеходен - 6 км/ч, нормален - 15 км/ч, спортен - 25 км/ч.

    Коментиран от #4

    15:45 28.01.2026

  • 4 Остави бре

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не ми излиза сметката":

    На Славчев ,,капацитета" ,толкова му е и ...капацитета...

    15:52 28.01.2026