Ето я новата електрическа тротинетка на Xiaomi

Xiaomi атакува градската джунгла с най-новия си и достъпен коз – Electric Scooter 6 Lite. Тази компактна машина е проектирана специално за динамичния ритъм на съвременния мегаполис, като съчетава лекота, сгъваем дизайн и достатъчно мощност за бързи трансфери между офиса и любимото кафене.
Под стилния корпус се крие безчетков мотор с номинална мощност от 300 W, който в пикови моменти може да достигне до 500 W. Това е напълно достатъчно, за да развиете стандартните 25 км/ч и да преодолеете градски наклони до 15% без капка пот по челото. Енергийното сърце на тротинетката е литиево-йонна батерия (216 Wh), осигуряваща автономен пробег до 25 км. Разбира се, ако решите да „настъпите“ в спортен режим на пълна скорост, зарядът ще ви стигне за около 20 км, което все пак е повече от достатъчно за ежедневните градски маршрути.
Голямата новина при серията „6 Lite“ е комфортът. Xiaomi са внедрили предно окачване с двойни пружини (25 мм ход), което в комбинация с 10-инчовите пневматични гуми буквално „изяжда“ неравностите по плочките и асфалта. За сигурността се грижи хибридна спирачна система – барабанна отпред и интелигентна E-ABS отзад. Видимостта през нощта е гарантирана от 2,5-ватов фар с обхват 15 метра и стоп светлина, която предупреждава останалите участници в движението при всяко ваше спиране.
Интелигентното управление става чрез приложението Xiaomi Home, където в реално време можете да следите налягането в гумите, състоянието на батерията или да активирате системата за рекуперация на енергия. Рамката, излята от високоякостна въглеродна стомана, тежи едва 18,1 кг, но е готова да понесе товар до 100 кг. Въпреки че цената за нашия пазар все още се пази в тайна, моделът вече се появи в онлайн платформи в Азия на цени около 200 долара, което го превръща в изключително изкушение за всеки, който иска да забрави за задръстванията.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:36 28.01.2026
2 мъко мисирска
сега освен въглеродна стомата, каква друга знаеш по-евтина?
19кг е торба цимент много ли е лекичко?
ако беше от дураломиний щеше да е лека и здрава,но автора едва ли е чувал за тоя материал макар да е доста разпространен и не е скъп
и дано тия две смешни амортисьорчета не ти изгрезат главата че дупките няма да успеят дда ги изгрезат мъко мъко мисирска мъко гризяли дупките...
15:37 28.01.2026
3 Не ми излиза сметката
Режими на движение: пешеходен - 6 км/ч, нормален - 15 км/ч, спортен - 25 км/ч.
Коментиран от #4
15:45 28.01.2026
4 Остави бре
До коментар #3 от "Не ми излиза сметката":На Славчев ,,капацитета" ,толкова му е и ...капацитета...
15:52 28.01.2026