Ето я новата електрическа тротинетка на Xiaomi

Xiaomi атакува градската джунгла с най-новия си и достъпен коз – Electric Scooter 6 Lite. Тази компактна машина е проектирана специално за динамичния ритъм на съвременния мегаполис, като съчетава лекота, сгъваем дизайн и достатъчно мощност за бързи трансфери между офиса и любимото кафене.

Под стилния корпус се крие безчетков мотор с номинална мощност от 300 W, който в пикови моменти може да достигне до 500 W. Това е напълно достатъчно, за да развиете стандартните 25 км/ч и да преодолеете градски наклони до 15% без капка пот по челото. Енергийното сърце на тротинетката е литиево-йонна батерия (216 Wh), осигуряваща автономен пробег до 25 км. Разбира се, ако решите да „настъпите“ в спортен режим на пълна скорост, зарядът ще ви стигне за около 20 км, което все пак е повече от достатъчно за ежедневните градски маршрути.

Голямата новина при серията „6 Lite“ е комфортът. Xiaomi са внедрили предно окачване с двойни пружини (25 мм ход), което в комбинация с 10-инчовите пневматични гуми буквално „изяжда“ неравностите по плочките и асфалта. За сигурността се грижи хибридна спирачна система – барабанна отпред и интелигентна E-ABS отзад. Видимостта през нощта е гарантирана от 2,5-ватов фар с обхват 15 метра и стоп светлина, която предупреждава останалите участници в движението при всяко ваше спиране.

Интелигентното управление става чрез приложението Xiaomi Home, където в реално време можете да следите налягането в гумите, състоянието на батерията или да активирате системата за рекуперация на енергия. Рамката, излята от високоякостна въглеродна стомана, тежи едва 18,1 кг, но е готова да понесе товар до 100 кг. Въпреки че цената за нашия пазар все още се пази в тайна, моделът вече се появи в онлайн платформи в Азия на цени около 200 долара, което го превръща в изключително изкушение за всеки, който иска да забрави за задръстванията.