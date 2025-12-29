"Володимир Зеленски лъже - киевският режим ще отговаря за престъпленията си", каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с нападението над държавната резиденция на руския президент Владимир Путин.

В своя Telegram канал тя обърна внимание на медийни съобщения, че „Зеленски е нарекъл изявлението на Лавров за нападението над резиденцията на Путин лъжа“.

„Изявленията на Зеленски за Буча са лъжи. Изявленията на Зеленски за деца, откраднати от Русия, са лъжи. Изявленията на Зеленски за нежеланието на Русия да преговаря са лъжи. Но думите на Лавров са истина и киевският режим ще отговаря за тези престъпления“, отбеляза дипломатът.