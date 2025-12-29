Новини
Захарова: Зеленски лъже. Киев ще отговаря за престъпленията си

29 Декември, 2025

Захарова: Зеленски лъже. Киев ще отговаря за престъпленията си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Володимир Зеленски лъже - киевският режим ще отговаря за престъпленията си", каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с нападението над държавната резиденция на руския президент Владимир Путин.

В своя Telegram канал тя обърна внимание на медийни съобщения, че „Зеленски е нарекъл изявлението на Лавров за нападението над резиденцията на Путин лъжа“.

Изявленията на Зеленски за Буча са лъжи. Изявленията на Зеленски за деца, откраднати от Русия, са лъжи. Изявленията на Зеленски за нежеланието на Русия да преговаря са лъжи. Но думите на Лавров са истина и киевският режим ще отговаря за тези престъпления“, отбеляза дипломатът.


  • 1 Сатана Z

    29 82 Отговор
    Путин ще отговаря за убийството на 2 милиона клети и нещастни руснаци

    Коментиран от #3, #7, #11, #23, #84, #129

    20:32 29.12.2025

  • 2 Отец Дионисий

    77 32 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите.Господ го пази.

    Коментиран от #56, #57

    20:33 29.12.2025

  • 3 Така е

    24 62 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Жужето от бункера путя уби без грам жал милиони руснаци а още се бие за Вовчанск на 7 км.от границата си

    Коментиран от #17, #58, #63

    20:33 29.12.2025

  • 4 Факт

    27 7 Отговор
    Директна политика!

    20:33 29.12.2025

  • 6 Наркоманът

    53 19 Отговор
    Беше дотук

    20:33 29.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    30 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    2 милиона украински руснаци

    20:34 29.12.2025

  • 8 Гост

    10 11 Отговор
    ,,ТОВА,, пак почна със СКЕЧОВЕТЕ за ,,заблудените души,,....

    20:34 29.12.2025

  • 9 Тити

    22 60 Отговор
    Украйна може да прави каквото си иска това е война която Рашистите започнаха. На никой няма да липсва диктатора Путлер.

    Коментиран от #33

    20:34 29.12.2025

  • 10 Браво на Захарова

    55 23 Отговор
    Отново точна! А, че онова мекотело е лъжец, е всеизвестна истина.

    20:34 29.12.2025

  • 11 Зеленски вече 7-ма година президент

    14 42 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Благодарение на путя и го унижи пред цял свят. Маша пияна не го мислете Световният лидер Зеленски

    20:34 29.12.2025

  • 12 Роки

    18 44 Отговор
    Пияната ошишкавила се Захарова, дето се хили неадекватно и танцува, докато над 1 400 000 руски войници са загинали за тия четири години в месомелачката за кефа на ЛилиПутио.

    20:34 29.12.2025

  • 14 НАЗДРАВЕ МАША

    8 29 Отговор
    20:35 29.12.2025

    На Зеленски не му остава друго. Той се мята в треска с мътна глава, не вижда изход. Корупцията в държавата вече се върти и около него. Усеща политическото земетресение, Залужни също се връща и се готви да го отрезви. Прилича на сомнамбул, няма реализъм в главата му.

  • 16 Маша пияна заляна

    Това го чуваме вече 4 години още в началото когато за 3 дни щяхте да арестувате "Зеленски и още 19 бандери от правителството му"...хахаха😂🤣😅😆

    Коментиран от #20

    20:36 29.12.2025

    39 18 Отговор

    20:36 29.12.2025

  • 18 Никога не вярвай

    10 23 Отговор
    20:37 29.12.2025

  • 19 Вие сте бунаци

    10 17 Отговор
    Коментиран от #25

    20:37 29.12.2025

  • 21 Гръм и мълнии

    30 5 Отговор
    Що лопати ще хвърчат към Украйна, не е истина

    20:38 29.12.2025

  • 22 раша миналия ден вече превзе Киев

    12 32 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #28

    20:38 29.12.2025

  • 23 Колко си смешен

    Ако сложиш в сметката украинците може и да ги докараш до 2 млн.

    20:38 29.12.2025

  • 24 За пореден път

    26 11 Отговор
    Кратка,точна,ясна.

    Коментиран от #31

    20:39 29.12.2025

  • 25 Сега вие ще пискате

    17 10 Отговор

    До коментар #19 от "Вие сте бунаци":

    Защото не можете да ги свалите.
    Ще има прах и пепел в Кийиф

    Коментиран от #40

    20:39 29.12.2025

  • 26 Истината

    10 20 Отговор
    Москвският режим лъже. Лъже за всичко. Те са агресори, наказуеми по международното право и ще си платят с лихвите.

    20:39 29.12.2025

  • 27 Пръцко

    12 21 Отговор
    Тая мамаша е толкова жалка, че ако не беше и толкова дебела, щеше да е гротескно смешна (Европата нямала пари да си плати Коледната украса) - една от последните и́ пиянски издънки :)))

    20:39 29.12.2025

  • 28 И аз гледах парада на живо по Ал Джазира

    9 20 Отговор

    До коментар #22 от "раша миналия ден вече превзе Киев":

    От пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1400 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на рамената. И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии

    Коментиран от #34, #37

    20:40 29.12.2025

  • 29 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Никога не вярвай":

    Всеки с проблемите си!

    20:40 29.12.2025

  • 30 Мария 3ахарова официальнъй

    8 11 Отговор
    За моите евроукраински почитатели, ето🖕

    20:41 29.12.2025

  • 31 Тезиси

    10 16 Отговор

    До коментар #24 от "За пореден път":

    Кратка точна ясна лъжкиня. Така и нареждат.

    20:41 29.12.2025

  • 32 Гаварит Масква

    6 12 Отговор
    Говорете си,но клоуна търси мир.Украйна е наша.

    Коментиран от #51

    20:42 29.12.2025

  • 33 ТАСС

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    как на никой, нашите копейки са си завряли главите в задните му части...много ще им липсва

    20:42 29.12.2025

  • 34 Ха ХаХа

    11 11 Отговор

    До коментар #28 от "И аз гледах парада на живо по Ал Джазира":

    На парада в Москва няма да има бандировски свине защото ще бъдат живи закопавани

    20:43 29.12.2025

  • 35 В кратце

    9 14 Отговор
    Кратка точна ясна лъжкиня. Така и нареждат.

    20:43 29.12.2025

  • 36 Пенсионер 69 годишен

    9 6 Отговор
    Дано по-скоро да свърши тая война. Искам да отида за един месец в Санкт Петербург. Всеки ден ще ходя на руска баня и ще се разхождам по Невския проспект.

    Коментиран от #46, #65

    20:45 29.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Конфети "Земя-въздух-земя "

    15 9 Отговор
    Очертава се голяма празнична заря, за Новата година над Украйна

    Коментиран от #42, #55

    20:45 29.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Трай бе

    7 10 Отговор

    До коментар #25 от "Сега вие ще пискате":

    Руски тръбар

    20:45 29.12.2025

  • 41 АЗОВ безмилостен

    7 9 Отговор
    Украйна ще трябва да издържи във войната през цялата 2026 г. Русия ще загуби настъпателния си потенциал до началото на 2027 г. Такова мнение изрази командирът на полк „Азов“ Юрий Федоренко в ефира на „Фабрика новостей“.
    Според него, Въоръжените Сили на Украйна формират основата на преговорния процес.
    „През декември вече унищожаваме повече нашественици на бойното поле, отколкото Руската федерация успя да призове за месеца. И какво означава това?Това означава, че противникът е загубил повече, отколкото е могъл да вложи във войските си. Нямаше пълноценно заместване на необходимите загуби и изграждане на капацитет за по-нататъшни активни настъпателни действия“, подчерта Федоренко.
    В контекста на желанието ни за членство в НАТО, никой не трябва да казва на Украйна кои съюзи да избира.

    Коментиран от #68

    20:46 29.12.2025

  • 42 Ей руски

    4 10 Отговор

    До коментар #38 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Лапунгер лапуркай и трай.

    Коментиран от #50, #86

    20:46 29.12.2025

  • 43 Тамън ми беше домъчняло за тоя

    5 5 Отговор
    Бок✓ук.

    20:46 29.12.2025

  • 44 Цвете

    6 8 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА ЛЪЖКИНЯ. И НА 50 НЕ ТИ ДОЙДЕ АКЪЛА В ГЛАВАТА.🙄👎😠🤔🤡☹️🤕🍷🍷🍷☃️

    20:46 29.12.2025

  • 45 Малии.. Тоа тра верс ков е бе дееа?

    8 6 Отговор
    Хехехехехехе ....тоа е по- маж от.... Педофило ХУ ЙЛО
    Хехехехехехе
    А оня оповръщаняк медвежонката, дъл фърга оше атомо по целиот СВЕТ?
    Хехехехехехе

    20:46 29.12.2025

  • 46 Боли ме

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Пенсионер 69 годишен":

    Фара за теб.

    20:47 29.12.2025

  • 47 Пешо дъргела

    5 5 Отговор
    Хубавица е,не може да отречете❤❤❤

    20:47 29.12.2025

  • 48 А пък

    7 8 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    20:47 29.12.2025

  • 49 Очарован😁

    9 8 Отговор
    Време беше и тая пияна, рашистка грозотия да се обади.

    20:48 29.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Забелязал...

    9 8 Отговор
    Тази и без грим става за филм на ужасите .

    20:50 29.12.2025

  • 53 Спецназ

    11 7 Отговор
    Руснаците ако нарочат некой за бесене, ще го обесят!

    Още Бисмарк е казал преди 100 години:

    "С руснаците или играеш честно или не започваш.
    Те винаги ще се върнат за парите си!

    Коментиран от #61

    20:50 29.12.2025

  • 54 Цвете

    5 8 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА ЛЪЖКИНЯ. И НА 50 НЕ ТИ ДОЙДЕ АКЪЛА В ГЛАВАТА.🙄👎😠🤔🤡☹️🤕🍷🍷🍷☃️

    Коментиран от #69

    20:50 29.12.2025

  • 55 Това го слушам

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Вече 4 години хахаха 😂🤣😅😆

    Коментиран от #64

    20:50 29.12.2025

  • 56 Йосиф Кобзон

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Абе баш ги не пази...

    20:50 29.12.2025

  • 57 Факт

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Ней верно, дружката му от мазетата на КГБ - гундяйчето, дека го забравяш? Ами ако са обиди, и та прокълне и отлъчи от "правото православие", а? - питам аз и отговор не искам :)))

    20:51 29.12.2025

  • 58 Цък

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Путин изяде над два милиона украйци и десетки хиляди натовци. Представяте ли в Русия да имаше още двама трима като Путин.

    Коментиран от #66, #72

    20:52 29.12.2025

  • 59 Малий

    8 10 Отговор
    Таз крава замяза на вещица от алкохол и наркотици.Ако няма грим е баба Яга.

    20:53 29.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Няма по-нагло

    7 9 Отговор
    човешко същество от руснак на власт. Да пожелаем на кремълската клика нова Октомврийска революция, която да изколи до крак всички дегенерати, добрали се до власт в днешна Русия.

    20:55 29.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Това го слушам":

    Преброй за 4 години, от руските конфети,колко градове и села останаха цели,тъпанар.

    Коментиран от #81

    20:55 29.12.2025

  • 65 Владо

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Пенсионер 69 годишен":

    Отбой се първо в Курило.Сбърканяк.

    20:55 29.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Прав е командира

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "АЗОВ безмилостен":

    Факт безспорен

    20:56 29.12.2025

  • 69 Моля, моля

    5 8 Отговор

    До коментар #54 от "Цвете":

    Фльорцата е поне на 60.

    20:56 29.12.2025

  • 70 Гаварит Масква

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Селото Купянск":

    След края на СВО, искам да напишеш първият коментар

    20:57 29.12.2025

  • 71 Хохлов

    4 6 Отговор
    Смочкайте кафявото руски праверси. Не хора, а примитиви

    20:57 29.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Истината

    4 6 Отговор
    Москвският режим лъже. Лъже за всичко. Те са агресори, наказуеми по международното право и ще си платят с лихвите.

    20:57 29.12.2025

  • 74 Зелю

    7 2 Отговор
    Шегояде немит

    20:57 29.12.2025

  • 75 Гобрев

    5 7 Отговор
    Миришеш на вкиснато,тлъста дърта пача.

    Коментиран от #77

    20:57 29.12.2025

  • 76 гост

    6 5 Отговор
    Дайте я в цял ръст,да се види каква буца е...безформена...

    20:58 29.12.2025

  • 77 Добрев

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Гобрев":

    Кога я души по рапана извратен як?

    Коментиран от #82

    20:59 29.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Мария 3ахарова официальнъй

    5 0 Отговор
    Започва Транспортер по Кино Нова...е 6@ла съм ва

    21:00 29.12.2025

  • 80 Кривоверен алкаш

    5 6 Отговор
    Тази е на гъби мухоморки,какви престъпления,кой ги върши,руските терористи убийци и крадци на територии..

    21:00 29.12.2025

  • 81 И какво

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Завоюват Руини.Украинсата армия превзе Херсон без да го събаря .Град с 250 хил население не села .А ватенките се изнесоха през Антоновския мост като бити пе да ли .Ей Смех ще ти изправя руската гърбица на тебе

    Коментиран от #91

    21:00 29.12.2025

  • 82 Мончич

    5 5 Отговор

    До коментар #77 от "Добрев":

    Пипай кафявото на путлер,фекалистик.

    Коментиран от #88

    21:01 29.12.2025

  • 83 Чуса

    1 3 Отговор
    Колежката ми краде клиенти!

    21:01 29.12.2025

  • 84 Андро

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И двайсет да избие,/дай Боже/няма да отговаря пред никого.Ленин,Сталин,Ежов,Берея избиха милиони и какво.Някой да ги е питал защо.Руснаците са като хлебарките.Развъждат се като тях,миришат също толкова лошо и даже живеят с отрязани глави,мисля три дни.

    21:02 29.12.2025

  • 85 Алкохолна смрад от Мордор

    5 6 Отговор
    Остай Зеленски,кажи в калното блато късия ботокс,коня лавровия или пък ти някога сте казвали нещо подобно на "истина" ???!

    21:02 29.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Жоколев

    5 6 Отговор
    На човек не прилича,торба с брауни.

    21:02 29.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Българин

    0 3 Отговор
    Защо жените не могат без мъже?
    Отговор:
    Да сте виждали вибратор да поправя телевизор?

    21:04 29.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #89 от "Тихолов":

    ПДРС НЩСТН😀🇷🇺

    Коментиран от #95, #97

    21:04 29.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Боби Баламата

    5 4 Отговор
    Бе ненам ама Фюрера направи 2 Милиона монголяци Фира и....по трусики от ГОТВАЧО ИЗБЕГА.
    12 год у ДОНБАС и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ.
    Е затова е известен по целия свят като... Ху ЙЛО

    21:05 29.12.2025

  • 95 Миролов

    5 4 Отговор

    До коментар #92 от "Путин":

    Ум.ри от рак пут.лераст раз.ложен

    Коментиран от #98

    21:05 29.12.2025

  • 96 Конфети "Земя-въздух-земя "

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Тихолов":

    Мий си з@дника и си лягай, малко пе дал че

    Коментиран от #99

    21:06 29.12.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 КПСС

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Миролов":

    Вся ВЛАСТЬ СОВЕТОМ! НЕГРАМОТНИ ЛЕВОРЕЗБОВАН😀🇷🇺

    Коментиран от #102

    21:07 29.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Вещица - гадателка

    3 3 Отговор
    А кой се подава отзад и я опипва отпред?
    Пътувала е дама - отзад -
    в пиратски параход - отпред -
    тя била снежно бяла - отзад -
    и сочна като плод - отпред.

    21:10 29.12.2025

  • 104 ДЕ БИ ЛЬi ,..

    6 4 Отговор
    Самая опасная Организация в мире! Имат хора ...навсякъде!
    Хахахахаха
    Копейки, ... да ви @ Май ката

    Коментиран от #109

    21:10 29.12.2025

  • 105 Мозиров

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Курович":

    Лап.ай трав.ерс. Хахаха. Руска по.длога

    21:10 29.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Вещица - гадателка

    4 2 Отговор
    Фактът, че медузите са оцелели 650 милиона години без мозък, дава надежда на много хора.

    21:12 29.12.2025

  • 109 Бутачо

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "ДЕ БИ ЛЬi ,..":

    И я ше им от перем по един у...Й

    21:13 29.12.2025

  • 110 Абе

    3 5 Отговор
    Тука жендарята много инфектирани, няма ли вече роми да ги обладават или центовете свършиха?

    Коментиран от #112

    21:14 29.12.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 А не бе

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "Абе":

    От как Педофило оцалива КУ РАна рамАзан, Сите копейки Лепилари ли га ват Шпеко като Фюрера Ху есос
    Пи до раси

    21:20 29.12.2025

  • 113 Пенсионер 69 годишен

    2 5 Отговор
    Когато свърши войната ще посетя Санкт Петербург за един-два месеца през белите нощи. Ще ходя на разходки. Ще се любувам на архитектурата. Ще ходя на руска баня. На мене ми е чужда етническата омраза и фашизма.

    21:20 29.12.2025

  • 114 Вещица - гадателка

    2 3 Отговор
    Мъж пита непозната за него жена на площада в центъра на Кремъл.
    - Бихте ли легнали с мен за двайсет милиона долара?
    - Да разбира се - отговаря жената.
    - А за двадесет цента? - продължава мъжът.
    - Абе Вие за каква жена ме взимате? - обидено възразява жената.
    - Каква жена сте вече разбрах - Сега се пазарим за цената.
    Оказало се, че била Захарава!

    21:24 29.12.2025

  • 115 Горски

    4 4 Отговор
    Тази война се готвеше години наред и досущ като Наполеон и Хитлер смятаха, че могат да съсипят Русия с помощта на дълго индоктринираните хора в Украина. Решиха да постигнат целите си само и единствено с цената на руската кръв от двете страни на границата. Смъртта и разрухата на Украйна за тях просто беше нужната жертва. Отрезвяване досега обаче нямаше никакво. Русия може да скапе няколко столици даже без да използува ядрено оръжие. Нейните условия са ПАРАД на елементарната логика, ПАРАД на цялата мръсотия, която натвориха англичаните с помощта на Байдън, на Макрон и на Мерц. Най-гадното в целия този мръсен спектакъл е нашето, на братушките, на извадените от калта на робството български политици. Какво общо имате вие с англичаните, с французите с тези колониални ХИЕНИ, грабили цели континенти ВЕКОВЕ. "Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той. По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано.

    Коментиран от #117

    21:25 29.12.2025

  • 116 Вещица - гадателка

    5 3 Отговор
    До 115 Горски .....


    Най - голямата колониална държава в света е Московията!

    21:31 29.12.2025

  • 117 Да Готвеше се

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Горски":

    От Путин .

    Още като стана Президент
    Путин
    Започна масово производство на
    Оръжия и Боеприпаси
    И Всякаква Бойна техника.

    Помним и как се хвалеше
    Че Зелените Човечета
    В Крим са негови
    След окупацията

    Кой се подготвя за войната
    Толкова години бре Рублоидиот ?

    Коментиран от #120

    21:32 29.12.2025

  • 118 Вещица - гадателка

    3 1 Отговор
    Навремето когато се строеше
    развития социализъм в България
    циркулираше следния виц:

    Мъж пита жена :
    "Булке, ще ми бутнеш ли за 100 кинта?"
    Жената не му обръща никакво внимание.
    Той: "Булке, ще ми бутнеш ли за 1000 кинта?"
    Жената го поглежда ама не казва нищо.
    Той: "Булке, ще ми бутнеш ли за 10,000 кинта?"
    Жената го поглежда и вика: " Ами, добре."
    Мъжът въздъхва и казва:
    "Ето това са противоречията при социализма
    - комсомолки - като Захариева има, а пари няма."

    21:34 29.12.2025

  • 119 Алкохолната ДРОПЛА

    3 2 Отговор
    Отново изпълзя .
    И повърна на метеното.

    21:35 29.12.2025

  • 120 Горски

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Да Готвеше се":

    Вие англосаксонците бе сперматозоид.

    21:36 29.12.2025

  • 121 Вещица - гадателка

    0 1 Отговор
    Горко на народ, който се облича с дреха, неизтъкана от него, яде хляб, непожънат от него, и пие вино, неизцедено от неговата собствена преса.

    Горко на народ, който приветства побойника, като герой и смята блестящия завоевател за щедър.

    Горко на народ, който насън презира някоя страст, а наяве й робува.

    Горко на народ, който издига глас само когато крачи в погребална процесия, гордее се само с руините си и се съпротивява само, когато вратът му е поставен между меча и дръвника.

    Горко на народ, чиито държавници са лисици, философите му са фокусници, а изкуството му е изкуство на кърпежа и подражанието.

    Горко на народ, който посреща своя нов водач с фанфари, а го изпраща с пищялки, само за да посрещне друг отново с фанфари.

    Горко на народ, чиито мъдреци са онемели с годините, а силните му мъже са още в люлката.

    21:43 29.12.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Име

    0 0 Отговор
    Всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    Коментиран от #128

    21:44 29.12.2025

  • 124 Юедорев

    1 0 Отговор
    Русоф.иляците и пут.лерастите мечтаят да и обл.ижуват сир.енясалата ми.нджа на тая.

    21:44 29.12.2025

  • 125 Тулунев

    1 0 Отговор
    Видиш ли пут.лераст побий му копач в тиквата.

    21:45 29.12.2025

  • 126 Вещица - гадателка

    1 0 Отговор
    Горко на народ, разделен на части, всяка от които си въобразява, че е Руски народ....

    21:47 29.12.2025

  • 127 Защо

    2 0 Отговор
    да вярваме на дебелата крава и кремълският молец. Щото са убийци и са мн подли примитиви, ли.

    21:48 29.12.2025

  • 128 Гродорев

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Име":

    Искаш да и бъ.ркаш в кафявата хралупа,а пут.лерастче.

    21:48 29.12.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Вещица - гадателка

    0 0 Отговор
    Ох, охххх Охххх ..от два дена ми разчекнахте устата от как съм тук на микрофона, рече Захариева и нямам сили за нищо. Оригвам се на микрофона и съм червена отдоло като че ли имам червило на срамните усни....колко пъти ще ви освобождавам жените от незнаещи руски език за лизане на микрофони.

    21:57 29.12.2025

  • 132 Българин

    0 0 Отговор
    Тоя наркоман цвл свят разиграва както си иска.Този път няма да му серазмине.Путин си знае работата.Скоро,много скоро ще видим терориста киевски на въжето.

    22:06 29.12.2025

