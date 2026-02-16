Новини
Разказът на жената на Деян Илиев – мексиканката Лолита: Убитите са били стресирани

16 Февруари, 2026 20:13

В показанията си мексиканката Лолита, жената на Деян Илиев, който пръв дал сигнал за случилото се в бившата хижа „Петрохан“, казва, че в къщата са живеели шестима души

Разказът на жената на Деян Илиев – мексиканката Лолита: Убитите са били стресирани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

147 страници от делото по случая Петрохан са предоставени на депутатите в Народното събрание. Сред тях са и показанията от разпитите на най-близките на петимата мъртви мъже и един 15-годишен младеж.

За първи път излизат страниците от разпитите на така известната Лолита от Мексико – съпруга на Деян Илиев, който пръв е подал сигнала за трагедията в хижа Петрохан, съобщи бТВ.

В показанията си мексиканката Лолита, жената на Деян Илиев, който пръв дал сигнал за случилото се в бившата хижа „Петрохан“, казва, че в къщата са живеели шестима души. Тя разказва, че не е контактувала с тях директно, а чрез съпруга си, защото не говори български. Жената обяснява, че често е виждала живеещите в хижата стресирани.

„По отношение на тях Деян ми казваше, че са стресирани заради работата си. Друго особено за тях не знам. На Петрохан ходим да си пълним бутилки с вода от една чешма. Деян разказа, че веднъж докато наливал вода един човек му направил снимка, без да знае защо, и това му се сторило много странно“, споделя Лолита.

От показанията ѝ става ясно, че на 2 февруари сутринта, когато се качват със съпруга ѝ на хижата, заради тревожното съобщение от майката на Ивайло Калушев, първо виждат, че сградата е горяла и пуши.

Деян тръгва към сградата, но бързо се връща до колата, а после тръгва втори път, за да открие приятелите си.

„Когато се върна втория път Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше... През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян“, разказва жената.

След като ги открива в двора и се обажда на тел. 112 , Деян се връща към хижата с граничните полицаи, пише в показанията на Лолита. Нея я заключва вкъщи.

„Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам връзка с баща му. След това се почна даването на показания, задържаха Деян за 24 часа, беше в участъка през цялото време, аз бях много притеснена“, гласи още разказа на Лолита.

Според разследващите Деян Илиев е разпитван 2 пъти по случая. Можем да кажем, че малко след разпитите на Деян и Лолита и двамата изчезват от къщата им в село Гинци. От прокуратурата обясняват, че в момента те знаят къде се намират и не са ги обявили за издирване, защото няма нужда. А и по закон никой не ги задължава да стоят в страната.

Според разследването домът на Деян Илиев в Гинци е претърсен веднага след разпитите, но нищо не е открито. А телефонът му е иззет и е даден за експертиза, защото Деян е отказал да отключи телефона си и да съдейства.

Освен разпитите на Лолита, в документите, които са предадени на депутатите, са приложени и материалите от назначените експертизи.

Прокуратурата е предала и разпитите на деца, свързани в различни периоди с Ивайло Калушев. Някои от тях са разпитвани и след трагедията в присъствието на психолог.

Никой не е казал нищо лошо за групата на Ивайло Калушев или за упражнявано насилие. В разпитите им всички от групата са определени като цитирам: „добри хора“.

От разпита на бащата на загиналия 22-годишен Николай Златков става ясно, че след заминаването на детето и майка му за Мексико, бащата е получил информация за общността на Ивайло Калушев. Наученото го е притеснило и той заминал за Мексико. Там разговарял с Ивайло Калушев.

През 2022 г. двамата с Николай се виждат в хижата и тогава баща му се запознава с Ивайло Иванов и останалите мъже.

Междувременно днес официално от МВР съобщиха, че намерените в хижата гилзи и куршуми, за които свидетелства Деян Илиев, не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Според експертите, ако патроните не са заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие – например пожар , то барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Амчи то

    14 6 Отговор
    и аз да се самоубия, и аз ще съм стресиран...

    20:16 16.02.2026

  • 2 кметчо фонтанеклко

    10 5 Отговор
    какви добри момчета бяха а...

    20:18 16.02.2026

  • 3 Госあ

    31 1 Отговор
    От достоверен източник разбрах, че всъщност МВР разполага с всичко налично, за да не издирва въпросния кемпер шест дни и да разчита на овчари ! Имат актуални и модерни софтуери за обработка на поставените камери и са поръчали най добрия софтуер за отключване на телефони !

    20:19 16.02.2026

  • 4 Край

    8 4 Отговор
    Ама тая Лолита жена ли? Че то тия жените много монго не са ги признавали

    Коментиран от #8

    20:19 16.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    Деян,Лолита и кметът на Гинци са изчезнали.

    Коментиран от #9

    20:20 16.02.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 4 Отговор
    Респект за смелата Лолита!Тя е видяла как Таки и Шиши убиват смелите будисти.💋🐑🥳🤣👍

    20:20 16.02.2026

  • 7 оня с питон.я

    10 14 Отговор
    Киро да излезе и да каже за педофилските оргии. Киро бъди мъж поне веднъж.

    Коментиран от #13, #28

    20:21 16.02.2026

  • 8 хахаха

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Край":

    те за това са го изгонили тоя да живее в съседното село... имал е наглоста да доведе жена...

    Коментиран от #41

    20:21 16.02.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Кмето на Гинци е напуснал България с подводница!😎🌈🥳🤣👍

    Коментиран от #46

    20:22 16.02.2026

  • 10 Сзо

    30 3 Отговор
    Лолита не говори български....на прокурварурата и трябваха 2 години да преведат данните за къщата на Боко в Испания от испански на български. А сега за има няма 2 седмици намериха преводач ьа Лолита.

    20:22 16.02.2026

  • 11 Аз да ви кажа

    16 0 Отговор
    Да ти вземе полицията телефона е все едно да го дадеш отворен на 5-те най-големи клюкарки в квартала. Добре е направил че е напуснал страната. Предполагам че и никога повече няма да се върне. Ще остане завинаги в планините на Монтесума.

    20:24 16.02.2026

  • 12 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Ама Деян е изчезнал и никой не знае къде се намира сега.

    Коментиран от #21

    20:25 16.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    Кирчо ми разправи в заведението ми че ходил в хижата в Петрохан заедно с децата и Линда.Скарал се с Ламата и напуснал посреднощ.

    Коментиран от #16

    20:25 16.02.2026

  • 14 Фори

    15 0 Отговор
    Ментросват ни ченгетата отвсякъде!

    20:27 16.02.2026

  • 15 Оффф

    17 1 Отговор
    То вече няма какво да се коментира. Службите пускат по малко информация и то все не кой знае каква. Какво стана с аутопсията на третия, дето се е самоубил с 2 куршума? То няма смисъл и човек да си задава въпроси. Все тая.

    20:28 16.02.2026

  • 16 Ей черпак

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Много лъжеш бе бате, тиквата ряпа да яде пред теб.

    20:28 16.02.2026

  • 17 Бай Данчо

    15 3 Отговор
    Междувременно днес официално от МВР съобщиха, че намерените в хижата гилзи и куршуми, за които свидетелства Деян Илиев, не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.???? От лъкове и арбалети са били ! А може и тръбички за фунийки или пък се замеряли с тях ! МВР са професионалисти и ще разнищят случая!!!Прокрадва се версия и за извънземни ама няма данни за забелязана летяща чиния така че тя отпада!

    20:28 16.02.2026

  • 18 Яшар

    5 5 Отговор
    Деян е усещал че онзи дявол убиец калушев (или помак или циганин. ..но по скоро помак ,циганин това не може да направи) иска да го убия и него ...правилно е

    20:30 16.02.2026

  • 19 Лолита

    4 1 Отговор
    тая Лолита, като оная Лолита ли е ?

    20:31 16.02.2026

  • 20 кой му дреме

    4 0 Отговор
    лолита...
    мата хари...

    20:31 16.02.2026

  • 21 Бай Данчо

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Самоубил се е и се е закопал в гората! От МВР го търсят но разчитат на някой гъбар,овчар или кравар да го намери!

    20:32 16.02.2026

  • 22 Ганя Путинофила

    5 10 Отговор
    Ганя е или Путинофил или Русофил или Педофил!

    Коментиран от #24

    20:34 16.02.2026

  • 23 1488

    7 11 Отговор
    Будизмът е първа стъпка към педофилията и инцеста.

    20:35 16.02.2026

  • 24 Джон Краваря

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ганя Путинофила":

    Или говедо,като теб!

    20:40 16.02.2026

  • 25 да бе да

    14 1 Отговор
    пушките сами са излезли от гардероба и са се развилняли в къщата.До кога ще правят народа на слабоумен.Ясно като бял ден тия са настъпили нечий дебел шкембак и потънаха завалиите.Страшно сме западнали и изглупели за да може някой да си позволи да пързаля толкова много хора.чудя се къде се крият другите горски от държавата за да излязат и да разкажат как им палят колите прибиват ги заплашват ги !еми трайкайте си и не работете тази работа.

    20:41 16.02.2026

  • 26 Глупости

    13 1 Отговор
    Службите много добре знаят, че оръжия и всякакъв вид амуниции се държат заключени в специализирави огнеупорни сейфове и се вадят, само ако имаш намерение да ги използваш. Или са извадени от сейфа от тримата, ако са имали причина, която да налага да ги използват, или пак ни разправят приказки от 1001 нощ... Патрони поставени в сейф, няма как да се възпламенят и да се окажат на стълбите и в коридора, дори и при сериозен пожар

    Коментиран от #38

    20:41 16.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Стресирани заради работата си... Ми те не са работили...

    20:42 16.02.2026

  • 28 АРЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    МЛЪКНИ БЕ.

    20:42 16.02.2026

  • 29 а стига бе

    14 3 Отговор
    Има куршуми и гилзи ама не били изстреляни от огнестрелно оръжие ?????Ама вие верно ли ни имате за толкова тъпи бе???Това вече е обидно!!!!Куршума и гилзата са две неща в едно тяло и единствено огнестрелно оръжие може да ги раздели!!!! Искате да кажете че някой е хванал гилзата с куршума и е бил с чукче отзад докато литне ????Що ли не ви се учудвам вече......

    20:42 16.02.2026

  • 30 един

    6 3 Отговор
    Главните поръчители на тази драма са Боко, Шиши и Радев. И мълчат като г.зове. Преди това дрънкаха денонощно по всички медии.

    20:43 16.02.2026

  • 31 Спецназ

    12 1 Отговор
    Е КАК нема да са стресирани!

    ЗАКРИХА ДЕПОТО!
    Знаели са хората там каккво ги чака!

    Такива "ДЕПА" свидетели не се оставят, Баце!


    После ги вързали и им опрели пистолети за самоубийство, после забърсали и им приложили пръстите.

    Окултика, индийски ритуали по прераждане за овцете!

    Ние сме ловени от гората, Баце!
    ПФУ!

    20:45 16.02.2026

  • 32 Всички

    6 0 Отговор
    са стресирани. Пет минути на улицата, в магазина или в учреждение са достатъчни на човек да установи това обстоятелство. Психиатрите са единодушни и тревожни по въпроса с психическото здраве на нацията.

    20:51 16.02.2026

  • 33 Мунчо

    5 1 Отговор
    Свиквай народе! Вчера те - утре ти и така ! Машината е смазана и работи перфектно ! Ама ти си трай - може пък и да те подмине ....

    20:51 16.02.2026

  • 34 7357

    4 0 Отговор
    Въобще не отпада версията за извънземните, точно обратното все по вероятна става.

    20:52 16.02.2026

  • 35 Хаха

    5 2 Отговор
    Стресирани, въоръжени будисти.

    20:52 16.02.2026

  • 36 Чакай, чакай

    9 0 Отговор
    Значи, човека намира труповете на хора, които познава. Обажда се на МВР-то. Държат го 24 часа, претърсват му къщата и му искат телефона. Защо? Цялата случка де разказва за 15 минути. Три пъти да я разправи, става час, айде два, ако куките пишат бавно… заподозрян не е. Щяха да кажат, пък и са го пуснали. Кви са тия простотии?

    Коментиран от #37

    20:54 16.02.2026

  • 37 един

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чакай, чакай":

    Чакам, чакам. Ама първо се обадил на тейко си, който е отявлен кадесар. Той пък на ДАНС и те първи довтасали.

    20:59 16.02.2026

  • 38 Жокера

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Глупости":

    Нямало са сейф и са ги държали в щайги.

    Коментиран от #47

    21:03 16.02.2026

  • 39 !!!?

    7 0 Отговор
    Интересно как така най-бъбривите до преди трагедията в "Петрохан" Боко, Шиши и къдравата Сю вече трета седмица мълчат като "самоубити"...само подопечния им главен прокурор се изока в посока "педофили" и се скри в покоите си...!!!

    21:04 16.02.2026

  • 40 Вертеп

    5 2 Отговор
    Защо депутатите в Народното събрание се занимават с криминални истории а не си вършат работата? Срамота е!

    21:07 16.02.2026

  • 41 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "хахаха":

    Деян и в Мексико е с жена, с приятелката си Невена

    21:09 16.02.2026

  • 42 Шака

    3 0 Отговор
    Какво са работили Дян и Лилита в с. Гинци? А какво са работили в Мехико? Щото като спреш гъбите и сигурно се стресираш. Сигурно се изпускаш даже.

    21:16 16.02.2026

  • 43 Как

    2 0 Отговор
    Стресирани будисти!?! Ти да видиш... А и били стресирани заради работата си. Остава да ни кажат и каква им е била работата...

    21:18 16.02.2026

  • 44 гйдсжхр

    1 0 Отговор
    Тука всички са замесени в страшни лайнна , досега от изнесеното невинни май няма , дано излезе всичко наяве.

    21:19 16.02.2026

  • 45 Даката

    2 0 Отговор
    Представям си, че има някъде кадри на всичко което се е случило, скрита камера из дърветата, която службите не са успели да локализират и обезвредят.

    21:23 16.02.2026

  • 46 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ама ние имахме подводници преди 35 години.Руски.Путиниски.Нищо чудно Путин да изстреля по едно торпедо по прокуратурата,следствието и началника им Шишо.Писна му на човека българските органи да правят братята българи на маймуни.Подводницата май била видяна в Искаро от рибари контрабандисти.Наближавала околовръстното.Този път Сарафов ще освободи стола,но след торпедото от стола едва ли нещо ще остане.

    21:24 16.02.2026

  • 47 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Жокера":

    А да, и сигурно тези щайги с патрони са ги държали на стълбите и в коридора, това е абсурд... Всеки преминал специализирано обучение знае как се съхраняват оръжия и муниции, там компромиси не се правят...

    21:25 16.02.2026

