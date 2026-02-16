Разказът на жената на Деян Илиев – мексиканката Лолита: Убитите са били стресирани

147 страници от делото по случая Петрохан са предоставени на депутатите в Народното събрание. Сред тях са и показанията от разпитите на най-близките на петимата мъртви мъже и един 15-годишен младеж.
За първи път излизат страниците от разпитите на така известната Лолита от Мексико – съпруга на Деян Илиев, който пръв е подал сигнала за трагедията в хижа Петрохан, съобщи бТВ.
В показанията си мексиканката Лолита, жената на Деян Илиев, който пръв дал сигнал за случилото се в бившата хижа „Петрохан“, казва, че в къщата са живеели шестима души. Тя разказва, че не е контактувала с тях директно, а чрез съпруга си, защото не говори български. Жената обяснява, че често е виждала живеещите в хижата стресирани.
„По отношение на тях Деян ми казваше, че са стресирани заради работата си. Друго особено за тях не знам. На Петрохан ходим да си пълним бутилки с вода от една чешма. Деян разказа, че веднъж докато наливал вода един човек му направил снимка, без да знае защо, и това му се сторило много странно“, споделя Лолита.
От показанията ѝ става ясно, че на 2 февруари сутринта, когато се качват със съпруга ѝ на хижата, заради тревожното съобщение от майката на Ивайло Калушев, първо виждат, че сградата е горяла и пуши.
Деян тръгва към сградата, но бързо се връща до колата, а после тръгва втори път, за да открие приятелите си.
„Когато се върна втория път Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше... През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян“, разказва жената.
След като ги открива в двора и се обажда на тел. 112 , Деян се връща към хижата с граничните полицаи, пише в показанията на Лолита. Нея я заключва вкъщи.
„Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам връзка с баща му. След това се почна даването на показания, задържаха Деян за 24 часа, беше в участъка през цялото време, аз бях много притеснена“, гласи още разказа на Лолита.
Според разследващите Деян Илиев е разпитван 2 пъти по случая. Можем да кажем, че малко след разпитите на Деян и Лолита и двамата изчезват от къщата им в село Гинци. От прокуратурата обясняват, че в момента те знаят къде се намират и не са ги обявили за издирване, защото няма нужда. А и по закон никой не ги задължава да стоят в страната.
Според разследването домът на Деян Илиев в Гинци е претърсен веднага след разпитите, но нищо не е открито. А телефонът му е иззет и е даден за експертиза, защото Деян е отказал да отключи телефона си и да съдейства.
Освен разпитите на Лолита, в документите, които са предадени на депутатите, са приложени и материалите от назначените експертизи.
Прокуратурата е предала и разпитите на деца, свързани в различни периоди с Ивайло Калушев. Някои от тях са разпитвани и след трагедията в присъствието на психолог.
Никой не е казал нищо лошо за групата на Ивайло Калушев или за упражнявано насилие. В разпитите им всички от групата са определени като цитирам: „добри хора“.
От разпита на бащата на загиналия 22-годишен Николай Златков става ясно, че след заминаването на детето и майка му за Мексико, бащата е получил информация за общността на Ивайло Калушев. Наученото го е притеснило и той заминал за Мексико. Там разговарял с Ивайло Калушев.
През 2022 г. двамата с Николай се виждат в хижата и тогава баща му се запознава с Ивайло Иванов и останалите мъже.
Междувременно днес официално от МВР съобщиха, че намерените в хижата гилзи и куршуми, за които свидетелства Деян Илиев, не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Според експертите, ако патроните не са заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие – например пожар , то барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени.
