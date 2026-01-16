Зеленски настоява за увеличен енергиен внос след нови руски удари

Украинският президент Володимир Зеленски призова министрите от кабинета си да изготвят спешни решения за разширяване на вноса на електроенергия, на фона на подновените руски атаки срещу енергийни обекти в страната. Това съобщи ДПА, предава БТА.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски подчерта, че приоритет трябва да бъде увеличаването на доставките на ток от чужбина, както и използването на всички налични възможности за резервно снабдяване. Той настоя и за по-тясна координация между местните власти и енергийните компании.

Държавният глава обяви, че ще провежда ежедневни консултации с членове на правителството и представители на регионалните администрации относно състоянието на енергийния сектор. По думите му вече са се състояли разговори с новия министър на отбраната Михайло Федоров и с командващия военновъздушните сили Анатолий Кривоножко за защитата на ключови енергийни съоръжения.

Зеленски също така заяви, че ще поднови преговорите със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана. Той съобщи, че вече е обсъдил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте възможността за закупуване на ракети за системите за ПВО.

Междувременно държавният оператор на електропреносната мрежа „Укренерго“ посочи, че за покриване на недостига Украйна може да внася до 2450 мегавата електроенергия от съседни страни от ЕС - Полша, Румъния, Словакия и Унгария.

На този фон Великобритания обяви нов пакет спешна енергийна помощ за Украйна в размер на 20 милиона британски лири. Подкрепата беше оповестена след въвеждането на извънредно положение заради продължаващите удари по украинската енергийна инфраструктура.