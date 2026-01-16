Новини
Зеленски настоява за увеличен енергиен внос след нови руски удари
Зеленски настоява за увеличен енергиен внос след нови руски удари

16 Януари, 2026 08:34 1 072 55

Украйна търси резервни доставки и по-силна противовъздушна защита на енергийната си инфраструктура

Зеленски настоява за увеличен енергиен внос след нови руски удари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова министрите от кабинета си да изготвят спешни решения за разширяване на вноса на електроенергия, на фона на подновените руски атаки срещу енергийни обекти в страната. Това съобщи ДПА, предава БТА.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски подчерта, че приоритет трябва да бъде увеличаването на доставките на ток от чужбина, както и използването на всички налични възможности за резервно снабдяване. Той настоя и за по-тясна координация между местните власти и енергийните компании.

Държавният глава обяви, че ще провежда ежедневни консултации с членове на правителството и представители на регионалните администрации относно състоянието на енергийния сектор. По думите му вече са се състояли разговори с новия министър на отбраната Михайло Федоров и с командващия военновъздушните сили Анатолий Кривоножко за защитата на ключови енергийни съоръжения.

Зеленски също така заяви, че ще поднови преговорите със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана. Той съобщи, че вече е обсъдил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте възможността за закупуване на ракети за системите за ПВО.

Междувременно държавният оператор на електропреносната мрежа „Укренерго“ посочи, че за покриване на недостига Украйна може да внася до 2450 мегавата електроенергия от съседни страни от ЕС - Полша, Румъния, Словакия и Унгария.

На този фон Великобритания обяви нов пакет спешна енергийна помощ за Украйна в размер на 20 милиона британски лири. Подкрепата беше оповестена след въвеждането на извънредно положение заради продължаващите удари по украинската енергийна инфраструктура.


Украйна
  • 1 побърканяк

    44 0 Отговор
    от мен има две кофи с електроенергия.

    08:36 16.01.2026

  • 2 И от мен

    38 0 Отговор
    Две кофи по 10л. компресия

    08:38 16.01.2026

  • 3 честен ционист

    52 1 Отговор
    Киро навремето каза, че ще сме щели да купуваме евтин ток от Украйна.

    Коментиран от #17, #24

    08:38 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма":

    Вече безжичен блутуут

    08:40 16.01.2026

  • 6 Еваларка зельоночек

    32 0 Отговор
    Превъртя играта пич.....

    08:41 16.01.2026

  • 7 Трол

    25 0 Отговор
    Трябва да подновим събирането на дизелови генератори.

    08:41 16.01.2026

  • 8 696З

    29 0 Отговор
    Зеленски Зеленски, кой е той за какво се бори че и настоява, всеки в този свят настоява за нещо но не описвате всеки,

    08:41 16.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    35 0 Отговор
    Руснаците още не са ви почнали долноЗеленоНацисткоЧудовоще. Ден ще дойде народа ще си каже думата по вашия въпрос и ще те прати теб и хунтата при Бандера. Дано Лвов и Ивано Франковск са разрушени до основи укро-бандерите да си ги строят на ново.

    08:42 16.01.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    41 0 Отговор
    Имаха си и ток и вода и газ евтин и бензин и дизел, ама пусти курабийки от Виктория Нюланд. Много вкусни излязоха. Народът вика" Да бе мирно стояло, не би чудо видяло" На ви сега Майдан.

    08:42 16.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въпрос

    29 2 Отговор
    Днес побеждават ли отново????Искаме новини какво правят 5-те руснака в Покровск ,3-та в Мирноград и 1 -я видян в Гуляйполе.Или вече нямат стратегическо значение тези градове ?

    Коментиран от #21

    08:42 16.01.2026

  • 13 То убуу - ,,Зеленски настоява"...!

    34 0 Отговор
    Ама кой ще плаща...?!
    Пак ние ли...?!
    Баста,без тия...вече не щем!
    Писна ни ,да ни доят!

    08:42 16.01.2026

  • 14 ами

    24 0 Отговор
    ха ха ха - вселенски настоява и за 800 милиарда кеш

    Коментиран от #18, #32

    08:43 16.01.2026

  • 15 Майстора

    25 0 Отговор
    Рано или късно ще клекнат урките.С мечка дренки не се берат.

    08:44 16.01.2026

  • 16 Капачки за Зеленко

    19 0 Отговор
    Дарете си останалите левчета за печки "Чудо" за Украйна.

    08:45 16.01.2026

  • 17 И друго каза Кирето...

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Че ще купуваме много изгоден ефтин Американски втечнен газ,който ще карат с техни кораби...

    08:45 16.01.2026

  • 18 Сталинка

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "ами":

    Ще му дам колкото иска

    08:45 16.01.2026

  • 19 На зеления

    19 0 Отговор
    На зеления му припари под д-то.Усети се,какво може да стане ,когато без ток и вода ти остане столицата и не само.Една крачка го дели от бунтове срещу него вътре в държавата.А скоро се очаква нов обстрел ....

    08:45 16.01.2026

  • 20 гдфгфдг

    19 0 Отговор
    нищо за този просяк!

    08:45 16.01.2026

  • 21 Енергийнобедни

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Въпрос":

    Ти гледай и в твоето село да не спрат тока, че тогава ще видиш новини.

    Коментиран от #25, #27

    08:47 16.01.2026

  • 22 Споразумение

    18 0 Отговор
    На прага сме на такова.Успеят ли да им изключат електричеството просто ще ги принудят да капитулират и преговарят.

    08:48 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баце

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Киро не го слуша главЪтъ, него чове не трябва да го слуша, а само да се забавлява.

    08:49 16.01.2026

  • 25 Ало

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Енергийнобедни":

    Това ли успя да измислиш?

    08:49 16.01.2026

  • 26 осраински

    17 0 Отговор
    От всички страни, с които Европа успя да влоши отношенията си през последните десет години – предимно Съединените щати, Китай и Русия – само руснаците, както е добре известно, са способни да забравят обидите и наистина да прощават. Така че изборът на европейците не е просто ограничен, той е просто ясен: или да постигнат споразумение с Русия, или да престанат да съществуват . Очевидно до това заключение най-накрая са стигнали не само обикновените европейци, принудени да плащат за русофобията на управляващите, но и европейските елити, които са ги довели до това състояние.

    Коментиран от #49

    08:52 16.01.2026

  • 27 На теб отдавна са ти

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Енергийнобедни":

    спрели тока.

    08:54 16.01.2026

  • 28 Зеленскииии, Зеленски, докъде

    10 0 Отговор
    я докара, докъде я докара, ...а хората ти казах, просто вдигни бялото знаме и агонията ще свърши.

    08:55 16.01.2026

  • 29 Е що само иска?

    17 0 Отговор
    Щом са бабаити и щели да победят Русия, хайде! Кво чакат помощ от 54 страни? И после ни казват, че "Украйна ще победи"? Кого и как? С какво? Нито хора, нито оръжия имат. И са руска покрайнина, нищо повече. Никога до Ленин не са били отделна страна. Всичко дължат на "комунистическата диктатура ", която сега лудо отричат. Подобни са на балтийските републики. Нищо не става от тях и се крепят само на парите от запада, който иска да ограби ресурсите на Русия. И мисли, че с тези купи и сакати бивши републики, ще успее...

    08:55 16.01.2026

  • 30 Радо

    11 1 Отговор
    Е как е бадеровски иди оти наскачахте ли се?

    08:55 16.01.2026

  • 31 болгарин..

    10 0 Отговор
    Всички бгбандерци да барат по една-две кофи и бегом марш в козлодуе за тоци на кieвската хунта,оти на укронтьцистите им сваять измръзналите чаркоятьци и зеления мухал ще требва да ги праща по окопите с патерици

    08:56 16.01.2026

  • 32 Еми иска още

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "ами":

    Резервни, златни, тоалетни чинии за вилата на тъщата си във Флорида. И търси балами, да му дадат милиардите, още и още...

    08:57 16.01.2026

  • 33 Мишел

    10 0 Отговор
    Няма да пропуснем да дарим на Украйна енергията ни от АЕЦ, за да ни направят снимка пред знамето на НатО.

    08:58 16.01.2026

  • 34 Тома

    9 0 Отговор
    И задължително е вноса да е без пари

    Коментиран от #38

    08:59 16.01.2026

  • 35 така, така

    14 0 Отговор
    Цирка е пълен - клоуна настоява за още парички да бъдат присвоени под мотива на енергийни помощи.
    Клоуна да мисли за мир, а не как да цоца европееца. Иначе да, ония от ЕС ще го подкрепят - нали и те прибират своята парса (която вероятно е дори по-голяма от тая на наркоманчето).

    Абе не е луд, който яде баницата, а оня, който му я дава. Лошото е, че в ролята на лудия сме ние - всички обикновени европейци и британци.

    09:00 16.01.2026

  • 36 Зеленски

    10 0 Отговор
    Дайте ми още пари да.си купя още златни тоалетни, защото ми трябват!

    09:03 16.01.2026

  • 37 Британците

    8 0 Отговор
    20 млн... Мн оскъдно. Що така?

    09:03 16.01.2026

  • 38 И ще ги върнат,

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тома":

    Когато победят Русия и тя им плаща обезщетения за войната!!! С една дума, гледай през крив макарон. Ще си видиш парите на куково лято.... Ама на запад още има тъпи парчета е се връзват на тази въдицата. А тоя е кир4овец. Вече си е купил две яхти за "острова" с нашите пари и вече и острова си е купил даже. Капитализмът живее от балами. До къде ги има, ще има "бедни" и "богати"!

    09:04 16.01.2026

  • 39 ти да видиш

    12 0 Отговор
    Всякакъво плащане, даване на рекет под формата на "помощ" към зеленияпор трябва да бъде незабавно и окончателно спряно!

    09:05 16.01.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    1.Зеленски не може да внася ток. Тока се измерва в Ампери и не може нито да се купува, нито да се продава.
    2. За да внесеш енергия трябва някой да я произведе и ако има излишък да го продаде.
    3. За да транспортираш електроенергия не са достатъчни само "жици". Трябва и съответната инфраструктура - трансформаторни подстанции и прочие.
    4. При транспорт на голямо разстояние, по учебник загубите са от порядъка на 25-30%. И то при безупречна инфраструктура за пренос. При разкапаната от войната инфраструктура на Украйна, загубите ще са много повече.
    5. От чисто технически ракурс, статията не струва.
    6. Унгария, Словакия и Полша не могат да им продадат енергия защото нямат.
    7. Ние и румънците също не можем да продадем защото нямаме. България в момента е на постоянен внос от около 1000 мегавата.
    8. Украинците тази зима ще мръзнат.
    9. Надявам се да съм бил полезен.

    Коментиран от #45

    09:05 16.01.2026

  • 41 Мишел

    9 0 Отговор
    Украйна ще бъде затруднена с вноса на енергия от Европа, защото газохранилищата в ЕС са полупразни от началото на зимата. Отказът от руски тръбопроводен газ влияе зле, Катар отказа допълнителни количества до края на зимата.

    09:06 16.01.2026

  • 42 8888

    12 0 Отговор
    Ама кой им каза на тия че всички държави са длъжни да им помагат????

    09:08 16.01.2026

  • 43 Опс

    10 0 Отговор
    А дрон с напалм не искаш ли нарко ????

    09:08 16.01.2026

  • 44 Тиква

    6 0 Отговор
    Окразеля,бяло знаме и ще имаш свещи,джонсън ще ти донесе, контейнер.

    09:09 16.01.2026

  • 45 Бе тоя от къде

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Данко Харсъзина":

    Да знае? Комик е. Рипал е по сцената и се е преобличал на клоун. Бас държа, че не знае, какво е трансформатор даже. Ама това са "богатите"! Няма нужда да "навлиза в подробности", щом "даващите" са по-тъпи от него, ще му дадат нашите пари от нашите данъци!!! Така става. По върха на пирамидата са хитри некадърници. Умеят само да са артисти. Да лъжат и да крадат.

    09:11 16.01.2026

  • 46 Абе

    4 0 Отговор
    Дърва и дизел му е майката. Скоро ще влязат в 19 век.

    09:14 16.01.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Единствената енергия която може да внесе Зеленски е от Русия. И то във вид на руски ракети и дронове. Руснаците почти всеки ден му я предоставят безплатно.

    09:14 16.01.2026

  • 48 Хм...

    4 0 Отговор
    Добре де, нали кирчо каза, че ще внасяме много евтин ток от у крайна и затова не ни трябва АЕЦ Белене? И всички евроатлантически розАви понита му ръкопляскаха с истеричен възторг?
    Какво стана сега???

    09:16 16.01.2026

  • 49 Фил

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "осраински":

    Имат и друг вариант.
    Днес Гренландия ще се мине към задокеания, утре нещо друго.После една по една индустриите ще се преместят зад океана.И всичко за ,,безопастност от руска заплаха".
    Тук остава само заклети урсулианци и пакистаноафганистански ,,индианци"
    Европа смъкна полата и закичи с нея на Зеля ро гата.
    Изпаднала в нар коза и в наведената поза....дядо Дончо ще вземе правилното решение...

    09:19 16.01.2026

  • 50 Гост

    4 0 Отговор
    Преди разправяше, че той на нас ще дава. Тя ква стана....

    09:21 16.01.2026

  • 51 Истината:

    2 0 Отговор
    Тия Идиоти Англосаксите, уж искат мир,
    а активно се готвят за война с Русия,
    на най-накрая ще си получат това, което заслужават!

    09:24 16.01.2026

  • 52 Само питам

    1 0 Отговор
    Тока с кофи ли ще го носят или ще опъват високоволтови кабели през границите по земята ?

    09:25 16.01.2026

  • 53 Какво стана с договорите

    1 0 Отговор
    Или пак ни прецакаха ? Нали ние давахме дизелово гориво , а те щяха да ни дават ток ?

    09:26 16.01.2026

  • 54 ТрАмп

    1 0 Отговор
    Украйна под ръководството на един Наркоман
    Унищожи с помощта на Урсулите икономичвски ЕС,
    а сега иска да предизвика и Трета световна война!

    09:27 16.01.2026

  • 55 А защо отказа предложението на Путин

    0 0 Отговор
    за взаимно спиране обстрела на енергийни съоръжения?

    Защо трябваше Зелко да декламира съветите на партьорите си: "Русия също трябва да почувства войната!"
    Ами ето и резултата!

    А медиите нека си припяват възторжено: "Украйна удари Русия където най-боли"
    Сърбайте им сега попарата!

    09:30 16.01.2026

