Тръмп към Стармър: Не губете остров Диего Гарсия, отдаването му под наем е сериозна грешка и проява на слабост!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува послание до британския премиер Киър Стармър относно американско-британската военна база на остров Диего Гарсия в Truth Social.

„Премиерът Стармър не трябва да губи контрол над Диего Гарсия по никаква причина. Тази земя не трябва да бъде отнета от Обединеното кралство. Това би било петно ​​върху нашия велик съюзник. Винаги ще бъдем готови да се борим за Обединеното кралство, но то трябва да остане силно. НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ ОТ ДИЕГО ГАРСИЯ“, написа републиканецът.

През пролетта на 2025 г. Обединеното кралство предаде архипелага Чагос, където се намира базата, на Мавриций. Лондон обаче запази контрола над базата, като нае Диего Гарсия за 99 години, за да може американско-британската база да продължи да функционира, за което се съгласи да плаща на Мавриций средно по 101 милиона британски лири (приблизително 136 милиона долара) годишно.

Мавриций е британска колония от 1814 г. Той става независима държава през 1968 г., но три години по-рано Лондон отделя Чагос от Мавриций и създава там Британската територия в Индийския океан.

Най-големият остров, Диего Гарсия, е отдаден под наем на Съединените щати през 1966 г. и там е създадена британско-американска авиобаза. Вашингтон го описва като „практически незаменим“ за операции по сигурността в Близкия изток, Южна Азия и Източна Африка. Около 2 500 души персонал, предимно американци, живеят на Диего Гарсия.

Тръмп заяви, че прехвърлянето на Чагос и Диего Гарсия на Мавриций е глупаво и „акт на абсолютна слабост“. В този контекст той иронично нарече Обединеното кралство „нашият „брилянтен“ съюзник в НАТО“.

„Казах на премиера Киър Стармър, че договорите за наем не са добри, когато става въпрос за държави, и че той прави сериозна грешка, като сключва 100-годишен договор за наем с някой, който „претендира“ за права, собственост и интереси в Диего Гарсия“, подчерта шефът на Белия дом.

Тръмп добави, че ако Иран не се съгласи на сделка, Диего Гарсия може да се наложи да бъде използван за „предотвратяване на потенциална атака“ от Техеран.

Британското външно министерство нарече прехвърлянето на архипелага Чагос на Мавриций единственият начин за запазване на военната база на Диего Гарсия. Говорител на външното министерство заяви това в отговор на критиките от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Съвместната британско-американска военна база на Диего Гарсия е от решаващо значение за сигурността на Обединеното кралство и нашите ключови съюзници. Това споразумение е единственият начин да се гарантира дългосрочното бъдеще на тази жизненоважна военна база“, цитира Sky News говорител на външното министерство.

Каналът също така отбеляза, че преди две седмици Тръмп е нарекъл това споразумение „най-доброто възможно“, което британският премиер би могъл да постигне, и че Държавният департамент също е подкрепил сделката.

Съединените щати разполагат значителна въздушна мощ в Близкия изток, изграждайки най-големите военновъздушни сили в региона след инвазията в Ирак през 2003 г., съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски служител.

През последните дни, отбелязва вестникът, разполагането на изтребители F-35 и F-22 в региона продължи. Друг самолетоносач, превозващ ударни самолети и системи за електронна война, е на път. В региона се разполагат и самолети за командване и управление, а през последните седмици бяха разположени „критично важни“ системи за противовъздушна отбрана.

Изданието отбелязва, че въпреки готовността на Вашингтон да удари Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение.