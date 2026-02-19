Израел започна нови удари срещу обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелските военни започнаха поредна серия от атаки срещу цели на шиитската групировка „Хизбула“ в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на армията.

Според изявлението, ударите се извършват „в отговор на многократните нарушения на споразуменията за прекратяване на огъня от страна на „Хизбула“ в Арабската република.

В началото на седмицата "Хизбула" отхвърли решението на ливанското правителство да предостави на армията поне четири месеца за напредък по втората фаза на национален план за разоръжаване.

Групировката подчерта, че няма да приеме това, което счита за ход в услуга на Израел.

През август 2025 г. ливанският кабинет възложи на армията задачата да изготви и започне да прилага план за разоръжаване на всички въоръжени групировки под държавен контрол - стремеж, насочен основно към "Хизбула" след опустошителната ѝ война с Израел през 2024 г.

Членовете на Съвета за сигурност на ООН призоваха за трайно спиране на огъня в Газа и разкритикуваха остро опитите на Израел да разшири контрола си на Западния бряг, тъй като застрашават изгледите за решение на конфликта чрез създаването на две държави за двата народа, израелския и палестинския.

Всичко това се случи в навечерието на първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за обсъждане на бъдещето на палестинските територии, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Пакистан, единствената страна от 15-членния Съвет за сигурност на ООН, приела поканата да влезе в Съвета на Тръмп, осъди спорен проект на Израел да построи селище на Западния бряг и определи решението на израелската държава да пристъпи към реализирането му като "невалидно и без никаква сила". "Това е явно нарушение на международното право", заяви Исламабад.



"Незаконните действия на Израел в последно време за разширяване на контрола му на Западния бряг са дълбоко обезпокоителни", посочи пакистанският външен министър Исхак Дар.



В месечното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток участваха още Великобритания, Израел, Йордания, Египет, Йордания и Индонезия. Миналата седмица много арабски и ислямски страни поискаха Съветът за сигурност да се събере и обсъди положението в Газа и на Западния бряг, преди някои от тях да заминат за Вашингтон.



"Анексирането е нарушение на Устава на ООН и на най-фундаменталните норми на международното право", каза палестинският постоянен представител в ООН Рияд Мансур. "Това противоречи и на плана на президента Тръмп и представлява екзистенциална заплаха за продължаващите усилия за мир."



Израелският външен министър Гидеон Саар каза, че сега във фокуса на вниманието на света и международната общност е не заседанието на ООН, а срещата на Съвета за мир.



Израелският първи дипломат обвини Съвета за сигурност на ООН, че е "заразен от антиизраелска обсесия", и добави, че никоя страна няма по-големи права от "исторически засвидетелстваните права (на Израел) върху библейските земи".



Заседанието на Съвета за сигурност на ООН първоначално бе насрочено за днес, но беше изместено с ден по-рано, след като Тръмп насрочи срещата на своя Съвет за същия ден, от което стана ясно, че това ще затрудни графика на дипломатите, желаещи да посетят и двата форума. Но това бе и признак за потенциално припокриване и дори влизане в конфликт на дневния ред на двете организации, и най-вече признак за поставянето под въпрос на ролята на най-важния орган на ООН от инициативата на Тръмп, която прерасна от орган за наблюдение на спазването на примирието в Газа в инициатива за уреждане на конфликти по целия свят, отбелязва Асошиейтед прес.



Майк Уолц, постоянният представител на САЩ в ООН, разкритикува страните, които не са се присъединили към Съвета на Тръмп с думите, че за разлика от Съвета за сигурност на ООН той "не само говори, но и действа".



"Чуваме високопарни критики към структурата на Съвета (за мир), че била неконвенционална и безпрецедентна", посочи американския дипломат вчера. "Повтаряме отново, старите методи не работят."