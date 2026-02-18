Мария Захарова: Представителите на ЕС разрушиха всяка маса, на която са седели! Какво искат още?

Европейският съюз (ЕС) се опитва напразно да се пазари за място на масата за преговори за украинското уреждане, тъй като е разрушил предишната си добра репутация и вече не е надежден партньор. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"Не е ясно на коя маса искат да седнат представителите на ЕС, тъй като те са разрушили всяка маса, на която са седели“, отбеляза дипломатът."
За да получите място на масата за преговори, трябва да знаете как да се държите и да докажете статута си на партньор, с когото можете да правите бизнес. Но те мамят и са разрушили репутацията си на хора, на които можете да се вярва.“
Говорителят препоръча на онези, които се опитват да говорят с Русия за Украйна, уж от името на цяла Европа, "първо по някакъв начин да възстановят статута си в международните отношения като партньори или поне като такива, с които може да се преговаря, ако не веднага на масата за преговори, то поне пеша, без страх, че вече мамят или умишлено дезинформират, както беше в продължение на много години с Минските споразумения и по други трасета“.
Като пример за ненадеждността и непоследователността на европейските партньори, дипломатът посочи, че те "успяха, в своя вреда, в собствената си икономика и напук на собствения си народ, да се откажат от енергийното сътрудничество, което се развиваше в продължение на много десетилетия, първо със Съветския съюз, а след това и с Руската федерация, именно на масата за преговори“.
"Те по същество подкопаха тази маса за преговори, като демонстрираха нежелание дори да разследват терористичните атаки срещу ''Северен поток''. Не само не успяха да ги предотвратят или защитят, въпреки разбирането на агресивните възгледи на Вашингтон, но дори не успяха да ги разследват“, подчертава Захарова.
3 Рошавия Джо
20:22 18.02.2026
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #80
20:22 18.02.2026
5 Това е защото
20:23 18.02.2026
8 Анджо
Коментиран от #64
20:24 18.02.2026
11 Луда главо
20:26 18.02.2026
15 ....казала Маша-
20:28 18.02.2026
16 Те тамън ми беше домъчняло за тоя
20:29 18.02.2026
17 Маша
Коментиран от #66
20:30 18.02.2026
19 Да ви е.а
20:30 18.02.2026
20 Да се знае
20:32 18.02.2026
21 БОЛШЕВИК
До коментар #18 от "Запознат":И къде искат да бягат?
20:32 18.02.2026
22 не може да бъде
20:32 18.02.2026
24 Европейците
Войната продължава за неопределено време. Може и десетилетие. В ЕС има консенсус по този въпрос.
20:33 18.02.2026
25 Мими Лукумчева
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Те пък едни орехчета се оказаха като ония съветските където не могат да оцелеят един мост над река.
4 години мъка, Груз 200 в изобилие и накрая го удариха на молби към бай Дончо да им даде - подари Донбас защото ушанката не може.Пак превземат за стотен път Купянск и Покровск.
20:33 18.02.2026
27 Луда главо
20:34 18.02.2026
28 ас404
20:34 18.02.2026
29 Ко стаа бе руски боклуци?
20:35 18.02.2026
30 Васо
20:35 18.02.2026
31 Всичко
20:36 18.02.2026
32 Луда главо
20:36 18.02.2026
34 Интересно
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":Ще ми е като мобилизират ганьовските болшевики-русороби да воюват срещу путлеровските болшевики.
Ще стреляш и хоро ще играеш иначе теб братушките-солдатушки ще те гръмнат ха ха
Коментиран от #37, #41
20:37 18.02.2026
35 Епааа
До коментар #23 от "Варненец":Да не са сите богати паветни рендерасти като тебе? Достойните мъже не си изкарват парите с духане!
20:39 18.02.2026
37 ПЪРВО ША ИЗПРАЗНЯТ ПЪЛНИТЕЛЯ
До коментар #34 от "Интересно":ПО ТЕБЕ И ДРУЖКИТЕ ТИ И ША ДЕЗЕРТИРАТ ПОСЛЕ...
20:41 18.02.2026
38 В недалечно
20:42 18.02.2026
39 Евреина КАБЗОН
Иска пак да е на МАСА.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
А бре Тая Алкохолна Дегенератка
Все МАСИ и се привиждат .
Дайте и един Кашон Водка
И да приключва .
20:42 18.02.2026
40 Нека да пиша
20:42 18.02.2026
41 БОЛШЕВИК
До коментар #34 от "Интересно":Няма как да стане, нали се разтури наборната армия! Сега могат да мобилизират само такива като тебе, било като доброволци, наемници или печелбари за пари.
20:42 18.02.2026
42 Бг гражданин
20:42 18.02.2026
43 На Алкохолната Дропла
Че Манията на Русия
За Величие
Винаги приключва
Картачки за Хлеб.
20:45 18.02.2026
44 Курти
20:45 18.02.2026
45 Добре
20:45 18.02.2026
46 логика
20:45 18.02.2026
49 хах
Коментиран от #58, #60
20:47 18.02.2026
50 Ехеее
20:47 18.02.2026
51 коко
20:49 18.02.2026
52 Маша Алкаша
В Богатата на Петрол Русия
Вече Фалираха
Две от Големите Руски Компании
Търгуващи с Петрол .
Защо бре Маша
40 долара за Руски Барел
Ли Скапаха
Нефтената Търговия в Мускалието?
Хахаха хахаха хахаха
20:49 18.02.2026
55 Ухаааа
20:51 18.02.2026
56 Захарова
До коментар #47 от "Екатерина великата починала":Дали ще Издържи ?
Коментиран от #65
20:51 18.02.2026
57 Кокорчо
20:51 18.02.2026
59 Анализатор
Затова Знахарова е бясна.
Всъщност
20:54 18.02.2026
60 Що бе
До коментар #49 от "хах":Завиждаш ли? За жените ми н ета е качество и нормалност, за вас паветниците е извратен мокър сън!
20:54 18.02.2026
61 Владимир Путин, президент
20:57 18.02.2026
63 Кой успя
До коментар #62 от "Шопо":да превземе от Русия,толкова голяма територия?
21:05 18.02.2026
65 Коня
До коментар #56 от "Захарова":дали ще издържи?
21:06 18.02.2026
66 И тя сваля ципа на полата , за щяло ...
До коментар #17 от "Маша":и не щяло, колко да е велика една Путинска "свирка"?
Резили сър!!!
21:35 18.02.2026
67 Кирпича
21:36 18.02.2026
68 ганю
До коментар #62 от "Шопо":както и македония е българска и сме един народ
Ванга
21:39 18.02.2026
70 ганю
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":по точно описание на гнилия капитализъм не може и да има
"Пролетарии из всех стран соединяйтесь"
ще ми целувате снимката на Бай Тошо
21:46 18.02.2026
71 Кмета
21:53 18.02.2026
72 Бат Наско
21:58 18.02.2026
73 Бат Наско
До коментар #53 от "хаха 🤣":Могат да отидат на поивка в Украйна , чист въздух 2 пълнителя и безплатно връщане
21:59 18.02.2026
74 Архимандрисандрит Бибиян
22:28 18.02.2026
75 Дзак
22:53 18.02.2026
76 Пеню лудиа
Коментиран от #87
23:06 18.02.2026
77 Бончо М.
03:43 19.02.2026
78 Ако не е Мара ще е Медведковия
да не пиша за уродливостта на Соловьов и гадостта Путлер!
04:11 19.02.2026
82 Тити
07:38 19.02.2026
86 Даката
16:33 20.02.2026
87 Голям майтап
До коментар #76 от "Пеню лудиа":Ха добрутро...
16:34 20.02.2026