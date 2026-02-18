Европейският съюз (ЕС) се опитва напразно да се пазари за място на масата за преговори за украинското уреждане, тъй като е разрушил предишната си добра репутация и вече не е надежден партньор. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



"Не е ясно на коя маса искат да седнат представителите на ЕС, тъй като те са разрушили всяка маса, на която са седели“, отбеляза дипломатът."

За да получите място на масата за преговори, трябва да знаете как да се държите и да докажете статута си на партньор, с когото можете да правите бизнес. Но те мамят и са разрушили репутацията си на хора, на които можете да се вярва.“



Говорителят препоръча на онези, които се опитват да говорят с Русия за Украйна, уж от името на цяла Европа, "първо по някакъв начин да възстановят статута си в международните отношения като партньори или поне като такива, с които може да се преговаря, ако не веднага на масата за преговори, то поне пеша, без страх, че вече мамят или умишлено дезинформират, както беше в продължение на много години с Минските споразумения и по други трасета“.



Като пример за ненадеждността и непоследователността на европейските партньори, дипломатът посочи, че те "успяха, в своя вреда, в собствената си икономика и напук на собствения си народ, да се откажат от енергийното сътрудничество, което се развиваше в продължение на много десетилетия, първо със Съветския съюз, а след това и с Руската федерация, именно на масата за преговори“.



"Те по същество подкопаха тази маса за преговори, като демонстрираха нежелание дори да разследват терористичните атаки срещу ''Северен поток''. Не само не успяха да ги предотвратят или защитят, въпреки разбирането на агресивните възгледи на Вашингтон, но дори не успяха да ги разследват“, подчертава Захарова.

Още новини от Украйна