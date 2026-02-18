Новини
Мария Захарова: Представителите на ЕС разрушиха всяка маса, на която са седели! Какво искат още?
  Тема: Украйна

18 Февруари, 2026 20:17 3 107 87

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • фридрих мерц-
  • еманюел макрон-
  • владимир путин

Говорителят препоръча на онези, които се опитват да говорят с Русия за Украйна, уж от името на цяла Европа, първо по някакъв начин да възстановят статута си в международните отношения като партньори

Мария Захарова: Представителите на ЕС разрушиха всяка маса, на която са седели! Какво искат още? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) се опитва напразно да се пазари за място на масата за преговори за украинското уреждане, тъй като е разрушил предишната си добра репутация и вече не е надежден партньор. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Не е ясно на коя маса искат да седнат представителите на ЕС, тъй като те са разрушили всяка маса, на която са седели“, отбеляза дипломатът."

За да получите място на масата за преговори, трябва да знаете как да се държите и да докажете статута си на партньор, с когото можете да правите бизнес. Но те мамят и са разрушили репутацията си на хора, на които можете да се вярва.“

Говорителят препоръча на онези, които се опитват да говорят с Русия за Украйна, уж от името на цяла Европа, "първо по някакъв начин да възстановят статута си в международните отношения като партньори или поне като такива, с които може да се преговаря, ако не веднага на масата за преговори, то поне пеша, без страх, че вече мамят или умишлено дезинформират, както беше в продължение на много години с Минските споразумения и по други трасета“.

Като пример за ненадеждността и непоследователността на европейските партньори, дипломатът посочи, че те "успяха, в своя вреда, в собствената си икономика и напук на собствения си народ, да се откажат от енергийното сътрудничество, което се развиваше в продължение на много десетилетия, първо със Съветския съюз, а след това и с Руската федерация, именно на масата за преговори“.

"Те по същество подкопаха тази маса за преговори, като демонстрираха нежелание дори да разследват терористичните атаки срещу ''Северен поток''. Не само не успяха да ги предотвратят или защитят, въпреки разбирането на агресивните възгледи на Вашингтон, но дори не успяха да ги разследват“, подчертава Захарова.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рошавия Джо

    47 16 Отговор
    Искат до последния украинец.

    20:22 18.02.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    43 18 Отговор
    Във ЕС раята и робите ги врътката и ги изстискват до последна капка кръв за да финансират Украйна и да не иска да спира войната, за да печелят господарите й!

    Коментиран от #80

    20:22 18.02.2026

  • 5 Това е защото

    50 18 Отговор
    Като седнат Мъкароня, Шмърц и Стръмъра на някоя маса, Мъкароня държи пакетчето с бял прах, Шмърца държи мерителната лъжичка, а Стръмъра ги бара под масата да е весело на всички. Накрая като се надрусат здраво и се направят на маймуни, почват да чупят. Европейски ценности, какво да го правиш. Накрая даже и да се договориш нещо с тях, всички са толкова друсани, че не помнят кой какво е обещавал

    20:23 18.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анджо

    24 51 Отговор
    Много ги е яд ,че Европа се отдаличва от руската кочина, дай боже скоро да нямаме нищо общо с тия проклети примати.🙉

    Коментиран от #64

    20:24 18.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луда главо

    10 42 Отговор
    Мария Захарова: Представителите на ЕС разрушиха всяка маса, на която са седели! Какво искат още? Захарова, скоро няма да можеш да изпускаш комунистически газове и да попръцваш на столчето, без да те следят и да ти записват въглеродния отпечатък излязал от дебелото ти черво. Ще видите, ще пропищите от дигитализацията и нейните улеснения. В бъдеще ще имаш бутонче за включване и изключване на газове, като седнеш на командно столче!

    20:26 18.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ....казала Маша-

    15 23 Отговор
    кората на л@йното.

    20:28 18.02.2026

  • 16 Те тамън ми беше домъчняло за тоя

    17 29 Отговор
    руски пар.цал

    20:29 18.02.2026

  • 17 Маша

    25 10 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #66

    20:30 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да ви е.а

    28 9 Отговор
    Под ръководството на идиотите в Брюксел, Европа само ще се срине. Европейските държави имат само един начин да оцелеят: като водят максимално независима политика в интерес на своите народи, като например Унгария.

    20:30 18.02.2026

  • 20 Да се знае

    13 26 Отговор
    Тази дърта кранта докато е жива няма да напусне границите на руската кочина.

    20:32 18.02.2026

  • 21 БОЛШЕВИК

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    И къде искат да бягат?

    20:32 18.02.2026

  • 22 не може да бъде

    25 7 Отговор
    Разбрахте ли сега за какво прави това изказване М.Захарова -ами Великобритания Франция Германия Нидерландия и не знам още кой са изпратили в Женева представители с опит да седнат и те на масата !?Но е трябвало да чакат в коридора -не са допуснати !?Надявам се да излезат повече подробности за това както и за отделната неофициална среща на Медински с украински представител/и/ във фоайе на аерогарата в Женева -продължила 2 часа -колкото и официалната среща !?

    20:32 18.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европейците

    17 8 Отговор
    Инвестираха голям политически капитал и финансов ресурс в този конфликт и ще карат докрай. Украина се намира изцяло под тяхна протекция и управление. Обективно, САЩ не разполагат с инструменти да променят позицията на ЕС по този конфликт.
    Войната продължава за неопределено време. Може и десетилетие. В ЕС има консенсус по този въпрос.

    20:33 18.02.2026

  • 25 Мими Лукумчева

    13 28 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Те пък едни орехчета се оказаха като ония съветските където не могат да оцелеят един мост над река.
    4 години мъка, Груз 200 в изобилие и накрая го удариха на молби към бай Дончо да им даде - подари Донбас защото ушанката не може.Пак превземат за стотен път Купянск и Покровск.

    20:33 18.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Луда главо

    8 24 Отговор
    Тая Захаросаната иска да побърква хората по на света чрез все още съществуващите русофилски мозъци? Ето какво казва Захаросаната: "Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че този ход потвърждава намерението на САЩ да превърнат космоса в „арена на въоръжено противопоставяне“." Та какво искаш Захаросана... Искаш Америка да си остави въздушното пространство открито и да можеш да ги нападаш не само с твоите плюмки, но и с ракети?

    20:34 18.02.2026

  • 28 ас404

    24 8 Отговор
    Рискът от гражданска война във Великобритания нараства с всяка изминала година, съобщава Expresspress. Това се дължи на засиленото социално напрежение и загубата на доверие в избирателната система. Ако политиците не успеят да обърнат тази ситуация, кралството рискува да изпадне в кървав въоръжен конфликт

    20:34 18.02.2026

  • 29 Ко стаа бе руски боклуци?

    14 26 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев за два,три дни,че ми омръзнА тая работа?!

    20:35 18.02.2026

  • 30 Васо

    11 23 Отговор
    Тоя мъж на снимката ли е Захарова?

    20:35 18.02.2026

  • 31 Всичко

    8 18 Отговор
    Зависи от желанието и възможността на Германия да финансира украинската страна. ЕЦБ ще помага. Нали в крайна сметка тази институция на ЕС се намира във Франкфурт. За Германия е очевидно важно да отслаби Русия и да и нанесе смъртоносен удар.

    20:36 18.02.2026

  • 32 Луда главо

    10 23 Отговор
    От както от Глюкозата измайсториха да правят Захар през 1803 година и да печелят от нея, светът се Захароса и Разболя и се появиха даже женски с име Захарова да Захаросват Света! Захарова, имам въпрос към теб: Путин всеки ден ли ти опитва вкуса на захарта който произвеждаш между краката или опитва и други захаросани лелки на вкус? Кажи, не се срамувай! Кажи точно 100% ли ти е захаросана космърлатата пещера между краката? Какво й е качеството! На кристали ли е? В кой магазин може да я купим?

    20:36 18.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Интересно

    11 19 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    Ще ми е като мобилизират ганьовските болшевики-русороби да воюват срещу путлеровските болшевики.
    Ще стреляш и хоро ще играеш иначе теб братушките-солдатушки ще те гръмнат ха ха

    Коментиран от #37, #41

    20:37 18.02.2026

  • 35 Епааа

    16 5 Отговор

    До коментар #23 от "Варненец":

    Да не са сите богати паветни рендерасти като тебе? Достойните мъже не си изкарват парите с духане!

    20:39 18.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПЪРВО ША ИЗПРАЗНЯТ ПЪЛНИТЕЛЯ

    8 5 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    ПО ТЕБЕ И ДРУЖКИТЕ ТИ И ША ДЕЗЕРТИРАТ ПОСЛЕ...

    20:41 18.02.2026

  • 38 В недалечно

    11 7 Отговор
    бъдеще може и да се стигне до изпращане на обединени войски на ЕС в Украйна. По всичко личи, че ЕС ще продължи подкрепата си за Украйна, без оглед на цената. В Киев местните власти са спокойни по този въпрос.

    20:42 18.02.2026

  • 39 Евреина КАБЗОН

    8 14 Отговор
    МАША МАША

    Иска пак да е на МАСА.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    А бре Тая Алкохолна Дегенератка

    Все МАСИ и се привиждат .

    Дайте и един Кашон Водка
    И да приключва .

    20:42 18.02.2026

  • 40 Нека да пиша

    7 11 Отговор
    Искат да се изчипкаш отдолу,че намирисваш на ферментирала черноморска хамсия .

    20:42 18.02.2026

  • 41 БОЛШЕВИК

    18 5 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    Няма как да стане, нали се разтури наборната армия! Сега могат да мобилизират само такива като тебе, било като доброволци, наемници или печелбари за пари.

    20:42 18.02.2026

  • 42 Бг гражданин

    9 11 Отговор
    Еми не си малко дете,според теб какво искат... само САЩ отговарят адекватно на враговете си..Русия няма кураж,само рязтяга локуми и дава жертви!!!

    20:42 18.02.2026

  • 43 На Алкохолната Дропла

    9 13 Отговор
    Некой да и каже

    Че Манията на Русия

    За Величие

    Винаги приключва

    Картачки за Хлеб.

    20:45 18.02.2026

  • 44 Курти

    11 11 Отговор
    Тая пак прекали с водката

    20:45 18.02.2026

  • 45 Добре

    6 5 Отговор
    че не си била отдолу!

    20:45 18.02.2026

  • 46 логика

    3 3 Отговор
    Ми искат да си преотстъпят и столовете, то е ясно:-)

    20:45 18.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хах

    8 13 Отговор
    Дърта мин€тчийка.🥳

    Коментиран от #58, #60

    20:47 18.02.2026

  • 50 Ехеее

    9 11 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    20:47 18.02.2026

  • 51 коко

    4 9 Отговор
    Анатолчо,да не би да си се влюбил в тази лелка че през ден да гледаме изтрезнялата и физиономия и четем нейните поредни бисери?

    20:49 18.02.2026

  • 52 Маша Алкаша

    7 11 Отговор
    Да каже как

    В Богатата на Петрол Русия

    Вече Фалираха

    Две от Големите Руски Компании

    Търгуващи с Петрол .

    Защо бре Маша

    40 долара за Руски Барел
    Ли Скапаха
    Нефтената Търговия в Мускалието?

    Хахаха хахаха хахаха

    20:49 18.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ухаааа

    6 10 Отговор
    Голям смях. Русия е най-великата. Нищо, че когато е имало Рим, Русия е била племена. Когато е имало България, Русия е била Чингиз Хан. Когато българите са владеели и създали днешна Русия и Украйна другарката Захарова е била в т а ша ка на някой боил на Кубрат.

    20:51 18.02.2026

  • 56 Захарова

    5 8 Отговор

    До коментар #47 от "Екатерина великата починала":

    Дали ще Издържи ?

    Коментиран от #65

    20:51 18.02.2026

  • 57 Кокорчо

    6 7 Отговор
    Има красива шия и замечтан на две водки поглед...

    20:51 18.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Анализатор

    7 9 Отговор
    ПРоссия спешно се нуждае от мир, защото всеки ден губи по над 1 000 рушляка на бойното поле, а вече и територии... Икономиката и се срива.
    Затова Знахарова е бясна.
    Всъщност

    20:54 18.02.2026

  • 60 Що бе

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "хах":

    Завиждаш ли? За жените ми н ета е качество и нормалност, за вас паветниците е извратен мокър сън!

    20:54 18.02.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор
    Дайте на тази овца малко водка, барем се затисне за малко 😁😁😁

    20:57 18.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Кой успя

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "Шопо":

    да превземе от Русия,толкова голяма територия?

    21:05 18.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Коня

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "Захарова":

    дали ще издържи?

    21:06 18.02.2026

  • 66 И тя сваля ципа на полата , за щяло ...

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Маша":

    и не щяло, колко да е велика една Путинска "свирка"?
    Резили сър!!!

    21:35 18.02.2026

  • 67 Кирпича

    3 4 Отговор
    Тази започва да прилича на чичак.

    21:36 18.02.2026

  • 68 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Шопо":

    както и македония е българска и сме един народ
    Ванга

    21:39 18.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ганю

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    по точно описание на гнилия капитализъм не може и да има
    "Пролетарии из всех стран соединяйтесь"
    ще ми целувате снимката на Бай Тошо

    21:46 18.02.2026

  • 71 Кмета

    0 1 Отговор
    Да седят в окопите!

    21:53 18.02.2026

  • 72 Бат Наско

    0 1 Отговор
    Теб и Халяско в космоса

    21:58 18.02.2026

  • 73 Бат Наско

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "хаха 🤣":

    Могат да отидат на поивка в Украйна , чист въздух 2 пълнителя и безплатно връщане

    21:59 18.02.2026

  • 74 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Требе да се слуша внимвайки в онуй кое казва Мима каза дедо Пундьо путилифона,шо она е специалистка по масите много!

    22:28 18.02.2026

  • 75 Дзак

    1 3 Отговор
    Всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    22:53 18.02.2026

  • 76 Пеню лудиа

    5 2 Отговор
    Таа дан саа пропила, аа?

    Коментиран от #87

    23:06 18.02.2026

  • 77 Бончо М.

    1 1 Отговор
    ЕС спокойно може да замени счупените маси с нови. Той инвестира много пари и не само в украинската война и с основание държи да участва в преговорите.

    03:43 19.02.2026

  • 78 Ако не е Мара ще е Медведковия

    2 2 Отговор
    Абе къде ги намират тези Гурольов, Армагедон, Медведков, Псето, Коня

    да не пиша за уродливостта на Соловьов и гадостта Путлер!

    04:11 19.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тити

    2 2 Отговор
    Явно на тази маса не е имало алкохол.

    07:38 19.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Даката

    1 0 Отговор
    На каква маса с вас руснаците... с 60клуци не може да се разговаря и не бива да се омерзяват хората от досега с вас, алкохолизирани 60клуци без капка морал, чест и достойнство.

    16:33 20.02.2026

  • 87 Голям майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пеню лудиа":

    Ха добрутро...

    16:34 20.02.2026

