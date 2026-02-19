Новини
Свят »
Русия »
Кремъл отхвърли твърденията че Русия и Китай са нарушили мораториума върху ядрените опити

19 Февруари, 2026 04:40, обновена 19 Февруари, 2026 04:43 957 13

Кремъл отхвърли твърденията че Русия и Китай са нарушили мораториума върху ядрените опити - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Твърденията, че Русия и Китай са нарушили мораториума върху ядрените опити, са неверни, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, според REN TV.

„Имаше изявления за отмяна на мораториума върху ядрените опити, твърдейки, че той е нарушен от китайците и руснаците. Но това не е вярно. Нито китайците, нито руснаците са го нарушили“, каза той.

Песков също припомни, че Пекин категорично отхвърли обвиненията на САЩ за нарушаване на мораториума.

В началото на февруари Вашингтон обвини Китай в провеждане на таен ядрен опит през 2020 г.

Китайското посолство в САЩ от своя страна нарече тези твърдения неоснователни и опит на Вашингтон да избегне задълженията си за разоръжаване.

Ден преди това, на 18 февруари, Държавният департамент на САЩ призова Китай да признае, че е провел таен ядрен опит. Същия ден неназован високопоставен служител на Държавния департамент заяви пред South China Morning Post, че САЩ ще възобновят ядрените опити, за да се справят с „непрозрачните“ дейности на Пекин.

Тези изявления дойдоха, след като на 5 февруари изтече договорът „Нов СТАРТ“, последното споразумение, ограничаващо ядрените арсенали на двете страни. Вместо да удължи договора, президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи разработването на нов „модернизиран“ договор, който да вземе предвид арсеналите на Китай.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    3 4 Отговор
    "Твърденията, че Русия и Китай са нарушили мораториума върху ядрените опити, са неверни, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков"

    Типичен лъжец. Нали не може само за себе си да лъже, та започва на едро. Ти да не им светиш на китайците бе мршак? Те ти се отчитат лично на теб май а? Жалко лакейче такова.

    Коментиран от #3

    04:49 19.02.2026

  • 3 Тромпет

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Да , лакей и противен негодник.

    05:44 19.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Силно се притеснявам Китай да не наруши руската граница, както руснаците нарушиха украинската !!!
    Въпреки, че точно сега е момента до го сторят и приберат Сибир и Хабаровск, които са исконно исторически китайски☝️

    06:09 19.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Горят блатата от всички страни, а онова с токчетата се крие в бункера!

    Коментиран от #7

    06:18 19.02.2026

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 4 Отговор
    Само от млатене разбира блатаря и копейката му продажна❗❗

    Коментиран от #9

    06:27 19.02.2026

  • 7 шопо..

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Колкото повече кушашь од жлътото напеефтьскио..толкоз повече изкуфевашь

    06:56 19.02.2026

  • 8 Шопо

    2 1 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    06:57 19.02.2026

  • 9 чекисть..

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Как е в нуждник0 на пеефтьскио,има ли допълнително

    06:59 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    1 0 Отговор
    Никой не забранява на африканция, островните пирати или краварите да правят ядрени тестове. Но понеже са толкова скъсани от помощи за златните тоалетни в Киев, няма пари за нови тестове и затова мрънкат че другите си правят тестове.

    09:05 19.02.2026

  • 13 Аоо

    1 0 Отговор
    Тръмп напада държави наляво и надясно и обвинява другите във всички земни грехове. Не зная защо Русия и Китай не възприемат неговата тактика, ами го гледат кротко как щурее и обвинява другите. Той Тръмп и знае, че те не желаят злото на земните жители и се държи Кото пощуряло дете пред търпеливите си родители.

    14:41 19.02.2026

