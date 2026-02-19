Твърденията, че Русия и Китай са нарушили мораториума върху ядрените опити, са неверни, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, според REN TV.

„Имаше изявления за отмяна на мораториума върху ядрените опити, твърдейки, че той е нарушен от китайците и руснаците. Но това не е вярно. Нито китайците, нито руснаците са го нарушили“, каза той.

Песков също припомни, че Пекин категорично отхвърли обвиненията на САЩ за нарушаване на мораториума.

В началото на февруари Вашингтон обвини Китай в провеждане на таен ядрен опит през 2020 г.

Китайското посолство в САЩ от своя страна нарече тези твърдения неоснователни и опит на Вашингтон да избегне задълженията си за разоръжаване.

Ден преди това, на 18 февруари, Държавният департамент на САЩ призова Китай да признае, че е провел таен ядрен опит. Същия ден неназован високопоставен служител на Държавния департамент заяви пред South China Morning Post, че САЩ ще възобновят ядрените опити, за да се справят с „непрозрачните“ дейности на Пекин.

Тези изявления дойдоха, след като на 5 февруари изтече договорът „Нов СТАРТ“, последното споразумение, ограничаващо ядрените арсенали на двете страни. Вместо да удължи договора, президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи разработването на нов „модернизиран“ договор, който да вземе предвид арсеналите на Китай.