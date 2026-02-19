Фицо: Спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ е изнудване и няма да приближи Украйна до ЕС

Решението за спиране на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ през Украйна до Унгария и Словакия е изнудване и няма да помогне на Киев да се приближи до Европейския съюз, заяви словашкият премиер Роберт Фицо в социалните мрежи.

„Ако Зеленски смята, че изнудването на Словакия с петрол ще доближи Украйна до ЕС, той жестоко се лъже“, написа той.

Словашкото министерство на икономиката съобщи за повреда по тръбопровода „Дружба“ и спиране на доставките на петрол на 13 февруари. Будапеща разглежда спирането на тръбопровода като „политическо изнудване“ от страна на Киев поради противопоставянето на Унгария на членството на Киев в ЕС.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че страната му ще спре да доставя дизелово гориво на Украйна, докато транзитът на гориво по тръбопровода „Дружба“ не се възобнови.

Унгарската компания MOL, която изнася дизелово гориво за Украйна, обяви, че транзитът на петрол до Унгария и Словакия е спрян от 27 януари, след което горивото започна да пристига по море през Хърватия. Според Сиярто, Будапеща и Братислава са се обърнали към MOL с искане да разрешат транзит по тръбопровода „Адрия“.

Унгарският външен министър обясни апела си към Хърватия, като заяви, че Украйна „отказва да възобнови транзита на петрол по тръбопровода „Дружба“ по политически причини“. Фицо също така обяви спиране на износа на дизелово гориво за Украйна от рафинерията „Словнафт“. Всички продукти ще бъдат изпратени на вътрешния пазар.

„Дружба“ е система от магистрални петролопроводи, транспортиращи руски и казахстански петрол до страните от Източна и Централна Европа. Южният клон на тръбопровода транспортира руски петрол през Западна Украйна и е важен маршрут за доставки за страните от Източна Европа без излаз на море, по-специално Унгария и Словакия.