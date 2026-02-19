Новини
Фицо: Спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ е изнудване и няма да приближи Украйна до ЕС

19 Февруари, 2026 04:30, обновена 19 Февруари, 2026 04:36 5 636 13

Будапеща спира доставките на дизелово гориво на Киев, докато транзитът на гориво по съоръжението не се възобнови

Фицо: Спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ е изнудване и няма да приближи Украйна до ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението за спиране на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ през Украйна до Унгария и Словакия е изнудване и няма да помогне на Киев да се приближи до Европейския съюз, заяви словашкият премиер Роберт Фицо в социалните мрежи.

„Ако Зеленски смята, че изнудването на Словакия с петрол ще доближи Украйна до ЕС, той жестоко се лъже“, написа той.

Словашкото министерство на икономиката съобщи за повреда по тръбопровода „Дружба“ и спиране на доставките на петрол на 13 февруари. Будапеща разглежда спирането на тръбопровода като „политическо изнудване“ от страна на Киев поради противопоставянето на Унгария на членството на Киев в ЕС.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че страната му ще спре да доставя дизелово гориво на Украйна, докато транзитът на гориво по тръбопровода „Дружба“ не се възобнови.

Унгарската компания MOL, която изнася дизелово гориво за Украйна, обяви, че транзитът на петрол до Унгария и Словакия е спрян от 27 януари, след което горивото започна да пристига по море през Хърватия. Според Сиярто, Будапеща и Братислава са се обърнали към MOL с искане да разрешат транзит по тръбопровода „Адрия“.

Унгарският външен министър обясни апела си към Хърватия, като заяви, че Украйна „отказва да възобнови транзита на петрол по тръбопровода „Дружба“ по политически причини“. Фицо също така обяви спиране на износа на дизелово гориво за Украйна от рафинерията „Словнафт“. Всички продукти ще бъдат изпратени на вътрешния пазар.

„Дружба“ е система от магистрални петролопроводи, транспортиращи руски и казахстански петрол до страните от Източна и Централна Европа. Южният клон на тръбопровода транспортира руски петрол през Западна Украйна и е важен маршрут за доставки за страните от Източна Европа без излаз на море, по-специално Унгария и Словакия.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    21 12 Отговор
    Словашкият вицепремиер Роберт Калиняк (дясна ръка на Фицо) казва, че в случай на нашествие Словакия трябва да се предаде... както той заявява: "По-умно е, знаете, че руснаците един ден ще си тръгнат и е по-добре да загубим свободата си за известно време, отколкото живота си".


    Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.

    04:46 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пламен

    9 18 Отговор
    ,,Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари заради РУСКА атака. Това съобщи днес руското министерство на външните работи,"

    Фицу да се оплаква на малкия .

    05:08 19.02.2026

  • 6 оня с коня

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Не е критичен...":

    Ако беше така,Бензостанциите ни щяха да са пресъхнали като Руските.

    05:18 19.02.2026

  • 7 Русия

    11 17 Отговор
    ги спира,Украйна му виновна!

    05:20 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сзо

    3 14 Отговор
    Изнудвача вика: "дръжте изнудвача".

    06:19 19.02.2026

  • 11 гумата

    9 21 Отговор
    Словашкият Че и унгарския Фидел скоро ще си останат на руска хранилка и ще гледат ЕС през крив макарон.

    06:21 19.02.2026

  • 12 Сийка

    3 4 Отговор
    Фицо да звънне на Жужето, защото тръбата е повредена от руска атака....

    18:39 19.02.2026

  • 13 Честен евроатлантик

    0 4 Отговор
    А ти Фицо и Орбан нямате вече легитимност да сте в ЕС и НАТО защото имате алтернативи а не ги ползвате

    07:27 20.02.2026

