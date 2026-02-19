Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Азаров: САЩ ще принудят Зеленски да се оттегли при достатъчно доказателства за участието му в корупционните схеми
  Тема: Украйна

Азаров: САЩ ще принудят Зеленски да се оттегли при достатъчно доказателства за участието му в корупционните схеми

19 Февруари, 2026 04:45, обновена 19 Февруари, 2026 04:53 2 196 27

Статутът на държавния глава в момента му пречи да участва в разследването, подчерта бившият украински премиер

Азаров: САЩ ще принудят Зеленски да се оттегли при достатъчно доказателства за участието му в корупционните схеми - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски ще бъде принуден да подаде оставка, ако Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) събере достатъчно доказателства за прякото му участие в съответните схеми, заяви бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров пред ТАСС.

Той обясни, че статутът на Зеленски в момента му пречи да участва в разследването.

„Но ако те имат достатъчно доказателства, за да установят прякото участие на Зеленски, а те със сигурност ще го направят и вече го правят, тогава американците вероятно ще дадат зелена светлина и той няма да може да избяга; ще трябва да подаде оставка“, каза Азаров.

Той изрази увереност, че НАБУ няма да се откаже от систематичните си усилия за разкриване на Зеленски и неговото обкръжение. „Това ще продължи. Виждаме, че не спира“, отбеляза източникът.

На 10 ноември 2025 г. НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна обявиха мащабна операция „Мидас“ за разкриване на голяма престъпна схема в енергийния сектор. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара. Разследването посочи приятеля на Зеленски, Тимур Миндич, за координатор, но той успя да напусне страната само часове преди обиските.

Публикуването на материалите по делото доведе до оставката на няколко министри, включително Герман Галушченко, който преди това ръководеше Министерството на енергетиката и Министерството на правосъдието, и до уволнението на началника на кабинета на Зеленски и неговия приятел Андрий Ермак. Работата на парламента беше временно парализирана. Съобщаваше се, че не всички материали са публикувани, че по делото може да се появят нови имена на висши служители и че разследването не се ограничава само до енергийния сектор – обществените поръчки за отбрана също привлекли вниманието на разследващите. На 17 февруари Висшият антикорупционен съд на Украйна задържа Галушченко, обвинен в пране на средства от Енергоатом, с възможност за гаранция от 200 милиона гривни (4,6 милиона долара).


  • 1 Забелязал

    28 34 Отговор
    Тротинетката Азаров и нашите русофили, това го говорят вече 4 години 😁

    Коментиран от #8

    04:59 19.02.2026

  • 2 Спрете да лъжата

    35 23 Отговор
    Сащ са шампиони по корумпиране и корупция. Наля ха 5 млрд в преврата през 2014-та и още 200-300 във войната си срещу Русия, а сега вероятно-изведнъж били ужким-май изненадани от зверската много-дългогодишната корупция в укрия. Както винаги Сащ лъжат - нали те корумпираха няколко киевски режима и самия кървав клоун... Жена му харчи милиони за дрънкулки и бугатита в нюйорк и Парис, но цру-мосад-ми6 били проспали корупцията в укра!...

    ...

    ...

    Коментиран от #18, #26, #27

    05:11 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да знайш

    25 18 Отговор
    В основата на всички злини по света са олигарсите в Сащ и Израел. А купените медии ги прикриват.

    Коментиран от #19

    05:34 19.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 8888

    20 1 Отговор
    И американците ще го очистят заради това че знае техните схеми, как го караха да манипулира света, да прави пропаганди като тези в Буча, да лъже и тн.
    и в Украйна ще го унищожат за дето направи сумата хора олигарси и докато е жив техните пари ще са мръсни.
    украйнския народ ще го мрази докато е жив задето изби и остави милиони да емигрират, разруши инфраструктурата, и направи бъдещето на Украйна тъмно за десетилетия...
    и всичко това за да може европа и щатите да водят воина и да тестват русия, като с времето я отслабват.

    Коментиран от #16, #20

    07:05 19.02.2026

  • 8 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Забелязал":

    Той и Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))и сега пак се потвърждават думите му,ама кой да слуша:)))И на теб явно върната руска територия колкото цяла България ти се вижда малко:))),ами може и още:))

    Коментиран от #22

    07:15 19.02.2026

  • 9 Зеления път

    10 2 Отговор
    Зеленото е пробит отвсякъде. И в пряк и в преносен смисъл. Сега го мачкат, използват и изстискват от всички страни ( и "свой"и чужди) и когато нищо не остане от него- край..

    07:23 19.02.2026

  • 10 Тити

    4 10 Отговор
    Едва ли ще се намери по способен от Зеленски всеки друг би дукхнал на момента.

    07:31 19.02.2026

  • 11 Урсулите

    11 3 Отговор
    Зеленски, няма да се предаваш. Ние сме зад теб!
    Имаме още много работа да вършим с теб.
    Още много милиарди ще присвояваме заедно,
    А и войната трябва да продължи до последната укра.

    Коментиран от #23

    07:35 19.02.2026

  • 12 Хм...

    10 1 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    07:43 19.02.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    2 6 Отговор
    По -корумпирани от Кремълската шайка на тоя свят НЯМА!

    07:51 19.02.2026

  • 14 Трол

    3 3 Отговор
    Абсолютно е прав г-н Хазаров.

    Коментиран от #25

    08:01 19.02.2026

  • 15 Азаров:

    2 5 Отговор
    През ден говоря глупости, после ТАСС ги разпространява, и накрая Факти ги публикува.

    08:16 19.02.2026

  • 16 Ех мечти

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "8888":

    Кремльовски

    Коментиран от #21

    08:18 19.02.2026

  • 17 Хмм

    7 2 Отговор
    няма да подаде оставка, иначе тежко му, бандеровците няма да му простят загубата на Донбас

    08:35 19.02.2026

  • 18 Сельооо

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Спрете да лъжата":

    Да не мислиш ,че Путин и кликата му не са корумпирани.Ще излезе информация и за това,но по късно

    09:53 19.02.2026

  • 19 Муухахахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да знайш":

    Руските олигарси сигурно са ангели небесни,начело с Путлер??????

    09:55 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сульо красний

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Бисмарк е бил актуален за време оно. Сега, времената са други,другар!

    10:01 19.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А бе кух

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    За такива като тебе-да

    10:28 19.02.2026

  • 26 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спрете да лъжата":

    ФАКТ

    10:34 19.02.2026

  • 27 Клара Петачи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спрете да лъжата":

    Ша си ги носи със здраве бижутататата,
    оленя зильонская де,
    ОТТАТЪК...........

    10:41 19.02.2026

