Володимир Зеленски ще бъде принуден да подаде оставка, ако Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) събере достатъчно доказателства за прякото му участие в съответните схеми, заяви бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров пред ТАСС.

Той обясни, че статутът на Зеленски в момента му пречи да участва в разследването.

„Но ако те имат достатъчно доказателства, за да установят прякото участие на Зеленски, а те със сигурност ще го направят и вече го правят, тогава американците вероятно ще дадат зелена светлина и той няма да може да избяга; ще трябва да подаде оставка“, каза Азаров.

Той изрази увереност, че НАБУ няма да се откаже от систематичните си усилия за разкриване на Зеленски и неговото обкръжение. „Това ще продължи. Виждаме, че не спира“, отбеляза източникът.

На 10 ноември 2025 г. НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна обявиха мащабна операция „Мидас“ за разкриване на голяма престъпна схема в енергийния сектор. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара. Разследването посочи приятеля на Зеленски, Тимур Миндич, за координатор, но той успя да напусне страната само часове преди обиските.

Публикуването на материалите по делото доведе до оставката на няколко министри, включително Герман Галушченко, който преди това ръководеше Министерството на енергетиката и Министерството на правосъдието, и до уволнението на началника на кабинета на Зеленски и неговия приятел Андрий Ермак. Работата на парламента беше временно парализирана. Съобщаваше се, че не всички материали са публикувани, че по делото може да се появят нови имена на висши служители и че разследването не се ограничава само до енергийния сектор – обществените поръчки за отбрана също привлекли вниманието на разследващите. На 17 февруари Висшият антикорупционен съд на Украйна задържа Галушченко, обвинен в пране на средства от Енергоатом, с възможност за гаранция от 200 милиона гривни (4,6 милиона долара).