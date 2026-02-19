Азаров: САЩ ще принудят Зеленски да се оттегли при достатъчно доказателства за участието му в корупционните схеми

Володимир Зеленски ще бъде принуден да подаде оставка, ако Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) събере достатъчно доказателства за прякото му участие в съответните схеми, заяви бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров пред ТАСС.
Той обясни, че статутът на Зеленски в момента му пречи да участва в разследването.
„Но ако те имат достатъчно доказателства, за да установят прякото участие на Зеленски, а те със сигурност ще го направят и вече го правят, тогава американците вероятно ще дадат зелена светлина и той няма да може да избяга; ще трябва да подаде оставка“, каза Азаров.
Той изрази увереност, че НАБУ няма да се откаже от систематичните си усилия за разкриване на Зеленски и неговото обкръжение. „Това ще продължи. Виждаме, че не спира“, отбеляза източникът.
На 10 ноември 2025 г. НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна обявиха мащабна операция „Мидас“ за разкриване на голяма престъпна схема в енергийния сектор. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара. Разследването посочи приятеля на Зеленски, Тимур Миндич, за координатор, но той успя да напусне страната само часове преди обиските.
Публикуването на материалите по делото доведе до оставката на няколко министри, включително Герман Галушченко, който преди това ръководеше Министерството на енергетиката и Министерството на правосъдието, и до уволнението на началника на кабинета на Зеленски и неговия приятел Андрий Ермак. Работата на парламента беше временно парализирана. Съобщаваше се, че не всички материали са публикувани, че по делото може да се появят нови имена на висши служители и че разследването не се ограничава само до енергийния сектор – обществените поръчки за отбрана също привлекли вниманието на разследващите. На 17 февруари Висшият антикорупционен съд на Украйна задържа Галушченко, обвинен в пране на средства от Енергоатом, с възможност за гаранция от 200 милиона гривни (4,6 милиона долара).
1 Забелязал
Коментиран от #8
04:59 19.02.2026
2 Спрете да лъжата
Коментиран от #18, #26, #27
05:11 19.02.2026
4 Да знайш
Коментиран от #19
05:34 19.02.2026
7 8888
и в Украйна ще го унищожат за дето направи сумата хора олигарси и докато е жив техните пари ще са мръсни.
украйнския народ ще го мрази докато е жив задето изби и остави милиони да емигрират, разруши инфраструктурата, и направи бъдещето на Украйна тъмно за десетилетия...
и всичко това за да може европа и щатите да водят воина и да тестват русия, като с времето я отслабват.
Коментиран от #16, #20
07:05 19.02.2026
8 Ами
До коментар #1 от "Забелязал":Той и Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))и сега пак се потвърждават думите му,ама кой да слуша:)))И на теб явно върната руска територия колкото цяла България ти се вижда малко:))),ами може и още:))
Коментиран от #22
07:15 19.02.2026
9 Зеления път
07:23 19.02.2026
10 Тити
07:31 19.02.2026
11 Урсулите
Имаме още много работа да вършим с теб.
Още много милиарди ще присвояваме заедно,
А и войната трябва да продължи до последната укра.
Коментиран от #23
07:35 19.02.2026
12 Хм...
07:43 19.02.2026
13 Ъхъ!!!
07:51 19.02.2026
14 Трол
Коментиран от #25
08:01 19.02.2026
15 Азаров:
08:16 19.02.2026
16 Ех мечти
До коментар #7 от "8888":Кремльовски
Коментиран от #21
08:18 19.02.2026
17 Хмм
08:35 19.02.2026
18 Сельооо
До коментар #2 от "Спрете да лъжата":Да не мислиш ,че Путин и кликата му не са корумпирани.Ще излезе информация и за това,но по късно
09:53 19.02.2026
19 Муухахахахаха
До коментар #4 от "Да знайш":Руските олигарси сигурно са ангели небесни,начело с Путлер??????
09:55 19.02.2026
22 Сульо красний
До коментар #8 от "Ами":Бисмарк е бил актуален за време оно. Сега, времената са други,другар!
10:01 19.02.2026
25 А бе кух
До коментар #14 от "Трол":За такива като тебе-да
10:28 19.02.2026
26 Това е безспорен
До коментар #2 от "Спрете да лъжата":ФАКТ
10:34 19.02.2026
27 Клара Петачи
До коментар #2 от "Спрете да лъжата":Ша си ги носи със здраве бижутататата,
оленя зильонская де,
ОТТАТЪК...........
10:41 19.02.2026