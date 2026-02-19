Девет британски полицейски служби разследват връзките на брата на краля и Манделсън с Епстийн

Служители от девет различни полицейски служби на Обединеното кралство се присъединиха към разследването на твърдения за неправомерни действия от страна на брата на краля, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, и бившия посланик в Съединените щати, Питър Манделсън.

Според The ​​Times, разследването се провежда след публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани със случая на американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в педофилия.

Сред ангажираните агенции е полицията на долината на Темза, която разследва твърдения, че принц Андрю е предал поверителна информация на Епстийн, както и отделно оплакване за сексуална експлоатация. Следва полицията на Съри, която анализира информация за сексуални посегателства, случили се между 1994 и 1996 г. и споменати в досието на Епстийн. Скотланд Ярд разследва съобщения, че служителите му, които са охранявали и ескортирали Маунтбатън-Уиндзор по време на посещението му на частния карибски остров на финансиста, са си затворили очите за случващото се там.

Правоохранителните органи в английските графства, където се намират летищата, на които е кацнал частният самолет на Епщайн, са се присъединили към разследването. Те включват полицията на Уест Мидландс (летище Бирмингам), полицията на Есекс (летище Станстед), полицията на Бедфордшир (летище Лутън) и полицията на Шотландия (летище Единбург). Според съобщения в британските медии, интересът към тези летища се дължи на възможността момичета да са били вкарани във Великобритания чрез тях за последваща сексуална експлоатация.

Преди това бившият британски премиер (2007-2010) Гордън Браун написа в статия за New Statesman, че според публикуваното досие на Епстийн, частният самолет на бизнесмена е кацал и излитал от британските летища 90 пъти, включително 15 полета след осъждането му през 2008 г. Поради това Браун призова британската полиция спешно да преанализира информацията относно трафика на жени и момичета в страната за експлоатация.

Полицията на Норфолк е друга полицейска сила, която разглежда информация от досиетата на Епстийн. Кралското имение Сандрингам се намира на територията на полицията на окръг Норфолк. В документи на Министерството на правосъдието на САЩ се споменава няколко пъти като място за срещи на тогавашния принц Андрю, Епстийн и неговата асистентка Гислейн Максуел, която беше осъдена на 20 години затвор в САЩ.

Скотланд Ярд едновременно провежда криминално разследване срещу Манделсън, който е заподозрян в предоставяне на поверителна информация на британското правителство на Епщайн. Полицията на Уилтшир също участва в подобно разследване.

Всички служители на реда от различни окръзи и региони са събрани в една координационна група, ръководена от Националния съвет на началниците на полицията. Те са подпомагани от Националната агенция за борба с престъпността.