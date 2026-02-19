Новини
Девет британски полицейски служби разследват връзките на брата на краля и Манделсън с Епстийн

19 Февруари, 2026 04:55

Работи се по твърдения, че бившият принц Андрю е предал поверителна информация на финансиста, съобщава The Times.

Служители от девет различни полицейски служби на Обединеното кралство се присъединиха към разследването на твърдения за неправомерни действия от страна на брата на краля, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, и бившия посланик в Съединените щати, Питър Манделсън.

Според The ​​Times, разследването се провежда след публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани със случая на американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в педофилия.

Сред ангажираните агенции е полицията на долината на Темза, която разследва твърдения, че принц Андрю е предал поверителна информация на Епстийн, както и отделно оплакване за сексуална експлоатация. Следва полицията на Съри, която анализира информация за сексуални посегателства, случили се между 1994 и 1996 г. и споменати в досието на Епстийн. Скотланд Ярд разследва съобщения, че служителите му, които са охранявали и ескортирали Маунтбатън-Уиндзор по време на посещението му на частния карибски остров на финансиста, са си затворили очите за случващото се там.

Правоохранителните органи в английските графства, където се намират летищата, на които е кацнал частният самолет на Епщайн, са се присъединили към разследването. Те включват полицията на Уест Мидландс (летище Бирмингам), полицията на Есекс (летище Станстед), полицията на Бедфордшир (летище Лутън) и полицията на Шотландия (летище Единбург). Според съобщения в британските медии, интересът към тези летища се дължи на възможността момичета да са били вкарани във Великобритания чрез тях за последваща сексуална експлоатация.

Преди това бившият британски премиер (2007-2010) Гордън Браун написа в статия за New Statesman, че според публикуваното досие на Епстийн, частният самолет на бизнесмена е кацал и излитал от британските летища 90 пъти, включително 15 полета след осъждането му през 2008 г. Поради това Браун призова британската полиция спешно да преанализира информацията относно трафика на жени и момичета в страната за експлоатация.

Полицията на Норфолк е друга полицейска сила, която разглежда информация от досиетата на Епстийн. Кралското имение Сандрингам се намира на територията на полицията на окръг Норфолк. В документи на Министерството на правосъдието на САЩ се споменава няколко пъти като място за срещи на тогавашния принц Андрю, Епстийн и неговата асистентка Гислейн Максуел, която беше осъдена на 20 години затвор в САЩ.

Скотланд Ярд едновременно провежда криминално разследване срещу Манделсън, който е заподозрян в предоставяне на поверителна информация на британското правителство на Епщайн. Полицията на Уилтшир също участва в подобно разследване.

Всички служители на реда от различни окръзи и региони са събрани в една координационна група, ръководена от Националния съвет на началниците на полицията. Те са подпомагани от Националната агенция за борба с престъпността.


