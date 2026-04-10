Politico: Тръмп "изпуснал парата" с "порой от обиди" на срещата с Рюте ВИДЕО

Politico: Тръмп "изпуснал парата" с "порой от обиди" на срещата с Рюте ВИДЕО

10 Април, 2026 07:03, обновена 10 Април, 2026 07:12

Източници на медията подчертават своеобразната "саможертва" на лидера на НАТО, който се озовал в Белия дом "съвсем навреме"

Politico: Тръмп "изпуснал парата" с "порой от обиди" на срещата с Рюте ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на срещата при закрити врати с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 8 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от съюзниците си за оттеглянето им от операцията в Иран и посочил, че обмисля ответни мерки, съобщи Politico, позовавайки се на двама европейски служители и друг източник, запознат с въпроса.

Един европейски служител заяви, че срещата „се е объркала“. „Разговорът не беше нищо друго освен порой от обиди“, каза той, добавяйки, че Тръмп „очевидно е заплашил да направи почти всичко“.

Втори европейски служител обаче смята посещението на Рюте за навременно, тъй като срещата е дала възможност на американския президент да „изпусне парата“. Според този източник публикациите на Тръмп в Truth Social оттогава не съдържат конкретни заплахи за действия, насочени към наказване на НАТО или отделни съюзници, което може да се счита за „значителна крачка напред“ в сравнение с предишните изявления на американския лидер.

„Все още е бурно време, но алиансът има късмет, че Рюте беше там по това време“, отбеляза европейският служител.

Източници на Politico съобщиха, че на срещата Тръмп е заявил ясно, че иска съюзниците от НАТО да предприемат конкретни действия за бързо отваряне на Ормузкия проток, който Иран е затворил от началото на американско-израелската военна операция. Bloomberg съобщи това по-рано, заявявайки, че Вашингтон е поискал европейските съюзници от НАТО да предоставят конкретни планове за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток в рамките на няколко дни.

Говорител на Белия дом заяви пред Politico, че Тръмп не е отправил никакви искания към алианса на срещата си с Рюте.

Както двама висши дипломати от НАТО съобщиха пред изданието, членовете на НАТО не са били информирани за срещата до вечерта на 9 април и все още не са започнали да обсъждат разполагането на военна техника за отваряне на Ормузкия проток.

В същото време Der Spiegel съобщи, че Рюте е казал на европейските съюзници, че Тръмп очаква конкретни ангажименти за разполагане на военни кораби в Ормузкия проток през следващите дни. Европейските членове на НАТО са разглеждали това като ултиматум.

След срещата с Рюте, Тръмп написа в Truth Social, че НАТО не е било там, когато САЩ са имали нужда от него, и изрази съмнение, че съюзниците му ще се притекат на помощ на Вашингтон в бъдеще. Рюте обаче заяви, че разбира разочарованието на американския президент от съюзниците в НАТО, отбелязвайки, че някои европейски страни „са се провалили на теста“, като са отказали да помогнат на САЩ във войната срещу Иран.

Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че европейските страни са недоволни от безусловната подкрепа на Рюте за САЩ във войната с Иран. Според източници на агенцията това подкопава единството на НАТО и създава фалшиви очаквания у американския президент.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    77 5 Отговор
    Тръмп е един праззз и невъзпитан кравар с речник от около двеста думи!!! По малко, отколкото на папагал "Жако" !!! Изказа му предизвика в Иран, и в света, не страх, а отвращение!!!

    Коментиран от #4

    07:16 10.04.2026

  • 3 Сърдитнко

    62 2 Отговор
    Сърдитко Петко: не може да искаш от обтранителен съюз да участва в нападения и да се сърдиш, че не искат. Да би мирно седяло, не би чудо видяло - вземето му пратете тази българска поговорка на Тръмп, за да не я учи в иранския и вариант.

    Коментиран от #12, #18

    07:17 10.04.2026

  • 4 Кухоглава копейка

    6 44 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тръмп подкрепя Орбан бе боклууук с боклууук.

    Коментиран от #7

    07:20 10.04.2026

  • 5 Неразбория

    37 1 Отговор
    Google преводач ли е ползвал този който е писал статията. Несвързани изречения. Пълна бъркотия, кой, какво и на кого е казал?

    07:20 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    34 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кухоглава копейка":

    Твоят изказ също предизвиква отвращение!!!

    07:23 10.04.2026

  • 8 Без майтап

    21 7 Отговор
    Военно нападение на чужда държава се нарича агресия. Това автоматично прави САШ Израел Русия агресори.

    07:25 10.04.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    46 1 Отговор
    САЩ да излизат от НАТО, че Тръмп досади на всички. Да се омитат и от България.

    07:29 10.04.2026

  • 10 Иска или не?

    43 1 Отговор
    В един абзац казвате че Тръмп е поискал съюзниците да съдействат за Ормузкия проход. В следващия абзац се казва: Тръмп не поиска нищо от съюзниците. Къде е истината. Слабоумна информация.

    07:33 10.04.2026

  • 11 само така бай дончо

    24 7 Отговор
    изложи се
    но поне хубаво смачкай фасона на ес мишоците
    де треперят от безсилие омраза към теб

    07:35 10.04.2026

  • 12 НАто и мир?

    28 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сърдитнко":

    НАТО не е отбранителен съюз. Откакто се разтури Варшавския договор. По време на Вашавския договор имаше войни само по телевизията. След това, започнаха, защо не ги преброиш...

    07:37 10.04.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    27 4 Отговор
    Вече всички му се подиграват. Само Урсула и Рюте треперят от него. Кая не я броя. Там нещата са трагедия.

    07:38 10.04.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    28 1 Отговор
    Тръмп похарчи 100 милиарда за една безсмислена война, която загуби.

    07:39 10.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бла-статия

    26 1 Отговор
    Статията е в унисон с цялото падение. Вие нещо разбрахте ли, информира ли ви нещо, или напротив? Самоизключващи се фрази. Хем срещата била порой от обиди, хем била полезна. Хем Тръмп поискал нещо, хем нищо не поискал.

    07:42 10.04.2026

  • 18 В Югославия от кого се отбраняваха?

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сърдитнко":

    В Либия , в Сирия и т.н. ..А в Украйна ?

    07:43 10.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тома

    20 2 Отговор
    Накрая Тръмп се е успокоил когато рюте го е целунал страстно по г.за

    07:47 10.04.2026

  • 21 хмм

    11 1 Отговор
    Иранците направиха сериозен опит да превъзпитат Тръмп, но дори те не успяха да се справят.

    Коментиран от #39

    07:47 10.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дежа вю!!!

    10 1 Отговор
    Кой ми се из-а-к-а в гащите???
    Не видях бяла осмирителна риза , което ме навява на мисълта , че "лудия" е все още на свобода!!!
    Вчера и " моделката" му орева ортълъка, че не била к-рва!!!
    То не бяха клетви , заклинания и трагедия, управляват САЩ с ротативка , каво излезе след дърпане
    на ръчката!!!
    Паркираха Путин в "пета глуха", явно е че заек от там , скоро няма да изкочи!!!

    07:55 10.04.2026

  • 24 Парата я изпускат и други по повод

    9 1 Отговор
    Еврейската държава в Арабският Гълф.

    "Нетаняху реагира след призивите на пакистанския министър на отбраната да се отърве от европейските евреи на фона на мирните преговори

    Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкритикува "скандалния" призив на Пакистан за унищожаване на "европейските евреи" и постави под въпрос ролята на Исламабад като посредник."

    08:00 10.04.2026

  • 25 Пакистан и "парата"

    10 0 Отговор
    Нетаняху, мирни преговори с Иран
    Нетаняху разкритикува Пакистан заради Хаваджа Асиф, който нарече Израел
    "ра.ова държава".

    Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Пакистан, че нарича Израел "про.лятие за човечеството" и "ра.ова държава".

    В петък канцеларията на Нетаняху излезе с изявление: "призивът на пакистанския министър на отбраната за унищожение на Израел е възмутителен. Това не е изявление, което може да бъде толерирано от което и да е правителство, особено от такова, което твърди, че е неутрален арбитър за мир.”

    08:04 10.04.2026

  • 26 Пакистан "парата",

    11 2 Отговор
    Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви: "Израел е з.о и про.лятие за човечеството, докато мирните преговори в Исламабад продължават, в Ливан се извършва геноцид. Невинни граждани биват убивани от Израел, първо от Газа, после от Иран, а сега и от Ливан, кръвопролитията продължават с неотслабваща сила. Надявам се и се моля хората, които създадоха тази ракова държава на палестинска земя, да се отърват от европейските евреи, да го.ят в а.а.”
    Това поставя под въпрос позицията на Пакистан като неутрален посредник в Близкия изток.
    Докато изявлението на Хаваджа Асиф, публикувано в 10: 32 вечерта, е откровено враждебно към Израел, Пакистанският премиер Шехбаз Шариф описва, че все още подкрепя дипломацията. 10 минути по-късно в 10:42 ч.Шариф заяви, че е имал телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, в който е повторил, че Пакистан е "искрен" в дипломатическите си усилия. "Съгласихме се, че спазването на примирието е от изключителна важност, за да могат преговорите да доведат до значими и трайни резултати.”
    По-рано през деня Израел заяви, че не вярва на Пакистан като надежден играч в мирните преговори. Израелският посланик в Индия Реувен Азар заяви: "Ние не виждаме Пакистан като надежден играч. Мисля, че Съединените щати решиха да използват услугите на посредничеството на Пакистан по свои собствени причини. В миналото сме виждали как Съединените щати са успявали да вземат проблемни държави като Катар и Турция и да ги използват в полза н

    Коментиран от #34

    08:07 10.04.2026

  • 27 Дзак

    10 0 Отговор
    На Рюте затова му плащат хубава заплата!

    08:08 10.04.2026

  • 28 А ПЬОДАЛА

    14 0 Отговор
    Е мълчал като бит пьодираст.

    08:08 10.04.2026

  • 29 Дончо ментата

    14 0 Отговор
    Айде, айде това е ежедневие за Pюте с тубичка вазелен, хич не го изкарвайте някакъв герой!

    08:09 10.04.2026

  • 30 Пакистан, "парата",

    1 1 Отговор
    Израелският посланик в Индия Реувен Азар заяви: "Ние не виждаме Пакистан като надежден играч. Мисля, че Съединените щати решиха да използват услугите на посредничеството на Пакистан по свои собствени причини. В миналото сме виждали как Съединените щати са успявали да вземат проблемни държави като Катар и Турция и да ги използват в полза на постигането на споразумение с Хамас... за нас е много важно да останем в синхрон със Съединените щати, когато става въпрос за същността и същността на резултата, който искаме да видим.”

    08:10 10.04.2026

  • 31 Никой

    9 0 Отговор
    НАТО какво е всъщност.

    Коментиран от #46

    08:10 10.04.2026

  • 32 Колкото

    10 1 Отговор
    по бързо бъде отстранен тръмпоча, толкова по добре за целия свят!

    08:12 10.04.2026

  • 33 Са относно "парата"

    8 2 Отговор
    В Пакистан са казали че след първата Атомна Бомба паднала в Иран от Израел ще останат единствено обгорели останки.

    The Pakistanis are ready to Nuke Eврейската Держава в Арабският Гълф.

    Довечера Иранци и Американци ще се разберат, end of movie.

    A Нетаняху ще си ближе кървавите пръсти скрит у некоя дълбока дупка, зад 15/20 м. бетон.

    08:17 10.04.2026

  • 34 Госあ

    14 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пакистан "парата",":

    Пакистан могат да почистят тумора в Близкия Изток. Пакистанските индуси излязоха много по-читави от индийските шанаджии с кастова система

    Коментиран от #38

    08:17 10.04.2026

  • 35 нннн

    15 0 Отговор
    Кой е нападал САЩ, че Тръмп иска помощ?
    Кравите да си стоят в обора.
    Американците живеят до Американския(бивш Мексикански) залив, а персите - до Персийския.

    08:21 10.04.2026

  • 36 гочето

    13 3 Отговор
    Рюте е клисав гейзер.
    Той обича да го обиждат.
    В погледа му личи че е мазо....
    До сега в нато не е имало такава мека китка

    08:22 10.04.2026

  • 37 Истинският блатник

    13 1 Отговор
    Рюте,е пълен цървул селски тарикат и кавал.
    Европа е много зле от към лидери...

    08:24 10.04.2026

  • 38 Индия е Неутрална Държава и си

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Госあ":

    отстоява позицията, Пакистан знаят че са следващите.
    Пакистан са съюзници на Китай и имат намерения да се интегрират все повече в БРИКС, имат обща граница с Иран и всичко това в Арабският Гълф ги касае много повече отколкото Индия, Индия е по близо до Съединените Щати и Русия и воюват с Пакистан.

    08:28 10.04.2026

  • 39 Прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмм":

    Засега не успяха напълно, но предстои втора серия на "епичната" трагедия дето я започна Дончо тръмпанара. След нея ми се струва че идиота ще бъде въдворен в някоя психиатрия.

    08:41 10.04.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    7 1 Отговор
    Ккаво падение за главния секретар на НАТО... г-н Рюте
    да харчи парите на съюза, за да слуша глупостите на един богат "коко-шкар" !
    Това аз нарчам безстопанственност и пилеене на парите ми!!!

    08:41 10.04.2026

  • 41 Тръмп да се спасява сам!

    4 0 Отговор
    Европа се снабдява от другаде с нефт и газ. Торове си произвежда сама.

    Хич да не чака Рижи помощ от Европа за Ормуз! Да беше помолил като човек в нужда, можеше и да получи!
    Който псува като хамалин не заслужава помощ!

    08:48 10.04.2026

  • 42 Оранжавата

    6 0 Отговор
    Кучкла ня конци на Сатаната е напълно отпаяна в опитите да замаже педдофилската следа.

    08:51 10.04.2026

  • 43 Тръмпона

    5 0 Отговор
    усеща, че Иран няма да отстъпи в преговорите и ще го остави без място за маневриране!
    Няма да може да се изкара победител, цял свят ще му се смее.
    Ще трябва да заповяда бомбардировки над Иран, инак е станал за майтап.
    За това е нервен и псува като хамалин!
    По голям селяк не е имало в Белия дом!

    08:53 10.04.2026

  • 44 Васил

    1 1 Отговор
    Крайно време е и и европа да прати войска и техника при Ормузкият проход.

    08:57 10.04.2026

  • 45 Тавариши и Таварашутки

    0 1 Отговор
    Не забравяйте

    Тръмп е с Нашия Орбан .

    Затова както и ДРУГАРЯ КУПЕЙКИН

    трябва да сме със Рижавия.

    Ако искаме да няма войни

    И да има само 2 Пола

    Дружно трябва да Викаме

    ТРЪМП НАШ.

    09:03 10.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хи хи

    1 0 Отговор
    Тръмпи е Деди на Рюти , и го е нашляпал по бащински ! Рюти си е тръгнал с червено д,yпu !

    09:06 10.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 БеГемот

    0 0 Отговор
    Рюте са го онoдили и му е харесало....

    09:12 10.04.2026

  • 50 Нема топки

    1 0 Отговор
    Рюте е идеален за боксова круша, поради липсата на тестостерон у него има вид на много търпелив и дипломатичен.

    09:17 10.04.2026

  • 51 американски

    1 0 Отговор
    кpeтeн.
    Представителна извадка на местната фауна.

    09:24 10.04.2026

  • 52 Тиква

    1 0 Отговор
    рюте зур ла на нацюг, заслужават си съдбата,да бъдат унижавани и бити.

    09:32 10.04.2026