Politico: Тръмп "изпуснал парата" с "порой от обиди" на срещата с Рюте ВИДЕО

По време на срещата при закрити врати с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 8 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от съюзниците си за оттеглянето им от операцията в Иран и посочил, че обмисля ответни мерки, съобщи Politico, позовавайки се на двама европейски служители и друг източник, запознат с въпроса.
Един европейски служител заяви, че срещата „се е объркала“. „Разговорът не беше нищо друго освен порой от обиди“, каза той, добавяйки, че Тръмп „очевидно е заплашил да направи почти всичко“.
Втори европейски служител обаче смята посещението на Рюте за навременно, тъй като срещата е дала възможност на американския президент да „изпусне парата“. Според този източник публикациите на Тръмп в Truth Social оттогава не съдържат конкретни заплахи за действия, насочени към наказване на НАТО или отделни съюзници, което може да се счита за „значителна крачка напред“ в сравнение с предишните изявления на американския лидер.
„Все още е бурно време, но алиансът има късмет, че Рюте беше там по това време“, отбеляза европейският служител.
Източници на Politico съобщиха, че на срещата Тръмп е заявил ясно, че иска съюзниците от НАТО да предприемат конкретни действия за бързо отваряне на Ормузкия проток, който Иран е затворил от началото на американско-израелската военна операция. Bloomberg съобщи това по-рано, заявявайки, че Вашингтон е поискал европейските съюзници от НАТО да предоставят конкретни планове за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток в рамките на няколко дни.
Говорител на Белия дом заяви пред Politico, че Тръмп не е отправил никакви искания към алианса на срещата си с Рюте.
Както двама висши дипломати от НАТО съобщиха пред изданието, членовете на НАТО не са били информирани за срещата до вечерта на 9 април и все още не са започнали да обсъждат разполагането на военна техника за отваряне на Ормузкия проток.
В същото време Der Spiegel съобщи, че Рюте е казал на европейските съюзници, че Тръмп очаква конкретни ангажименти за разполагане на военни кораби в Ормузкия проток през следващите дни. Европейските членове на НАТО са разглеждали това като ултиматум.
След срещата с Рюте, Тръмп написа в Truth Social, че НАТО не е било там, когато САЩ са имали нужда от него, и изрази съмнение, че съюзниците му ще се притекат на помощ на Вашингтон в бъдеще. Рюте обаче заяви, че разбира разочарованието на американския президент от съюзниците в НАТО, отбелязвайки, че някои европейски страни „са се провалили на теста“, като са отказали да помогнат на САЩ във войната срещу Иран.
Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че европейските страни са недоволни от безусловната подкрепа на Рюте за САЩ във войната с Иран. Според източници на агенцията това подкопава единството на НАТО и създава фалшиви очаквания у американския президент.
2 Пич
07:16 10.04.2026
3 Сърдитнко
07:17 10.04.2026
4 Кухоглава копейка
До коментар #2 от "Пич":Тръмп подкрепя Орбан бе боклууук с боклууук.
07:20 10.04.2026
5 Неразбория
07:20 10.04.2026
7 Пич
До коментар #4 от "Кухоглава копейка":Твоят изказ също предизвиква отвращение!!!
07:23 10.04.2026
8 Без майтап
07:25 10.04.2026
9 Данко Харсъзина
07:29 10.04.2026
10 Иска или не?
07:33 10.04.2026
11 само така бай дончо
но поне хубаво смачкай фасона на ес мишоците
де треперят от безсилие омраза към теб
07:35 10.04.2026
12 НАто и мир?
До коментар #3 от "Сърдитнко":НАТО не е отбранителен съюз. Откакто се разтури Варшавския договор. По време на Вашавския договор имаше войни само по телевизията. След това, започнаха, защо не ги преброиш...
07:37 10.04.2026
13 Данко Харсъзина
07:38 10.04.2026
14 Данко Харсъзина
07:39 10.04.2026
17 бла-статия
07:42 10.04.2026
18 В Югославия от кого се отбраняваха?
До коментар #3 от "Сърдитнко":В Либия , в Сирия и т.н. ..А в Украйна ?
07:43 10.04.2026
20 Тома
07:47 10.04.2026
21 хмм
07:47 10.04.2026
23 Дежа вю!!!
Не видях бяла осмирителна риза , което ме навява на мисълта , че "лудия" е все още на свобода!!!
Вчера и " моделката" му орева ортълъка, че не била к-рва!!!
То не бяха клетви , заклинания и трагедия, управляват САЩ с ротативка , каво излезе след дърпане
на ръчката!!!
Паркираха Путин в "пета глуха", явно е че заек от там , скоро няма да изкочи!!!
07:55 10.04.2026
24 Парата я изпускат и други по повод
"Нетаняху реагира след призивите на пакистанския министър на отбраната да се отърве от европейските евреи на фона на мирните преговори
Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкритикува "скандалния" призив на Пакистан за унищожаване на "европейските евреи" и постави под въпрос ролята на Исламабад като посредник."
08:00 10.04.2026
25 Пакистан и "парата"
Нетаняху разкритикува Пакистан заради Хаваджа Асиф, който нарече Израел
"ра.ова държава".
Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Пакистан, че нарича Израел "про.лятие за човечеството" и "ра.ова държава".
В петък канцеларията на Нетаняху излезе с изявление: "призивът на пакистанския министър на отбраната за унищожение на Израел е възмутителен. Това не е изявление, което може да бъде толерирано от което и да е правителство, особено от такова, което твърди, че е неутрален арбитър за мир.”
08:04 10.04.2026
26 Пакистан "парата",
Това поставя под въпрос позицията на Пакистан като неутрален посредник в Близкия изток.
Докато изявлението на Хаваджа Асиф, публикувано в 10: 32 вечерта, е откровено враждебно към Израел, Пакистанският премиер Шехбаз Шариф описва, че все още подкрепя дипломацията. 10 минути по-късно в 10:42 ч.Шариф заяви, че е имал телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, в който е повторил, че Пакистан е "искрен" в дипломатическите си усилия. "Съгласихме се, че спазването на примирието е от изключителна важност, за да могат преговорите да доведат до значими и трайни резултати.”
По-рано през деня Израел заяви, че не вярва на Пакистан като надежден играч в мирните преговори. Израелският посланик в Индия Реувен Азар заяви: "Ние не виждаме Пакистан като надежден играч. Мисля, че Съединените щати решиха да използват услугите на посредничеството на Пакистан по свои собствени причини. В миналото сме виждали как Съединените щати са успявали да вземат проблемни държави като Катар и Турция и да ги използват в полза н
08:07 10.04.2026
27 Дзак
08:08 10.04.2026
28 А ПЬОДАЛА
08:08 10.04.2026
29 Дончо ментата
08:09 10.04.2026
30 Пакистан, "парата",
08:10 10.04.2026
31 Никой
08:10 10.04.2026
32 Колкото
08:12 10.04.2026
33 Са относно "парата"
The Pakistanis are ready to Nuke Eврейската Держава в Арабският Гълф.
Довечера Иранци и Американци ще се разберат, end of movie.
A Нетаняху ще си ближе кървавите пръсти скрит у некоя дълбока дупка, зад 15/20 м. бетон.
08:17 10.04.2026
34 Госあ
До коментар #26 от "Пакистан "парата",":Пакистан могат да почистят тумора в Близкия Изток. Пакистанските индуси излязоха много по-читави от индийските шанаджии с кастова система
08:17 10.04.2026
35 нннн
Кравите да си стоят в обора.
Американците живеят до Американския(бивш Мексикански) залив, а персите - до Персийския.
08:21 10.04.2026
36 гочето
Той обича да го обиждат.
В погледа му личи че е мазо....
До сега в нато не е имало такава мека китка
08:22 10.04.2026
37 Истинският блатник
Европа е много зле от към лидери...
08:24 10.04.2026
38 Индия е Неутрална Държава и си
До коментар #34 от "Госあ":отстоява позицията, Пакистан знаят че са следващите.
Пакистан са съюзници на Китай и имат намерения да се интегрират все повече в БРИКС, имат обща граница с Иран и всичко това в Арабският Гълф ги касае много повече отколкото Индия, Индия е по близо до Съединените Щати и Русия и воюват с Пакистан.
08:28 10.04.2026
39 Прав си
До коментар #21 от "хмм":Засега не успяха напълно, но предстои втора серия на "епичната" трагедия дето я започна Дончо тръмпанара. След нея ми се струва че идиота ще бъде въдворен в някоя психиатрия.
08:41 10.04.2026
40 Оракула от Делфи
да харчи парите на съюза, за да слуша глупостите на един богат "коко-шкар" !
Това аз нарчам безстопанственност и пилеене на парите ми!!!
08:41 10.04.2026
41 Тръмп да се спасява сам!
Хич да не чака Рижи помощ от Европа за Ормуз! Да беше помолил като човек в нужда, можеше и да получи!
Който псува като хамалин не заслужава помощ!
08:48 10.04.2026
42 Оранжавата
08:51 10.04.2026
43 Тръмпона
Няма да може да се изкара победител, цял свят ще му се смее.
Ще трябва да заповяда бомбардировки над Иран, инак е станал за майтап.
За това е нервен и псува като хамалин!
По голям селяк не е имало в Белия дом!
08:53 10.04.2026
44 Васил
08:57 10.04.2026
45 Тавариши и Таварашутки
Тръмп е с Нашия Орбан .
Затова както и ДРУГАРЯ КУПЕЙКИН
трябва да сме със Рижавия.
Ако искаме да няма войни
И да има само 2 Пола
Дружно трябва да Викаме
ТРЪМП НАШ.
09:03 10.04.2026
47 Хи хи
09:06 10.04.2026
49 БеГемот
09:12 10.04.2026
50 Нема топки
09:17 10.04.2026
51 американски
Представителна извадка на местната фауна.
09:24 10.04.2026
52 Тиква
09:32 10.04.2026