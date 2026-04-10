Politico: Тръмп "изпуснал парата" с "порой от обиди" на срещата с Рюте ВИДЕО

По време на срещата при закрити врати с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 8 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от съюзниците си за оттеглянето им от операцията в Иран и посочил, че обмисля ответни мерки, съобщи Politico, позовавайки се на двама европейски служители и друг източник, запознат с въпроса.

Един европейски служител заяви, че срещата „се е объркала“. „Разговорът не беше нищо друго освен порой от обиди“, каза той, добавяйки, че Тръмп „очевидно е заплашил да направи почти всичко“.

Втори европейски служител обаче смята посещението на Рюте за навременно, тъй като срещата е дала възможност на американския президент да „изпусне парата“. Според този източник публикациите на Тръмп в Truth Social оттогава не съдържат конкретни заплахи за действия, насочени към наказване на НАТО или отделни съюзници, което може да се счита за „значителна крачка напред“ в сравнение с предишните изявления на американския лидер.

„Все още е бурно време, но алиансът има късмет, че Рюте беше там по това време“, отбеляза европейският служител.

Източници на Politico съобщиха, че на срещата Тръмп е заявил ясно, че иска съюзниците от НАТО да предприемат конкретни действия за бързо отваряне на Ормузкия проток, който Иран е затворил от началото на американско-израелската военна операция. Bloomberg съобщи това по-рано, заявявайки, че Вашингтон е поискал европейските съюзници от НАТО да предоставят конкретни планове за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток в рамките на няколко дни.

Говорител на Белия дом заяви пред Politico, че Тръмп не е отправил никакви искания към алианса на срещата си с Рюте.

Както двама висши дипломати от НАТО съобщиха пред изданието, членовете на НАТО не са били информирани за срещата до вечерта на 9 април и все още не са започнали да обсъждат разполагането на военна техника за отваряне на Ормузкия проток.

В същото време Der Spiegel съобщи, че Рюте е казал на европейските съюзници, че Тръмп очаква конкретни ангажименти за разполагане на военни кораби в Ормузкия проток през следващите дни. Европейските членове на НАТО са разглеждали това като ултиматум.

След срещата с Рюте, Тръмп написа в Truth Social, че НАТО не е било там, когато САЩ са имали нужда от него, и изрази съмнение, че съюзниците му ще се притекат на помощ на Вашингтон в бъдеще. Рюте обаче заяви, че разбира разочарованието на американския президент от съюзниците в НАТО, отбелязвайки, че някои европейски страни „са се провалили на теста“, като са отказали да помогнат на САЩ във войната срещу Иран.

Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че европейските страни са недоволни от безусловната подкрепа на Рюте за САЩ във войната с Иран. Според източници на агенцията това подкопава единството на НАТО и създава фалшиви очаквания у американския президент.