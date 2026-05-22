Кремъл обвини Украйна в извършването на „чудовищно престъпление“, след като руските власти съобщиха, че украинска атака срещу общежитие в Луганска област е отнела живота на най-малко четирима души и е ранила 35 деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Информацията не е независимо потвърдена, а към момента няма официален коментар от украинска страна. Украйна се опитва да си върне контрола над Луганска област - една от четирите украински области, които Русия едностранно обяви за свои през 2022 г. Киев определя този акт като незаконно завземане на територия.

Снимки и видеа, публикувани от руските власти, показват спасителни екипи, които изнасят пострадал човек на носилка от отломките. Виждат се сериозно разрушени сгради, една от които е частично срутена, както и горящи пожари.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че отговорните за атаката трябва да бъдат изправени пред правосъдието.