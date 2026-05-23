Гари Каспаров е обявен за международно издирване

23 Май, 2026 10:53 4 017 118

Той е арестуван задочно по обвинения в оправдаване на тероризъм

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разследващите са обявили Гари Каспаров (признат в Руската федерация за чуждестранен агент и включен в регистъра на терористите) за международно издирване. Той е арестуван задочно по обвинения в оправдаване на тероризъм и по две обвинения в нарушаване на правилата, регулиращи дейността на чуждестранен агент. Това се посочва в материалите по делото.

„Г.К. Каспаров е обвинен (задочно) в престъпления по чл. 205.2, чл. 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация (оправдаване на тероризъм в интернет), чл. 330.1, чл. 2 и чл. 330.1, чл. 2 от Наказателния кодекс на Руската федерация (нарушение на разпоредбите, уреждащи дейността на чуждестранен агент). Г.К. Каспаров е обявен за федерално и междудържавно издирване с циркуляр и е обявен за международно издирване“, се казва в документа.

На 22 декември 2025 г. Замоскворецкият районен съд на Москва разпореди Каспаров да бъде задържан под стража за два месеца, считано от момента на предаването му на руските правоохранителни органи в случай на екстрадиция или депортиране в Руската федерация, или от момента на действителното му задържане в Руската федерация. Московският градски съд потвърди това решение, което влезе в сила.

Първоначално Каспаров беше обвинен по чл. 205.2, чл. 205.2 от руския Наказателен кодекс, който предвижда наказание от пет до седем години лишаване от свобода и лишаване от право да заема определени длъжности или да се занимава с определени дейности за срок до пет години. След това той беше обвинен задочно в две престъпления по чл. 330.1, чл. 2 от руския Наказателен кодекс. За едно обвинение наказанието за всяко обвинение е до две години лишаване от свобода или глоба.

Министерството на правосъдието добави Каспаров към списъка с чуждестранни агенти през май 2022 г. Посоченото основание беше „извършване на политическа дейност“, а като чуждестранни източници на финансиране бяха посочени Украйна и Фондация за правата на човека (САЩ). Руските съдилища многократно са го подвеждали под административна отговорност за нарушаване на закона за чуждестранните агенти. В момента Каспаров пребивава извън Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 46 Отговор
    ГНОМа , в началото на ,,СВО,,-цитирам по памет-----И АКО само някой посмее да ни се набърка в сво-то , ще види такъв отговор , който не е виждал в историята си!(запада).......26г.-защо ЗАПАДА си затваря очите в ООН за украинските безчинства..))))))))

    10:54 23.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Как така

    50 4 Отговор
    “Задочно арестуван”, бе ?!? Ама вие думите не знаете, а сте журналисти!

    Коментиран от #6

    10:56 23.05.2026

  • 4 Бен Вафлек

    56 49 Отговор
    джуджето може само да пръцне на корена на Каспаров

    Коментиран от #42

    10:58 23.05.2026

  • 5 Иван

    71 52 Отговор
    Тоя Каспаров се оказа изключително глупав и продажен човек

    Коментиран от #35, #96

    10:59 23.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    42 7 Отговор

    До коментар #3 от "Как така":

    Също като Петьо Еврото.

    10:59 23.05.2026

  • 7 Последната куму ниска

    9 16 Отговор
    Червена пуйка.

    10:59 23.05.2026

  • 8 зИленски

    35 14 Отговор
    Всичко от Йерусалим е зган

    11:00 23.05.2026

  • 9 Без име

    51 31 Отговор
    Щом руснаците са го обявили за издирване, няма такова място на Земята, което да го скрие. Помните ли как застреляха дезертиралия руски пилот на плажа в Испания?

    Коментиран от #100

    11:04 23.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейки,

    24 29 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #19, #107

    11:05 23.05.2026

  • 12 Бялджип

    45 24 Отговор
    Гениален шахматист, според мен, а и според доста вещи в шахмата, той е най-великия шахматист в цялата история на този спорт(или изкуство) до края на 20-ти век. Днес може би е Карлсен, но историята ще покаже истината.

    Но като политик-зеро! Пълна нула, никой не би обърнал внимание на думите му, ако не се казваше Гари Каспаров. Жалко че омаскари славното си име, като се забърка в политическата помия?!

    Коментиран от #23

    11:05 23.05.2026

  • 13 МисиркоФ

    24 24 Отговор
    не казвайте нищо лошо за путлер, трият !!!

    Коментиран от #98

    11:05 23.05.2026

  • 14 Комунист

    28 26 Отговор
    Заловете този предател и мерзавец и го вкарайте в ГУЛАГ до живот.

    Коментиран от #81, #86

    11:06 23.05.2026

  • 15 Смех с ватенки

    18 17 Отговор
    Ще му направят рокада на топките.🤣

    11:06 23.05.2026

  • 16 Швейк

    24 19 Отговор
    Докога тъпите ще преследват умните ?

    11:11 23.05.2026

  • 17 Рублевка

    9 11 Отговор
    От Азербайджан ще го екстрадират. Може да отиде в Пакистан или Бангладеш. Да се скрие в някое селце.

    11:11 23.05.2026

  • 18 Даа!

    25 12 Отговор
    Чичко Сталин ги оправяше по изпитаната система.Без зелени и червени бюлетини,без решение на съда.Алпийски пикел ,и няма човек,няма проблем.Останалите изпадат в ступор и забравят за всички свои политически мераци ,да променят обществения строй и политическата система.По аналогичен начин и днес действат сраелските служби.Днес си там,утре те няма! По късата процедура.Затова в цял свят всеки се въздържа от остри коментари към тяхната политика и държава, , особено ако е публична личност.

    11:11 23.05.2026

  • 19 Тоя

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    който обеси Епщийн.

    11:12 23.05.2026

  • 20 Иван

    17 8 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Джефри Епщайн също пребивава извън Русия.

    Коментиран от #103

    11:13 23.05.2026

  • 21 Иван

    12 6 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху пребивава извън Полска К..

    Коментиран от #26, #29

    11:15 23.05.2026

  • 22 Панделата

    15 14 Отговор
    И тука така...демократично, като в москалбад, трябва да се издирват и прибират всички .. Национални предатели,Чужди агенти, терористи и престъпници -- копейки и шумкаре .
    Коце Еврото, Пияната,предателите от МОЧАта и всички копейки -- и..на Слънчев бряг у Белене. на прасета

    Коментиран от #28

    11:15 23.05.2026

  • 23 Българин

    20 9 Отговор

    До коментар #12 от "Бялджип":

    Карпов бе по-добър, както и Фишер...

    11:16 23.05.2026

  • 24 Хаха

    22 20 Отговор
    А Путлер откога е обявен за международно издирване. При Путлер поне има за какво.

    11:16 23.05.2026

  • 25 мис ирка

    5 3 Отговор
    богданска

    11:17 23.05.2026

  • 26 Механик

    7 14 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Така е. Оня Педофила,вовка Пиздюхина... ТОЖЕ

    11:17 23.05.2026

  • 27 аz СВО Победа 81

    11 17 Отговор
    Извънредно!
    Пробив на ВСУ в уж превзетият Покровск. Пробивът е на 3 километра дълбочина!

    Коментиран от #33

    11:19 23.05.2026

  • 28 Последния софиянец

    8 13 Отговор

    До коментар #22 от "Панделата":

    Всеки Възрожденец е национален Предател, чуждопоклонник и поддържа тероризма и кремля - фашизма!
    Прибирай

    11:20 23.05.2026

  • 29 хай ван

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    бая си я глотал

    11:23 23.05.2026

  • 30 Демократ

    8 13 Отговор
    Право никога не е имало в Рашия то кво ли е имало там. Озфабрикувани обвинения скалъпено правосъдие нация от беззъби мърляви полуграмотни с воняща уста свине.

    11:23 23.05.2026

  • 31 Забелязал

    9 14 Отговор
    Тотална шизофрения в Paшистан... Обявяват всички за чужди агенти опозиционери за да си запазят власта.

    11:26 23.05.2026

  • 32 Хи хи

    8 4 Отговор
    "Г.К. Каспаров е обявен за федерално и междудържавно издирване с циркуляр".....

    Щом с циркуляр го издирват, лошо му се пише.....

    11:27 23.05.2026

  • 33 Хахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "аz СВО Победа 81":

    И като се събуди!Приятелят ти дари с целувка !И това директно от фронта ли бе розов

    11:28 23.05.2026

  • 34 Aлфа Bълкът

    7 9 Отговор
    А Жужи смее ли да иде в Хага?

    Коментиран от #44, #45

    11:28 23.05.2026

  • 35 Име

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    За глупав не знам, но продажен със сигурност. Всеки с цената си върви!

    11:30 23.05.2026

  • 36 Факт

    7 14 Отговор
    Защо трябва да спрем Путин"
    11 ноември 2015
    "Диктатор", "агресор", "кръстник на мафията" - така е наричан Путин в новата книга на Гари Каспаров. Авторът посочва кои са грешките на Запада в политиката му спрямо Русия и открива някои прилики между Путин и Хитлер.
    "Защо трябва да спрем Путин" - така се казва новата книга на Гари Каспаров, в която става дума за разрушаването на демокрацията в Русия и последствията, които произтичат от това за Запада. Тя излезе преди броени дни на английски и немски език и все още е трудно да се говори за обществения ѝ резонанс. Някои германски критици и публицисти обаче вече са я прочели. Те са изненадани най-вече от радикализма на автора ѝ, бившия световен шампион по шахмат, преминал в политиката, станал един от лидерите на руската опозиция и принуден да напусне Русия. "Диктатор, агресор, кръстник на мафията" - така звучат определенията и епитетите, които Каспаров използва по отношение на Путин.

    11:31 23.05.2026

  • 37 Факт

    8 11 Отговор
    "Диктаторите никога не спират, докато не бъдат спрени" - това каза за президента на Русия Владимир Путин в интервю за "Нова телевизия" шахматистът и виден руски опозиционер Гари Каспаров. "Той трябва да бъде спрян в Украйна, за да не се тревожим за бъдещите му планове. Ако спечели, той може да отиде навсякъде, защото това правят диктаторите", добави Каспаров.

    Коментиран от #41, #61

    11:33 23.05.2026

  • 38 стоян георгиев

    13 8 Отговор
    Ч@футягата Гари Каспаров-Вайнщейн скоро ще е при Навални дето и е мястото на всеки предател ..

    11:35 23.05.2026

  • 39 Факт

    5 9 Отговор
    Русия днес е мафиотска държава, а Путин – нейният върховен кръстник. Режимът страда от икономическата разруха и не може да предложи нищо на гражданите си. Ето защо Путин е принуден да води агресивна външна политика с цел да възкреси приказката за руската гордост и величие. Путин е влязъл в ролята на нов световен пълководец – от Украйна до Сирия, докато американският президент е само наблюдател, а Европа спи. Поведението на Запада спрямо Путин е политическа и морална капитулация.

    Жигосващите квалификации са на Гари Каспаров в обширно интервю, публикувано в днешния брой на сп. “Шпигел”. Поводът е излизането в понеделник на германския книжен пазар на неговата книга “Защо сме длъжни да възпрем Путин”. Тя е посветена на Борис Немцов, негов приятел и най-верен съмишленик, покосен от куршуми на 27 февруари т. г. край Кремъл.

    Интервюто е дадено в Лондон. Каспаров пое по пътя на изгнанието, след като през 2012 г. пое председателството на базираната в Ню Йорк фондация Human Rights Fonadation, оглавявана преди него от чешкия президент Вацлав Хавел. Каспаров загърби Русия от страх, че ще му отнемат задграничния паспорт. Сега той със съпругата си и двете им деца живеят в САЩ, но и в Хърватия, кято му даде гражданство без да го лишава от руското.

    11:36 23.05.2026

  • 40 Тити

    9 6 Отговор
    Да го черпят едно питие с полоний ,а пък ако оцелее ,оцелее !

    11:41 23.05.2026

  • 41 Истината

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Много пропаганда си поел ,покрай х..ищата които си лап пал,да не се окажеш пребоядисан партиен секретар ?

    11:43 23.05.2026

  • 42 Шамуал

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Вафлек":

    Ти си грегьосан!

    11:43 23.05.2026

  • 43 Оракула от Делфи

    10 11 Отговор
    Гари Кспаров , не е никакъв терорист, а законите на диктатурата на Руската федерация ,
    може Путин да си ги " навре " където иска!
    Кой изпълнява поръчки на диктатора Путин, в тази медия и защо, България не е Русия???
    Така се третират неудобните за Путин свободни хора!
    И начин за диктатурата на "КГБ" ,да оцелее в Русия!!!

    Коментиран от #47

    11:45 23.05.2026

  • 44 оня с коня

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Aлфа Bълкът":

    Къв вълк си бе уличен пом миаррр, само като ти съссснат и бягаш с подвита опашка !

    Коментиран от #46

    11:45 23.05.2026

  • 45 Дури Бандурич

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Aлфа Bълкът":

    Какъв Алфа Вълк си ти бе? Алфа Карикатура си ти!

    11:46 23.05.2026

  • 46 Дури Бандурич

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Браво Врабчо, еднакво мислим!

    Коментиран от #75

    11:47 23.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Кой не мо е ясно да пита Банго Рунгю,он знае кое требе и кое не по вапросите на междонароднио суд и триморските проблеми деа!

    Коментиран от #52, #53

    11:49 23.05.2026

  • 49 престъплението

    2 1 Отговор
    (оправдаване на тероризъм в интернет) е зависимо от субекта, който определя тероризма в обявата на властта.

    11:49 23.05.2026

  • 50 АнтроПолог

    12 3 Отговор
    Арменскочифутска гнида какво друго очаквате от него .Когато се раждал арменец ,евреина плачел .

    Коментиран от #114

    11:50 23.05.2026

  • 51 Сотир

    4 12 Отговор
    Този човек заслужава орден "Стара Планина".

    11:51 23.05.2026

  • 52 Дури Бандурич

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ей, бегай при попа да си запишеш час и да платиш капаро, че тия цени как се вдигат всеки ден няма да могат да ти платят масрафа роднините!

    Коментиран от #55

    11:51 23.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Дури Бандурич":

    Ще го копаме и него на общински разноски ,никой не сме върнали досега .

    11:53 23.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 мани го Гари

    1 5 Отговор
    Гледай, че Урсуля издирва Румбата за да играят румба.

    11:59 23.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ишибаши Сан

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Оракуле ,преди сериозни прогнози лап паш ли У ЯГАТА за вдъхновение ?

    12:02 23.05.2026

  • 61 Най - обикновен нагаждач

    12 4 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Нагажда се, докато прави кариера в шахмата, ползвайки всякакви облаги на тогавашния режим. Жаден за власт - не му се получи политическата кариера в РФ, по същата причина се отцепва от световната федерация по шах и основава професионалната шахматна асоциация, съществувала от 1993 до 1996 г.ПША спира да съществува след оттеглянето на спонсора и Интел.Сега пее в хора на т.н. руски опозиционери от чужбина.Пожелавам му да разчита единствено на приходи от подобни книги - ще ги издават, докато политическият интерес не се промени. А дали се купуват един Господ знае…

    12:02 23.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Историк

    8 12 Отговор
    Руската диктатура в действие- най-умният мъж в света, 14 пъти световен шампион по шахмат, дисциплина само за умни хора, е престъпник и враг номер едно за терориста Путин, защото не е съгласен с него . Това е доказателство, че умните хора нямат място при терористите . Дано дойде времето на умните !

    Коментиран от #67

    12:04 23.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 оня с коня

    9 7 Отговор
    СЪВСЕМ СКОРО Украинските Дронове ще . подкарат и Руските Съдилища

    Коментиран от #69

    12:05 23.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ко речи?

    4 1 Отговор
    Няма страшно, едва ли е забегнал в Северна Корея, Иран или Китай...

    12:11 23.05.2026

  • 72 Васи

    6 5 Отговор
    и путинофилският сайт.

    12:11 23.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Aлфа Вълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Дури Бандурич":

    Таман се събрахте двамата, за единия едната ⚾, за другия другата ⚾, намерете и трети за 🤿 и ще се въртите тримата отдолу.

    Коментиран от #92

    12:14 23.05.2026

  • 76 Гробар

    2 1 Отговор
    И Трайчо, и Вяра са в списъка.

    12:18 23.05.2026

  • 77 Няма дъно

    6 5 Отговор
    руското падение.

    12:21 23.05.2026

  • 78 Истината

    10 9 Отговор
    "Той е най-младият световен шампион по шахмат в историята, притежавал е титлата 15 години. Носител е на най-високата награда в шаха „Шахматен Оскар“ рекордните 11 пъти (1982, 1983, 1985 – 1988, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002). Считан е за най-силния световен шампион по шахмат за всички времена".Това е престъпника,който Путин издирва и е осъдил. Това е огледало на диктатурата, която никой умен човек не подкрепя. Световен пример защо диктатурата трябва да бъде преборена, защото умните хора създават и творят, а терористите рушат и убиват.

    Коментиран от #88

    12:23 23.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 руски емигрант

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Комунист":

    Усик предлага среща на жужето Пут....... с вързани раце.Каспаров (най великия) предлага
    партия без царица,2 топа и 2 офицера.Гарантира мат до 10 ход,както жужето се матира със
    СВО.Нещастни руски........

    12:28 23.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 И...Б..А

    2 5 Отговор
    КОМУНИСТИ

    Коментиран от #91

    12:33 23.05.2026

  • 86 Констатиращ

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Комунист":

    Неграмотнико,ще ти светна какво е комунист.Иудей монотеист преди 4000 години.
    Тези като теб са обикновени терористи-убийци.

    12:36 23.05.2026

  • 87 Факти

    7 7 Отговор
    Путин изгони най-умните руснаци. Останаха само глупавите и страхливите. Русия и в този век няма да се оправи.

    Коментиран от #89

    12:42 23.05.2026

  • 88 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #78 от "Истината":

    Това е членът на КПСС
    Хари Каспаров

    12:48 23.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "И...Б..А":

    Почни от баща си ,бре Утре Пак !

    12:54 23.05.2026

  • 92 оня с кола

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Aлфа Вълкът":

    Абре Алфа Пом Миар ,кво ми се правиш на смелчага ,един сап зад врата и с квичене и подвита опашка си изчезнал !

    Коментиран от #93

    12:57 23.05.2026

  • 93 Aлфа Bълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "оня с кола":

    Сапът е за вас, от кожа – охааа. Тогава ще видиш какво е квичене, ще виете тримата като сирени. Хората ще викат – "кой туй нещо е, пожарни, линейки и полицейски коли? Някъде да не се трепят?".

    13:08 23.05.2026

  • 94 Олеся Зеленска

    9 3 Отговор
    Вижте къде са нашият Христю ГрозеФ,веселата вдовица на Навални и тоз шахматист е при гях.
    Най сигурно то е: Лондон

    13:11 23.05.2026

  • 95 неудобната истина

    3 8 Отговор
    който ви казва истината в очите го обявявате за терорист хахаха
    напълнихте си концлагерите с "неудобни" за властта. Вървите по пътя на сталин - извършителят на най-големия геноцид срешу... руснаци

    13:11 23.05.2026

  • 96 Ако това е вярно,

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    значи Путин 3 пъти по-глупав, защото айкюто му е 3 по-ниско от това на Каспаров:)

    13:14 23.05.2026

  • 97 нищо не е случайно-дядо дръмпир

    2 4 Отговор
    Сега за някой мислещи...това е начин да се създаде Лице на герой на Бъдещия президент на Московия!пс.така подготвиха маймунките в бг за желю желев.А ,времето за пусьо свършва....

    Коментиран от #110

    13:14 23.05.2026

  • 98 Откога са тези

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "МисиркоФ":

    промени. Всеки може да си пише каквото иска, сега да не използва нецензурни думи. А нецензурни думи използват основно русофилите, тъй като са доста агресивни и индоктринирани от кремълската идеология :)

    13:18 23.05.2026

  • 99 Златната орда

    4 3 Отговор
    ....продължава да копае дъното и да доказва варварската си същност.

    13:23 23.05.2026

  • 100 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Дезертиралия глупак като всички руски глупаци си беше виновен сам , обадил се на гаджето си да иде при него и дори и пратил билети с адреса !! Глупака и всички служби на света не могат да го опазят , той сам се навира в гроба !!

    13:27 23.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Хахахаха

    3 11 Отговор
    Блатни Мизерници
    Каспаров да ви е Проблема .

    Проблема е Дъртия Путкер.

    13:30 23.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ПУЧЯ ВЪШКАТА

    2 10 Отговор
    На Червения Килим
    Защо Куцаше ,
    Още малко и
    Щеше да почне да лази
    Пред Си Дзин ПИН

    Приличаше на Ходеща Мумия

    Ботокса вече май ме помага .
    Трябва направо да го Префасонират.
    А преди време колко
    Пламенно говореше на
    ДРУГАРЯ СИ как щял да живее
    150 години .

    Хахахаха хахахахаха хахахахаха

    13:42 23.05.2026

  • 105 Даката

    3 12 Отговор
    "Той е арестуван задочно по обвинения в оправдаване на тероризъм"
    Щото оправдавал украинците, за това че се отбранявали срещу руските атаки...

    А сега сменете цветовете, защото Русия казва на черното бяло, винаги е било така... терористи били тези, които са отбранявали своите семейства, бащини домове и земя в Украйна, а Русия която ги нападала и избивала били освободители... помислете малко, когато руснаците ви говорят.
    Сега стана ли ви ясно, колко са отвратителни Русия и русофилите?

    Коментиран от #108

    13:47 23.05.2026

  • 106 Колкото повече Русия губи войната

    1 10 Отговор
    толкова повече издухва цилиндрите!

    13:59 23.05.2026

  • 107 Панелени фашаги

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Колко територии взеха русите и що НАТЮ не помага на смъркача ? Коментирайте !

    Коментиран от #115

    14:02 23.05.2026

  • 108 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #105 от "Даката":

    На териториите където се провежда СВО живеят 83% руско население и 7% урки - другите 10% са няколко други ! Факт !

    Коментиран от #113

    14:06 23.05.2026

  • 109 дърводелец

    3 0 Отговор
    Издирван с циркуляр , а можеше да го издирват с банцинг или щрайхмус.

    14:24 23.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Цецо

    6 0 Отговор
    Тоя психопат отдавна е за затвора!

    Коментиран от #116

    15:01 23.05.2026

  • 112 Лука

    2 3 Отговор
    Като чета за Каспаров виждам фашизма в просия ! Явно там всеки неудобен е терорист или фашист !

    15:20 23.05.2026

  • 113 Даката

    2 5 Отговор

    До коментар #108 от "Факт":

    Няма такъв филм, това не ви оправдава за да нападате суверенна държава като Украйна, като преди това сте подписали международен договор, които ви задължават да я защитавате, ако има нападение срещу нея, но трябваше да си унищожи ядреното оръжие и ... я нападнахте, а претекстът ви беше че я освобождавате от нацизма. Путин в едно интервю споделя, че е нападнал Украйна, ей така превантивно... толкова погубени човешки животи и за всичката тази мизерия е виновен единствено и само Путин.
    Било живеело рускоезично население, то и във Варна също има рускоезично население, ще нападате ли член на НАТО или не смеете. това коетови казват е предтекст (оправдание) за нападението над Украйна.

    15:28 23.05.2026

  • 114 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "АнтроПолог":

    На първия човек баща му, като не може да измисли нещо разумно ,почва да бълва змии,гущери и глупости .

    15:30 23.05.2026

  • 115 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #107 от "Панелени фашаги":

    Зеленски е герой,защитава родината си !НАТО не се намесва защото не иска тсв .

    15:38 23.05.2026

  • 116 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "Цецо":

    То за това има заповед от мс за задържането му !

    15:41 23.05.2026

  • 117 Бай Гуцан

    1 3 Отговор
    Голям та..к. Двамата с путин си приличат по това,че ги издирват-Гари от русия,а оня късия- от МНС/межд.нак.съд/

    16:39 23.05.2026

  • 118 Европа

    0 0 Отговор
    Дано не го открият, да не се връща в русия страна на червения терор...
    Навални сгреши като се върна....

    20:50 23.05.2026

