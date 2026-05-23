Гари Каспаров е обявен за международно издирване

Разследващите са обявили Гари Каспаров (признат в Руската федерация за чуждестранен агент и включен в регистъра на терористите) за международно издирване. Той е арестуван задочно по обвинения в оправдаване на тероризъм и по две обвинения в нарушаване на правилата, регулиращи дейността на чуждестранен агент. Това се посочва в материалите по делото.

„Г.К. Каспаров е обвинен (задочно) в престъпления по чл. 205.2, чл. 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация (оправдаване на тероризъм в интернет), чл. 330.1, чл. 2 и чл. 330.1, чл. 2 от Наказателния кодекс на Руската федерация (нарушение на разпоредбите, уреждащи дейността на чуждестранен агент). Г.К. Каспаров е обявен за федерално и междудържавно издирване с циркуляр и е обявен за международно издирване“, се казва в документа.

На 22 декември 2025 г. Замоскворецкият районен съд на Москва разпореди Каспаров да бъде задържан под стража за два месеца, считано от момента на предаването му на руските правоохранителни органи в случай на екстрадиция или депортиране в Руската федерация, или от момента на действителното му задържане в Руската федерация. Московският градски съд потвърди това решение, което влезе в сила.

Първоначално Каспаров беше обвинен по чл. 205.2, чл. 205.2 от руския Наказателен кодекс, който предвижда наказание от пет до седем години лишаване от свобода и лишаване от право да заема определени длъжности или да се занимава с определени дейности за срок до пет години. След това той беше обвинен задочно в две престъпления по чл. 330.1, чл. 2 от руския Наказателен кодекс. За едно обвинение наказанието за всяко обвинение е до две години лишаване от свобода или глоба.

Министерството на правосъдието добави Каспаров към списъка с чуждестранни агенти през май 2022 г. Посоченото основание беше „извършване на политическа дейност“, а като чуждестранни източници на финансиране бяха посочени Украйна и Фондация за правата на човека (САЩ). Руските съдилища многократно са го подвеждали под административна отговорност за нарушаване на закона за чуждестранните агенти. В момента Каспаров пребивава извън Русия.