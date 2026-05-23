До 90 души нарасна броят на загиналите вследствие на взрив в мина в Китай

Броят на загиналите при експлозия на газ във въглищна мина в окръг Цинюан, провинция Шанси, Северен Китай, нарасна до 90, съобщи Централната китайска телевизия в събота.

По-ранни съобщения посочваха 82 загинали и девет миньори в неизвестност.

„Броят на загиналите при инцидента достигна 90“, съобщи телевизионният канал.

Експлозията на газ е станала във въглищната мина Люшеню в окръг Цинюан, град Чанджи, в петък в 19:29 ч. местно време (14:29 ч. московско време), докато 247 работници са били в мината.

Продължават операции по издирване и спасяване, а властите разследват причината за експлозията.