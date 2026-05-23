До 90 души нарасна броят на загиналите вследствие на взрив в мина в Китай

Броят на загиналите при експлозия на газ във въглищна мина в окръг Цинюан, провинция Шанси, Северен Китай, нарасна до 90, съобщи Централната китайска телевизия в събота.
По-ранни съобщения посочваха 82 загинали и девет миньори в неизвестност.
Експлозията на газ е станала във въглищната мина Люшеню в окръг Цинюан, град Чанджи, в петък в 19:29 ч. местно време (14:29 ч. московско време), докато 247 работници са били в мината.
Продължават операции по издирване и спасяване, а властите разследват причината за експлозията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #2
10:20 23.05.2026
2 Без име до Кучева
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":При теб е безнадеждно.
10:35 23.05.2026
3 Българин
Коментиран от #4
10:59 23.05.2026
4 Демократ
До коментар #3 от "Българин":Много хора малка раждаемост много песионери дупе да им е яко.
11:21 23.05.2026