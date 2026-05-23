До 90 души нарасна броят на загиналите вследствие на взрив в мина в Китай

23 Май, 2026 10:15 997 4

Поне 10 миньори са в неизвестност

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при експлозия на газ във въглищна мина в окръг Цинюан, провинция Шанси, Северен Китай, нарасна до 90, съобщи Централната китайска телевизия в събота.

По-ранни съобщения посочваха 82 загинали и девет миньори в неизвестност.

„Броят на загиналите при инцидента достигна 90“, съобщи телевизионният канал.
Експлозията на газ е станала във въглищната мина Люшеню в окръг Цинюан, град Чанджи, в петък в 19:29 ч. местно време (14:29 ч. московско време), докато 247 работници са били в мината.

Продължават операции по издирване и спасяване, а властите разследват причината за експлозията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 9 Отговор
    Нищо не е.Тва е като двама с леки драскотини в България. 🥳🤣👍

    Коментиран от #2

    10:20 23.05.2026

  • 2 Без име до Кучева

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    При теб е безнадеждно.

    10:35 23.05.2026

  • 3 Българин

    1 2 Отговор
    Mao на времето казал на американците, че не се бои от ядрена война, защото дори 500 милиона да загинат, пак ще му останат 2-300 милиона и пак ще е най-голямата държава на света! А тука че загинали 100 или 1000, това няма никакво значение! Китай е новата световна сила и всички трябва да се съобразяваме с това!

    Коментиран от #4

    10:59 23.05.2026

  • 4 Демократ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Много хора малка раждаемост много песионери дупе да им е яко.

    11:21 23.05.2026

