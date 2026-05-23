Най-малко 10 загинали при нападение на украинските военни срещу студентско общежитие в ЛНР

Най-малко 10 души са загинали в Старобелск, ЛНР, вследствие на срутването на студентско общежитие след нападение на украинските въоръжени сили. Други 38 са ранени, съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.
„Към момента 48 души са ранени, 10 от които са починали“, заяви Министерството на извънредните ситуации.
През цялата нощ спасителите са работили на фона на постоянната заплаха от по-нататъшни атаки от украинските въоръжени сили. Министерството на извънредните ситуации увеличи екипа си за разчистване на развалините на срутената сграда. Минно-спасителни части на министерството също са разположени в спасителните операции. Психолози от руското Министерство на извънредните ситуации предоставят необходимата психологическа помощ и всестранна подкрепа на жертвите и техните семейства.
Спасителните работи на мястото продължават.
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
Коментиран от #145
10:01 23.05.2026
10:02 23.05.2026
3 Общежитие населявано от военни.
Коментиран от #43, #70
Коментиран от #20, #27, #102, #105
7 Разбра
До коментар #3 от "Общежитие населявано от военни.":Бъркаш с украинските « болници»! Чвор!
2. По последни данни 10 деца са загинали, 38 са ранени.
До коментар #36 от "Българин":1000 убити укри срещу 1 руснак.
Това са официални данни помиярино.
9 Наблюдател
10 Владимир Путин, президент
Облачно със слаби превалявания, 10 загинали.
За завтра се очаква температурите и загиналите да стигнат 20 ☝️
11 Е нали👇
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Киев за два дня?
12 Боруна Лом
До коментар #11 от "Е нали👇":Иран за 3 дня, а, хахаха
14 Работата е проста
До коментар #26 от "Ха ХаХа":гледай да не ти падне кремълския часовник на кра ту ната
Мир скоро не се очаква.
10:09 23.05.2026
15 Т Живков
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Криенето на военни зад деца е още едно военно престъпление на Путлер.
10:09 23.05.2026
18 Руската пропаганда не те прави глупак
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Тя те намира.
20 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Мишел":Ударили са ученици и то съзнателно.
Укрите не лъжат само когато спят, но и това не е сигурно.
22 Миролюб Войнов, историк
До коментар #9 от "Наблюдател":"..никога няма да простят загубата си през 2-та световна война..."
Напротив !!!
Руските петушки нивга не ще простят на Украйна боя и позора, който отнесоха за ПЯТЬ года война.
Всички татаро-монголски орди и корейци бяха спрени и разбити на река Оскол. Запомни го ☝️
23 Кой каза?
До коментар #3 от "Общежитие населявано от военни.":Чисто и присто, още едно фашидтко престъпление.
Както и девическото училище в Иран.
До коментар #21 от "Бялджип":"...Бандити! Престъпна нация..."
Правильно таваришчь, очень правильно !!!
Украинците са чисти руснаци, а щом са руснаци то руснаците са бандити и престъпна нация.
Ти го казваш ☝️👴
Коментиран от #40
33 Алтернатива за Германия
Какви пари на немците ще давате на погребана държава с незаконен президент.
Ще лежите в затвора Гн.Мерц, запишете си го....
10:15 23.05.2026
35 И докога
С това няма да повдигнете « авторитета» на наркомана! Нито на фашизирания ЕС! Нито на подлите САЩ.
Айде, чупензи.
37 Мишел
До коментар #26 от "Ха ХаХа":Руски източници твърдят, че Путин е наредил да се дава запомнящ се отговор на такива терористични удари.
10:17 23.05.2026
38 Голямата набивачка
До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":Ти скапа мозъка бе гьотверен
10:17 23.05.2026
39 Потуране
До коментар #3 от "Общежитие населявано от военни.":Бъркаш с украинските « болници»! Чвор!
10:17 23.05.2026
41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "Ха ХаХа":гледай да не ти падне кремълския часовник на кра ту ната
До коментар #36 от "Българин":1000 убити укри срещу 1 руснак.
Това са официални данни помиярино.
10:18 23.05.2026
До коментар #30 от "Хохо Бохо":"...Избили са ДЕЦА..."
Деца с бради няма ☝️
Загинали са няколко Рамзана, един Мухтар и трима Кадиров. Големия праз.....
10:19 23.05.2026
48 Лука
До коментар #9 от "Наблюдател":Фашизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
10:22 23.05.2026
До коментар #35 от "И докога":Какви ги върши клоуна надрусан. Не само ПРОСИ делка си милиарди а и яко бомби. И ВСЕ НЕВИННИ ХОРА СИ ОТИВАТ. СЕГА И МЛАДИ. А НА ТОЗИ ПО ГОРЕ ОТ ТЕБЕ ЩЕ КАЖА ДА ЯКО ТРЕПЯТ НО И ТУКА ВЪВ ВАРНА СЛЪНЧАКА ПАК СЪЩОТО ТЕПАТ И БЪЛГАРИ. И ЗАЩО НЕ ОТИДАТ ДА ЖИВЕЯТ У ЗВЕЗДЕЦ БРОДИЛОВО ГРУДОВО А ВСЕ ПО КУРОРТИТЕ СЕ НАСТАНЯВАТ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО.
10:24 23.05.2026
53 Глупости.
До коментар #20 от "Ха ХаХа":Това е някаква руска версия и лъжи за пред руските крепостни. Едни вид вътрешна пропаганда. Така ги надъхват за да се записват за доброволци за фронта. В последно време желанието на руснаците да се бият рязко е намаляло, никой не иска да умира напразно заради Путин.
54 Петербург Мадяр
1.Изучаването на унгарски език в училищата
2.Върне унгарските имена в украинските паспорти и унгарската националност
3. Определи унгарският език като законен на територията на Украйна
4.Освободи всички унгарци осъдени по политически и етнически причини
Нашите управляващи са за затвор, начело с ПП,ДБ Борисов и Гюров
10:25 23.05.2026
До коментар #40 от "Бялджип":"...А ти може би си циганин?..."
Упссс, а те така....
Ти си руснак и имаш нещо против циганите, евреите, папуасците и нeгpите, нали ?!! За вас руснаците това са второ качество хора, които нямат място на Земята !!! Мирише на чист руски Фашизъм в най-рафиниран вид таваришчь Може би си циганин....☝️
До коментар #11 от "Е нали👇":Иран за 3 дня, а, хахаха
Оттатък или отсам океана?
Чакаме да научим!
До коментар #59 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂
Слава ВСУ!
До коментар #55 от "Хохо Бохо":хохо бохо от племето бохо хохо - отивай в джунглата да учиш история.
До коментар #59 от "az СВО Победа 81":"..детско общежитие..."
Хайде да бъдем реалисти !!!
Никой не отрича че е ударено детско общежитие.
Въпроса е - какво са правили 60-на Рамзана, Мухтара и Кадировци там !!! Пачему руснаците се криете в детски градини, училища, поликлиники и общежития ☝️ Пачему ?
До коментар #24 от "А ГДЕ":пво то го унищожават преди удара
68 Гресирана ватенка
До коментар #64 от "Руснак без крак...":Търсили са грес 😁😁😁
До коментар #22 от "Миролюб Войнов, историк":Ако не бяха германците, франсетата, американците, англосаксите, пановете - точно за три дни т.нар.украинци щяха да свият ушите и опашките между краката. Така че, войната срещу Русия е изцяло западноевропейска. Украинците да не си приписват военни успехи
До коментар #69 от "Алоуууу":Ако не беше Северна Корея, Иран, Беларус и китайските заеми, Русия щеше да е раздяла бялото знаме 😄
До коментар #68 от "Гресирана ватенка":Руския Мухтар умира за грессс...
Буквално ☝️😁
До коментар #69 от "Алоуууу":"...войната срещу Русия е изцяло западноевропейска..."
Нека уточним нещата.
Никой не води война Срещу Русия, а заради Русия. Тоест Русия е агресиращата страна тръгнала към Берлин и Лисабон през територията на Украйна. Европа и Украйна се отбраняват, не са тръгнали да завладяват руски земи и блата. Русия е тази, която хленчи за "изконни земи" и присвоява чужди територии, нали ? ☝️
До коментар #75 от "Мишел":"...Нови удари по пристанището в Новоросийск..."
От малък руснака е свикнал с удари. Първо майккка му го е халосвала 20 години с мотиката по канчето празно, сега и украинците. Руснака носи на удари и cocиски ☝️😁
До коментар #53 от "Глупости.":Наистина пишеш глупости!
До коментар #62 от "Питай генерал лейтенант Буданов":С трапанираният мозък.....
До коментар #18 от "Руската пропаганда не те прави глупак":Тя затова ги намира,за да ги направи на още по големи глупаци.
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":НЕ ЛЪЖИ! Хубаво е преди да пишеш глупости тук е да направиш опит за разбиране / ще бъде много трудно/ ,че Войната няма аналог с никоя война водена досега !!! Това е Войната на Дронове. Дронове унищожават , Дронове убиват , Дронове по двадесет и четири часа Записват всичко , което се случва на фронта! Така ,че вече е много трудно да се ЛЪЖЕ и прикрива Истината за случващото се!!!!
До коментар #76 от "Майор Деянов, на всеки километър":...да доуточним-кои са най-колониално проявените държави
Дори и в днешно време
- Англия - Фолклендски острови и т.н.
- Франция - атола Муруроа и.т.н.
- САЩ - Куба, Хаваи, Панама и.т.н.
Хайде да не коментираме колониална политика и болезнен стремеж за завладяване на територии...Нещо за Гренландия, Канада, Венецуела..!?!?!?
☝️
Светът и хората са едни и същи...И сега и преди две или три хиляди години
Истината е че, западняците подкокоросваха всички бивши републики да са против Русия, с една единствена цел -да докопат ресурсите й
До коментар #46 от "Морския":Колега,с кораб съм стигал и посред Америка,до Чикаго и Детройт,ама до Луганск не може.Не знам от къде са ти сведенията.Или съм пропуснал,че са прокопали канал до там?След като украинците станаха най чистите арийци,откриха Америка,шахмата и водката Немирофф,защо пък да няма канал Луганск - Лондон- Брюксел -Марс - Венера?За по големи подробности чети "Дванадесетте стола",глава 34 - "Междупланетен шахматен конгрес".
11:07 23.05.2026
Още едно военно престъпление на сметката на Киев и стоящата зад него част от запада.
До коментар #9 от "Наблюдател":Загубата беше само за Германия !НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ!!
До коментар #12 от "Боруна Лом":ОБЩЕЖИТИЕТО Е ВОЕНЕН ОБЕКТ-СЛЕДОВАТЕЛНО ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ ЗА УКРАИНЦИТЕ!!ТЪРСЕТЕ ВИНАТА ВЪВ РУСКИТЕ ВОЕННИ ЗА ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!!!
До коментар #91 от "az СВО Победа 81":Защо военни се крият в ученическо общежитие?
До коментар #91 от "az СВО Победа 81":Имаш ли данни кога ще пуснат Нета в кочината?
До коментар #97 от "Умрел руснак":нета не е спиран, Йовчо. Всеки ден си пиша ц приятели от Русия
До коментар #50 от "Розов пудел с бустер":Лъжа ,в дакументите на ООН ПИШЕ ДРУГО !
До коментар #6 от "Мишел":А бе Мишо,подразделенията(от взвод до батальон),нямат главни щабове,още повече пък няколко.Навъдили са се тук едни стратези ......... Наполеончовци даже.
Грозното истинско лице на запада!
До коментар #103 от "az СВО Победа 81":Тръмп разреши удари на ВСУ по цялата територия на русия.Байдън не.
Пак не си в час.
До коментар #107 от "az СВО Победа 81":Има за цел само глупаците 😀.
До коментар #99 от "az СВО Победа 81":Като военен обект общежитието е легитимна цел на украинците.Тъкмо тези чужди журналисти за сетен път ще се убедят кой е военнопрестъпника който жертва деца за СВО.
До коментар #103 от "az СВО Победа 81":САЩ официално обявиха,че се отказват като посредник от преговорите между Русия и Украйна и Тръмп продаде далекобойни ракети на украинците.
1. До този момент в неизвестност са още 11 дечица на възраст между 14 и 18 години.
2. Путин съобщи някои подробности за атаката. Реализирана е на три вълни от 16 дрона, което ще рече, че версията за случайно попадение отива в канала. Няма случайности, всичко е планирано и целенасочено!
До коментар #5 от "Бай онзи":На 16 март 2022 г. руска авиационна бомба разрушава Драматичния театър в Мариупол, където се укриват стотици цивилни. Според разследвания на международни организации, при атаката загиват около 600 души, включително много деца.
До коментар #105 от "Морякаи":Стига с тези заключения,безкрайно далечни от времето на ВСВ. Няма как подразделение за управление на дронове Рубикон да няма команден щаб.Отдалечен си на светлинни години от воденето на съвременна война!
До коментар #12 от "Боруна Лом":Ми руските криви ракети колко жилищни блока удариха в Киев?
До коментар #112 от "Селчооо":нямате ли други радости, че се радвате на убити деца
До коментар #104 от "Еб@н и гърмян жид":Редовно влизам в не информационни руски сайтове,по вече от седмица ги няма!
До коментар #120 от "Роко":още в началото писаха, че са обещали да не пипат зеленски, има поточни предвания от Киев, заведенията пълни, осветени витрини, деца играят, млади мъже по улиците
До коментар #122 от "ИМА АМА НЯМА!!":ей-сега проверих, работят си, и Яндекс, и ВК, и ОК, и наградата на Евровизия отбелязаха с хиляди коментари (как ще коментират ако нямат интернет), и изказването на Радев за трибунала - имам право на собствено мнение, аз непрекъснато влизам в руски сайтове и гледам филми, дори смущения няма
До коментар #121 от "Ами":Питай Путлер не го ли е срам да прикрива военен обект със деца?
До коментар #119 от "Хмм":Защо използват децата като жив щит,след като много добре знаят,че украинците ще ги открият и унищожат?
До коментар #115 от "Григор":Къде са над триста украински деца,които Путлер отвлече бре"щастливец"?
До коментар #127 от "Ами да":7 момичета и две момчета са загинали! Това за живия щит опорка от посолствоТО ли е или индийския мозък в черепухата ти го изходи?
До коментар #128 от "Прудльооо":Изяде ги, що питаш?
До коментар #87 от "Велински":Запада е платежно способен и може да купи тези ресурси от Русия, както и правеше.Защо му е да води война която е доста по скъпа.Но на другаря Путин му се видя твърде опасна тази търговия,поради невъзможността на Русия да бъде конкурентна в коя и да е област в Европа.Въобрази си ,че с военни средства може да върне лидерството в геополитиката на Русия.Да.ама не!!Удари на камък! А тези мераци на запада за заграбване на природните ресурси ги остави за кварталната кръчма,да се посмеят хората.
До коментар #133 от "Сельооо":Мислех, че след 4 години обсъждане на темата със СВО, дори най-гл..упавите са схванали защо тази война започна, както и кой кави интереси има в нея.
Оказва се, че ти още не си вдянал!!!
Или си някакъв братовчед на Кая, или действително може да бъде намерен човек, който е способен на по-голямо ментално дъно от нейното.
До коментар #129 от "мушмул":Иди да си развяваш блатна простотия в Русия,тук е безполезна!Значи вие можете да трепете цивилни,а украинците не могат!!Още нищо не сте видели!
До коментар #129 от "мушмул":ще наричаш това в гащите си
До коментар #131 от "Хорс да и го натресе":Заглавието е за такива като вас да се объркат
До коментар #134 от "мале":Много ви боли от истината,но какво да се прави.Още нищо не сте видели!!
До коментар #134 от "мале":Всичко отдавна е вдянато, но това дето си въобразявате,НЯМА ДА СТАНЕ!!
До коментар #134 от "мале":Кая е умна жена за разлика от тебе,която си под петдесетия метър от дъното!
До коментар #141 от "????":Атома не е все едно боб да ядеш.След него и всичко нормално.................
До коментар #142 от "Ихааааа":След 10 години е Сибир като дете, Кая настъпва на същата мотика. Дядо и също е мислел, че Хитлер ще победи Москва.
До коментар #1 от "Факти":Колко ли ватенки може да утрепе за денонощие украинец оператор на дронове?..............а ти го чакай вода да пие...........
До коментар #143 от "Тъпьооо Простьов":Че какво ще се случи на Москва, ако ощави с атома Киев? Нищо. На САЩ нещо случи ли се след Хирушима? Всички си замълчаха и започнаха да дълбаят бункери.
До коментар #144 от "Хмммм":Намали самагона,увеличи лимонадата,да не боксуваш
До коментар #147 от "Ихааааа":Имам вкъщи калвадос на 20 години. Никога, ама никога няма да опиташ такъв благороден алкохол!
До коментар #146 от "Рублевка":Ми нека опитат, но после забрави,че имаш РОДИНА!Само Русия ли има ЯО??
До коментар #146 от "Рублевка":Що си пр@ста
До коментар #134 от "мале":Много си зле за да ми даваш оценка и квалификация,след като за четири години и половина не си разбрала,че Украйна няма да е руска! Също и че всеки нежелан на нейна територия се счита за окупатор!
153 мале
До коментар #151 от "Така ли":В исторически план, Украйна е обречена и нищо не може да промени това.
Много и най-различни свети отци (имай предвид, че не малка част от тях са украинци), а и обикновени (или необикновени) ясновидци са го предрекли. А знаем, че твоят идол и жена му (или мъжа му) Ермак уважават ясновидците до мозъка на костите си. Та, да не спорим с светоусещанията на наркоманчето и кохортата му.
Но дори да не вярваме на предсказанията, то фунцията на Украйна, заложена от Сталин приключи с пълно фиаско. Следователно, историческата справедливост ще възтържествува и всяка държава, от която е вземано, за да се създаде формированийцето ще бъде възместена чрез присъединяване на собствените й територии. Знаейки, че към 1921 г. Ленин сътворява Украйна от нищото, то логичното за съдбата й - да е в нищото.
Единствения начин това формирование да има шанс за съществуване е да се върне изцяло към Русия. И о, ужас! Руснаците не ги искат. На руснаците не им трябва фалиралата територия, а само онази част, която е населена в болшинството си с етнически руснаци. Следователно - Украйна утече
