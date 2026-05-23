Най-малко 10 загинали при нападение на украинските военни срещу студентско общежитие в ЛНР

23 Май, 2026 09:47 2 084 153

Ранени са 38 души

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 10 души са загинали в Старобелск, ЛНР, вследствие на срутването на студентско общежитие след нападение на украинските въоръжени сили. Други 38 са ранени, съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

„Към момента 48 души са ранени, 10 от които са починали“, заяви Министерството на извънредните ситуации.

През цялата нощ спасителите са работили на фона на постоянната заплаха от по-нататъшни атаки от украинските въоръжени сили. Министерството на извънредните ситуации увеличи екипа си за разчистване на развалините на срутената сграда. Минно-спасителни части на министерството също са разположени в спасителните операции. Психолози от руското Министерство на извънредните ситуации предоставят необходимата психологическа помощ и всестранна подкрепа на жертвите и техните семейства.

Спасителните работи на мястото продължават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    48 18 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    Коментиран от #145

    10:01 23.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 52 Отговор
    гнома нали каза в началото на СВО никой да не се бърка? кво реве ся?

    Коментиран от #14, #26

    10:02 23.05.2026

  • 3 Общежитие населявано от военни.

    25 70 Отговор
    Добре ,но недостатъчно.

    Коментиран от #23, #30, #39, #79

    10:03 23.05.2026

  • 4 Боруна Лом

    62 20 Отговор
    ПУТИН,ИЗТРИИ УКРИТЕ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!НИЩО НЕ ТЕ СПИРА!

    Коментиран от #43, #70

    10:03 23.05.2026

  • 5 Бай онзи

    85 10 Отговор
    Също като американските убийци ,бомбардирали училището в Минаб,Ирак,където избиха 172 деца!

    Коментиран от #12, #116

    10:04 23.05.2026

  • 6 Мишел

    20 62 Отговор
    При успешен удар на ВСУ е бил ударен един от главните щабове на подразделението за управление на дронове Рубикон, разположен близо до Старобелск.

    Коментиран от #20, #27, #102, #105

    10:04 23.05.2026

  • 7 Разбра

    23 62 Отговор
    се че са били пилоти на дронове в това общежитие. Няма да се скрият дори там. Руснаците си мислят че могат да нападат и тормозят когото си поискат, но си намериха майстора в лицето на Украйна

    10:05 23.05.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    68 11 Отговор
    Накратко:

    1. Общежитието с децата е ударено от дроннове и ракета/авиобомба. Характерното за такъв комбиниран удар е предварителното разузнаване на целта. Ударът е напълно умишлен.

    2. По последни данни 10 деца са загинали, 38 са ранени.

    3. Ситуацията много напомня за американския удар по училището в гр. Минаб, Иран.

    Коментиран от #11, #15, #18, #86

    10:06 23.05.2026

  • 9 Наблюдател

    57 17 Отговор
    Бандеровските фашистки, спонсорирани от реваншистки нацисти от Европа, никога няма да простят загубата си през 2-та световна война.

    Коментиран от #16, #22, #48, #92

    10:07 23.05.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    13 30 Отговор
    Прогноза времени :

    Облачно със слаби превалявания, 10 загинали.
    За завтра се очаква температурите и загиналите да стигнат 20 ☝️

    Коментиран от #17

    10:07 23.05.2026

  • 11 Е нали👇

    15 34 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Киев за два дня?

    Коментиран от #58

    10:08 23.05.2026

  • 12 Боруна Лом

    36 9 Отговор

    До коментар #5 от "Бай онзи":

    ТЕ ТЕЗИ АРТИЛЕРИСТИ ВСИЧКИ СА БИЛИ ПРИ ЕДИН И СЪЩ КРАВАРСКИ ИНСТРУКТОР

    Коментиран от #95, #118

    10:08 23.05.2026

  • 13 Мишел

    10 30 Отговор
    От 22 май в град Севастопол (Крим) продажбите на бензин на бензиностанциите бяха ограничени до 20 литра "на превозно средство" поради "логистични затруднения". Дизеловото гориво се продава с купони от няколко месеца, съобщи Михаил Развожаев.

    10:08 23.05.2026

  • 14 Работата е проста

    50 9 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руската армия удари нативски щаб. Фашистите отвърнаха с удар по училище.
    Мир скоро не се очаква.

    10:09 23.05.2026

  • 15 Т Живков

    17 46 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Криенето на военни зад деца е още едно военно престъпление на Путлер.

    10:09 23.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руската пропаганда не те прави глупак

    14 28 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Тя те намира.

    Коментиран от #85

    10:10 23.05.2026

  • 19 Бате Георги

    5 7 Отговор
    А някои мислят че още не е свършила.

    10:10 23.05.2026

  • 20 Ха ХаХа

    49 16 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Ударили са ученици и то съзнателно.
    Укрите не лъжат само когато спят, но и това не е сигурно.

    Коментиран от #53

    10:11 23.05.2026

  • 21 Бялджип

    40 12 Отговор
    Бандити! Престъпна нация. Да избиваш цивилни, невинни, деца, беззащитни хора, това е престъпление срещу човечеството. Не знам дали има разчовечен изверг, който да оправдава подобни престъпления?

    Коментиран от #31

    10:11 23.05.2026

  • 22 Миролюб Войнов, историк

    12 39 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    "..никога няма да простят загубата си през 2-та световна война..."

    Напротив !!!
    Руските петушки нивга не ще простят на Украйна боя и позора, който отнесоха за ПЯТЬ года война.
    Всички татаро-монголски орди и корейци бяха спрени и разбити на река Оскол. Запомни го ☝️

    Коментиран от #25, #69

    10:11 23.05.2026

  • 23 Кой каза?

    36 9 Отговор

    До коментар #3 от "Общежитие населявано от военни.":

    Чисто и присто, още едно фашидтко престъпление.
    Както и девическото училище в Иран.

    10:11 23.05.2026

  • 24 А ГДЕ

    8 17 Отговор
    ПВО?

    Коментиран от #66

    10:11 23.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ХаХа

    27 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ся ще бъдат заринати свинските укри

    Коментиран от #37, #41

    10:12 23.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А Мала Токмачка?

    9 20 Отговор
    По превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #38, #42

    10:15 23.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Владимир Путин, президент

    9 27 Отговор

    До коментар #21 от "Бялджип":

    "...Бандити! Престъпна нация..."

    Правильно таваришчь, очень правильно !!!
    Украинците са чисти руснаци, а щом са руснаци то руснаците са бандити и престъпна нация.
    Ти го казваш ☝️👴

    Коментиран от #40

    10:15 23.05.2026

  • 32 ТАКИВА ВАРВАРСКИ

    24 9 Отговор
    АКТОВЕ СРЕЩУ ДЕЦА САМО МОБИЛИЗИРАТ ДО КРАЙНОСТ НАЦИЯТА.ПРИМЕР ИРАН. ЛОШО ЗА УКРАЙНА ПРЕДСТОИ.

    10:15 23.05.2026

  • 33 Алтернатива за Германия

    25 8 Отговор
    Гн.Мерц, положението в Украйна не е сложно а катастрофално.
    Какви пари на немците ще давате на погребана държава с незаконен президент.
    Ще лежите в затвора Гн.Мерц, запишете си го....

    10:15 23.05.2026

  • 34 Ами сега

    23 5 Отговор
    Потребни ли са "Минали споразумения 3" Меркел твърди , че никога не е вярвала в изпълнението на тези споразумения , но са били необходими за да дадат възможност Украйна да бъде въоръжена.за какво ще послужат мирни споразумения сега?

    10:15 23.05.2026

  • 35 И докога

    27 8 Отговор
    Ще въртите едно и също с автор от различни мисирки?
    С това няма да повдигнете « авторитета» на наркомана! Нито на фашизирания ЕС! Нито на подлите САЩ.
    Айде, чупензи.

    Коментиран от #52

    10:16 23.05.2026

  • 36 Българин

    14 25 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Нещо, което не може да не ни радва.

    Коментиран от #44

    10:16 23.05.2026

  • 37 Мишел

    21 6 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    Руски източници твърдят, че Путин е наредил да се дава запомнящ се отговор на такива терористични удари.

    10:17 23.05.2026

  • 38 Голямата набивачка

    18 6 Отговор

    До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":

    Ти скапа мозъка бе гьотверен

    10:17 23.05.2026

  • 39 Потуране

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "Общежитие населявано от военни.":

    Бъркаш с украинските « болници»! Чвор!

    10:17 23.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 16 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    гледай да не ти падне кремълския часовник на кра ту ната

    Коментиран от #55

    10:18 23.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лука

    9 21 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Рашистки лъжи и мераци.5 години пусин се бори с изтритите !

    10:18 23.05.2026

  • 44 Ха ХаХа

    22 8 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    1000 убити укри срещу 1 руснак.
    Това са официални данни помиярино.

    10:18 23.05.2026

  • 45 Руснак без крак...

    10 25 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    "...Избили са ДЕЦА..."


    Деца с бради няма ☝️
    Загинали са няколко Рамзана, един Мухтар и трима Кадиров. Големия праз.....

    10:19 23.05.2026

  • 46 Морския

    11 27 Отговор
    Вътре е имало монголляшки фатмаци.Затова са го ударили.

    Коментиран от #88

    10:19 23.05.2026

  • 47 Миленке, моме

    13 6 Отговор
    Не е за теб тази работа! Гледай си свинарниците и селскостопанската дейност!

    10:22 23.05.2026

  • 48 Лука

    8 20 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Фашизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    10:22 23.05.2026

  • 49 Хохо Бохо

    26 5 Отговор
    Милена Богданова трябва да понесе наказание за разпространение умишлено на ЛЪЖИ. Бе е цитирала източник и умишлено преиначава истината. Ударено е общежитие и училище, загиналите са ДЕЦА 14-18 годишни. Убили са ги умишлено докато спят, общежитието се е срутило до втория етаж. Киевските нацисти избиват собствените си ДЕЦА. Разбирате ли защо това е освободителна война? Нарко хунтата избива децата в Луганск.

    10:24 23.05.2026

  • 50 Розов пудел с бустер

    21 6 Отговор
    УууКрайна не е държава, а територия У КРАЯ на Русия!

    Коментиран от #101

    10:24 23.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хубаво е ДА ПИШАТ.

    18 5 Отговор

    До коментар #35 от "И докога":

    Какви ги върши клоуна надрусан. Не само ПРОСИ делка си милиарди а и яко бомби. И ВСЕ НЕВИННИ ХОРА СИ ОТИВАТ. СЕГА И МЛАДИ. А НА ТОЗИ ПО ГОРЕ ОТ ТЕБЕ ЩЕ КАЖА ДА ЯКО ТРЕПЯТ НО И ТУКА ВЪВ ВАРНА СЛЪНЧАКА ПАК СЪЩОТО ТЕПАТ И БЪЛГАРИ. И ЗАЩО НЕ ОТИДАТ ДА ЖИВЕЯТ У ЗВЕЗДЕЦ БРОДИЛОВО ГРУДОВО А ВСЕ ПО КУРОРТИТЕ СЕ НАСТАНЯВАТ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО.

    10:24 23.05.2026

  • 53 Глупости.

    7 19 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ХаХа":

    Това е някаква руска версия и лъжи за пред руските крепостни. Едни вид вътрешна пропаганда. Така ги надъхват за да се записват за доброволци за фронта. В последно време желанието на руснаците да се бият рязко е намаляло, никой не иска да умира напразно заради Путин.

    Коментиран от #81

    10:25 23.05.2026

  • 54 Петербург Мадяр

    17 3 Отговор
    Унгария ще помогне на Украйна само след като Украйна разреши:
    1.Изучаването на унгарски език в училищата
    2.Върне унгарските имена в украинските паспорти и унгарската националност
    3. Определи унгарският език като законен на територията на Украйна
    4.Освободи всички унгарци осъдени по политически и етнически причини
    Нашите управляващи са за затвор, начело с ПП,ДБ Борисов и Гюров

    10:25 23.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Миролюб Войнов, историк

    6 15 Отговор

    До коментар #40 от "Бялджип":

    "...А ти може би си циганин?..."

    Упссс, а те така....
    Ти си руснак и имаш нещо против циганите, евреите, папуасците и нeгpите, нали ?!! За вас руснаците това са второ качество хора, които нямат място на Земята !!! Мирише на чист руски Фашизъм в най-рафиниран вид таваришчь Може би си циганин....☝️

    10:26 23.05.2026

  • 58 К.о.т.А.К.А. 🐱

    12 8 Отговор

    До коментар #11 от "Е нали👇":

    Иран за 3 дня, а, хахаха

    10:26 23.05.2026

  • 59 az СВО Победа 81

    20 5 Отговор
    Основният въпрос сега е чии офицери избраха ВСУ да нанесе удар по такава цел - детско общежитие?

    Оттатък или отсам океана?

    Чакаме да научим!

    Коментиран от #62, #64

    10:28 23.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Питай генерал лейтенант Буданов

    5 16 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #84

    10:31 23.05.2026

  • 63 Сандо

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "Хохо Бохо":

    хохо бохо от племето бохо хохо - отивай в джунглата да учиш история.

    10:32 23.05.2026

  • 64 Руснак без крак...

    8 12 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 81":

    "..детско общежитие..."

    Хайде да бъдем реалисти !!!
    Никой не отрича че е ударено детско общежитие.
    Въпроса е - какво са правили 60-на Рамзана, Мухтара и Кадировци там !!! Пачему руснаците се криете в детски градини, училища, поликлиники и общежития ☝️ Пачему ?

    Коментиран от #68

    10:32 23.05.2026

  • 65 МЪКЪ,МЪКЪ

    5 8 Отговор
    МЪКЪ.

    10:33 23.05.2026

  • 66 1945

    5 8 Отговор

    До коментар #24 от "А ГДЕ":

    пво то го унищожават преди удара

    10:34 23.05.2026

  • 67 Йосиф Весериьнович

    12 6 Отговор
    Путин е свикал генералния щаб да обсъдят какъв ще е отговора. Всички са категорични че отговорът ще бъде смазващ и всички опции за възможни! Има спекулации относно ЯО като възможен отговор!

    10:34 23.05.2026

  • 68 Гресирана ватенка

    6 9 Отговор

    До коментар #64 от "Руснак без крак...":

    Търсили са грес 😁😁😁

    Коментиран от #72

    10:35 23.05.2026

  • 69 Алоуууу

    14 7 Отговор

    До коментар #22 от "Миролюб Войнов, историк":

    Ако не бяха германците, франсетата, американците, англосаксите, пановете - точно за три дни т.нар.украинци щяха да свият ушите и опашките между краката. Така че, войната срещу Русия е изцяло западноевропейска. Украинците да не си приписват военни успехи

    Коментиран от #71, #76, #82

    10:35 23.05.2026

  • 70 НЕКА ОПИТА

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    АМА НЕ МУ СТИСКА!!

    10:37 23.05.2026

  • 71 Алоууу

    10 10 Отговор

    До коментар #69 от "Алоуууу":

    Ако не беше Северна Корея, Иран, Беларус и китайските заеми, Русия щеше да е раздяла бялото знаме 😄

    10:38 23.05.2026

  • 72 Руснак без крак...

    6 8 Отговор

    До коментар #68 от "Гресирана ватенка":

    Руския Мухтар умира за грессс...
    Буквално ☝️😁

    10:40 23.05.2026

  • 73 УКРАЙНА 🇺🇦

    6 8 Отговор
    Малко са трябваше поне 100

    10:42 23.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мишел

    6 7 Отговор
    Нови удари по пристанището в Новоросийск.

    Коментиран от #78, #89

    10:44 23.05.2026

  • 76 Майор Деянов, на всеки километър

    7 11 Отговор

    До коментар #69 от "Алоуууу":

    "...войната срещу Русия е изцяло западноевропейска..."

    Нека уточним нещата.
    Никой не води война Срещу Русия, а заради Русия. Тоест Русия е агресиращата страна тръгнала към Берлин и Лисабон през територията на Украйна. Европа и Украйна се отбраняват, не са тръгнали да завладяват руски земи и блата. Русия е тази, която хленчи за "изконни земи" и присвоява чужди територии, нали ? ☝️

    Коментиран от #87

    10:45 23.05.2026

  • 77 Георгиев

    9 5 Отговор
    Ако и сега не сринат центъра на Киев, Путин да си ходи. Веднага! Години вече устоява обещание за непосягане на живота на зеления, време е да сложи край. Нищо лично. Да се поучи от Натаняху. Вече трябваше Радата да е куп развалини и други.

    10:51 23.05.2026

  • 78 Руснак без крак...

    4 8 Отговор

    До коментар #75 от "Мишел":

    "...Нови удари по пристанището в Новоросийск..."

    От малък руснака е свикнал с удари. Първо майккка му го е халосвала 20 години с мотиката по канчето празно, сега и украинците. Руснака носи на удари и cocиски ☝️😁

    Коментиран от #80

    10:51 23.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Така е!

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Глупости.":

    Наистина пишеш глупости!

    10:56 23.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Бузонов

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Питай генерал лейтенант Буданов":

    С трапанираният мозък.....

    10:59 23.05.2026

  • 85 Ами дааа

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда не те прави глупак":

    Тя затова ги намира,за да ги направи на още по големи глупаци.

    11:01 23.05.2026

  • 86 Пръдльооо

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    НЕ ЛЪЖИ! Хубаво е преди да пишеш глупости тук е да направиш опит за разбиране / ще бъде много трудно/ ,че Войната няма аналог с никоя война водена досега !!! Това е Войната на Дронове. Дронове унищожават , Дронове убиват , Дронове по двадесет и четири часа Записват всичко , което се случва на фронта! Така ,че вече е много трудно да се ЛЪЖЕ и прикрива Истината за случващото се!!!!

    11:05 23.05.2026

  • 87 Велински

    7 2 Отговор

    До коментар #76 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ...да доуточним-кои са най-колониално проявените държави
    Дори и в днешно време
    - Англия - Фолклендски острови и т.н.
    - Франция - атола Муруроа и.т.н.
    - САЩ - Куба, Хаваи, Панама и.т.н.
    Хайде да не коментираме колониална политика и болезнен стремеж за завладяване на територии...Нещо за Гренландия, Канада, Венецуела..!?!?!?
    ☝️
    Светът и хората са едни и същи...И сега и преди две или три хиляди години
    Истината е че, западняците подкокоросваха всички бивши републики да са против Русия, с една единствена цел -да докопат ресурсите й

    Коментиран от #133

    11:07 23.05.2026

  • 88 Моряка

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Морския":

    Колега,с кораб съм стигал и посред Америка,до Чикаго и Детройт,ама до Луганск не може.Не знам от къде са ти сведенията.Или съм пропуснал,че са прокопали канал до там?След като украинците станаха най чистите арийци,откриха Америка,шахмата и водката Немирофф,защо пък да няма канал Луганск - Лондон- Брюксел -Марс - Венера?За по големи подробности чети "Дванадесетте стола",глава 34 - "Междупланетен шахматен конгрес".

    11:07 23.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 az СВО Победа 81

    6 5 Отговор
    По последни данни в детското общежитие са убити 10 деца, 48 са ранени, а 11 се водят безследно изчезнали.

    Още едно военно престъпление на сметката на Киев и стоящата зад него част от запада.

    Коментиран от #93, #96, #97

    11:19 23.05.2026

  • 92 Дърт пръдльооо овехтял

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Загубата беше само за Германия !НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ!!

    11:19 23.05.2026

  • 93 Мдаа

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "az СВО Победа 81":

    Добри новини.

    11:21 23.05.2026

  • 94 А МОЧАТА?

    3 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА? А?

    11:22 23.05.2026

  • 95 Сульовцииии

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    ОБЩЕЖИТИЕТО Е ВОЕНЕН ОБЕКТ-СЛЕДОВАТЕЛНО ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ ЗА УКРАИНЦИТЕ!!ТЪРСЕТЕ ВИНАТА ВЪВ РУСКИТЕ ВОЕННИ ЗА ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!!!

    11:23 23.05.2026

  • 96 Пръдльооо

    5 9 Отговор

    До коментар #91 от "az СВО Победа 81":

    Защо военни се крият в ученическо общежитие?

    11:24 23.05.2026

  • 97 Умрел руснак

    3 5 Отговор

    До коментар #91 от "az СВО Победа 81":

    Имаш ли данни кога ще пуснат Нета в кочината?

    Коментиран от #100, #104

    11:27 23.05.2026

  • 98 Дзак

    7 2 Отговор
    Войната ескалира! Цялата върхушка на НАТО работи за спасяването му. Не е сигурно за войнишкия състав.

    11:29 23.05.2026

  • 99 az СВО Победа 81

    11 4 Отговор
    Руското МВнР организира посещение на акредитираните в РФ чужди журналисти в удареното детско общежитие и колеж в Старобелск, заради упоритото отричане от страна на някои западноевропейски и прибалтийски медии на факта на удара.

    Коментиран от #112

    11:31 23.05.2026

  • 100 Евроидиот

    5 4 Отговор

    До коментар #97 от "Умрел руснак":

    нета не е спиран, Йовчо. Всеки ден си пиша ц приятели от Русия

    11:37 23.05.2026

  • 101 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Розов пудел с бустер":

    Лъжа ,в дакументите на ООН ПИШЕ ДРУГО !

    11:37 23.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Очевидно убийството на децата е ход, с който представителите на т.н. партия на войната най-вече от Европа желаят да сложат прът в колелата на предстоящата визита на представителите на администрацията на Тръмп в Москва.

    Коментиран от #108, #114

    11:41 23.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Морякаи

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    А бе Мишо,подразделенията(от взвод до батальон),нямат главни щабове,още повече пък няколко.Навъдили са се тук едни стратези ......... Наполеончовци даже.

    Коментиран от #117

    11:44 23.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Старобелск и Минаб!

    Грозното истинско лице на запада!

    Коментиран от #109

    11:45 23.05.2026

  • 108 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "az СВО Победа 81":

    Тръмп разреши удари на ВСУ по цялата територия на русия.Байдън не.
    Пак не си в час.

    11:47 23.05.2026

  • 109 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 81":

    Има за цел само глупаците 😀.

    11:50 23.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Селчооо

    4 6 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 81":

    Като военен обект общежитието е легитимна цел на украинците.Тъкмо тези чужди журналисти за сетен път ще се убедят кой е военнопрестъпника който жертва деца за СВО.

    Коментиран от #121

    11:51 23.05.2026

  • 113 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ

    3 3 Отговор
    Без да разбера превзеха ли малая токмачка?

    11:55 23.05.2026

  • 114 Хи хи хи хи

    5 3 Отговор

    До коментар #103 от "az СВО Победа 81":

    САЩ официално обявиха,че се отказват като посредник от преговорите между Русия и Украйна и Тръмп продаде далекобойни ракети на украинците.

    12:03 23.05.2026

  • 115 Григор

    5 3 Отговор
    Към новината трябва да се добави още:
    1. До този момент в неизвестност са още 11 дечица на възраст между 14 и 18 години.
    2. Путин съобщи някои подробности за атаката. Реализирана е на три вълни от 16 дрона, което ще рече, че версията за случайно попадение отива в канала. Няма случайности, всичко е планирано и целенасочено!

    Коментиран от #128

    12:03 23.05.2026

  • 116 Нищо не е това.

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Бай онзи":

    На 16 март 2022 г. руска авиационна бомба разрушава Драматичния театър в Мариупол, където се укриват стотици цивилни. Според разследвания на международни организации, при атаката загиват около 600 души, включително много деца.

    12:06 23.05.2026

  • 117 Дърт пръцкоо

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Морякаи":

    Стига с тези заключения,безкрайно далечни от времето на ВСВ. Няма как подразделение за управление на дронове Рубикон да няма команден щаб.Отдалечен си на светлинни години от воденето на съвременна война!

    12:13 23.05.2026

  • 118 Ехееее

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Ми руските криви ракети колко жилищни блока удариха в Киев?

    12:16 23.05.2026

  • 119 Хмм

    4 2 Отговор
    това е педагогическа гимназия и почти всички са момичета, като в Иран - 150 ранени, това са без крака, ръце или без лице

    Коментиран от #127

    12:16 23.05.2026

  • 120 Роко

    7 2 Отговор
    Руска не знам каква им е далаверата ,да продължават да си играят на индианци колбойци . Да се харчат толкова много пари и най важното толкова животи.Трябва да се смачка главата на змята ,и тогава тя ще умре .

    Коментиран от #123

    12:18 23.05.2026

  • 121 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #112 от "Селчооо":

    нямате ли други радости, че се радвате на убити деца

    Коментиран от #125, #126

    12:18 23.05.2026

  • 122 ИМА АМА НЯМА!!

    2 3 Отговор

    До коментар #104 от "Еб@н и гърмян жид":

    Редовно влизам в не информационни руски сайтове,по вече от седмица ги няма!

    Коментиран от #124

    12:19 23.05.2026

  • 123 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #120 от "Роко":

    още в началото писаха, че са обещали да не пипат зеленски, има поточни предвания от Киев, заведенията пълни, осветени витрини, деца играят, млади мъже по улиците

    12:20 23.05.2026

  • 124 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #122 от "ИМА АМА НЯМА!!":

    ей-сега проверих, работят си, и Яндекс, и ВК, и ОК, и наградата на Евровизия отбелязаха с хиляди коментари (как ще коментират ако нямат интернет), и изказването на Радев за трибунала - имам право на собствено мнение, аз непрекъснато влизам в руски сайтове и гледам филми, дори смущения няма

    12:26 23.05.2026

  • 125 Селндуркоо

    3 4 Отговор

    До коментар #121 от "Ами":

    Питай Путлер не го ли е срам да прикрива военен обект със деца?

    12:53 23.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Ами да

    3 5 Отговор

    До коментар #119 от "Хмм":

    Защо използват децата като жив щит,след като много добре знаят,че украинците ще ги открият и унищожат?

    Коментиран от #129

    12:59 23.05.2026

  • 128 Прудльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "Григор":

    Къде са над триста украински деца,които Путлер отвлече бре"щастливец"?

    Коментиран от #130

    13:09 23.05.2026

  • 129 мушмул

    4 3 Отговор

    До коментар #127 от "Ами да":

    7 момичета и две момчета са загинали! Това за живия щит опорка от посолствоТО ли е или индийския мозък в черепухата ти го изходи?

    Коментиран от #135, #136, #138

    13:10 23.05.2026

  • 130 Хамсал

    3 1 Отговор

    До коментар #128 от "Прудльооо":

    Изяде ги, що питаш?

    13:11 23.05.2026

  • 131 Хорс да и го натресе

    4 3 Отговор
    Заглавието да не е нас английски, защото на български децата в средното училище не са студенти! И укрите и феновете им тук, взеха да завалват от слугинаж!

    Коментиран от #137

    13:15 23.05.2026

  • 132 ?????

    4 2 Отговор
    Няма ли още атом? С оплакване в ООН война не се печели.

    13:17 23.05.2026

  • 133 Сельооо

    2 10 Отговор

    До коментар #87 от "Велински":

    Запада е платежно способен и може да купи тези ресурси от Русия, както и правеше.Защо му е да води война която е доста по скъпа.Но на другаря Путин му се видя твърде опасна тази търговия,поради невъзможността на Русия да бъде конкурентна в коя и да е област в Европа.Въобрази си ,че с военни средства може да върне лидерството в геополитиката на Русия.Да.ама не!!Удари на камък! А тези мераци на запада за заграбване на природните ресурси ги остави за кварталната кръчма,да се посмеят хората.

    Коментиран от #134

    13:24 23.05.2026

  • 134 мале

    6 2 Отговор

    До коментар #133 от "Сельооо":

    Мислех, че след 4 години обсъждане на темата със СВО, дори най-гл..упавите са схванали защо тази война започна, както и кой кави интереси има в нея.

    Оказва се, че ти още не си вдянал!!!

    Или си някакъв братовчед на Кая, или действително може да бъде намерен човек, който е способен на по-голямо ментално дъно от нейното.

    Коментиран от #139, #140, #142, #151

    13:56 23.05.2026

  • 135 Така ли бе

    2 3 Отговор

    До коментар #129 от "мушмул":

    Иди да си развяваш блатна простотия в Русия,тук е безполезна!Значи вие можете да трепете цивилни,а украинците не могат!!Още нищо не сте видели!

    14:03 23.05.2026

  • 136 Мупшул

    3 2 Отговор

    До коментар #129 от "мушмул":

    ще наричаш това в гащите си

    14:06 23.05.2026

  • 137 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "Хорс да и го натресе":

    Заглавието е за такива като вас да се объркат

    14:08 23.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Селендуркоо

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "мале":

    Много ви боли от истината,но какво да се прави.Още нищо не сте видели!!

    14:12 23.05.2026

  • 140 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "мале":

    Всичко отдавна е вдянато, но това дето си въобразявате,НЯМА ДА СТАНЕ!!

    14:15 23.05.2026

  • 141 ????

    1 2 Отговор
    Русия само си хаби носителите. С атом те са 100000 пъти по-ефективни. Защо клепа хиляди заряди, а не ги използва?

    Коментиран от #143

    14:17 23.05.2026

  • 142 Ихааааа

    1 5 Отговор

    До коментар #134 от "мале":

    Кая е умна жена за разлика от тебе,която си под петдесетия метър от дъното!

    Коментиран от #144

    14:18 23.05.2026

  • 143 Тъпьооо Простьов

    3 2 Отговор

    До коментар #141 от "????":

    Атома не е все едно боб да ядеш.След него и всичко нормално.................

    Коментиран от #146

    14:20 23.05.2026

  • 144 Хмммм

    5 2 Отговор

    До коментар #142 от "Ихааааа":

    След 10 години е Сибир като дете, Кая настъпва на същата мотика. Дядо и също е мислел, че Хитлер ще победи Москва.

    Коментиран от #147

    14:20 23.05.2026

  • 145 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Колко ли ватенки може да утрепе за денонощие украинец оператор на дронове?..............а ти го чакай вода да пие...........

    14:23 23.05.2026

  • 146 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #143 от "Тъпьооо Простьов":

    Че какво ще се случи на Москва, ако ощави с атома Киев? Нищо. На САЩ нещо случи ли се след Хирушима? Всички си замълчаха и започнаха да дълбаят бункери.

    Коментиран от #149, #150

    14:23 23.05.2026

  • 147 Ихааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #144 от "Хмммм":

    Намали самагона,увеличи лимонадата,да не боксуваш

    Коментиран от #148

    14:26 23.05.2026

  • 148 Хахахаха!

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "Ихааааа":

    Имам вкъщи калвадос на 20 години. Никога, ама никога няма да опиташ такъв благороден алкохол!

    14:29 23.05.2026

  • 149 Пръдльовкааа

    3 5 Отговор

    До коментар #146 от "Рублевка":

    Ми нека опитат, но после забрави,че имаш РОДИНА!Само Русия ли има ЯО??

    14:38 23.05.2026

  • 150 Лелееее

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "Рублевка":

    Що си пр@ста

    18:11 23.05.2026

  • 151 Така ли

    1 2 Отговор

    До коментар #134 от "мале":

    Много си зле за да ми даваш оценка и квалификация,след като за четири години и половина не си разбрала,че Украйна няма да е руска! Също и че всеки нежелан на нейна територия се счита за окупатор!

    Коментиран от #153

    18:17 23.05.2026

  • 152 Затова Русия започна войната

    2 1 Отговор
    Украинските нацисти избиха деца на възраст между 14 и 18 години. В Луганск за който претендират че е украински. Защо избихте вашите бе? Или защото са рускоговорящи? Сега троловете се опитват да прикрият зверството като твърдят че това било школа за оператори на дронове. Четиринадесет годишни ли бе? А официална Украйна вече отрече да е извършвала нападението. Ако беше военна школа, Зеленски вече да се е похвалил на целия свят, а не да отрича.

    18:27 23.05.2026

  • 153 мале

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Така ли":

    В исторически план, Украйна е обречена и нищо не може да промени това.

    Много и най-различни свети отци (имай предвид, че не малка част от тях са украинци), а и обикновени (или необикновени) ясновидци са го предрекли. А знаем, че твоят идол и жена му (или мъжа му) Ермак уважават ясновидците до мозъка на костите си. Та, да не спорим с светоусещанията на наркоманчето и кохортата му.

    Но дори да не вярваме на предсказанията, то фунцията на Украйна, заложена от Сталин приключи с пълно фиаско. Следователно, историческата справедливост ще възтържествува и всяка държава, от която е вземано, за да се създаде формированийцето ще бъде възместена чрез присъединяване на собствените й територии. Знаейки, че към 1921 г. Ленин сътворява Украйна от нищото, то логичното за съдбата й - да е в нищото.
    Единствения начин това формирование да има шанс за съществуване е да се върне изцяло към Русия. И о, ужас! Руснаците не ги искат. На руснаците не им трябва фалиралата територия, а само онази част, която е населена в болшинството си с етнически руснаци. Следователно - Украйна утече

    20:31 23.05.2026

