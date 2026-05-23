Най-малко 10 загинали при нападение на украинските военни срещу студентско общежитие в ЛНР

Най-малко 10 души са загинали в Старобелск, ЛНР, вследствие на срутването на студентско общежитие след нападение на украинските въоръжени сили. Други 38 са ранени, съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

„Към момента 48 души са ранени, 10 от които са починали“, заяви Министерството на извънредните ситуации.

През цялата нощ спасителите са работили на фона на постоянната заплаха от по-нататъшни атаки от украинските въоръжени сили. Министерството на извънредните ситуации увеличи екипа си за разчистване на развалините на срутената сграда. Минно-спасителни части на министерството също са разположени в спасителните операции. Психолози от руското Министерство на извънредните ситуации предоставят необходимата психологическа помощ и всестранна подкрепа на жертвите и техните семейства.

Спасителните работи на мястото продължават.