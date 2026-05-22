"До задънена улица! В обкръжението на Владимир Путин все повече говорят за безизходица във войната с Украйна "

В Кремъл част от високопоставените лица признават, че войната срещу Украйна е стигнала до задънена улица и засега няма безопасен изход от тази ситуация за режима, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

"Украйна и нейните съюзници са все по-уверени, че руската инвазия е на път да приключи, тъй като Киев стабилизира фронтовата линия и спира пролетното настъпление на Москва“, пише медията.

Както се отбелязва в материала, нарастващата ефективност на Украйна в използването на дронове, които нанасят значителни загуби на руските войски, е съпътствана от удари зад фронтовата линия и в дълбочина на територията на Русия. Това засилва вътрешната критика по адрес на руския президент Владимир Путин.

Наред с икономическия спад и ограниченията в интернет това води до задълбочаване на военната умора сред обикновените руснаци.

Нервното настроение се споделя и от много представители на руския елит. Някои високопоставени служители в Кремъл, според източници, запознати със ситуацията, смятат, че войната е стигнала до задънена улица и няма ясен път към решение.

Според данни на Bloomberg, Путин иска да приключи войната до края на тази година, но само при условия, които той счита за победни.

Става дума по-специално за пълен контрол над Донбас, който руските войски не успяха да превземат в продължение на повече от десет години, както и за по-широко споразумение за сигурност с Европа, което на практика би признало териториалните придобивки на Москва.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Путин да е поставял каквито и да било такива срокове.

Американската агенция подчертава, че безпилотните летателни апарати, които Украйна използва във все по-голям брой, са се превърнали в решаващ фактор във войната, като помагат да се компенсира недостигът на личен състав, който преследва Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

В същото време Украйна все още не е успяла да постигне стратегическите си цели – да си върне по-голямата част от завзетите територии или да се доближи до приемливо мирно споразумение в рамките на преговорите под егидата на САЩ, които в момента също са в задънена улица.

Няколко европейски дипломати посочват пред Bloomberg, че смятат настроенията в Русия за мрачни, тъй като на фронта се наблюдава патова ситуация, а ударите на украинските дронове пренасят войната директно до Москва.

Старши научен сътрудник по въпросите на Русия и Евразия в Международния институт за стратегически изследвания в Лондон Найджъл Гулд-Дейвис счита, че за да подкрепи военните си усилия, Кремъл почти сигурно ще бъде принуден да проведе втора частична мобилизация в рамките на следващите 12 месеца.