До задънена улица! В обкръжението на Владимир Путин все повече говорят за безизходица във войната с Украйна
  Тема: Украйна

22 Май, 2026 17:47 1 432 115

Нарастващата ефективност на Украйна в използването на дронове, които нанасят значителни загуби на руските войски, е съпътствана от удари зад фронтовата линия и в дълбочина на територията на Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

В Кремъл част от високопоставените лица признават, че войната срещу Украйна е стигнала до задънена улица и засега няма безопасен изход от тази ситуация за режима, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

"Украйна и нейните съюзници са все по-уверени, че руската инвазия е на път да приключи, тъй като Киев стабилизира фронтовата линия и спира пролетното настъпление на Москва“, пише медията.

Както се отбелязва в материала, нарастващата ефективност на Украйна в използването на дронове, които нанасят значителни загуби на руските войски, е съпътствана от удари зад фронтовата линия и в дълбочина на територията на Русия. Това засилва вътрешната критика по адрес на руския президент Владимир Путин.

Наред с икономическия спад и ограниченията в интернет това води до задълбочаване на военната умора сред обикновените руснаци.

Нервното настроение се споделя и от много представители на руския елит. Някои високопоставени служители в Кремъл, според източници, запознати със ситуацията, смятат, че войната е стигнала до задънена улица и няма ясен път към решение.

Според данни на Bloomberg, Путин иска да приключи войната до края на тази година, но само при условия, които той счита за победни.

Става дума по-специално за пълен контрол над Донбас, който руските войски не успяха да превземат в продължение на повече от десет години, както и за по-широко споразумение за сигурност с Европа, което на практика би признало териториалните придобивки на Москва.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Путин да е поставял каквито и да било такива срокове.

Американската агенция подчертава, че безпилотните летателни апарати, които Украйна използва във все по-голям брой, са се превърнали в решаващ фактор във войната, като помагат да се компенсира недостигът на личен състав, който преследва Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

В същото време Украйна все още не е успяла да постигне стратегическите си цели – да си върне по-голямата част от завзетите територии или да се доближи до приемливо мирно споразумение в рамките на преговорите под егидата на САЩ, които в момента също са в задънена улица.

Няколко европейски дипломати посочват пред Bloomberg, че смятат настроенията в Русия за мрачни, тъй като на фронта се наблюдава патова ситуация, а ударите на украинските дронове пренасят войната директно до Москва.

Старши научен сътрудник по въпросите на Русия и Евразия в Международния институт за стратегически изследвания в Лондон Найджъл Гулд-Дейвис счита, че за да подкрепи военните си усилия, Кремъл почти сигурно ще бъде принуден да проведе втора частична мобилизация в рамките на следващите 12 месеца.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин от дивана

    34 34 Отговор
    На нас бог путин каза че всичко е наред

    Коментиран от #9, #93

    17:48 22.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    21 26 Отговор
    Велик съм 👴

    17:48 22.05.2026

  • 3 Сила

    14 37 Отговор
    Поне осигуриха огромни запаси "Уискас" за хиляди бездомни изоставени украински котки на фронтовата линия ..."Уискас Иванушка Глупака"

    Коментиран от #113

    17:50 22.05.2026

  • 4 Многоходовото

    31 36 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #65, #75

    17:50 22.05.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    21 35 Отговор
    В задънена улица без бензин, пари и дрехи си е цяла КАТАСТРОФА таваришчи ☝️

    17:50 22.05.2026

  • 6 Копейки

    28 30 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:51 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евгени от Алфапласт

    26 11 Отговор
    Пф-ф-ф, помислих, че е на Джъмбо статията...няма да чета.

    17:51 22.05.2026

  • 9 Мдааа

    25 30 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин от дивана":

    Все повече руснаци искат пълномащабно унищожение на 404. Стига ги е съжалявал Путин
    Не СВО , а унижение.

    Коментиран от #42, #45, #84, #108

    17:52 22.05.2026

  • 10 Невероятни тъпотии

    33 23 Отговор
    Украйна и нейните съюзници вярват че тя ще победи още от 2022 година и тя смело настъпва към полската граница.
    И така успеха се превръща в една голяма смехотворна шега.

    Коментиран от #21, #23

    17:53 22.05.2026

  • 11 Смях в залата

    17 20 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😆

    17:54 22.05.2026

  • 12 ДА БЕ ДА

    25 18 Отговор
    САМО КАТО ВИДИШ ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗБИРАШ ЩО Е ТО ГЬОБЕЛС.

    Коментиран от #19

    17:54 22.05.2026

  • 13 Миролюб Войнов, аналитик

    21 20 Отговор
    Ква задънена улица, Русията направо утече с катастрофирала армия, икономика, репутация.
    Оттук на сетне само се влачи в сянката на Китай, докато не я изцеди до дупка и после си вземе своето !!! Щото къде са 40млн руснаци, къде са 1.5млрд китайци ☝️

    17:54 22.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цеко Бомбардировача

    16 16 Отговор
    Тия монгольята довлекоа сичкото ПВО у москалбад ( 4 отбранителни кръга от ПВО)..ама тия пусти украинци да не знаят и потрошия Дитер Панцери,манцери и думкат центаро на москалбад!
    Скинаа им... гевреко
    Хехехехехехе

    17:56 22.05.2026

  • 16 ДОТУК ГЛЕДАМЕ ФИЛМА

    23 10 Отговор
    52 СРЕЩУ 1 И РЕЗУЛТАТЪТ Е ГОЛЕМО МЯУУУ ЗА 52мата.

    17:56 22.05.2026

  • 17 Путин няма полезен ход и е обречен.

    18 19 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #82

    17:56 22.05.2026

  • 18 така е

    14 13 Отговор
    В обкръжението на русофободебилите все повече говорят за безизходица
    при джафкането по мечока

    17:57 22.05.2026

  • 19 Пущай..

    10 16 Отговор

    До коментар #12 от "ДА БЕ ДА":

    кремля ТВ и глей истериите на Фашагата Соло вьев
    Хихихихихи

    17:58 22.05.2026

  • 20 Британските учени са категорични!

    14 14 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂

    17:59 22.05.2026

  • 21 И в Русия казват това, не само по света

    12 20 Отговор

    До коментар #10 от "Невероятни тъпотии":

    Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."

    17:59 22.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Урсула фон дер Лайен, председател

    8 19 Отговор

    До коментар #10 от "Невероятни тъпотии":

    "...Украйна и съюзниците вярват че тя ще победи още от 2022 година..."

    Русофилските дежурни глюпости....
    Не става въпрос за вяра, вярвания и баба Ванга.
    Работим с математически модели и квантова физика !!! Русия сама ще се победи га народа тръгне гол по улиците и започне да моли на Немски език за храна и просия. И това време е много близо. Ферхщен комрад ? ☝️

    Коментиран от #80

    18:01 22.05.2026

  • 24 Ами

    22 12 Отговор
    Четери години западните медии не можаха да научат че Русия провежда СВО.
    Според същите медии, четери години Русия е в задънена улица.
    А къде тогава е колективния запад? Какво стана с колектива?
    Какво става със западните икономики? Какво стана с частните им армии?
    Все въпроси за които на западните медии не им се пише.

    Коментиран от #28, #30, #31, #52, #63

    18:01 22.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Долна и гнусна пропаганда

    19 9 Отговор
    Вярно ли е, че Украйна стана по-малка, ЕС не може да си продаде еврото, САЩ спасяват долара, мирише на фалити и сега Русия се разпаднала.

    Коментиран от #36

    18:02 22.05.2026

  • 27 Атина Палада

    9 5 Отговор
    Говорят празните ви тикви;)))

    18:04 22.05.2026

  • 28 Руснак без крак...

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    ".. Четири години западните медии не можаха да научат че Русия провежда СВО...."

    Четири года Рассията се не научи как се провежда СВО, та сега Украйна я учи как се върши работа. При това я учи на руска територия ☝️

    Коментиран от #61

    18:07 22.05.2026

  • 29 Няма такивa иgиoти !

    11 9 Отговор
    Константин Малофеев, руски медиен магнат, олигарх , солтажак на Путин:
    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото сме един народ и няма как да загубим от себе си"

    Почнаха друга песен да пеят.

    18:09 22.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Питане

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    С парашут ли те спуснаха от Марс???

    18:10 22.05.2026

  • 32 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 12 Отговор
    1500 дни!!! Корави са украинците и бият яко по руските муцуни. 1500 дни руските агресори не могат да превземат село Мала Токмачка в Запорожието.
    Преди началото на руската агресия през 2022 г. там живеят около 3000 души, а днес е практически изравнено със земята.
    През 2022–2023 г. то беше една от основните отправни точки и зони на тежки сблъсъци по време на украинската контраофанзива в посока Токмак и Мелитопол.
    През 2024–2026 г. руската армия безуспешно се опитва да си върне загубените позиции и да пробие украинската отбранителна линия в това направление, изпращайки десетки щурмови групи с бронирана техника, мотоциклети и пехота.
    Всички те бяха попиляни и унищожени.
    СЛАВА НА УКРАЙНА И НЕЙНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ!

    Коментиран от #55

    18:11 22.05.2026

  • 33 Факти

    7 8 Отговор
    Хаяско не беше готов за война с дронове и ИИ.

    18:11 22.05.2026

  • 34 дядо дръмпир

    6 8 Отговор
    Войските на Путин се колебаят: Украйна постига най-големите териториални придобивки от август 2024 г.Продължителните конфликти често приличат на безкрайна шахматна игра, като всяка страна си разменя малки предимства след месеци изтощителни усилия. Но понякога серия от координирани движения може внезапно да обърне хода на битката и да постави агресивен противник в защита.

    След като издържаха месеци на силен натиск, украинските въоръжени сили успяха успешно да запазят темпото на бойното поле по няколко фронтови линии.Според военния доклад от 20 май 2026 г. на Института за изследване на войната (ISW), последните украински контраатаки се смятат за някои от най-значимите териториални придобивки за Киев за почти две години.Стотици квадратни километри възвърнати
    Промените обхващат няколко ключови региона.

    Украинските сили успяха да си върнат големи части от Купянск в края на миналата година, преди да освободят до 400 квадратни километра в южните райони и да осигурят нови селища в западен Запорожки регион.ези внезапни маневри директно нарушават голямата пролетна офанзива на Русия.

    ISW предполага, че Москва сега е в трудна дилема, принудена да избира между защита на настоящите си позиции и разполагане на ключови войски за защита на други уязвими сектори.

    Смърт отгоре
    Част от обяснението за териториалните придобивки е масивното увеличение на целевите среднобойни удари с дронове и артилерия, което е парализирало логистичните мрежи за руските войски. Неп

    18:12 22.05.2026

  • 35 5-та година "Киев за 3 дня"

    8 7 Отговор
    Руската пропагандистка Симонян, която предвиждаше превземане на Киев за 2 дни, съобщи, че децата й от месец спят в коридора заради украинските дронове. 😬

    Коментиран от #38

    18:12 22.05.2026

  • 36 Братя Maнгacapян, блогър от Москва

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "Долна и гнусна пропаганда":

    ".. Вярно ли е, че Украйна стана по-малка..."

    А вярно ли, че 500 000 ватмана хванаха трамвая за Руския мир, БВП се сви до една евpопейска заплата, а Путин като кyкoлд е дал Матушката на Китай и само гледа как я oнoждaт ? 👴

    Коментиран от #47

    18:13 22.05.2026

  • 37 У Европа безработицата дебне

    6 5 Отговор
    Без заеми в Европа, кой ще издържи, защото еврото не се търси, САЩ за кого печатат долари, след като не се купуват, а само от страните от Ормузкия проток.

    Коментиран от #48, #69

    18:14 22.05.2026

  • 38 Опелото

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Скоро всички фашисти в кремля ше спят в един по- добър и тих СВЯТ - при Кобзон.

    18:14 22.05.2026

  • 39 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    5 5 Отговор
    Вчера в Копривщица е била открита изложба на ОТКРАДНАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ архиви за Априлското възстание по случай 150-годишнината. Български архиви КРАДЕНИ ОТ СССР. Част от огромния архив, който разбойническата червена армия изнася от страната и отказва да върне вече повече от 80 години въпреки международните спогодби.
    Националният предател Румен Радев и неговата червена партийка АБВ са организаторите на това ПОЗОРНО събитие, в което руската тирания демонстрира пред нас плячката, която е замъкнала от собствената ни държава и го прави с широк господарски жест.
    Съвременното международно право ясно разграничава законното притежание от военния трофей. Според Хагските конвенции и последвалите международни договори, културни ценности и архиви, изнесени по време на война или окупация, п о д л е ж а т на р е с т и т у ц и я, т. е. връщане на законния собственик.

    18:15 22.05.2026

  • 40 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...

    3 3 Отговор
    Част от обяснението за териториалните придобивки е масивното увеличение на целевите среднобойни удари с дронове и артилерия, което е парализирало логистичните мрежи за руските войски. Непрекъснатият натиск драстично отслаби способността на Москва да извършва нови атаки.В интервю за отбранителния портал Милитарний, украинският главнокомандващ генерал Александър Сирски обясни стратегията. Той обясни, че прецизните атаки и безмилостният натиск са позволили на войските му "все повече да поемат тактическа инициатива" на терен.

    Човешките загуби от тази дигитална и въздушна кампания бързо нарастват. Според данни от украинския софтуер Delta, дронове са ударили над 19 000 руски войници само през първите деветнадесет дни на май.

    18:15 22.05.2026

  • 41 Българин

    6 3 Отговор
    На никой българин не му пука за миризливите руски смотаняци и палячовци, защото ние българите смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #53

    18:15 22.05.2026

  • 42 По кротко

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Че виж украинците дошли и за вас

    Коментиран от #49

    18:16 22.05.2026

  • 43 Мдааа Дааа....

    5 5 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    18:16 22.05.2026

  • 44 Бялджип

    5 4 Отговор
    "До задънена улица! В обкръжението на Владимир Путин все повече говорят за безизходица във войната с Украйна "

    Защо тогава Европа хленчи за преговори и трескаво търсят удобен за Путин преговарящ?

    Коментиран от #62

    18:16 22.05.2026

  • 45 подлогите се активираха

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Значи си на прав път. Истината ги удари в слабото място. Евала, брато. Голям кеф. Продажниците оцет п.к...т

    18:16 22.05.2026

  • 46 Тома

    4 2 Отговор
    Нещо за прихванатия английски разузнавателен самолет в Черно море от руски бойни самолети да напишете.От един месец е станало а чак вчера се размърдя.Работата била също като кораба Кап.Кук

    18:17 22.05.2026

  • 47 Атина Палада

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    Европейската заплата от 500 евро ха ха ха
    И свободният свят гледа на ЕС като на Сомалия :)))

    Коментиран от #50, #56, #64, #89

    18:17 22.05.2026

  • 48 А бе кух

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "У Европа безработицата дебне":

    Защо си и т@п

    18:18 22.05.2026

  • 49 Европа си

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "По кротко":

    отгледа Франкенщайн. Хак да и е.

    18:18 22.05.2026

  • 50 Верно ли бе

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Пико4?

    18:18 22.05.2026

  • 51 Любо

    2 3 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    Коментиран от #60

    18:18 22.05.2026

  • 52 Самият Путин отдавна каза, че

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    това е пълномащабна война и се налага мобилизация на руско население. СВО беше първата година, след като армията беше избита се наложи мобилизация на руските граждани, и обявиха че е война. Дори наскоро Путин я нарече Отечествена война :)))

    Коментиран от #81

    18:19 22.05.2026

  • 53 Баба Пена от селата

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

     "...ние българите смятаме руснаците за добитък!..."

    Бе те рушняците кокошките ни върнат, дето зорлем ги дигнаха още 1877г, пък за добитъка тях ще впрягаме срещу къшей Български хляб

    18:20 22.05.2026

  • 54 САМО СИ ПЪЛНИТЕ

    4 4 Отговор
    Страниците. Завладели 1/3 от зелката територии контролират вземат богатства земни и жителите там са със тях. Наркото само проси плачи обижда и краде. Ще го разберат ЖЕНКИТЕ но ще бъде късно. Провалена Европа.

    18:20 22.05.2026

  • 55 ПО здрави

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    от покровск, гуляйполе, часов яр, Крим. Скоро ще има добри новини от константинифка.

    18:20 22.05.2026

  • 56 А бре

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Атинчо, що не идеш в "рая на земята",да видиш какво и колко ще ти дадат?

    Коментиран от #77

    18:21 22.05.2026

  • 57 Всичко е добре...

    1 3 Отговор
    Джепанета и пари има дават юрогейци, но свършва пушечното месо...

    18:22 22.05.2026

  • 58 Цензура

    3 5 Отговор
    "Американската агенция подчертава, че безпилотните летателни апарати,..... помагат да се компенсира НЕДОСТИГЪТ НА ЛИЧЕН СЪСТАВ, който преследва Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия."

    Хахаха, я пак? Нацистка укpoпия мобилизира всичко, което мърда, ловат нещастниците по улиците като бездомни пцета, нахлуват в магазини, жилища, хвърлиха 5 милиона на фронта, ама имат "недостиг на личен състав"? Тука пропагандаторчетата от Блумбърг без да искат се изпуснаха - признаха си истината - руската армия просто изтрeбва укpoпските нацисти. В началото на войната укрите на бойното поле бяха ТРИ ПЪТИ повече от руснаците !!! Сега защо почти всички техни части са недокомплектовани...а Русия дори не прави мобилизация? КОЙ търпи огромни загуби на жива сила?

    18:22 22.05.2026

  • 59 така, така

    3 4 Отговор
    Леко да напомня на авторчето, че в Русия няма режим, а законно избран президент. На който не му харесва, си е негов проблем. Виж, че в 0срайната си имат диктатура, възглавявана от една карикатура, която дори вече е смешно да се нарича просрочен, защото тоя си е направо узурпатор, това очевидно не вълнува Запада и покорните мисирки. Как беше лафа - може да е........, ама си е наш........
    Русия има нчин на завърши с комичната хунта в Киев, но имат добра душа в Москва. Да се радват, че Путин е законно избрания, че сега ако го сменят, нищо добро не ги чака в 0срайната, а и в съседните бази, играещи го логистични центрове. Ще има да се молят някой за прословутия член 5, ама с молби ще си останат.

    18:22 22.05.2026

  • 60 Ол1гофрен,

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Любо":

    Сталин отвори ли границите на бившият СССР по време на ВСВ?

    18:22 22.05.2026

  • 61 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак...":

    Русия много добре знае как се води СВО.
    Би ли ми отговорил кратко на четерите въпроса които съм задал?

    Коментиран от #76

    18:23 22.05.2026

  • 62 Урсула фон дер Лайен, председател

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Бялджип":

    "... Европа хленчи за преговори и трескаво търсят удобен за Путин преговарящ?..."

    Руската пропаганда цели хамстерите.....
    Европа е@е Русията във всички дyпки 🍌
    Запомни го комрад ☝️

    18:24 22.05.2026

  • 63 СВО не се провежда с

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    мобилизирано население, а с военни :)

    Путин: " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война." :)

    18:24 22.05.2026

  • 64 Ол1гофрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Кой взема в ЕС заплата от 500 €?

    Коментиран от #68, #72, #73

    18:24 22.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факт

    2 2 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на ЕС и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    18:25 22.05.2026

  • 67 Така, така

    3 1 Отговор
    Путлер загроби кочината.

    18:26 22.05.2026

  • 68 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ол1гофрен,":

    В България 95% от населението взимате толкова! Само олигарсите ви са с по голям доход.

    Коментиран от #74, #78, #100

    18:26 22.05.2026

  • 69 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "У Европа безработицата дебне":

    Лихва по 10 годишните облигации в момента:

    юани - 1,8%
    евро - 3,1%
    долари - 4,6%
    рубли - 14,8%

    Голям риск = ниско търсене = висока лихва.

    18:26 22.05.2026

  • 70 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    На сичките мо познати на Путйо чаршавите им са с кафеви петна около средата! Това се наричало "Ореола на Единна Ромсiа"! Внетен ли сме?

    18:27 22.05.2026

  • 71 Московските BAPBAPИ !

    3 3 Отговор
    В руската провинция, далеч от Москва, се е зародил зловещ феномен, който антрополозите наричат "икономика на смъртта". Майки и съпруги изпращат мъжете си на фронта не от патриотизъм, а с хладнокръвна финансова калкулация. Огромните заплати за наемници и т.нар. "ковчежни пари" (компенсациите при смърт) се превърнаха в най-бързия начин за изплащане на ипотеки и покупка на коли.Тази страшна алчност показва, че моралът там е напълно изчезнал. Хората са слепи за чуждата болка и приемат жестокостта за нещо нормално. Всеки ден телевизията промива мозъците им, като изкарва другите народи по-долни от животни, за да може убиването да изглежда лесно. Затова тези хора не искат истински мир, те искат просто пълно унищожение и подчинение на другия. В крайна сметка, най-голямата победа на Кремъл не е превземането на чужди земи, а фактът, че успя да превърне собствения си народ в армия от бездушни търговци, които измерват величието си в ковчези и нови автомобили.

    Коментиран от #79, #87

    18:27 22.05.2026

  • 72 Цензура

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ол1гофрен,":

    А кой в ЕС плаща 10 € за отопление през зимата при минус 20 градуса средна температура? Кой купува бензин на цена под долар и ток под 0.05 € на киловат?
    Световната банка и МВФ казват, че Русия е с по-висока покупателна способност от всяка една дрега европейска държава, ама ти си мислиш, че знаеш повече от експертите?

    Коментиран от #88

    18:27 22.05.2026

  • 73 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ол1гофрен,":

    копейките сигурно са доста ниско платени защото акъла им стига за толкова

    18:27 22.05.2026

  • 74 Ол1гофрен,

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Един плочкаджия в България взема 500€ за три, четири дни.

    18:28 22.05.2026

  • 75 И пак, и пак:

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Многоходовото":

    Според тебе 2 милиона руска армия е дала 2 милиона yбити и още съществува? А ранени няма ли?
    И как Русия е "фалирала", когато има по-нисък външен дълг от всяка друга европейска държава?

    Ако се приеме световен закон за eвтaназия на ол1гофpeните, на света няма да остане нито един pyсофоб...

    Коментиран от #92, #95

    18:29 22.05.2026

  • 76 Руснак без крак...

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    "..би ли отговорил..."

    Аз не, но ПЯТЬ года безспирни унижения, Туапсе и Уст-Луга казват предостатъчно !!! Дори Стиви Уондър вижда отговорите, само русофилите ги не виждат. И не края на войната е страшен, страшното е какво се случи с Русия след това ☝️

    Коментиран от #102

    18:30 22.05.2026

  • 77 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "А бре":

    Колко да ми дадат....толкова,колкото да мога да си купя имот на някой крайморски бряг ..Ние вече нямаме Черноморие,защото го изкупиха бедните русначета ..За богатите руснаци ,не сме били привлекателна дестинация .

    18:30 22.05.2026

  • 78 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    В България никой не взема 500 евро заплата, защото минималната е 620 евро. Официално около 13% от работещите взимат толкова, но реално повечето от тях получават още пари на ръка.

    Коментиран от #85

    18:30 22.05.2026

  • 79 Тоя, пък.

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Московските BAPBAPИ !":

    Точно в далечният изток са най-високите заплати. Явно не проумяваш, че има едно нещо, което са нерича ПАТРИОТИЗЪМ - нормално, на теб това чувство ти е непознато. Хората в Русия знаят защо се води тая война и кой я започна - и си защитават държавата. За разлика от укрoпите, които панически бягат накъдето им видят очите. Затова 4 милиона укpи избягаха в Русия, а нз някой руснак да е избягал в укpия.

    Коментиран от #98

    18:32 22.05.2026

  • 80 Това както когато

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Фюрера си пръсна главата в Бункера в Берлин ли, докато Кантария и Егоров забиваха Знаменито на Победата на Райхстага?

    18:32 22.05.2026

  • 81 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Самият Путин отдавна каза, че":

    Престанете да цитирате западната пропаганда.
    В СВО мобилизирани руски части не участват.
    Ако въобще участвят по някакъв начин, то това
    ще е дълбоко в тила а не на фронтовата линия.
    Много западни експерти казват, че Русия
    просто си играе с окраина принуждавайки запада
    да и помага, и по този начин да изтощава запада.

    Коментиран от #106

    18:34 22.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Нали е дошъл

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Путин да "асвабаждава" горките руснаци от бандеровските фашисти? Как така ще използва ЯО, нали "После нас тишина" както се пее в марша на РВСН? Няма хора, заводи, жилища, заличени градове, няма дори тоалетни чинии? Кому е нужна такава победа? Освен ако е измислил безаналогова атомна бомба която избива само неруснаци, тях ги заобикаля.

    Коментиран от #90

    18:34 22.05.2026

  • 85 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    95% от населението са на минималната..След данъците ....остават ли 500 или по малко? Повтарям,че това се отнася само за българския народ,олигарсите ви ,не ги слагам в тази графа .

    Коментиран от #94

    18:35 22.05.2026

  • 86 бай Даньо

    0 2 Отговор
    Съгласен със с идеята на статията че Русия не печели , но няма и да загуби . В същото време е йезуитско да се твърди че Okpайна не губи. И тук идва лошото от което се опасявах през цялото време че идват големите бомби за Киев. Няма го варианта в който Okpайна си връща територията в Донбас . Поне това биха направили американците ако бяха в тая ситуация ( има да видим как тръмпо ще се измъкне от иранската пендехада) вероятно това с бомбите ще направят и ционистите когато останат без ход... дори тогава никой няма за спечели и никой няма да загуби но света ще е друг ако се принизят ЯО до тактически средства. Не вярвам руснаците да го направят , руснаците са провал и в стратегическото мислене...

    Коментиран от #107, #111, #115

    18:35 22.05.2026

  • 87 Руска Рускова, вдовица

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Московските BAPBAPИ !":

    Много се жесток с рускините но това е истината.
    Пращаме мъжете и децата си на фронта, лапваме парите и ги носим на турските здравеняци.
    Рушняците НЕ СТАВАТ👃

    18:37 22.05.2026

  • 88 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Цензура":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #110

    18:37 22.05.2026

  • 89 рашистки колапс

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Европа е люлката на цивилизацията и мечтана дестинация на всеки човек на тоя свят,ама ти рашистки мисиp ще обясняваш някакви платени ненормалщини :)) Всеки руснак би продал дори и семейството си ,ако му предложат да живее в Европа или САЩ :)). Виж обаче в тоя обор русия никой не иска и да чуе да стъпи.Дори и ти продажен каскет :)) На русофилите дори и пари да ви дават няма да стъпите в руския обор :))

    Коментиран от #91

    18:38 22.05.2026

  • 90 Къде прочете за ЯО

    0 4 Отговор

    До коментар #84 от "Нали е дошъл":

    Т.П.Н.Р.

    18:38 22.05.2026

  • 91 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "рашистки колапс":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    18:41 22.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Лоши хора, ей

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин от дивана":

    Не го пришпорвайте човека. Като нападат, що нападат, като не напредват, що не напредват.
    Не знаем какво искаме. Оставете го човека на мира, ще натисне някой копче, ще стане беля.

    18:41 22.05.2026

  • 94 Бега бе😂

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    Бабата ми взема 665 евро пенсия.

    18:43 22.05.2026

  • 95 фактите

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "И пак, и пак:":

    Ти сериозно ли свърза фалита ,че е вариант само при външен дълг ? Русофилските npодажници ,че сте умcтвено лишени индивиди е ясно,ама ти биеш по всеки параграф.Страшно кyxo същecтво си.

    18:43 22.05.2026

  • 96 Никой

    1 0 Отговор
    Робите не могат никого да освобождават , могат само да предизвикат мракобесието на господарите си в земите на други народи .

    18:43 22.05.2026

  • 97 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Хаяско се издъни яко.Войната е загубена.Само нашите копейки се държат.

    18:44 22.05.2026

  • 98 да си знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тоя, пък.":

    Такава дума патриотизъм има,но руснаците със сигурност не са патриоти и в това можеш да бъдеш убеден.Русия е една от най-НЕпатриотичните държави! Не случайно се прескачат през глава да избягат от русия който може ! Патриотични са затворниците в Северна Корея защото така им е казано и не знаят друго.Същата работа е и в Русия само,че за новините за войната.Нали тези които кажат истината за войната влизат директно за 15 години в панделата!

    18:45 22.05.2026

  • 99 Историята помни

    2 0 Отговор
    През 1939 г. Росия нахлува във Финландия.
    Росия.
    Войници: 450 000
    Танкове: 5 000
    Самолети: 3 800
    Финландия.
    Войници: 160 000
    Танкове: 32
    Самолети: 114
    ‼️Но вместо бърза победа, окупаторите се удавят в кръв. Финландия защитава независимостта си и впоследствие става най-щастливата страна в света.

    18:45 22.05.2026

  • 100 Хора с твоята

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    професия са високоплатени по целият свят, не се подигравай на работещите нещо друго.

    Коментиран от #109

    18:45 22.05.2026

  • 101 👇👇👇👇👇

    2 0 Отговор
    Малая Токмачка енай- после е освободена....ама от ВСУ
    🤣✌️🤣

    18:46 22.05.2026

  • 102 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Руснак без крак...":

    И всичко това го прави окраина?
    Колко разузнавателни спътника има окраина?
    Колко и какви оръжия и боеприпаси произвежда?
    Знаеш ли че според западни експерти, западът троши
    по над два трилиона долара на година за да воюва с Русия.
    Окраина е просто терен на който западът и Русия воюват.

    18:46 22.05.2026

  • 103 Да си го кажем честно

    1 2 Отговор
    Безизходицата е само в евро- чуту рите!

    18:47 22.05.2026

  • 104 Знем

    1 1 Отговор
    Знаем....
    и рублата падна до 200 за долЪр

    Хи хи хи
    /71,53 за 1 долЪр преди 10 секунди/

    18:47 22.05.2026

  • 105 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #114

    18:47 22.05.2026

  • 106 Дълбоко сте объркан в ситуацията.

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ами":

    Това не е западна пропаганда, а цитирани думи на Путин в Русия, на форума Делова Русия.

    "50 000-60 000 руснаци месечно отиват да се бият като доброволци на фронта в Украйна. Това разкри президентът Владимир Путин на форума "Делова Русия", цитиран от "Ведомости".

    18:47 22.05.2026

  • 107 Майор Деянов, на всеки километър

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "бай Даньо":

    "...Русия не печели , но няма и да загуби ..."

    От 2022г насам Русия методично и Баснословно губи по всички направления. Никога в историята си Русия не е била по-безпомощна и зле ☝️

    18:47 22.05.2026

  • 108 хххх

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Военно това няма как да се случи,защото Русия няма военната сила да направи каквото и да било.Това което виждаш в Украйна е тавана на руските военни възможности и Русия повече от това не може.Откъм военни възможности Русия и Украйна са на горе долу едно ниво.На самите руснаците им се иска да са като гоелмите военни сили ,ама ясно се вижда,че не са дори в първите места.Затова и всеки ден Русия се моли за преговори и се подмазва на Китай в случай ,че Украйна реши да тръгне към Москва ,да има кой да спасява руснаците

    18:48 22.05.2026

  • 109 Смех с копейки

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Хора с твоята":

    Разговаряш с руски бот.

    18:48 22.05.2026

  • 110 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Руската пропаганда":

    Всяка пропаганда има за цел да увлече глyпаците. Виж го наш Ганчо до като е в България се самозомбира от собственто си мрънкане колко е беден и става ляв - все държавата му виновна не му помага , богатите лoши ... , обаче попадне ли в САЩ го грабва пропагандата насочена към обитателите на трейлър парка и го прави републиканец, десен не му трябва държава, намаляй данъците нищо че тия данъци плащат за училищата на децата му...

    18:49 22.05.2026

  • 111 Няма значение кой как ще го нарече.

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "бай Даньо":

    Но е факт, че Русия най-много пострада. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    18:50 22.05.2026

  • 112 Евровизия е бонусъ

    0 0 Отговор
    Евровизия е част от бонусът. Джирото също е бонус. От договор на Бойко. Защо се налагаше да въведем еврото? Бойко даде валутният резерв за Украйна? Финансиране на Украйна с 40-милиарда евро. Та Дара ни струва десетки милиарди. И СВЕТОВНОТО ПО ФУТБАЛ искаха да ни дадат но не Е толкова субективно. Един протестантски влогър, беше казал - че е чул как двама големи демони в подземният свят, как си говорят. За да не се обърнат към Господ, с молитва. (обща?) България. Те измислили и решили да благословят България, за да похулят Господ - българите. ........................ Когато ЕС-НАТО се опъваха да влязат в блатото Иран, вместо САЩ. Тръмп е дал бонусът - МАХАНЕ НА ОРБАН. бонус е и ШЕНГЕН (ЧУДИХ СЕ КАК ЩЕ БЛАГО-СЛОВЯТ РОДИНАТА НИ, някакви дяволи)
    Бойко е предвиждал в Бургас да е Евровизия, при негов кмет. Джирото от там ли започна?

    18:50 22.05.2026

  • 113 Какви мисли само

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Сигурно си мислиш, че си написал нещо оригинално. Не е лошо да се консултираш с психистър.

    18:51 22.05.2026

  • 114 "В каменната ера":

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    18:51 22.05.2026

  • 115 За три дни

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "бай Даньо":

    може да стане това което каза генерал Ходжин. Ако руснаците използват ЯО, следва потапяне на Черноморския флот с ракети и авиация, унищожаване на всички руски войски в Украйна без ЯО, едновременно настъпление на украинската армия до границите на РФ. Това е победата за тях, никой няма да влиза в територията на Русия и те нямат право да използват ЯО според тяхната доктрина. Украйна ще влезе в ЕС и НАТО, а Путин ще го свалят неговите хора. Другарят Си и индиецът Моди му казаха да приключва войната и да не пипа ядреното копче. Сибир им трябвал чист от радиация, все пак там руснаци ще работят, другарят Ко Пай Тук ги чакал с кирка и лопата.

    18:52 22.05.2026

