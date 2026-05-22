"До задънена улица! В обкръжението на Владимир Путин все повече говорят за безизходица във войната с Украйна "

В Кремъл част от високопоставените лица признават, че войната срещу Украйна е стигнала до задънена улица и засега няма безопасен изход от тази ситуация за режима, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
"Украйна и нейните съюзници са все по-уверени, че руската инвазия е на път да приключи, тъй като Киев стабилизира фронтовата линия и спира пролетното настъпление на Москва“, пише медията.
Както се отбелязва в материала, нарастващата ефективност на Украйна в използването на дронове, които нанасят значителни загуби на руските войски, е съпътствана от удари зад фронтовата линия и в дълбочина на територията на Русия. Това засилва вътрешната критика по адрес на руския президент Владимир Путин.
Наред с икономическия спад и ограниченията в интернет това води до задълбочаване на военната умора сред обикновените руснаци.
Нервното настроение се споделя и от много представители на руския елит. Някои високопоставени служители в Кремъл, според източници, запознати със ситуацията, смятат, че войната е стигнала до задънена улица и няма ясен път към решение.
Според данни на Bloomberg, Путин иска да приключи войната до края на тази година, но само при условия, които той счита за победни.
Става дума по-специално за пълен контрол над Донбас, който руските войски не успяха да превземат в продължение на повече от десет години, както и за по-широко споразумение за сигурност с Европа, което на практика би признало териториалните придобивки на Москва.
В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Путин да е поставял каквито и да било такива срокове.
Американската агенция подчертава, че безпилотните летателни апарати, които Украйна използва във все по-голям брой, са се превърнали в решаващ фактор във войната, като помагат да се компенсира недостигът на личен състав, който преследва Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.
В същото време Украйна все още не е успяла да постигне стратегическите си цели – да си върне по-голямата част от завзетите територии или да се доближи до приемливо мирно споразумение в рамките на преговорите под егидата на САЩ, които в момента също са в задънена улица.
Няколко европейски дипломати посочват пред Bloomberg, че смятат настроенията в Русия за мрачни, тъй като на фронта се наблюдава патова ситуация, а ударите на украинските дронове пренасят войната директно до Москва.
Старши научен сътрудник по въпросите на Русия и Евразия в Международния институт за стратегически изследвания в Лондон Найджъл Гулд-Дейвис счита, че за да подкрепи военните си усилия, Кремъл почти сигурно ще бъде принуден да проведе втора частична мобилизация в рамките на следващите 12 месеца.
1 Копейкин от дивана
Коментиран от #9, #93
17:48 22.05.2026
2 Владимир Путин, президент
17:48 22.05.2026
3 Сила
Коментиран от #113
17:50 22.05.2026
4 Многоходовото
Коментиран от #65, #75
17:50 22.05.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
17:50 22.05.2026
6 Копейки
17:51 22.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Евгени от Алфапласт
17:51 22.05.2026
9 Мдааа
До коментар #1 от "Копейкин от дивана":Все повече руснаци искат пълномащабно унищожение на 404. Стига ги е съжалявал Путин
Не СВО , а унижение.
Коментиран от #42, #45, #84, #108
17:52 22.05.2026
10 Невероятни тъпотии
И така успеха се превръща в една голяма смехотворна шега.
Коментиран от #21, #23
17:53 22.05.2026
11 Смях в залата
"Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"
😆
17:54 22.05.2026
12 ДА БЕ ДА
Коментиран от #19
17:54 22.05.2026
13 Миролюб Войнов, аналитик
Оттук на сетне само се влачи в сянката на Китай, докато не я изцеди до дупка и после си вземе своето !!! Щото къде са 40млн руснаци, къде са 1.5млрд китайци ☝️
17:54 22.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цеко Бомбардировача
Скинаа им... гевреко
Хехехехехехе
17:56 22.05.2026
16 ДОТУК ГЛЕДАМЕ ФИЛМА
17:56 22.05.2026
17 Путин няма полезен ход и е обречен.
Коментиран от #82
17:56 22.05.2026
18 така е
при джафкането по мечока
17:57 22.05.2026
19 Пущай..
До коментар #12 от "ДА БЕ ДА":кремля ТВ и глей истериите на Фашагата Соло вьев
Хихихихихи
17:58 22.05.2026
20 Британските учени са категорични!
17:59 22.05.2026
21 И в Русия казват това, не само по света
До коментар #10 от "Невероятни тъпотии":Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."
17:59 22.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #10 от "Невероятни тъпотии":"...Украйна и съюзниците вярват че тя ще победи още от 2022 година..."
Русофилските дежурни глюпости....
Не става въпрос за вяра, вярвания и баба Ванга.
Работим с математически модели и квантова физика !!! Русия сама ще се победи га народа тръгне гол по улиците и започне да моли на Немски език за храна и просия. И това време е много близо. Ферхщен комрад ? ☝️
Коментиран от #80
18:01 22.05.2026
24 Ами
Според същите медии, четери години Русия е в задънена улица.
А къде тогава е колективния запад? Какво стана с колектива?
Какво става със западните икономики? Какво стана с частните им армии?
Все въпроси за които на западните медии не им се пише.
Коментиран от #28, #30, #31, #52, #63
18:01 22.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Долна и гнусна пропаганда
Коментиран от #36
18:02 22.05.2026
27 Атина Палада
18:04 22.05.2026
28 Руснак без крак...
До коментар #24 от "Ами":".. Четири години западните медии не можаха да научат че Русия провежда СВО...."
Четири года Рассията се не научи как се провежда СВО, та сега Украйна я учи как се върши работа. При това я учи на руска територия ☝️
Коментиран от #61
18:07 22.05.2026
29 Няма такивa иgиoти !
"Не е срамно да загубим от Украйна, защото сме един народ и няма как да загубим от себе си"
Почнаха друга песен да пеят.
18:09 22.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Питане
До коментар #24 от "Ами":С парашут ли те спуснаха от Марс???
18:10 22.05.2026
32 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Преди началото на руската агресия през 2022 г. там живеят около 3000 души, а днес е практически изравнено със земята.
През 2022–2023 г. то беше една от основните отправни точки и зони на тежки сблъсъци по време на украинската контраофанзива в посока Токмак и Мелитопол.
През 2024–2026 г. руската армия безуспешно се опитва да си върне загубените позиции и да пробие украинската отбранителна линия в това направление, изпращайки десетки щурмови групи с бронирана техника, мотоциклети и пехота.
Всички те бяха попиляни и унищожени.
СЛАВА НА УКРАЙНА И НЕЙНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ!
Коментиран от #55
18:11 22.05.2026
33 Факти
18:11 22.05.2026
34 дядо дръмпир
След като издържаха месеци на силен натиск, украинските въоръжени сили успяха успешно да запазят темпото на бойното поле по няколко фронтови линии.Според военния доклад от 20 май 2026 г. на Института за изследване на войната (ISW), последните украински контраатаки се смятат за някои от най-значимите териториални придобивки за Киев за почти две години.Стотици квадратни километри възвърнати
Промените обхващат няколко ключови региона.
Украинските сили успяха да си върнат големи части от Купянск в края на миналата година, преди да освободят до 400 квадратни километра в южните райони и да осигурят нови селища в западен Запорожки регион.ези внезапни маневри директно нарушават голямата пролетна офанзива на Русия.
ISW предполага, че Москва сега е в трудна дилема, принудена да избира между защита на настоящите си позиции и разполагане на ключови войски за защита на други уязвими сектори.
Смърт отгоре
Част от обяснението за териториалните придобивки е масивното увеличение на целевите среднобойни удари с дронове и артилерия, което е парализирало логистичните мрежи за руските войски. Неп
18:12 22.05.2026
35 5-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #38
18:12 22.05.2026
36 Братя Maнгacapян, блогър от Москва
До коментар #26 от "Долна и гнусна пропаганда":".. Вярно ли е, че Украйна стана по-малка..."
А вярно ли, че 500 000 ватмана хванаха трамвая за Руския мир, БВП се сви до една евpопейска заплата, а Путин като кyкoлд е дал Матушката на Китай и само гледа как я oнoждaт ? 👴
Коментиран от #47
18:13 22.05.2026
37 У Европа безработицата дебне
Коментиран от #48, #69
18:14 22.05.2026
38 Опелото
До коментар #35 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Скоро всички фашисти в кремля ше спят в един по- добър и тих СВЯТ - при Кобзон.
18:14 22.05.2026
39 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Националният предател Румен Радев и неговата червена партийка АБВ са организаторите на това ПОЗОРНО събитие, в което руската тирания демонстрира пред нас плячката, която е замъкнала от собствената ни държава и го прави с широк господарски жест.
Съвременното международно право ясно разграничава законното притежание от военния трофей. Според Хагските конвенции и последвалите международни договори, културни ценности и архиви, изнесени по време на война или окупация, п о д л е ж а т на р е с т и т у ц и я, т. е. връщане на законния собственик.
18:15 22.05.2026
40 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...
Човешките загуби от тази дигитална и въздушна кампания бързо нарастват. Според данни от украинския софтуер Delta, дронове са ударили над 19 000 руски войници само през първите деветнадесет дни на май.
18:15 22.05.2026
41 Българин
Коментиран от #53
18:15 22.05.2026
42 По кротко
До коментар #9 от "Мдааа":Че виж украинците дошли и за вас
Коментиран от #49
18:16 22.05.2026
43 Мдааа Дааа....
Из европейската преса
18:16 22.05.2026
44 Бялджип
Защо тогава Европа хленчи за преговори и трескаво търсят удобен за Путин преговарящ?
Коментиран от #62
18:16 22.05.2026
45 подлогите се активираха
До коментар #9 от "Мдааа":Значи си на прав път. Истината ги удари в слабото място. Евала, брато. Голям кеф. Продажниците оцет п.к...т
18:16 22.05.2026
46 Тома
18:17 22.05.2026
47 Атина Палада
До коментар #36 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":Европейската заплата от 500 евро ха ха ха
И свободният свят гледа на ЕС като на Сомалия :)))
Коментиран от #50, #56, #64, #89
18:17 22.05.2026
48 А бе кух
До коментар #37 от "У Европа безработицата дебне":Защо си и т@п
18:18 22.05.2026
49 Европа си
До коментар #42 от "По кротко":отгледа Франкенщайн. Хак да и е.
18:18 22.05.2026
50 Верно ли бе
До коментар #47 от "Атина Палада":Пико4?
18:18 22.05.2026
51 Любо
Коментиран от #60
18:18 22.05.2026
52 Самият Путин отдавна каза, че
До коментар #24 от "Ами":това е пълномащабна война и се налага мобилизация на руско население. СВО беше първата година, след като армията беше избита се наложи мобилизация на руските граждани, и обявиха че е война. Дори наскоро Путин я нарече Отечествена война :)))
Коментиран от #81
18:19 22.05.2026
53 Баба Пена от селата
До коментар #41 от "Българин":"...ние българите смятаме руснаците за добитък!..."
Бе те рушняците кокошките ни върнат, дето зорлем ги дигнаха още 1877г, пък за добитъка тях ще впрягаме срещу къшей Български хляб
18:20 22.05.2026
54 САМО СИ ПЪЛНИТЕ
18:20 22.05.2026
55 ПО здрави
До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":от покровск, гуляйполе, часов яр, Крим. Скоро ще има добри новини от константинифка.
18:20 22.05.2026
56 А бре
До коментар #47 от "Атина Палада":Атинчо, що не идеш в "рая на земята",да видиш какво и колко ще ти дадат?
Коментиран от #77
18:21 22.05.2026
57 Всичко е добре...
18:22 22.05.2026
58 Цензура
Хахаха, я пак? Нацистка укpoпия мобилизира всичко, което мърда, ловат нещастниците по улиците като бездомни пцета, нахлуват в магазини, жилища, хвърлиха 5 милиона на фронта, ама имат "недостиг на личен състав"? Тука пропагандаторчетата от Блумбърг без да искат се изпуснаха - признаха си истината - руската армия просто изтрeбва укpoпските нацисти. В началото на войната укрите на бойното поле бяха ТРИ ПЪТИ повече от руснаците !!! Сега защо почти всички техни части са недокомплектовани...а Русия дори не прави мобилизация? КОЙ търпи огромни загуби на жива сила?
18:22 22.05.2026
59 така, така
Русия има нчин на завърши с комичната хунта в Киев, но имат добра душа в Москва. Да се радват, че Путин е законно избрания, че сега ако го сменят, нищо добро не ги чака в 0срайната, а и в съседните бази, играещи го логистични центрове. Ще има да се молят някой за прословутия член 5, ама с молби ще си останат.
18:22 22.05.2026
60 Ол1гофрен,
До коментар #51 от "Любо":Сталин отвори ли границите на бившият СССР по време на ВСВ?
18:22 22.05.2026
61 Ами
До коментар #28 от "Руснак без крак...":Русия много добре знае как се води СВО.
Би ли ми отговорил кратко на четерите въпроса които съм задал?
Коментиран от #76
18:23 22.05.2026
62 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #44 от "Бялджип":"... Европа хленчи за преговори и трескаво търсят удобен за Путин преговарящ?..."
Руската пропаганда цели хамстерите.....
Европа е@е Русията във всички дyпки 🍌
Запомни го комрад ☝️
18:24 22.05.2026
63 СВО не се провежда с
До коментар #24 от "Ами":мобилизирано население, а с военни :)
Путин: " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война." :)
18:24 22.05.2026
64 Ол1гофрен,
До коментар #47 от "Атина Палада":Кой взема в ЕС заплата от 500 €?
Коментиран от #68, #72, #73
18:24 22.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Факт
18:25 22.05.2026
67 Така, така
18:26 22.05.2026
68 Атина Палада
До коментар #64 от "Ол1гофрен,":В България 95% от населението взимате толкова! Само олигарсите ви са с по голям доход.
Коментиран от #74, #78, #100
18:26 22.05.2026
69 Факти
До коментар #37 от "У Европа безработицата дебне":Лихва по 10 годишните облигации в момента:
юани - 1,8%
евро - 3,1%
долари - 4,6%
рубли - 14,8%
Голям риск = ниско търсене = висока лихва.
18:26 22.05.2026
70 Архимандрисандрит Бибиян
18:27 22.05.2026
71 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #79, #87
18:27 22.05.2026
72 Цензура
До коментар #64 от "Ол1гофрен,":А кой в ЕС плаща 10 € за отопление през зимата при минус 20 градуса средна температура? Кой купува бензин на цена под долар и ток под 0.05 € на киловат?
Световната банка и МВФ казват, че Русия е с по-висока покупателна способност от всяка една дрега европейска държава, ама ти си мислиш, че знаеш повече от експертите?
Коментиран от #88
18:27 22.05.2026
73 хихи
До коментар #64 от "Ол1гофрен,":копейките сигурно са доста ниско платени защото акъла им стига за толкова
18:27 22.05.2026
74 Ол1гофрен,
До коментар #68 от "Атина Палада":Един плочкаджия в България взема 500€ за три, четири дни.
18:28 22.05.2026
75 И пак, и пак:
До коментар #4 от "Многоходовото":Според тебе 2 милиона руска армия е дала 2 милиона yбити и още съществува? А ранени няма ли?
И как Русия е "фалирала", когато има по-нисък външен дълг от всяка друга европейска държава?
Ако се приеме световен закон за eвтaназия на ол1гофpeните, на света няма да остане нито един pyсофоб...
Коментиран от #92, #95
18:29 22.05.2026
76 Руснак без крак...
До коментар #61 от "Ами":"..би ли отговорил..."
Аз не, но ПЯТЬ года безспирни унижения, Туапсе и Уст-Луга казват предостатъчно !!! Дори Стиви Уондър вижда отговорите, само русофилите ги не виждат. И не края на войната е страшен, страшното е какво се случи с Русия след това ☝️
Коментиран от #102
18:30 22.05.2026
77 Атина Палада
До коментар #56 от "А бре":Колко да ми дадат....толкова,колкото да мога да си купя имот на някой крайморски бряг ..Ние вече нямаме Черноморие,защото го изкупиха бедните русначета ..За богатите руснаци ,не сме били привлекателна дестинация .
18:30 22.05.2026
78 Факти
До коментар #68 от "Атина Палада":В България никой не взема 500 евро заплата, защото минималната е 620 евро. Официално около 13% от работещите взимат толкова, но реално повечето от тях получават още пари на ръка.
Коментиран от #85
18:30 22.05.2026
79 Тоя, пък.
До коментар #71 от "Московските BAPBAPИ !":Точно в далечният изток са най-високите заплати. Явно не проумяваш, че има едно нещо, което са нерича ПАТРИОТИЗЪМ - нормално, на теб това чувство ти е непознато. Хората в Русия знаят защо се води тая война и кой я започна - и си защитават държавата. За разлика от укрoпите, които панически бягат накъдето им видят очите. Затова 4 милиона укpи избягаха в Русия, а нз някой руснак да е избягал в укpия.
Коментиран от #98
18:32 22.05.2026
80 Това както когато
До коментар #23 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Фюрера си пръсна главата в Бункера в Берлин ли, докато Кантария и Егоров забиваха Знаменито на Победата на Райхстага?
18:32 22.05.2026
81 Ами
До коментар #52 от "Самият Путин отдавна каза, че":Престанете да цитирате западната пропаганда.
В СВО мобилизирани руски части не участват.
Ако въобще участвят по някакъв начин, то това
ще е дълбоко в тила а не на фронтовата линия.
Много западни експерти казват, че Русия
просто си играе с окраина принуждавайки запада
да и помага, и по този начин да изтощава запада.
Коментиран от #106
18:34 22.05.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Нали е дошъл
До коментар #9 от "Мдааа":Путин да "асвабаждава" горките руснаци от бандеровските фашисти? Как така ще използва ЯО, нали "После нас тишина" както се пее в марша на РВСН? Няма хора, заводи, жилища, заличени градове, няма дори тоалетни чинии? Кому е нужна такава победа? Освен ако е измислил безаналогова атомна бомба която избива само неруснаци, тях ги заобикаля.
Коментиран от #90
18:34 22.05.2026
85 Атина Палада
До коментар #78 от "Факти":95% от населението са на минималната..След данъците ....остават ли 500 или по малко? Повтарям,че това се отнася само за българския народ,олигарсите ви ,не ги слагам в тази графа .
Коментиран от #94
18:35 22.05.2026
86 бай Даньо
Коментиран от #107, #111, #115
18:35 22.05.2026
87 Руска Рускова, вдовица
До коментар #71 от "Московските BAPBAPИ !":Много се жесток с рускините но това е истината.
Пращаме мъжете и децата си на фронта, лапваме парите и ги носим на турските здравеняци.
Рушняците НЕ СТАВАТ👃
18:37 22.05.2026
88 Руската пропаганда
До коментар #72 от "Цензура":Има за цел глупаците.
Коментиран от #110
18:37 22.05.2026
89 рашистки колапс
До коментар #47 от "Атина Палада":Европа е люлката на цивилизацията и мечтана дестинация на всеки човек на тоя свят,ама ти рашистки мисиp ще обясняваш някакви платени ненормалщини :)) Всеки руснак би продал дори и семейството си ,ако му предложат да живее в Европа или САЩ :)). Виж обаче в тоя обор русия никой не иска и да чуе да стъпи.Дори и ти продажен каскет :)) На русофилите дори и пари да ви дават няма да стъпите в руския обор :))
Коментиран от #91
18:38 22.05.2026
90 Къде прочете за ЯО
До коментар #84 от "Нали е дошъл":Т.П.Н.Р.
18:38 22.05.2026
91 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #89 от "рашистки колапс":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
18:41 22.05.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Лоши хора, ей
До коментар #1 от "Копейкин от дивана":Не го пришпорвайте човека. Като нападат, що нападат, като не напредват, що не напредват.
Не знаем какво искаме. Оставете го човека на мира, ще натисне някой копче, ще стане беля.
18:41 22.05.2026
94 Бега бе😂
До коментар #85 от "Атина Палада":Бабата ми взема 665 евро пенсия.
18:43 22.05.2026
95 фактите
До коментар #75 от "И пак, и пак:":Ти сериозно ли свърза фалита ,че е вариант само при външен дълг ? Русофилските npодажници ,че сте умcтвено лишени индивиди е ясно,ама ти биеш по всеки параграф.Страшно кyxo същecтво си.
18:43 22.05.2026
96 Никой
18:43 22.05.2026
97 Аз съм веган
18:44 22.05.2026
98 да си знаеш
До коментар #79 от "Тоя, пък.":Такава дума патриотизъм има,но руснаците със сигурност не са патриоти и в това можеш да бъдеш убеден.Русия е една от най-НЕпатриотичните държави! Не случайно се прескачат през глава да избягат от русия който може ! Патриотични са затворниците в Северна Корея защото така им е казано и не знаят друго.Същата работа е и в Русия само,че за новините за войната.Нали тези които кажат истината за войната влизат директно за 15 години в панделата!
18:45 22.05.2026
99 Историята помни
Росия.
Войници: 450 000
Танкове: 5 000
Самолети: 3 800
Финландия.
Войници: 160 000
Танкове: 32
Самолети: 114
‼️Но вместо бърза победа, окупаторите се удавят в кръв. Финландия защитава независимостта си и впоследствие става най-щастливата страна в света.
18:45 22.05.2026
100 Хора с твоята
До коментар #68 от "Атина Палада":професия са високоплатени по целият свят, не се подигравай на работещите нещо друго.
Коментиран от #109
18:45 22.05.2026
101 👇👇👇👇👇
🤣✌️🤣
18:46 22.05.2026
102 Ами
До коментар #76 от "Руснак без крак...":И всичко това го прави окраина?
Колко разузнавателни спътника има окраина?
Колко и какви оръжия и боеприпаси произвежда?
Знаеш ли че според западни експерти, западът троши
по над два трилиона долара на година за да воюва с Русия.
Окраина е просто терен на който западът и Русия воюват.
18:46 22.05.2026
103 Да си го кажем честно
18:47 22.05.2026
104 Знем
и рублата падна до 200 за долЪр
Хи хи хи
/71,53 за 1 долЪр преди 10 секунди/
18:47 22.05.2026
105 Дон Корлеоне
Коментиран от #114
18:47 22.05.2026
106 Дълбоко сте объркан в ситуацията.
До коментар #81 от "Ами":Това не е западна пропаганда, а цитирани думи на Путин в Русия, на форума Делова Русия.
"50 000-60 000 руснаци месечно отиват да се бият като доброволци на фронта в Украйна. Това разкри президентът Владимир Путин на форума "Делова Русия", цитиран от "Ведомости".
18:47 22.05.2026
107 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #86 от "бай Даньо":"...Русия не печели , но няма и да загуби ..."
От 2022г насам Русия методично и Баснословно губи по всички направления. Никога в историята си Русия не е била по-безпомощна и зле ☝️
18:47 22.05.2026
108 хххх
До коментар #9 от "Мдааа":Военно това няма как да се случи,защото Русия няма военната сила да направи каквото и да било.Това което виждаш в Украйна е тавана на руските военни възможности и Русия повече от това не може.Откъм военни възможности Русия и Украйна са на горе долу едно ниво.На самите руснаците им се иска да са като гоелмите военни сили ,ама ясно се вижда,че не са дори в първите места.Затова и всеки ден Русия се моли за преговори и се подмазва на Китай в случай ,че Украйна реши да тръгне към Москва ,да има кой да спасява руснаците
18:48 22.05.2026
109 Смех с копейки
До коментар #100 от "Хора с твоята":Разговаряш с руски бот.
18:48 22.05.2026
110 бай Даньо
До коментар #88 от "Руската пропаганда":Всяка пропаганда има за цел да увлече глyпаците. Виж го наш Ганчо до като е в България се самозомбира от собственто си мрънкане колко е беден и става ляв - все държавата му виновна не му помага , богатите лoши ... , обаче попадне ли в САЩ го грабва пропагандата насочена към обитателите на трейлър парка и го прави републиканец, десен не му трябва държава, намаляй данъците нищо че тия данъци плащат за училищата на децата му...
18:49 22.05.2026
111 Няма значение кой как ще го нарече.
До коментар #86 от "бай Даньо":Но е факт, че Русия най-много пострада. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
18:50 22.05.2026
112 Евровизия е бонусъ
Бойко е предвиждал в Бургас да е Евровизия, при негов кмет. Джирото от там ли започна?
18:50 22.05.2026
113 Какви мисли само
До коментар #3 от "Сила":Сигурно си мислиш, че си написал нещо оригинално. Не е лошо да се консултираш с психистър.
18:51 22.05.2026
114 "В каменната ера":
До коментар #105 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
18:51 22.05.2026
115 За три дни
До коментар #86 от "бай Даньо":може да стане това което каза генерал Ходжин. Ако руснаците използват ЯО, следва потапяне на Черноморския флот с ракети и авиация, унищожаване на всички руски войски в Украйна без ЯО, едновременно настъпление на украинската армия до границите на РФ. Това е победата за тях, никой няма да влиза в територията на Русия и те нямат право да използват ЯО според тяхната доктрина. Украйна ще влезе в ЕС и НАТО, а Путин ще го свалят неговите хора. Другарят Си и индиецът Моди му казаха да приключва войната и да не пипа ядреното копче. Сибир им трябвал чист от радиация, все пак там руснаци ще работят, другарят Ко Пай Тук ги чакал с кирка и лопата.
18:52 22.05.2026