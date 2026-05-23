Евакуация в Севлиево

Евакуират улица „Крайбрежна“ и съседните улици в Севлиево. Обявено е бедствено положение в област Габрово.

Поради обилният дъжд нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица „Крайбрежна“ и съседни улици в северната част на град Севлиево.

На места водата достига 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата.

В Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН, започва евакуация на населението.

Информиран е Областният управител на Област Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение.

„Умоляват се гражданите, които имат възможност, да напуснат незабавно жилищата си или да позвънят за помощ на телефон“, призовават от Община Севлиево.

Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито.