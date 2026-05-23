Евакуация в Севлиево

Евакуират улица „Крайбрежна“ и съседните улици в Севлиево. Обявено е бедствено положение в област Габрово.
Поради обилният дъжд нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица „Крайбрежна“ и съседни улици в северната част на град Севлиево.
На места водата достига 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата.
В Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН, започва евакуация на населението.
Информиран е Областният управител на Област Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение.
„Умоляват се гражданите, които имат възможност, да напуснат незабавно жилищата си или да позвънят за помощ на телефон“, призовават от Община Севлиево.
Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито.
1 Янтра
10:50 23.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:51 23.05.2026
3 Радев
Я сега да видим като имаме ново правителство, дали другаря генерал ще се поинтересува?
Видяхме, че президеншата отменила посещението в Априлци, зер ще си намакри полата.
Никога не съм гласувал за Борисов за ваша информация.
Коментиран от #5, #7, #9, #14
10:52 23.05.2026
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
10:53 23.05.2026
5 хъ хъ хъ
До коментар #3 от "Радев":И колко чувала нареди любимия ти?😉
10:55 23.05.2026
6 Жоро
10:55 23.05.2026
7 Помним
До коментар #3 от "Радев":Чували с пачки реди.
10:56 23.05.2026
8 Муняка ще ви
11:15 23.05.2026
9 Абе
До коментар #3 от "Радев":още по - едно време и у Берковица се изсипаа един автобус депутати от ГЕРБ с чисто нови гумени ботуши и поцинковани кофи за да чистят кал, ама оно беше преди избори, ете оно и я обичам да ме снимат, човещинка е.....
11:26 23.05.2026
10 Какви Новости !
36 Годишната !
Демокрация !
11:30 23.05.2026
11 така така
11:32 23.05.2026
12 n√Варна
Така казваше баба ми от Кестрич, сега кв. Виница на Варна.
11:32 23.05.2026
13 Лъгът
12:07 23.05.2026
14 И колко чувала лично ти нареди
До коментар #3 от "Радев":Май колкото за да стане тв репортажа
13:21 23.05.2026
15 Кога Ще Видиш Ти ?
Ако Нямаше !
Дъжд ?
17:29 23.05.2026