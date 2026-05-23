Новини
България »
Севлиево »
Евакуация в Севлиево

Евакуация в Севлиево

23 Май, 2026 11:45, обновена 23 Май, 2026 10:48 2 450 15

  • севлиево-
  • евакуация-
  • дъжддове-
  • вода

Водата по улиците достигна 1,20 метра

Евакуация в Севлиево - 1
Снимка: Община Севлиево
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Евакуират улица „Крайбрежна“ и съседните улици в Севлиево. Обявено е бедствено положение в област Габрово.

Поради обилният дъжд нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица „Крайбрежна“ и съседни улици в северната част на град Севлиево.

На места водата достига 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата.

В Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН, започва евакуация на населението.

Информиран е Областният управител на Област Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение.

„Умоляват се гражданите, които имат възможност, да напуснат незабавно жилищата си или да позвънят за помощ на телефон“, призовават от Община Севлиево.

Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито.


Севлиево / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янтра

    19 6 Отговор
    ГЕРБ са асфалтирали шахтите.

    10:50 23.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 4 Отговор
    с природата шега не бива-с нея не можеш да се договориш! климатичните промени трябва внимателно да се анализират , и да се подготвим за тях

    10:51 23.05.2026

  • 3 Радев

    8 18 Отговор
    Едно време, когато нашата река започна да прелива Бойко Борисов лично дойде да реди чували.

    Я сега да видим като имаме ново правителство, дали другаря генерал ще се поинтересува?

    Видяхме, че президеншата отменила посещението в Априлци, зер ще си намакри полата.

    Никога не съм гласувал за Борисов за ваша информация.

    Коментиран от #5, #7, #9, #14

    10:52 23.05.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    10:53 23.05.2026

  • 5 хъ хъ хъ

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    И колко чувала нареди любимия ти?😉

    10:55 23.05.2026

  • 6 Жоро

    18 0 Отговор
    Режете още от горите. Природата ще си вземе всичко.

    10:55 23.05.2026

  • 7 Помним

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Чували с пачки реди.

    10:56 23.05.2026

  • 8 Муняка ще ви

    5 5 Отговор
    Спасиии.Нека.Още дъжд за мунчовците.

    11:15 23.05.2026

  • 9 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    още по - едно време и у Берковица се изсипаа един автобус депутати от ГЕРБ с чисто нови гумени ботуши и поцинковани кофи за да чистят кал, ама оно беше преди избори, ете оно и я обичам да ме снимат, човещинка е.....

    11:26 23.05.2026

  • 10 Какви Новости !

    4 3 Отговор
    Завоюва !

    36 Годишната !

    Демокрация !

    11:30 23.05.2026

  • 11 така така

    3 4 Отговор
    Направо да се евакуират за постоянно от този порутен град.

    11:32 23.05.2026

  • 12 n√Варна

    5 2 Отговор
    Вода и жена "тръгнат" ли – спиране нямат!
    Така казваше баба ми от Кестрич, сега кв. Виница на Варна.

    11:32 23.05.2026

  • 13 Лъгът

    6 0 Отговор
    Режат горите, после реват

    12:07 23.05.2026

  • 14 И колко чувала лично ти нареди

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Май колкото за да стане тв репортажа

    13:21 23.05.2026

  • 15 Кога Ще Видиш Ти ?

    1 0 Отговор
    Такава Картина !

    Ако Нямаше !

    Дъжд ?

    17:29 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове