Георги Кандев: ГДБОП залови прокурорския син от Перник

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържаха лице, издирвано от органите на реда и популярно в публичното пространство с прякора "Прокурорския син". Новината за ареста на Васил Михайлов съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев чрез публикация в личния си профил в социалните мрежи.

Според подадената информация, беглецът от закона е арестуван след предварителна оперативна работа. Кандев уточнява, че задържането е факт и слага край на опитите на лицето да се укрие от правосъдието.

В изявлението си Георги Кандев посочва, че действията по установяването на обявения за издирване мъж не са спонтанни. "Преди месец ви казах, че работим по този случай", написа главният секретар в социалната мрежа, добавяйки категоричност за крайния резултат от операцията.