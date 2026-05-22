Георги Кандев: ГДБОП залови прокурорския син от Перник

22 Май, 2026 20:53 3 732 50

Задържането е факт и слага край на опитите на лицето да се укрие от правосъдието

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържаха лице, издирвано от органите на реда и популярно в публичното пространство с прякора "Прокурорския син". Новината за ареста на Васил Михайлов съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев чрез публикация в личния си профил в социалните мрежи.

Според подадената информация, беглецът от закона е арестуван след предварителна оперативна работа. Кандев уточнява, че задържането е факт и слага край на опитите на лицето да се укрие от правосъдието.

В изявлението си Георги Кандев посочва, че действията по установяването на обявения за издирване мъж не са спонтанни. "Преди месец ви казах, че работим по този случай", написа главният секретар в социалната мрежа, добавяйки категоричност за крайния резултат от операцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    88 1 Отговор
    А сега кутек в ареста!

    Коментиран от #10, #32, #43

    20:55 22.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    73 0 Отговор
    Пуснал си е дълга брада.Много глупава маскировка

    Коментиран от #45

    20:56 22.05.2026

  • 3 БоюЦиганина

    67 7 Отговор
    Следва пореден епизод от сериала "Ние ги хващаме, те ги пускат".

    Коментиран от #27

    20:57 22.05.2026

  • 4 Най-накрая!!!

    71 0 Отговор
    Сега вече не го пускайте...

    Коментиран от #36

    20:58 22.05.2026

  • 5 Спукайте

    80 1 Отговор
    Го от бой...по 10 пъти на ден .
    Неговата прокурорска майка

    20:58 22.05.2026

  • 7 Сатана Z

    45 4 Отговор
    Кандев лично ще го спука от кютек.Петък е,до понеделник ще е боксова круша.

    20:59 22.05.2026

  • 8 Ама

    89 3 Отговор
    Докато Дебелите бяха на власт никой не го търсеше тоя!

    21:00 22.05.2026

  • 9 Бялджип

    25 3 Отговор
    Кандев прилича визуално доста на един френски актьор. Често срещан във филми с полицаи, на име Мишел Константин.

    21:03 22.05.2026

  • 10 Гост

    54 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Сега ще му лепнат една тежка присъда от 1 година условно и глоба 500€ и това беше...

    21:03 22.05.2026

  • 11 Браво

    35 6 Отговор
    Във вторник е на свобода срещу гаранция.

    Коментиран от #14, #37

    21:04 22.05.2026

  • 12 Порно

    38 6 Отговор
    Голям успех, за няма и година и хванаха един келеш

    21:04 22.05.2026

  • 13 Тъпото руско говедо

    20 11 Отговор
    Значи е време за помилване от президента Йотова... възможно ли е разбира се че е възможно, вече няколко пъти са помилвали престъпници, което за мен е ненормално.

    21:06 22.05.2026

  • 14 Голям майтап

    27 6 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    Гаранция, че ще излезе под гаранция.

    21:07 22.05.2026

  • 15 Чичовото

    42 6 Отговор
    БРАВО! Една от причините за които бях на площада...неадекватно отношение към проблема на тогавашната бутафорна полиция. Браво Кандев! Браво Радев!

    Коментиран от #31

    21:10 22.05.2026

  • 16 Учуден

    45 2 Отговор
    Преди Кандев да стане главен секретар на МВР дали някой изобщо го е търсил?

    21:15 22.05.2026

  • 17 не разбрахме дали

    24 0 Отговор
    е пуснат вече
    тва си е традиция да ги пускат
    обещават че ще слушат кат евро, имотни измамници, ало измамници и всяква пъстра пасмина

    Коментиран от #25, #47

    21:15 22.05.2026

  • 18 ГОСПОДИН КАНДЕВ

    26 0 Отговор
    КАТО ЧОВЕК БИЛ ЦЯЛ ЖИВОТ ПОЛИЦАЙ ТОВА ЖИВОТНО ПЛАЧИ ЗА 7/62/25 СТРОГА НО СПРАВЕДЛИВА ПРИСЪДА .

    21:19 22.05.2026

  • 19 Ето, бе, ето -

    30 0 Отговор
    Никакъв проблем не е да ловиш бандити, когато управляващите не ги закрилят и не ти пречат!

    21:22 22.05.2026

  • 20 Евалата Кандев

    34 2 Отговор
    Голям си!

    21:22 22.05.2026

  • 21 Супер

    35 2 Отговор
    Сега остава да хванат и черната пантера

    21:23 22.05.2026

  • 22 Пич

    34 2 Отговор
    За толкова кратко време, толкова хубави неща се случват! Усеща се въздуха, усеща се култура в политиката, усеща се новото, усеща се желанието...усеща различното от пожарникарския манталитет! Такова лизане беше, че чак смърдеше!

    21:25 22.05.2026

  • 23 Мимч

    28 0 Отговор
    Вкарвайки го тоя пръч в зандана и там да се крие до изгниване най после....

    21:27 22.05.2026

  • 24 Ненчо

    5 11 Отговор
    Е сега вече ще го оправдаят момчето. Новата власт пази своите.

    21:29 22.05.2026

  • 25 Трай бе

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "не разбрахме дали":

    Нихилист не до кла тен.

    21:33 22.05.2026

  • 26 Наско

    21 2 Отговор
    Ще последва същата съдба ,като на Пепи Еврото!Глоба от хиляда евро и след това - невинен!

    21:38 22.05.2026

  • 27 Комисар Попов

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "БоюЦиганина":

    Свърши сезон от сериала ,,Под прикритие"

    Коментиран от #34

    21:41 22.05.2026

  • 28 Механик

    12 1 Отговор
    Нищо, пак ще избяга. И така до пенсия.
    п.п.
    И къде го задържахте? У тях?! Нали?

    21:42 22.05.2026

  • 29 Студопор

    10 2 Отговор
    Е той нали беше в ареста? Защо го пуснах те, та да го търсите пак, а ония да ви се крие??

    Коментиран от #39

    21:43 22.05.2026

  • 30 5445636

    13 0 Отговор
    Дано да не излезе този път и да го фиксират вътре!

    21:43 22.05.2026

  • 31 Знаещ

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Чичовото":

    Полицията само лови . Полицията не вкарва в затвора . В затвора вкарват прокуратурата и съдът . А келешът е човек на прокуратурата и съдът . Ще припомня на матрялът , че домашният арест се счита за реално излежан затвор . Накрая може да се окаже , че прокурорското синче си е излежало присъдата под домашен арест . Ще припомня на матрялът и , че има кумулиране на присъди . Няма да се учудя , ако наглите рефери кумулират домашният арест на келеша с реалната присъда за която са го задържали да лежи и да го пуснат ...

    Коментиран от #38

    21:46 22.05.2026

  • 32 Пампаец

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    То само с кьотек , ако ставаше , всичките магарета като този келеш щяха да са професори . Въпросът е , с какво е преживявал келешът в нелегалност и кои са били ятаците му . И какви наказания ще получат тези ятаци .

    21:48 22.05.2026

  • 33 Фикри

    15 0 Отговор
    Тоя, убавец, стреля по полица, предполагам, че следващите дни в ареста ще са много вълнуващи за него, а и искрено се надявам да е така

    21:48 22.05.2026

  • 34 Знаещ

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Комисар Попов":

    След като свърши сериалът ,,Под прикритие" , започва сериалът ,,Ние отново ги пущаме". С тази корумпирана съдебна система ще престанеш да съществуваме като държава до края на века . Ако този бе обикновен келеш , до сега кокалите му 100 пъти щяха да са изгнили из затворите.

    21:54 22.05.2026

  • 35 Хо хо

    1 2 Отговор
    Кендимен фанал Форест Гъмп. Какво чудо на пеиродата.

    21:54 22.05.2026

  • 36 Пампаец

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Най-накрая!!!":

    Ти не си човек бе !!! Ако такива като този реферите не ги пускат , ще умрат от глад бе !!!

    21:55 22.05.2026

  • 37 Пампаец

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    И що чак във вторник ще го пускат прокурорското синче под гаранция ? В понеделник съдилищата не бачкат , ли ? Или съдиите още няма да са изтрезнели от неделните запои???

    21:59 22.05.2026

  • 38 Само да кажа

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Знаещ":

    Пак ли умуваш? С влязла в сила присъда, няма как да го измъкнат.

    Коментиран от #46

    22:00 22.05.2026

  • 39 Знае

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Студопор":

    Пускат го съдиите , а не полицаите . Той не е бяга от полицейски арести . От полицейски арести и затвори го пускат съдиите със съдебни решения. Прокурорите и съдиите са виновни този да е на свобода , а не в затвора !

    22:04 22.05.2026

  • 42 Гертруд

    7 0 Отговор
    Пъндиз- Палаз за мъжкото!

    22:14 22.05.2026

  • 43 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Имам приятели офицери от ГДБОП участва ли в задържането на този б.ок.лук потрошили са го с прикладите за всичките му деяния ,разбрали г-н адвокат

    22:17 22.05.2026

  • 44 Сега ще има

    6 1 Отговор
    Баба му е болна, бащата е с простата
    Майка му е на легло, а той е избягал защото е трябвало да си пие хапчетата.Пуснете го бе.

    22:18 22.05.2026

  • 45 Пак си назад с матриАла...!

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че тя тая брада отдавна,ве...!
    Не е пусната сега...!
    Явно пак си спал и писал...

    22:19 22.05.2026

  • 46 Знаещ

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Само да кажа":

    Ти за комулация нещо чувал ли си ? Вземат няколко присъди , примерно 10 присъди за по 2 години и ги обединяват в една ! И вместо да лежи 20 години , лежи само 2 !!! Като му приспаднат от тях арестите и домашният арест , колко ще му останат ? Това у нас , да не е Турция, Испания , или САЩ , че присъдите да се сумират и да ги съдят на по 1000 и повече години затвор ? Съдебната ни система издава индулгенции , а не наказания на пристъпниците! Знаеш ли какво е ИНДУЛГЕНЦИЯ?

    22:19 22.05.2026

  • 47 Помни

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "не разбрахме дали":

    Ми едно време като стана Главен секретар на полицията Боко разбра истината и изрева . Ние полицаите ги фащаме , а те реферите хотилиери ги пущат и ...за да не му се налага да ги лови отново , почна да ги трепи!!! Дори и с РПГ ( реактивни противотанкови гранатомети ) . Надявам се сега и Радев да се поучи от примерът на Боко. Няма нищо лошо да го отстрелят прокурорскато синче и други като него при опит за бягство , или при въоръжена съпротива ! България ще стане едно по добро място за живеене .

    22:31 22.05.2026

  • 48 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    Зажеднал съм за агнешко

    Коментиран от #49

    22:38 22.05.2026

  • 50 Аааааа

    0 0 Отговор
    Оня където останаха без охрана и го е страх ,сигурно затова не го залавяха! Да не си отмъсти!

    22:53 22.05.2026