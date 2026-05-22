"Бойко Борисов: Притеснявам се за живота си без охрана"

"Притеснявам се за живота си от това, че сега нямам охрана". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg
И напомни времето, в което бе главен секретар и наркооперациите, които е водил от МВР, та до ден днешен. "Когато ходих в Австрия ме пазеха кобрите, когато ходих в Германия ме пазеха Г-9, а когато ходих в САЩ ме пази целия резервен екип на държавния секретар на Америка - Кондолиза Райс. Десетки такива операции", разказа Борисов. И се похвали, че е получавал най-високите полицейски награди на Франция, Испания, Италия и Германия.
Въпреки всички тези разкрития, които направи, Борисов сподели още, че не очаква атентати в България.
Според него това, което трябва да притеснява България, са офицерите от ГРУ (бел. ред. - Главното разузнавателно управление или руското военно разузнаване), въпреки че правителствата на Бойко Борисов са ги осветлили.
"Аз не знам как дори, когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, да свали охраната ми и когато ме арестуваха бях охранявано лице, а сега за една нощ решиха, че няма никаква заплаха за живота ми", недоумява Борисов.
И още веднъж сподели, че се притеснява за живота си от факта, че няма охрана, която да го пази.
"Сега ползвам кола на групата - една "Шкода". Нямам частна охрана и където ме остави шофьорът - там влизам. Вчера ме чакаше на "Дондуков", добави Бойко Борисов. И уточни - че не е бил подготвен за новината, че ще му свалят охраната, за да си наеме частна такава.
Борисов обяви още, че би подал ръка на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за обща кандидатура за президентските избори. По думите му обаче, ако правят внушения за Теодора Георгиева - техният човек на ПП и ДБ, да имаме нещо общо с нея, просто не е честно", каза още лидерът на ГЕРБ.
1 не съм Радев
11:22 22.05.2026
2 Тутуууу
Нормалните хора не се страхуват а ти има от какво да се боиш
Коментиран от #157
11:23 22.05.2026
3 Хасковски каунь
вчера се радваше , че се чустваш вече свободен, днес се нас+и+раш от страх
11:23 22.05.2026
9 Бай Ганя тариката
Преди два дена го снимаха как слиза в двора на Народното събрание от служебна кола със син буркан, охраняван от поне 3-ма.
Коментиран от #145
11:27 22.05.2026
22 Надрисути ли се
Каквото си надробил, това ще сърбаш!
Имаш ИПОН? Да те пазят!
И да те дръннат, на никой няма да липсваш!
За Грухан също!
Коментиран от #74
11:30 22.05.2026
24 Борисов е жалък страхливец!
29 Притеснявам се за живота си без охрана
имаш 440 000 миряни
винаги ще намериш от тях да те вардят в зайчарника
пък кат почнеш да си плащаш от чекмеджето
онзи кривогледия дребния до теб ще пази
11:32 22.05.2026
32 Путин
Та нали ти измисли тези калпави закони?
34 Ами ! иии
Малко ли Отмъкна ?
11:33 22.05.2026
11:35 22.05.2026
42 Хахаха
На много хора разби бизнеса, открадна парите, съсипа семействата и живота.
Дойде време да плаща.
11:35 22.05.2026
46 тиква
там в затвора дето ти е мястото
ще си на уважение и изнасяш лекции за чекмеджено дело
11:36 22.05.2026
47 Истината
По закона за НСО лицата, заемали длъжностите председател на Народното събрание или министър-председател се пазят до 4 години след освобождаването им от длъжност
11:37 22.05.2026
51 Борисов - брутално нагъл
11:39 22.05.2026
53 Р Г В
PS ; Гарантирам " професионална " услуга
11:39 22.05.2026
58 Яяя, Борисов бил страхлив като заек
11:41 22.05.2026
59 Аз не се притеснявам
Наеми си охрана имаш възможност
Стига мрънка рева е се сополяви
Вече си минало
11:41 22.05.2026
60 ССС
Бил си неподготвен, мина цяла седмица, от както си без охрана, действай. Докато беше на власт за една седмица успявахте да откраднете милиони, сега една охрана ли не можеш да си организираш, нали си собственик на Ипон.
Иначе всички се надяваме Сре тан да се задейства, ще направи голяма услуга на тази държава. Да не се беше клел да го пази.
11:42 22.05.2026
63 МНОГО НАРОД Е ЗАТРИЛ БОКО
Коментиран от #77
11:43 22.05.2026
64 по добре един охранител в
11:43 22.05.2026
65 Артист от Большой театър
Бойко Борисов очевидно знае много добре как работи системата за охрана и оценка на риска. Точно затова драматичните разкази за „Шкоди“, „оставяне без охрана за една нощ“ и международни спасителни операции не изглеждат като тревога, а като внимателно режисирано внушение.
Държавната охрана не е лична привилегия и не е сценичен реквизит за политически монолози. Тя се дава при нужда и се сваля, когато службите преценят, че такава няма. Всичко останало е опит институционално решение да се превърне в сюжет за самосъжаление и подозрения.
Най-острият въпрос тук не е „кой го пази“, а защо постоянно се търси образ на жертва в ситуация, в която всъщност става дума за нормална административна оценка.
11:43 22.05.2026
70 Баба ти
Имаш си собствена охранителна фирма с дебели вратове и заплати, плащай им да те охраняват. Какво ревеш само, все ние да сме ти длъжни. Оправяй се сам имаш възможности.
11:46 22.05.2026
71 Спомени, спомени, спомени
В този тип фирми тогава влизат бивши спортисти (особено борци), служители от силови структури и хора от охранителния бизнес — това е характерна картина за 90-те години в България.
В публичното пространство често се свързва името Петър Петров, с прякор „Пашата“, с ранните години около охранителните среди и хората около IPON. Той е известен като част от този кръг от бивши борци/охранители, които тогава работят в частната охрана.
Реално става дума за типичния за 90-те „силов“ охранителен бизнес, който по-късно изчезва или се трансформира
IPON-1 е част от една по-широка картина в България през 90-те, когато: държавата се реформира; частни охранителни фирми се появяват масово; много хора от спорта и силовите структури влизат в този бизнес.
11:46 22.05.2026
74 Ако някоя добра душа
До коментар #22 от "Надрисути ли се":ни очисти от ББ и ДП, в България цяла нощ ще има заря и фойерверки като на Нова година
11:49 22.05.2026
75 Банга
Защо го е страх от народа? Нали е милиардер може да си плаща охрана.
11:49 22.05.2026
76 Григор
Ти какво,цял живот ли ще живееш с охрана?Какъв се явяваш? Извънземен ли си?Обикновените хора как живеят?С парите,които до сега са дадени за охраната на твоето скъпоценно тяло,можеше да се построи детска болница. Наглец! Изглежда има за какво да се притесняваш. Мутренските закони са жестоки. Особено когато става дума за много пари.
11:50 22.05.2026
77 Анонимен
До коментар #63 от "МНОГО НАРОД Е ЗАТРИЛ БОКО":Като чета тук всичките са тук и са здрави и прави драскат простотите си това си могат
11:50 22.05.2026
88 Фройд
Ами хайде и ти поживей със страх , както всички пенсионери , дали ще им стигнат парите до края на месеца или ще ги окрадът мингяните.
Скапан банкянски смиганин. Дано те приключат по бързо !
11:56 22.05.2026
100 Дзак
До коментар #12 от "пашата":Мющерии винаги има. Даже знаем кои!
12:07 22.05.2026
104 Иван
Коментиран от #123
12:13 22.05.2026
105 Каквото сам си постелеш
Относно охраната - ще върти, ще суче, ще прави селски номера и няма да се успокои, ще се бори да си върне охраната! Егото му е накърнено - как така на него, големия вожд, ще му махат охраната ! Ч той е най умен и световно известен! Накрая ще скалъпи някакъв анонимен и недоказуем пасквил, че го заплашват анонимно!
До вчера се радваше, че най после е свободен човек!? Да си организира охраната сам, щом толкова го е страх - достатъчно е откраднал, пари има!
12:14 22.05.2026
106 И аз се притеснявам за живота си...
12:16 22.05.2026
107 тундьо2026
за 20 години!Махай се! вън
от България!
12:16 22.05.2026
108 страх
До коментар #10 от "Да, да":Нали е собственик на охр.фирма.Да го пазят.Ако пък много го е страх да се скрива някъде.Но и там ще го открият.Днес планетата е малка.Виновен е за много убийства.Нито едно не е разкрито.Той и затова беше назначен-да разчиства.Затова ще си изпие горчивата чаша до дъно.
12:16 22.05.2026
113 факуса
До коментар #14 от "Глсъ":има си дебила ама и той кат свинята искат нсо щот правят квот си искат,дътржавата си е държава,много повече правомощия имат,че и хора трепят
12:28 22.05.2026
115 Моисей
До коментар #30 от "А нам все равно":Всички Божи заповеди е нарушавал без една :не пожелавай жената на ближния.Там го няма.Нефелен е.Атрофирал.С женския въпрос е скаран.По тази линия е за съжаление.Евнух.
12:28 22.05.2026
123 Анонимен
До коментар #104 от "Иван":От 104 до края на писачите тези явно избраха месията безработни безделници искащи и смятащи че някой и е длъжен как може тук да има такива ниско интелигентни
12:33 22.05.2026
124 Йеронимус БОШ
Палячо !
12:35 22.05.2026
131 Хроматид
Ами Томата Биков , Жоро Харизанчето , Харалан , Сачева , Лъчо Мозъко , Деса Дуловска , Теменужката , Росен психолога.....толкоз много мераклии , които ще закрият амбразурата с гърдите си !!!!!!!! Отбор юнаци и юначки.
12:43 22.05.2026
132 насила дарител
Ако имаш смелост де !
12:46 22.05.2026
133 кумчо ВЪЛЧО
А де , кАжи !
12:48 22.05.2026
139 Боци, бе що
141 баба ЯГа - дядо ЯГ
Това добра или лоша новина е ? И за кого ?
12:57 22.05.2026
145 Атина Паднала
До коментар #9 от "Бай Ганя тариката":Боикосланината е патологичен лъжец.Ако няма някои край него за лъжене пуска телевизора и се надлъгва с БНТ.
12:58 22.05.2026
149 Ами ДА...!
Ся ми рИвеш,че си ...,,пътувал със Шкода"...?!
Мммм...?!?!
13:04 22.05.2026
152 Парадокс БГ
Строителството на зала Арена София започва при премиера Станишев с цена 107 млн.! Дойде кабинета на Бойко Борисов, който замрази строежа през 2009 г., излъга, че строежа ще е 90 млн., намали капацитета, оряза писстите, така че да не се организират лекоатлетически състезания там и направиха лоша акустика. И накрая струваше 108 млн. при Борисов!!! ГЕРБ откроднаха 18 милиона!!!
13:10 22.05.2026
154 Не на факти
Коментиран от #156
13:12 22.05.2026
155 Бокич,нЕма се пУашиш!
Материята ти е до болка позната...
13:14 22.05.2026
156 Няма да е трудно...
До коментар #154 от "Не на факти":Мишената е...бая големичка...
13:16 22.05.2026
157 Има
До коментар #2 от "Тутуууу":Решение за Боко и Шиши.Гарантирана охрана,24 часа,доживот,в Софийския затвор…
160 благодарим ти Бойко
