Бойко Борисов: Притеснявам се за живота си без охрана

22 Май, 2026 11:20 4 093 166

  • бойко борисов-
  • живот-
  • притеснение-
  • охрана

Бойко Борисов: Притеснявам се за живота си без охрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Притеснявам се за живота си от това, че сега нямам охрана". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg

И напомни времето, в което бе главен секретар и наркооперациите, които е водил от МВР, та до ден днешен. "Когато ходих в Австрия ме пазеха кобрите, когато ходих в Германия ме пазеха Г-9, а когато ходих в САЩ ме пази целия резервен екип на държавния секретар на Америка - Кондолиза Райс. Десетки такива операции", разказа Борисов. И се похвали, че е получавал най-високите полицейски награди на Франция, Испания, Италия и Германия.
Въпреки всички тези разкрития, които направи, Борисов сподели още, че не очаква атентати в България.

Според него това, което трябва да притеснява България, са офицерите от ГРУ (бел. ред. - Главното разузнавателно управление или руското военно разузнаване), въпреки че правителствата на Бойко Борисов са ги осветлили.

"Аз не знам как дори, когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, да свали охраната ми и когато ме арестуваха бях охранявано лице, а сега за една нощ решиха, че няма никаква заплаха за живота ми", недоумява Борисов.

И още веднъж сподели, че се притеснява за живота си от факта, че няма охрана, която да го пази.

"Сега ползвам кола на групата - една "Шкода". Нямам частна охрана и където ме остави шофьорът - там влизам. Вчера ме чакаше на "Дондуков", добави Бойко Борисов. И уточни - че не е бил подготвен за новината, че ще му свалят охраната, за да си наеме частна такава.

Борисов обяви още, че би подал ръка на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за обща кандидатура за президентските избори. По думите му обаче, ако правят внушения за Теодора Георгиева - техният човек на ПП и ДБ, да имаме нещо общо с нея, просто не е честно", каза още лидерът на ГЕРБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не съм Радев

    42 4 Отговор
    кой и защо

    11:22 22.05.2026

  • 2 Тутуууу

    194 3 Отговор
    А защо ли?
    Нормалните хора не се страхуват а ти има от какво да се боиш

    Коментиран от #157

    11:23 22.05.2026

  • 3 Хасковски каунь

    200 4 Отговор
    Ава каунь,
    вчера се радваше , че се чустваш вече свободен, днес се нас+и+раш от страх

    11:23 22.05.2026

  • 4 Аааа

    163 5 Отговор
    Денков си ходи без охрана без проблем и не го е страх. Що така?

    11:24 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Г Р У

    135 8 Отговор
    АААА БОЙКО ОТ УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ ТРЯБВА ДА ТЕ Е СТРАХ ТЕ ШЕТАТ БЕЗНАКАЗАНО ПО ЦЯЛА ЕВРОПА

    11:27 22.05.2026

  • 7 БеГемот

    123 2 Отговор
    Да го ожалиш....

    11:27 22.05.2026

  • 8 Софето

    110 3 Отговор
    Определено има за какво

    11:27 22.05.2026

  • 9 Бай Ганя тариката

    149 0 Отговор
    Защо лъже ?!
    Преди два дена го снимаха как слиза в двора на Народното събрание от служебна кола със син буркан, охраняван от поне 3-ма.

    Коментиран от #145

    11:27 22.05.2026

  • 10 Да, да

    138 4 Отговор
    Всички се притесняваме за живота си на територията. Дотам ни докара за последните двадесет години.

    Коментиран от #108

    11:27 22.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    109 3 Отговор
    Горканчо той! Ма аз направо се разплаках!

    11:28 22.05.2026

  • 12 пашата

    128 3 Отговор
    Да не искаш до живот да те охраняват бе герберски мутрак като беше в СИК КОИ ТЕ ОХРАНЯВАХА имаш заплата и пенсия плащай си

    Коментиран от #100

    11:28 22.05.2026

  • 13 Пич

    93 3 Отговор
    Я гле...!!!??? Защо ли ?! И аз не съм ангел небесен, но цял живот се справям без НСО!!!

    11:28 22.05.2026

  • 14 Глсъ

    107 3 Отговор
    Ти ли нямаш частна охрана бе.. малей тоя като чета кви ги ръси направо ми идва да пусна една сълза….

    Коментиран от #113

    11:28 22.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мишо Дудикоф 🥷

    107 4 Отговор
    Като цел живот си краднал и убивал, така е!

    11:28 22.05.2026

  • 17 ДДДДД

    124 4 Отговор
    Бойко нали има охранителна фирма - ИПОН. Да си се охранява сам!

    11:29 22.05.2026

  • 18 истината

    61 2 Отговор
    И има защо....

    11:29 22.05.2026

  • 19 Цвете

    87 3 Отговор
    АКО СИ БИЛ ЛОЯЛЕН ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА ТВОЯТА РАБОТА, НЕЗАВИСИМО КАКЪВ ПОСТ СИ ЗАЕМАЛ ,НЕ БИ БИЛ ТРЕВОЖЕН, НАЛИ? НО, ЯВНО ИМА НЕЩО " ТАЙНО " ,КОЕТО ТИ СИ НАПРАВИЛ В МИНАЛОТО И ЗАТОВА ТЕ Е ШУБЕ. НЕЧИСТОПЛЪТНИТЕ СДЕЛКИ ДО ТОВА ВОДИ.КАКВОТО ТИ Е ПИСАНО ТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ОХРАНА И БЕЗ НЕЯ.🌬🪆🤔🤷‍♀️👺👨‍🎓🤦‍♂️🎭🇧🇬

    11:29 22.05.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    65 2 Отговор
    Абе как става така, че народа не се страхува от мафиотите ми от милиционерите?

    11:29 22.05.2026

  • 21 Има и други места

    90 3 Отговор
    където ще те охраняват и хранят безплатно.

    11:29 22.05.2026

  • 22 Надрисути ли се

    96 1 Отговор
    Кой го интересува за скапаняшкия ти живот!
    Каквото си надробил, това ще сърбаш!
    Имаш ИПОН? Да те пазят!
    И да те дръннат, на никой няма да липсваш!
    За Грухан също!

    Коментиран от #74

    11:30 22.05.2026

  • 23 А га

    67 0 Отговор
    еди кифтета?

    11:30 22.05.2026

  • 24 Борисов е жалък страхливец!

    89 0 Отговор
    Държавната охрана не е „до живот по подразбиране“.

    11:30 22.05.2026

  • 25 Цвете

    43 0 Отговор
    11:31 22.05.2026

  • 26 Хмм

    67 1 Отговор
    пазели са го, защото е бил голяма държавна клечка, а сега е само лидер на партия, да му осигурят охрана от ГЕРБ, не очаквал бил, колко са нагли, сега да му инсценират един атентат като на гешев, цветанов как я кара без охрана, всички тези които ги арестува, гони, никой не го заплашва, видях го в Народния театър, сред множеството народ, после така се случи че вървеше пред мен с дъщеря си и неин приятел, предполагам

    11:31 22.05.2026

  • 27 Деций

    62 1 Отговор
    Мислиш ,че си много ценен ли,и ще ще е някаква страшна загуба?Илюзия Боче ,знаем ,е си страхлив,ти за това оцеля до сега,страхливия удря първи та за това ги няма доста хора които оправи.Мишо ,Ваньо Танов,и Трактора те очакват,трябва им четвърти за белот,картите да раздадени!

    11:32 22.05.2026

  • 28 Еми справедливо е

    66 0 Отговор
    Ти и другите, които вилнеехте по време на целия този "преход", стреляхте се, рекет, тормоз на целия народ, заради вас и вашата астрономическа алчност, да вземете всичко. Всичко, което целият български народ 40 години е работил и създал. Еми има Бог и всеки ще си получи заслуженото. Всичките ви кюлчета, вили, къщи, яхти, коли и т.н... ще останат тука. Голи ще напуснете и вие този свят, както всеки друг. Но вие направо в ада ще паднете. Ясно е...

    11:32 22.05.2026

  • 29 Притеснявам се за живота си без охрана

    57 0 Отговор
    не мрънкай с тъжна тиква
    имаш 440 000 миряни
    винаги ще намериш от тях да те вардят в зайчарника

    пък кат почнеш да си плащаш от чекмеджето
    онзи кривогледия дребния до теб ще пази

    11:32 22.05.2026

  • 30 А нам все равно

    53 0 Отговор
    От скъсан менискус не се умира, ама от високо кръвно може. Бойче, явно си много грешен щом се страхуваш и вдигаш кръвно. Язък за псевдо набожността ти през годините, запалените свещички и посещенията на църкви, щом не си спазвал основните божи заповеди. Ако преброиш колко от 10-те си нарушил може и тук да излезеш голмайстор.

    Коментиран от #115

    11:32 22.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путин

    38 3 Отговор
    ГРУ има в България 120 000 руски агенти, които под прикритието на "фирми", които не извършват никаква дейност те дебнат!
    Та нали ти измисли тези калпави закони?

    11:32 22.05.2026

  • 33 Тутууу

    54 0 Отговор
    А ние не се ли притеснявахмр за нашия докато ти ни крадеше ?

    11:33 22.05.2026

  • 34 Ами ! иии

    45 0 Отговор
    Да Си Назначи !

    Малко ли Отмъкна ?

    11:33 22.05.2026

  • 35 я писарите цъкнете за когато е бил

    36 0 Отговор
    главен секретар и наркооперациите, които е водил

    11:34 22.05.2026

  • 36 Хмм

    50 0 Отговор
    помня една реплика пред камерите - "знаеш какво мога да ти направя" на шефа на АПИ, когато увеличиха някакви такси и шофьорите протестираха, ужасих се, щом си позволява това пред камерите, какво ли става скрито, между тях

    11:34 22.05.2026

  • 37 Борислав

    41 0 Отговор
    Ами той е влязъл в толкова романтични триъгълници, че има съвсем реална опасност за живота му. Но защо трябва да има държавна охрана заради това?

    11:34 22.05.2026

  • 38 Ирония

    50 0 Отговор
    Държавата не е длъжна да пази някого цял живот!!!! Това са милиарди пари от бедния българсщи народ за този крадлив арогантен лъжлив неук мутраген.

    11:34 22.05.2026

  • 39 виктория

    50 0 Отговор
    що бе, нали си честен и нямаш грехове, а те е страх от Началника!!!

    11:34 22.05.2026

  • 40 Верно ли

    40 0 Отговор
    Па наеми си частна охрана! Нали си имаш кюлчета!

    11:34 22.05.2026

  • 41 Сретан Йосич

    44 0 Отговор
    Поздрави от Сербие!

    11:35 22.05.2026

  • 42 Хахаха

    52 0 Отговор
    Á стига рева бе, страхливец! Затова един от прякорите му е "заешко сърце". А може би има за какво да му треперят гащите...
    На много хора разби бизнеса, открадна парите, съсипа семействата и живота.
    Дойде време да плаща.

    11:35 22.05.2026

  • 43 Цвете

    29 0 Отговор
    АКО СИ БИЛ ЛОЯЛЕН ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА ТВОЯТА РАБОТА, НЕЗАВИСИМО КАКЪВ ПОСТ СИ ЗАЕМАЛ ,НЕ БИ БИЛ ТРЕВОЖЕН, НАЛИ? НО, ЯВНО ИМА НЕЩО " ТАЙНО " ,КОЕТО ТИ СИ НАПРАВИЛ В МИНАЛОТО И ЗАТОВА ТЕ Е ШУБЕ. НЕЧИСТОПЛЪТНИТЕ СДЕЛКИ ДО ТОВА ВОДИ.КАКВОТО ТИ Е ПИСАНО ТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ОХРАНА И БЕЗ НЕЯ.🌬🪆🤔🤷‍♀️👺👨‍🎓🤦‍♂️🎭🇧🇬ИМА ОЩЕ ЕДИН, КОЙТО СИ ИЗНАСЯ ПАРИТЕ ( ОТКРАДНАТИ ОТ БЪЛГАРИТЕ) ГОТОВ ЗА ПОЛЕТ КЪМ ДУБАЙ, НАПЪЛНИЛ ГАЩИТЕ. МАФИЯТА СЕ ИЗНИЗВА ТИХОМЪЛКОМ.ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ. ГНУСНИ СТЕ И ЗАТОВА ВИ НЕНАВИЖДАМЕ БЕЗПЛАТНО.🐖🚔✈️😠🌬🎭🇧🇬🤦‍♂️👨‍🎓🤔🪆🫡

    11:35 22.05.2026

  • 44 Дедо Мраз

    41 1 Отговор
    Тая невестулка си мисли, че някой ще я съжалява ли?

    11:35 22.05.2026

  • 45 Тунтун

    48 1 Отговор
    Според мен, страх те е, защото всички убийства по времето, когато беше главсек, са по някакъв начин свързани с теб! Да беше разкрил някое!

    11:36 22.05.2026

  • 46 тиква

    47 0 Отговор
    за да няма никаква заплаха за живота ти
    там в затвора дето ти е мястото
    ще си на уважение и изнасяш лекции за чекмеджено дело

    11:36 22.05.2026

  • 47 Истината

    41 0 Отговор
    Бойко Борисов не е премиер от цееели 5 години, нормално би било още след първага година да му свалят охраната.

    По закона за НСО лицата, заемали длъжностите председател на Народното събрание или министър-председател се пазят до 4 години след освобождаването им от длъжност

    11:37 22.05.2026

  • 48 помним

    44 0 Отговор
    Шкодата не е лоша кола .Доста народ съм виждал да карат Шкода

    11:37 22.05.2026

  • 49 Винетутууу

    31 0 Отговор
    Сега и питоните ще го пазят, в панделата.

    11:38 22.05.2026

  • 50 Хмм

    32 1 Отговор
    нали беше свободен и щастлив, Пеевски се държи по-достойно, пък и извърши добро дело, разтури ДПС, унищожи Доган за една нощ

    11:39 22.05.2026

  • 51 Борисов - брутално нагъл

    40 0 Отговор
    Това вече не изглежда като реална тревога от Борисов, а като политически театър.

    11:39 22.05.2026

  • 52 Осемте джуджака

    32 0 Отговор
    Ами бръкни в чекмеджетата.

    11:39 22.05.2026

  • 53 Р Г В

    26 0 Отговор
    Споко Боко , обърни се с молба към твой бивш колега от 3-ти факултет на школата в Симеоново . Казва се Дим...Куц..... шеф на охранителна фирма Бодиг....Фае....Къмп..... той ще се озове с безплатна услуга нали сте от една порода.
    PS ; Гарантирам " професионална " услуга

    11:39 22.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дед

    31 0 Отговор
    Той наясно ли е, че един съдия по наказателни дела е в пъти по застрашен от него? Доктор в спешното...също! Аз не съм чул политик да е пребит, но от цитираните два случаите са многобройни. Всъщност той е извън истинския живот...свикнал е да му отварят вратите, да му сервилничат, но е време да слезе на земята.

    11:40 22.05.2026

  • 56 Борисов е манипулатор!

    33 0 Отговор
    Драматизация а ла Борисов, внушения за заплахи, сравнения с международни операции и намеци за „опасни сили“.

    11:40 22.05.2026

  • 57 Мнение

    25 0 Отговор
    Шкода е хубав автомобил, е не е мерцецес, но повечето хората карат по-лоши.

    11:41 22.05.2026

  • 58 Яяя, Борисов бил страхлив като заек

    22 0 Отговор
    Държавата не е длъжна да поддържа постоянен ореол на „застрашеност“ около никого. Подобни изказвания само създават шум и недоверие в институциите.

    11:41 22.05.2026

  • 59 Аз не се притеснявам

    22 0 Отговор
    Ти защо се притесняваш има ли защо
    Наеми си охрана имаш възможност
    Стига мрънка рева е се сополяви
    Вече си минало

    11:41 22.05.2026

  • 60 ССС

    20 0 Отговор
    Ами очевидно внушенията ги прави боко - тоя винаги ще си остане гад на та про тив на мър ша!

    Бил си неподготвен, мина цяла седмица, от както си без охрана, действай. Докато беше на власт за една седмица успявахте да откраднете милиони, сега една охрана ли не можеш да си организираш, нали си собственик на Ипон.

    Иначе всички се надяваме Сре тан да се задейства, ще направи голяма услуга на тази държава. Да не се беше клел да го пази.

    11:42 22.05.2026

  • 61 Дачко Яворов

    24 0 Отговор
    Кой ще те гърми тебе бе, никой няма да си цапа ръцете с плъxове. Единственият ти страх трябва да идва от прокуратурата.

    11:42 22.05.2026

  • 62 Хмм

    21 0 Отговор
    какво ѝ има на шкодата, презудентът кара шкода, ама той свикнал на джипове, че и сам да ги кара

    11:43 22.05.2026

  • 63 МНОГО НАРОД Е ЗАТРИЛ БОКО

    23 3 Отговор
    И много грехове има. Страхува се от разплата.

    Коментиран от #77

    11:43 22.05.2026

  • 64 по добре един охранител в

    10 2 Отговор
    шкодата и да обикаля . така няма да е притеснен . но за 30 г охрана от 9 души с 2 коли е скъпо . то имаше тогава някакви косвени заплахи . но политиците говорят с ругатни и се обиждат често . и това се смята за заплаха . цветан щял да убива пеески . а черепа щял да убива найденови . ама те не са убийци .

    11:43 22.05.2026

  • 65 Артист от Большой театър

    19 2 Отговор
    Бойко Борисов се представя едва ли не като "жертва", втушението му, че едва ли не е преследван, звучи не просто преувеличено, а направо като политически спектакъл.

    Бойко Борисов очевидно знае много добре как работи системата за охрана и оценка на риска. Точно затова драматичните разкази за „Шкоди“, „оставяне без охрана за една нощ“ и международни спасителни операции не изглеждат като тревога, а като внимателно режисирано внушение.

    Държавната охрана не е лична привилегия и не е сценичен реквизит за политически монолози. Тя се дава при нужда и се сваля, когато службите преценят, че такава няма. Всичко останало е опит институционално решение да се превърне в сюжет за самосъжаление и подозрения.

    Най-острият въпрос тук не е „кой го пази“, а защо постоянно се търси образ на жертва в ситуация, в която всъщност става дума за нормална административна оценка.

    11:43 22.05.2026

  • 66 Леле, колко

    24 2 Отговор
    е жалък тоя. При милионите, които има, може да наеме 200 души охрана, които да го носят на ръце с метален чадър над главата му

    11:45 22.05.2026

  • 67 Промяна

    3 24 Отговор
    Радев Шарлатани взеха Охраната на БОЙКО БОРИСОВ за да го Убият това са Убийци шарлатани Грубияни Хулигани Борисов загуби Изборите и искат и Убийството му

    11:45 22.05.2026

  • 68 ООрана държава

    16 2 Отговор
    Пазете златния менискус на държавата, то конто и да крал колклто тоя, ще се притеснява. Да си наеме лична охрана от частна фирма

    11:45 22.05.2026

  • 69 ОХ БОБИ ОХ МУТРЬО

    24 2 Отговор
    ОЧАКВАЙ ХАБЕР СВИКВАЙ .КОГАТО ЯДИ ПАСТИЧКИ ТИ БЕШИ ХУБАВО. МАЧЛЕ ДЖИПКА,ФУКНЯ,ЛИГЛЯ И СЯ НА ПАНГАРА.

    11:46 22.05.2026

  • 70 Баба ти

    26 2 Отговор
    Влез в затвора, там ще те охраняват денонощно и безплатно. Или имигрирай, смени си личността, лицето.
    Имаш си собствена охранителна фирма с дебели вратове и заплати, плащай им да те охраняват. Какво ревеш само, все ние да сме ти длъжни. Оправяй се сам имаш възможности.

    11:46 22.05.2026

  • 71 Спомени, спомени, спомени

    10 2 Отговор
    Бойко Борисов в началото на 90-те години наистина е съосновател на охранителната фирма „Ипон-1“ (IPON-1), която се занимава със частна охранителна дейност в периода след промените.

    В този тип фирми тогава влизат бивши спортисти (особено борци), служители от силови структури и хора от охранителния бизнес — това е характерна картина за 90-те години в България.

    В публичното пространство често се свързва името Петър Петров, с прякор „Пашата“, с ранните години около охранителните среди и хората около IPON. Той е известен като част от този кръг от бивши борци/охранители, които тогава работят в частната охрана.

    Реално става дума за типичния за 90-те „силов“ охранителен бизнес, който по-късно изчезва или се трансформира

    IPON-1 е част от една по-широка картина в България през 90-те, когато: държавата се реформира; частни охранителни фирми се появяват масово; много хора от спорта и силовите структури влизат в този бизнес.

    11:46 22.05.2026

  • 72 Факт

    16 2 Отговор
    Играе го жертва

    11:47 22.05.2026

  • 73 Баба Гошка

    19 2 Отговор
    Притеснява се от народната лУбов ли? Всеки ще мой да му заббий два шаммара за еврото, за Ф-ките, за годините на унижения на народа

    11:48 22.05.2026

  • 74 Ако някоя добра душа

    19 2 Отговор

    До коментар #22 от "Надрисути ли се":

    ни очисти от ББ и ДП, в България цяла нощ ще има заря и фойерверки като на Нова година

    11:49 22.05.2026

  • 75 Банга

    23 0 Отговор
    А този страхлив човечец да не е тракийското златно съкровище, че държавана да го охранява?
    Защо го е страх от народа? Нали е милиардер може да си плаща охрана.

    11:49 22.05.2026

  • 76 Григор

    20 2 Отговор
    "Бойко Борисов: Притеснявам се за живота си без охрана"
    Ти какво,цял живот ли ще живееш с охрана?Какъв се явяваш? Извънземен ли си?Обикновените хора как живеят?С парите,които до сега са дадени за охраната на твоето скъпоценно тяло,можеше да се построи детска болница. Наглец! Изглежда има за какво да се притесняваш. Мутренските закони са жестоки. Особено когато става дума за много пари.

    11:50 22.05.2026

  • 77 Анонимен

    1 22 Отговор

    До коментар #63 от "МНОГО НАРОД Е ЗАТРИЛ БОКО":

    Като чета тук всичките са тук и са здрави и прави драскат простотите си това си могат

    11:50 22.05.2026

  • 78 Кочо

    21 1 Отговор
    Какво нахалство и безочие??! Откраднал милиарди и реве, че не може да се охранява, а все бедната българска държава да го пази?! Върни откраднатите милиарди и в затвора ще те охраняват безплатно денонощно.

    11:50 22.05.2026

  • 79 Ирония

    19 0 Отговор
    Охраната не е титла за цял живот, а оценка на риск. Днес без кортеж, утре без драма — институциите просто са спрели да играят ролята на личен шофьор със син буркан.

    11:51 22.05.2026

  • 80 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    Борисов е най ценното същество,което трябва да пазим като зеницата на нашите очи. Нека отново НСО го пази а ние да плащаме до края на неговия драгоценен живот в служба на българския народ. Редно е да направим референдум по този важен въпрос, но той сам каза,че сега му е по добре без охрана когато беше прекратена. Не е ясно какво точно иска този виден за нас лидер на ГЕРБ.

    11:51 22.05.2026

  • 81 Копейкин

    21 1 Отговор
    Ката беше в Чехия,му осигуриха охрана в затвора в Панкрац...

    11:51 22.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Смехоран

    20 2 Отговор
    Страх го е да не му откраднат кюлчетата и пачките от чекмеджето в ношното шкафче.

    11:52 22.05.2026

  • 84 Ами сигурно

    11 0 Отговор
    Има за какво да го е страх за живота му, но все тая дали е служебна или частна охраната все народа ще плаща.

    11:52 22.05.2026

  • 85 нннн

    19 1 Отговор
    Бай Ставри ще му осигури охрана и най- сигурното място.

    11:53 22.05.2026

  • 86 Тото

    14 0 Отговор
    Охраната не е вечен статус, а временна оценка на риск. Когато държавата спре да осигурява кортеж, това не е сюжет за жертва, а просто връщане към нормалното.

    11:53 22.05.2026

  • 87 Иван

    21 2 Отговор
    С какво тази мутра е заслужила дори и секунда охрана !?!

    11:53 22.05.2026

  • 88 Фройд

    14 0 Отговор
    Е тоя ми идва в повече с неговите лиготии.
    Ами хайде и ти поживей със страх , както всички пенсионери , дали ще им стигнат парите до края на месеца или ще ги окрадът мингяните.
    Скапан банкянски смиганин. Дано те приключат по бързо !

    11:56 22.05.2026

  • 89 пешо

    13 1 Отговор
    Като знае какви ги е правил много ясно че ще се притеснява

    11:59 22.05.2026

  • 90 гледах го на живо

    11 0 Отговор
    много големи торбички под очите, то чувАли, не е на хайрлия, щом на 13-то число му свалиха гавазите, льошо многу льошо

    11:59 22.05.2026

  • 91 ЗАЩО

    12 0 Отговор
    Не съберат пари хората за охрана на " бедния" ББ.Трябва да разберете човека не му се дават пари,а най- добре е безплатно да го охраняват.

    12:00 22.05.2026

  • 92 Петрич

    8 0 Отговор
    Чешките коли си влечат, носталгията го е налегнала

    12:01 22.05.2026

  • 93 падението му е огромно

    18 0 Отговор
    от Тойота Секуоя на Шкода, мдааа шъ тръпиш

    12:01 22.05.2026

  • 94 Ако имаш охрана

    10 0 Отговор
    Е по претиснително

    12:02 22.05.2026

  • 95 Артилерист

    12 0 Отговор
    Не може да се отрече, че Борисов е голям манипулатор. Аз съм бил 36 години във войската и съм се нагледал на напористи натегачи, за които няма нищо по-важно да се мазнят на началниците. И сега дори, като го чета да се обяснява жалостиво, че го преследват за "героичната" му борба с престъпниците и наркотрафикантите, ме обхваща притеснение да не му се случи нещо на момента. Ако има за нещо Борисов да се притеснява това е, че е бил част от подземието, а там не прощават на предателите. Ако ГЕРБ споделят притесненията и опасенията на Борисов да му осигурят охрана. Те са в болшинството си партия на богаташите и могат да си го позволят. А и царя може да му помогне, нали Борисов го варди...

    12:03 22.05.2026

  • 96 трябва дмс кампания за

    7 0 Отговор
    помощ от Сретен Йосич в борбата с тиквите.

    12:03 22.05.2026

  • 97 Дориана

    15 0 Отговор
    Борисов е напълно наясно, че не работеше за народа и създаде заедно с Пеевски най- корумпирана мафиотска държава със зависими институции сега се страхува точно от тази мафия , която той създаде. за него има само едно решение и това е да напусне Парламента и политиката.

    12:04 22.05.2026

  • 98 Боже, боже

    19 0 Отговор
    колко ниско падна тая тиква..

    12:05 22.05.2026

  • 99 Хмм

    9 3 Отговор
    всички се притесняват, ето стрелят по улиците, ранили жена която била седнала на пейка, могат да нападнат някого за забележка, ето разносвачът на храна не се ли нуждае от охрана, която да разчиства улиците от такива навлеци като мирчев

    12:05 22.05.2026

  • 100 Дзак

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "пашата":

    Мющерии винаги има. Даже знаем кои!

    12:07 22.05.2026

  • 101 Мнение

    8 1 Отговор
    В последно време премиерите и шефовете на парламента се сменят начесто и това означава огромни разходи за страната ни!!

    12:08 22.05.2026

  • 102 Вальо Стъклото

    10 1 Отговор
    Пак тия шкоди.. да не би фалве да Ви плаща да ги рекламирате а?

    12:09 22.05.2026

  • 103 Възмутен

    17 1 Отговор
    Да си наеме ЧАСТНА ОХРАНА, България няма да го дондурка доживот!!

    12:11 22.05.2026

  • 104 Иван

    18 1 Отговор
    Работата определено е за психиатър . И това болно създание беше оставено да унищожи България

    Коментиран от #123

    12:13 22.05.2026

  • 105 Каквото сам си постелеш

    16 1 Отговор
    Тоя и Влади Горанов не познаваше!?
    Относно охраната - ще върти, ще суче, ще прави селски номера и няма да се успокои, ще се бори да си върне охраната! Егото му е накърнено - как така на него, големия вожд, ще му махат охраната ! Ч той е най умен и световно известен! Накрая ще скалъпи някакъв анонимен и недоказуем пасквил, че го заплашват анонимно!
    До вчера се радваше, че най после е свободен човек!? Да си организира охраната сам, щом толкова го е страх - достатъчно е откраднал, пари има!

    12:14 22.05.2026

  • 106 И аз се притеснявам за живота си...

    10 1 Отговор
    Аз съм обикновена пенсионарка, но винаги съм много притеснена...от лудите трогинетки по тротоара, по тях още по нагли с велосопеди, от отнесените тинейджри дето мразят всеки и всичко...Но никой не ме пази и загриля. А ти Боико с твойте пари и вэзможности хич не си за жалене да знаеш!

    12:16 22.05.2026

  • 107 тундьо2026

    8 1 Отговор
    а ве "тикв0 заряза България
    за 20 години!Махай се! вън
    от България!

    12:16 22.05.2026

  • 108 страх

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да, да":

    Нали е собственик на охр.фирма.Да го пазят.Ако пък много го е страх да се скрива някъде.Но и там ще го открият.Днес планетата е малка.Виновен е за много убийства.Нито едно не е разкрито.Той и затова беше назначен-да разчиства.Затова ще си изпие горчивата чаша до дъно.

    12:16 22.05.2026

  • 109 Наглост банкянска

    8 1 Отговор
    Чакай бе, мутро СИКаджийска и престъпник от подземния свят ,чакй! Че ти нали имаш охранителна фирма?! Малко ли бизнеси и фирми откраднаха твоите престъпници и свирепи бандити, малко ли хора убиха?! Ами, нека да те позят мутрите от фирмата ти "Ипон" бе, мутро банкянска и неграмоетгн селяндур! Защо ние да плащаме милиони за теб бе, наглецо банкянски?! Пък и, цяла България и цял свят видяха онова чекмедже до кухата ти кратуна, пълно с пачки милиони евро и златни кюлчета! Плащай от чекмеджето на мутри като теб да те пазят бе, мерзавецо! И докога ще показваш пред хората омразната си на цял народ мутра бе, банкянски селядурино?!

    12:22 22.05.2026

  • 110 А народа не се притеснява.

    9 1 Отговор
    Добре си така, тулуп. Смел беше да наричаш другите "мисирки" докато си премиер, и с охрана. Сега се радвай на народната любов, която сам пося толкова години!

    12:23 22.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Не хляба мекото

    6 1 Отговор
    Защо, бе, чиче? Ти си добродушен, с никого не си се карал, а като главен секретар нищо не си свършил! Само се снимаше и се фукаше! От кого се страхуваш? Или без НСО не си вече "голямата клечка", а обикновен депутат? И сега се плашиш от шишкото?

    12:27 22.05.2026

  • 113 факуса

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Глсъ":

    има си дебила ама и той кат свинята искат нсо щот правят квот си искат,дътржавата си е държава,много повече правомощия имат,че и хора трепят

    12:28 22.05.2026

  • 114 Съвет

    5 1 Отговор
    Боко, виж какво, брато! Наистина, при тази всенародна омраза към жалката ти, просташка и селяндурска мутра, наистина трябва да бъдеш "пазен"! Аз обаче те съветвам да вземеш за "охрана" Къдравата Сю! Онзи политически номад, който минава от партия в партия както магистрабните жрици минават от един турдски тир в друг! Той беше зам. на Иван Костов и един от създателите на ДСБ, после се завря под полата на "Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Меглена, но тя го разкара и Къдравата Сю припълзя до дворо в банкя и се настани на СИКаджийската трапеза! Та, Бок, Само Къдравата с нейната "мъжественост" може да те опаз от народната "любов" и от Йоцо Амстердамеца!

    12:28 22.05.2026

  • 115 Моисей

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "А нам все равно":

    Всички Божи заповеди е нарушавал без една :не пожелавай жената на ближния.Там го няма.Нефелен е.Атрофирал.С женския въпрос е скаран.По тази линия е за съжаление.Евнух.

    12:28 22.05.2026

  • 116 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Тоя па. Никой не се интересува от тебе. Крий се в зайчарника

    12:28 22.05.2026

  • 117 Начо

    9 2 Отговор
    На каквото си послал на такова ще легнеш казъл народа

    12:29 22.05.2026

  • 118 Мата Хари

    6 1 Отговор
    Ей, смешник

    12:29 22.05.2026

  • 119 Точно така Буци

    6 1 Отговор
    Време е да се прегърнете отново с Кокорий на "другия бряг".

    12:31 22.05.2026

  • 120 Анонимен

    5 0 Отговор
    Господ забавя но не забравя за злините които нанасе на хората

    12:31 22.05.2026

  • 121 Ненужен

    5 0 Отговор
    Си Бойкооооо

    12:32 22.05.2026

  • 122 Анонимен

    2 0 Отговор
    Радост за хората

    12:32 22.05.2026

  • 123 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Иван":

    От 104 до края на писачите тези явно избраха месията безработни безделници искащи и смятащи че някой и е длъжен как може тук да има такива ниско интелигентни

    12:33 22.05.2026

  • 124 Йеронимус БОШ

    5 1 Отговор
    Човек , който е шеф на охранителна фирма , НЯМАЛ ВРЕМЕ ДА СИ НАМЕРИ КОЙ ДА ГО ПАЗИ ли ???
    Палячо !

    12:35 22.05.2026

  • 125 койдазнай

    7 2 Отговор
    И аз се притеснявам за живота на Бойко, ама се опитвам да превъзмогна притесненията!

    12:35 22.05.2026

  • 126 ПЪГУОШ

    4 1 Отговор
    Лицемер и СТРАХЛИВЕЦ !

    12:35 22.05.2026

  • 127 Перо

    5 2 Отговор
    Каквото си е надробил тиквста, това да си сърба! Да му мисли населението от какви среди избира управници!

    12:37 22.05.2026

  • 128 э абаротное

    5 1 Отговор
    Защо се притеснява за живото си ? Нали нищо нередно , нечестно , незаконно не е правил ? Работил е само на ПОЛЗУ РОДУ !!! Кой може да му има зъб ??? Никой 1

    12:37 22.05.2026

  • 129 Слоностозъбест Абракадабър

    4 1 Отговор
    И какво толкова има ? Светът не свършва / а и не запачва / с един човек , било то и индивида ББ !

    12:39 22.05.2026

  • 130 Дед

    4 1 Отговор
    Със сигурност ако има някакви притеснения, то вероятно са от живота му преди политиката. Кво е правил, на кого и колко...само той си знае. Тук държавата няма място. Той вече е обикновен гражданин, а това че е свикнал да му се целува ръка, като на боса на босовете е негов проблем, не на данъкоплатеца и държавата.

    12:42 22.05.2026

  • 131 Хроматид

    4 1 Отговор
    Нямало кой да го пази ли ? Ами неговите хора , дето викаха Бойко...Бойко...Бойко ?
    Ами Томата Биков , Жоро Харизанчето , Харалан , Сачева , Лъчо Мозъко , Деса Дуловска , Теменужката , Росен психолога.....толкоз много мераклии , които ще закрият амбразурата с гърдите си !!!!!!!! Отбор юнаци и юначки.

    12:43 22.05.2026

  • 132 насила дарител

    1 1 Отговор
    Не бой се , Бойко ! Прояви малко смелост и слез при хората / които нарече Тулупи и им го набиваше с 200 /. Тръгни сам по улиците. Чуй какво ще ти каже , пита и мисли обикновения човек .
    Ако имаш смелост де !

    12:46 22.05.2026

  • 133 кумчо ВЪЛЧО

    3 0 Отговор
    Бойко , коя е Мата Хари ? Где е мис Бикини ? Гащите на Цветелина що са още в гардероба ти ?
    А де , кАжи !

    12:48 22.05.2026

  • 134 баба ЯГА

    3 0 Отговор
    Жалък човечец. Цяла България се мъчи , бори и страда , а той за себе си пак само мисли !

    12:50 22.05.2026

  • 135 електорат

    2 0 Отговор
    Глупости говори.Никаква заплаха няма. Изтекла е давност достатъчна за отпадане на всякакво съмнение. Внушава си. Той е забравен отдавна. Ако го осъдят и влезе в затвора там ще има висока степен н а сигурност.Народа не може да му плаща охрана докато е жив. Той е възрастен човек и има нужда от грижи за възрастен но това не е ангажимент н а държавата.

    12:50 22.05.2026

  • 136 УнгуТилски ТронгоТап

    3 0 Отговор
    Само на мен ли Бойко ми прилича на един истински бай Ганьо ? На един уникален хитрец , нагаждач , простак и хамелеон ?

    12:52 22.05.2026

  • 137 бангаранга

    6 0 Отговор
    Отдавна трябваше да е в затвора. Но тука е така.

    12:53 22.05.2026

  • 138 Сретан Йосич

    6 0 Отговор
    Мутро банкянска, има защо да се притесняваш. Каквото си надробил, ще си го сърбаш!

    12:53 22.05.2026

  • 139 Боци, бе що

    5 0 Отговор
    си облечен в черно бе, да се не задава Срети ден, мдаааа трепери, пада ти се

    12:53 22.05.2026

  • 140 Пища ХУФнагел

    1 0 Отговор
    Има свободно време в повече. Да ходи в следващия сезон на ЕРГЕНА. И без това е ерген. Стои сам в къщата в Банкя. Може една женица да му се отрази добре. А не да се крие по барселонски къщи от Мата Хари !

    12:54 22.05.2026

  • 141 баба ЯГа - дядо ЯГ

    2 0 Отговор
    И какво се оказа , че Бойко го БАНГРАНГНАХА ли ?
    Това добра или лоша новина е ? И за кого ?

    12:57 22.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 5678

    2 0 Отговор
    Който сее смърт го очаква Адска смърт

    12:58 22.05.2026

  • 144 хмммм

    3 0 Отговор
    Toя тулуп набързо обърна плочката! Първо разправяше че било добре, че нямал охрана. Мъжка магистралка е!

    12:58 22.05.2026

  • 145 Атина Паднала

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Ганя тариката":

    Боикосланината е патологичен лъжец.Ако няма някои край него за лъжене пуска телевизора и се надлъгва с БНТ.

    12:58 22.05.2026

  • 146 Само да добавя

    2 0 Отговор
    Страхльопъзльо! И ние се притсняваме при тези цени на храните, защото ни "набута" в еврозоната.

    13:00 22.05.2026

  • 147 кЕДВСЕ

    1 0 Отговор
    Мръсен ГЕРБ лъжлив и крадлив циганин и интригант, притеснен ли си бре??? Ами като яздеше българите и ги ограбваше с другата свиня, тогава не се ли притесняваше??? Боклук със боклука ти мръсен, ако те приберат в пандиза, ще ти намалеят притесненията. Само трябва да те приберат на топло. Мръсен циганин сега и да те храним и да те пазим че ни ограби ли искаш??? Цялата ви банда трябва да чука камъни и да носи райе. Пенсии по 340 евро не те ли притесняват дето осигури на 1/2 милиона българи, да ровят по кофите, за това притеснен ли си? Слава Богу колкото повече хленчиш и се притесняваш толкова ни става по добре. Мата Хари знаеш ли я дето ти напълни чекмеджето с евро и злато?

    13:04 22.05.2026

  • 148 Като

    1 0 Отговор
    Се притесняваш за живота ползувай си твоите Ипони и чакалите д които ни плашеше в една снежна нощ.На никой не пука за твоя бандитско живот .Какво пак ревеш като женичка страхливецо?Ами остани си в Зайчарника и недей се показва повече или влизай при бай Ставри,където ти е мястото.На никой не ми дреме за тебе.

    13:04 22.05.2026

  • 149 Ами ДА...!

    2 1 Отговор
    Кога Президентът Радев пътуваше със собствената си Шкода",защото се подиграхте с него,нИ рИва...!
    Ся ми рИвеш,че си ...,,пътувал със Шкода"...?!
    Мммм...?!?!

    13:04 22.05.2026

  • 150 Геро

    0 0 Отговор
    Ние също Баба Ефенди! Всичко с времето си, агент Буда!

    13:07 22.05.2026

  • 151 Гост

    2 0 Отговор
    А как се притесняваш бе???? Какво си направил? Нали имаш само една къща и там ще си "пукнеш"???? Нищо не си откраднал, сто пъти си се клел!!!! От какво се притесняваш??? Построил си за народа магистрали, зали, какво ли още не....? От какво се притесняваш. Ти си като Робин Худ!!!!

    13:09 22.05.2026

  • 152 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    До каквото се докосне Борисов, го опропастява.
    Строителството на зала Арена София започва при премиера Станишев с цена 107 млн.! Дойде кабинета на Бойко Борисов, който замрази строежа през 2009 г., излъга, че строежа ще е 90 млн., намали капацитета, оряза писстите, така че да не се организират лекоатлетически състезания там и направиха лоша акустика. И накрая струваше 108 млн. при Борисов!!! ГЕРБ откроднаха 18 милиона!!!

    13:10 22.05.2026

  • 153 На снимката-да го ожали човек!

    1 0 Отговор
    Бая притеснен вид има...🙄😮‍💨😨😓!

    13:10 22.05.2026

  • 154 Не на факти

    1 0 Отговор
    Ох как се радвам, че се притесняваш мутро. Пожелавам ти да те оцелеят с един ку......м в главата.

    Коментиран от #156

    13:12 22.05.2026

  • 155 Бокич,нЕма се пУашиш!

    3 0 Отговор
    Ти поне си бил пръв охранител на първият Държавен и Партиен Ръководител на Държавата-Другарят Тодор Живков...!
    Материята ти е до болка позната...

    13:14 22.05.2026

  • 156 Няма да е трудно...

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "Не на факти":

    Мишената е...бая големичка...

    13:16 22.05.2026

  • 157 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тутуууу":

    Решение за Боко и Шиши.Гарантирана охрана,24 часа,доживот,в Софийския затвор…

    13:19 22.05.2026

  • 158 НЕ СЕ СТРАХУВАЙ

    3 0 Отговор
    Нали имаш пищак бе Бойко. ГлоЦк 19

    13:19 22.05.2026

  • 159 Мъка

    1 0 Отговор
    Направо кръв капе от сърцето ми, такава мъка изпитвам! Как може този толкова "честен", "хрисим", "образован", "почтен" , "скромен" и "добър" човечец от Банкя да се страхува за живота си? КОЙ смее да заплашва "най-великия", "най-гениалния", "най-кадърен" и "безгрешен" бивш премиер на България, който никога не е крал стотици милиони и милиарди, никога не е лъгал, че ще построи "Хемус" и Детската болница, който никога не правил за посмешище по света великата ни някога държава с потресаващата си простотия и прростащина? Ама, ха! Няма да обиждате Боко, той е много чувствителен и много "страда" когато го обвиняват в грабежи и престъпления! Като нищо ще го тресне някой инсулт и ще се спомине! Ами тогава?! Какво ще парвим без Боко кухата тиква от Банкя ,бе българи?! Нито дума повече против този добър човечец, дето за 20 годиин едвам научи три дума на английски и страшно го заболя кратуната, като почна да учи четвърта! Милост за Боко Банкяски, "честният"! Не може да го загубим, той е нашата "национална гордост"!

    13:22 22.05.2026

  • 160 благодарим ти Бойко

    2 0 Отговор
    Стига бе , Той ни вкара в еврозоната и сме му толкова благодарни, и еврото ни даде, народа го обича, стана по богат. Никой не го заплашва. Той си е притеснителен и психически вече е поуморен.

    13:32 22.05.2026

  • 161 Светльо

    1 0 Отговор
    Защо бе човек, нали народа те обича. Е, ако те е страх, скрий се и не говори толкова много и често

    13:32 22.05.2026

  • 162 според заслугите

    3 0 Отговор
    както те напълнят с олово няма се притесняваш за нищо

    13:35 22.05.2026

  • 163 Мдаааа

    2 0 Отговор
    Ами ти как взе колата на Президента на България. А и защо ние да даваме пари за охрана на мафиоти. Ако се страхуваш явно има за какво. Но в затвора ще те охраняват добре.

    13:39 22.05.2026

  • 164 ами то всеки се притеснява

    0 0 Отговор
    благодарение на него най-вече,ама на никой не му е назначена охрана ,платена от джоба на данъкоплатеца.

    13:42 22.05.2026

  • 165 Сретан

    1 0 Отговор
    И с основание, Бойко, и с основание се притесняваш !

    13:42 22.05.2026

  • 166 Д-р Менгеме

    1 0 Отговор
    Всеки се бои КОГАТО ИМА ЗАЩО

    13:43 22.05.2026

