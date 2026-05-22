"Бойко Борисов: Притеснявам се за живота си без охрана"

"Притеснявам се за живота си от това, че сега нямам охрана". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg

И напомни времето, в което бе главен секретар и наркооперациите, които е водил от МВР, та до ден днешен. "Когато ходих в Австрия ме пазеха кобрите, когато ходих в Германия ме пазеха Г-9, а когато ходих в САЩ ме пази целия резервен екип на държавния секретар на Америка - Кондолиза Райс. Десетки такива операции", разказа Борисов. И се похвали, че е получавал най-високите полицейски награди на Франция, Испания, Италия и Германия.

Въпреки всички тези разкрития, които направи, Борисов сподели още, че не очаква атентати в България.

Според него това, което трябва да притеснява България, са офицерите от ГРУ (бел. ред. - Главното разузнавателно управление или руското военно разузнаване), въпреки че правителствата на Бойко Борисов са ги осветлили.

"Аз не знам как дори, когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, да свали охраната ми и когато ме арестуваха бях охранявано лице, а сега за една нощ решиха, че няма никаква заплаха за живота ми", недоумява Борисов.

И още веднъж сподели, че се притеснява за живота си от факта, че няма охрана, която да го пази.

"Сега ползвам кола на групата - една "Шкода". Нямам частна охрана и където ме остави шофьорът - там влизам. Вчера ме чакаше на "Дондуков", добави Бойко Борисов. И уточни - че не е бил подготвен за новината, че ще му свалят охраната, за да си наеме частна такава.

Борисов обяви още, че би подал ръка на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за обща кандидатура за президентските избори. По думите му обаче, ако правят внушения за Теодора Георгиева - техният човек на ПП и ДБ, да имаме нещо общо с нея, просто не е честно", каза още лидерът на ГЕРБ.