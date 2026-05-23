Рубио пристигна на посещение в Индия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна на официално посещение в Индия, съобщава Асошиейтед прес.

„Рубио пристигна в Индия в събота преди срещите си следващата седмица с колегите си от Индия, Австралия и Япония“, пише агенцията.

Посещението на държавния секретар в Индия ще продължи четири дни. Рубио ще посети няколко града и ще се срещне с премиера Нарендра Моди в Ню Делхи в събота.

В неделя държавният секретар на САЩ ще се срещне с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар. Във вторник Рубио ще участва в министерска среща на Четиристранния диалог за сигурност (Quad).