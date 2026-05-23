Река Осъм се покачи до 384 см в Троян

23 Май, 2026 11:34, обновена 23 Май, 2026 10:39 1 705 6

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
БТА

Нивото на река Осъм в Троян е достигнало 384 см към 6:00 ч. сутринта, съобщи за БТА Мартин Мачев, директор на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – филиал Плевен. След това е започнало е да спада и два часа по-късно вече е 353 см.

По думите на Мачев в село Черни Осъм реката е с много високо ниво и е на критичния максимум.

В Ловеч река Осъм към 8:00 ч. сутринта е достигнала 229 см и продължава да се покачва. На левия бряг на едно място водата е излязла от преливника, видя репортер на БТА.

В Тетевен река Бели Вит е 298 см, като нивото ѝ също продължава да се покачва. За сравнение – вчера сутринта са измерени 103 см, посочи Мачев. Река Бели Вит е достигнала 148 см, повишението продължава.

Директорът на НИМХ – филиал Плевен добави, че през последното денонощие най-голямо количество дъжд е паднало в Априлци – 86 литра/кв. метър. Кметът на Априлци ин. Тихомир Кукенски обяви и бедствено положение на територията на общината. В Угърчин са измерени 72 л/кв. м, в Черни Осъм - 71 л/кв. м, в Чифлик – 63 л/кв. м, в Шипково – 59 л/кв. м, в Лесидрен – 43 л/кв. м, в Рибарица – 42 л/кв. м, в Ябланица – 26 л/кв. м.

Измереното количество дъжд за 24 часа в областния център Ловеч е 22 л/кв. метър.

Валежите продължават и през деня, те са основно в Предбалкана, добави Мартин Мачев.

За Ловешка област е издаден жълт предупредителен код за значителни валежи.

Над 20 сигнала са получени тази нощ за наводнени дворове, мазета и помещения, основно в троянските села Орешак и Черни Осъм и имоти в началото на Троян, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. Постъпили са няколко сигнала и от Априлци, където кметът инж. Тихомир Кукенски съобщи за няколко излезли от коритата си реки. Там от дома си е евакуирана и възрастна жена. Към момента няма сигнали за други хора, които да са в опасност или да се нуждаят от евакуация, посочиха от полицията.

Правят се опити с тежка техника да бъдат изместени две дървета, препречили коритото на реката в с. Орешак.

Има отделни сигнали в Тетевен, но към момента положението е под контрол. Подобно е положението и в Ловеч.

"Компетентните служби работят активно по отстраняване на проблемите и постепенно разчистване на засегнатите участъци и възстановяване на проходимостта на пътищата. Искаме да успокоим всички жители, че ситуацията се следи непрекъснато и се предприемат необходимите действия за нормализиране на обстановката във възможно най-кратки срокове", каза за БТА кметът на с. Черни Осъм Марин Сираков.

Кметът на Троян Донка Михайлова обяви, че свиква кризисен щаб.

В Априлци е обявено бедствено положение, съобщи за БТА кметът на общината инж. Тихомир Кукенски. По думите му валежите се усилват отново, усилията са насочени към спасявяване от срутване на няколко моста на река Видима и река Острешка, каза още той.

Малко по-рано кметът Кукенски съобщи за БТА, че се отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание. Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си вследствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на града се налага отмяна на програмата, допълни кметът.

В община Троян е свикан кризисен щаб, който се събира на заседание, съобщи за БТА заместник-кметът на общината инж. Николай Райковски.

В следствие на падналите обилни валежи в Априлци има наводнени къщи, жена е евакуирана и настанена в социално жилище, съобщи той за БТА по-рано.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    3 4 Отговор
    На такава скорост водата ще е само от някоя язовир

    10:43 23.05.2026

  • 2 хмммм

    4 3 Отговор
    Кметицата няали щеше да прави Троян голяма работа?

    11:18 23.05.2026

  • 3 Нямаше Вода !

    3 0 Отговор
    Те Ви Воада !

    Кво Ша Праите ?

    Сега ?

    11:34 23.05.2026

  • 4 така е

    1 6 Отговор
    Ако беше Борисов още от ранни зори да е там сред бедстващите хора заедно с правителството си. А вие му се подигравахте.

    Коментиран от #5

    11:38 23.05.2026

  • 5 Лопата Орешник

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    Млъкни по добре!

    Коментиран от #6

    11:51 23.05.2026

  • 6 защо да мълча

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Боли те от истината ли?

    14:14 23.05.2026

