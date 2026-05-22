Нови полицейски автомобили от Mercedes

Mercedes-Benz прави силно включване на изложението за полицейско оборудване (GPEC) в Лайпциг, като заема обширна изложбена площ от 290 квадратни метра в зала 2, за да представи за първи път своя автопарк от ново поколение специализирани спешни автомобили за правоохранителните органи и митниците. Като водещо европейско изложение за вътрешните сили за сигурност, това събитие служи като идеална платформа за компанията от Щутгарт да покаже най-новото си оперативно оборудване. Отдалечавайки се от традиционните платформи с двигатели с вътрешно горене, луксозният производител поставя силен акцент върху електрифицирания тактически поврат, оглавен от публичния дебют на изцяло електрическите варианти GLB и GLC за правоприлагащите органи, проектирани да внесат ниски емисии и ефективност в спешните реакции на предната линия.

Специализираният аварийно-спасителен автомобил GLB с електрическо задвижване, от инженерните експерти на CARS Technik & Logistik GmbH, служи като динамичен модел за развитие за бъдещи договори за автопаркове в публичния сектор. За да отговори на уникалните изисквания на активната служба, компактният електрически SUV е оборудван с обширна, интегрирана аеродинамична сигнална система на покрива, и технологии на цифровата радио мрежа BOS, LED мигачи с висока видимост отпред и отзад. Вътре в кабината, издръжливи защитни тапицерии покриват предните и задните седалки, за да издържат на износването от ежедневните патрулни смени, допълнени от новопроектирана структурна преградна решетка, закрепена зад задните седалки, за да гарантира максимална защита при сблъсък за пътниците.

Неговият събрат, новият изцяло електрически GLC, имитира този пакет от издръжлива хардуерна екипировка с идентични фабрично подготвени радио връзки и матрици за аварийно осветление.

Отивайки отвъд стандартните патрулни операции със сини светлини, Mercedes-Benz внедрява високотехнологично решение за мобилен офис, проектирано в пряко сътрудничество с Главната митническа дирекция. Заемайки почетно място в зоната за външно изложение, новият модел E-Class All-Terrain съчетава легендарния комфорт при дълги пътувания на марката и адаптивната динамика на задвижването на четирите колела с масивно разположение на багажното пространство отзад, пригодено за логистиката на граничния контрол. Този автомобил с дълъг покрив предлага просторни специални отделения за съхранение, в които бързо могат да се поставят сложна диагностична техника, официални товарителници и чувствителна документация, което го прави подходящ за международните митнически служби, проверяващи теглото на превозните средства и документите по основните транзитни коридори.

Истинската атракция на изложението за митнически операции обаче е силно модифициран ван Mercedes-Benz Vito, проектиран съвместно с BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH, за да функционира като мобилна полева лаборатория за бързо разгръщане. Предаден символично на ръководството на митниците в деня на откриването на конференцията в Лайпциг, автомобилът използва иновативна, модулна архитектура с издърпващи се секции, включваща пет отделни модула за оборудване, които се сменят бързо. Операторите могат бързо да сменят конфигурациите в зависимост от профила на мисията. Напълно запечатан, устойчив на миризми модул „Контрол на горивото“, снабден с устойчиви на течности съдове за събиране, за откриване на незаконна употреба на гориво. Специализиран комплект „GDA-F/Video“, съдържащ усъвършенствани масиви от газови детектори и ендоскопски камери за търсене на опасни контрабандни материали; силно адаптивно работно пространство за „Проверка на документи“.Климатизиран модул за „Транспорт на кучета“ с вградена вентилация на покрива и вътрешни аварийни люкове и напълно интегрирана санитарна станция за „Почистване“, оборудвана с резервоари за чиста и отпадъчна вода, захранващи интегрирана мивка.