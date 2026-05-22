Румен Радев отсече: Няма смисъл от трибунал срещу Путин - Русия не е капитулирала, той не е пленен

"България винаги е била част от общите европейски решения, на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Моето мнение е, че такъв военен трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала, нейният лидер е пленен и подложен на съд. Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват."

Това каза премиерът Румен Радев в отговор на въпрос относно отказа на страната ни да подкрепи специалния трибунал за Путин заедно с Унгария, Словакия и Малта, обобщи бТВ.

"Турция е изпратила меморандум с искане за преговори по "Боташ". Ние ще разгледаме какво имат предвид в този меморандум", допълни премиерът.

Радев обясни и административната реформа, която предстои в администрацията.

"Ще извършим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да било мерки. Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо", допълни премиерът.

По отношение на вчерашната глоба, присъдена на Пепи Еврото и свалянето му от издирване от Интерпол, Радев коментира, че "този въпрос е много сложен и досега нищо не е направено.

"И при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов-Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор", каза още Радев.

Министър-председателят заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Трябва да е ясно всичко за дестинациите, самолетите и разходите покрай тези пътувания, както и как точно те се плащат”, посочи премиерът.