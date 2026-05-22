Румен Радев отсече: Няма смисъл от трибунал срещу Путин - Русия не е капитулирала, той не е пленен

"България винаги е била част от общите европейски решения, на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Моето мнение е, че такъв военен трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала, нейният лидер е пленен и подложен на съд. Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват."
Това каза премиерът Румен Радев в отговор на въпрос относно отказа на страната ни да подкрепи специалния трибунал за Путин заедно с Унгария, Словакия и Малта, обобщи бТВ.
"Турция е изпратила меморандум с искане за преговори по "Боташ". Ние ще разгледаме какво имат предвид в този меморандум", допълни премиерът.
Радев обясни и административната реформа, която предстои в администрацията.
"Ще извършим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да било мерки. Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо", допълни премиерът.
По отношение на вчерашната глоба, присъдена на Пепи Еврото и свалянето му от издирване от Интерпол, Радев коментира, че "този въпрос е много сложен и досега нищо не е направено.
"И при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов-Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор", каза още Радев.
Министър-председателят заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
„Трябва да е ясно всичко за дестинациите, самолетите и разходите покрай тези пътувания, както и как точно те се плащат”, посочи премиерът.
Коментиран от #19, #65
Коментиран от #13, #51, #56, #99
5 Да,
Коментиран от #34, #76
зелен отвън
червен отвътре
11 БОТАШ
12 Малий
13 Без име
До коментар #3 от "Гост":Ще превземе нмп.
14 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Няма никакво значение дали е пленен или не! Лицата отговорни за престъплението трябва да бъдат съдени от цивилизования свят. Трябва да има ясно показване на престъпниците. Така Путин и хората отговорни за престъпленията най-малко няма да могат да посещават правови и цивилизовани държави заради страх от арест.
15 Бангаранга
- Балканските войни
- Първата световна
- Втората световна
- Студената
- А сега генерала
17 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Малий":Куба имат портокали и банани. Радев ще ни направи на Газа.
19 хмммм
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Радев Даренов Боташев
21 Другаря 17%
За глупостта на 17% ще си платят 100% от българите.
Не е въпросът само до смяна на личности, а до ясни правила, ангажименти и мерки при неспазването им.
23 Добри новини
Дискусията се засили след изявление на британския политик Уес Стрийтинг, който е наричан един от възможните бъдещи министър-председатели на страната.
Той заяви, че Брекзит е „катастрофална грешка“ и че връщането към по-тесни отношения с ЕС би помогнало на икономиката, търговията и сигурността на Обединеното кралство.
Стрийтинг заяви още, че сътрудничеството с Европа е важно на фона на руската агресия и политиката на САЩ „Америка на първо място“.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че „вратите на ЕС са отворени“ за Обединеното кралство.
25 Гончар Романенко
В Нюрнберг!
28 1488
крим е руски завинаги
-генерал румен
19:33 22.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
32 кой мy дpeмe
34 Гробар
До коментар #8 от "Джен Зи":И за какво ти е падане на визите? И ти не знаеш. И Плешо не знае. Ганю заблуденото камилче.
36 радев остави Путин
а почвайте разследвания по шайката на тиквата
как са стопанисвали държавата, за надути общ поръчи
чекмеджета ровете, офшорки и банкови сметки разследвайте
и откраднатото върнете
и търсете вина а корупционни схеми
и в затвора ако се установят далавери
а не да подаряваш цветя на бангаранга и кроиш някакви неуспешни мерки да закърпиш
ошушканата хазна и дигате пак осигурителните прагове
38 Хлъц
До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Къде се покриха Киро Ламата и Ристю Комунето?
41 Абе и ти си не верваш
До коментар #35 от "Горски":😆😆😆😆😆
43 А50
До коментар #36 от "радев остави Путин":Мога да ти кажа, че се вижда искриця на държавност в тунела в който ни вкараха жълтопаветните разбирачи.
51 Пецо
До коментар #3 от "Гост":И като се събудиш чаршафо на земята :Д
19:45 22.05.2026
54 А50
До коментар #50 от "дядо дръмпир-прогнозира":Обаче ВСУ не доминира в 404
56 Пиши да разберем
До коментар #3 от "Гост":На какво си? Сигурно ти е много лошо?
57 Ааааааа
До коментар #44 от "Българският народ е на страната на Русия":Кой ти е дал право да говориш от името на българския народ
19:50 22.05.2026
61 Пруууч
До коментар #35 от "Горски":Прууууч
19:52 22.05.2026
62 Така ще да е
До коментар #43 от "А50":Искриците са точилката по главата, дето си nиkaш по пантофите !
19:54 22.05.2026
65 Ганьо,
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":пак не си разбрал. Двамата са се разбрали предварително, кой какво да говори. И най забавното е, че визите наистина ще паднат, от което нямаме никакъв келепир
19:59 22.05.2026
66 6135
До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":"Лицата отговорни за престъплението трябва да бъдат съдени от цивилизования свят. "
Моля, дайте определение за "цивилизования свят", с което да се съгласят поне 50% от населението на земята!
Коментиран от #73, #75
20:00 22.05.2026
68 Ти си прав
До коментар #21 от "Другаря 17%":Това решение на Радев е единственото правилно от постъпването му в длъжност. Във всичо останало ние 17% процента и целият народ съжаляваме. Евроатлантиците му дадоха властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Радев е неоспоримо антируски и активен евроатлантик. Зтова няма да му е трудно да действа за джендеризма. Няма да има нужда за промяна на ккавото и да е. Анализирайте кои са министрите му. Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му.
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. За
20:00 22.05.2026
69 Само факти
За пръв път пред камера ще се чуе разказа за събитията от 1986 на хора, които лично са участвали в тях и които досега са отказвали да говорят. Ще се чуят свидетелските показания на тези, които са мерили радиацията, на онези, които са опитвали да предупредят за опасността, на учените, които са принудени да изследват ежедневно храната, водата и въздуха за Политбюро.
Филмът за пръв път ще покаже секретните документи с данни за радиацията в България, ще ни срещне с учени от програмата „Радиощит“, които откриват опасните „горещи частици“ от горивото на реактора по улиците на София.
Каква е ролята на Държавна сигурност при укриването на информацията за радиацията? Защо в България има втори радиационен пик? Защо българското население е най-облъчено? Това са въпроси, които вече четири десетилетия чакат своя отговор.
71 Констатация
Кой, бе??? Няма ли желаещи да опитат??? Тъй си и знаех... -))))))
72 Не изтривай
Бунт и долу правителството иначе ще е късно напредък за България няма да има то се вижда келява и не професионална визия.
20:06 22.05.2026
73 Говорим за 30 % цивилизовано,
До коментар #66 от "6135":не за 70% по роста плява, алкохолизирани крепостни, безпросветни чалмари и всякаква пролетариатска проста утайка...
20:07 22.05.2026
75 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #66 от "6135":Трудно ти е да потърсиш информация ли ?
А как предпочиташ да питаме 50%-те процента от населението на земята - само да ги изброим поименно или да ги оформим по националност, мъже, жени, възраст ...
🤣🤣🤣
20:10 22.05.2026
76 Бай Араб
До коментар #8 от "Джен Зи":Т.е.Америка изобщо да спре издаването на визи за българи. Ще може да се пътува до Китай и Русия само.Българите в Сибир,да работят за Кремъл.
20:10 22.05.2026
77 Няма време за губене
До коментар #69 от "Само факти":Какво е станало преди 40 г е иррелевантно. Вжно е че сега благодарение на сервилни безгръбначни правителства София и Страната ни е беззащитна. НАТО ни прави цел на руски ракети. Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те и да дойда ще бъдат без бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети?
79 ПРИПОМНЯНЕ
80 Милен
До коментар #46 от "Факти":Е па какво им е на цените. Ние сме в клуба на богатите и цените са като за богати. Като не ти харесват цените заминавай към някоя ,,комунистическа" държава където цените са като за бедни.
20:18 22.05.2026
81 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #79 от "ПРИПОМНЯНЕ":И все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...
82 АНОНИМЕН
До коментар #81 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Няма какво да "РАЗСЕКРЕТЯВАТЕ" , всичко отдавна е прочистено и "дезинфекцирано" около Георгий Михайлович...
87 справя
До коментар #21 от "Другаря 17%":се задоволително засега, предстои по-добре или не......
91 Кил зона
До коментар #86 от "Гн Радев":Това и аз се опитвам 4г да обясня но малцина разбират: че когато прекалиш с лекарството то става отрова! каквито и проблеми да имало преди 2022 последните няколко години се умножиха многократно и ще трябва още повече време да минат последствията . Тази агрсия се опитва да гаси пожар с бензин и резултатите ги виждаме.
93 Тактиката на Путин против олигарсите
Държавните служители, които имат имоти не отговарящи на техните доходи се обработват по същия начин.
До коментар #92 от "Голям майтап":Еми 80% от българите сме русофилски говеда! :)
20:45 22.05.2026
97 Емил
Това е реалността!
98 Зеленият чорап
Няма значение, че кремълският пациент не е затворен в клетка и изпратен в Хага, важното е символиката и принципната страна на въпроса! А че Московията едва се крепи във войната, и то с помощта на Китай, отдавна е известно на всички! Но "дългата игра" на Кремъл няма да проработи този път! Идва Видов ден, включително със създаването на този "ад хок" трибунал!
До коментар #3 от "Гост":Хахахаха
100 Цък
До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Кой е цивилизования свят? Европа никой не а бръсне за слива. Тръмп започна да налага правото на силата/ не че и преди не беше така/ без да си измисля демократични причини. Русия прие закон за защита на руснаците в чужбина и балтийските страни трябва да внимават ама много. НАТО само ще дъни декларации
