Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Румен Радев отсече: Няма смисъл от трибунал срещу Путин - Русия не е капитулирала, той не е пленен
  Тема: Украйна

Румен Радев отсече: Няма смисъл от трибунал срещу Путин - Русия не е капитулирала, той не е пленен

22 Май, 2026 19:21 1 916 100

  • румен радев-
  • капитулация-
  • русия-
  • путин-
  • плен-
  • международен трибунал

И при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов-Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат

Румен Радев отсече: Няма смисъл от трибунал срещу Путин - Русия не е капитулирала, той не е пленен - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"България винаги е била част от общите европейски решения, на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Моето мнение е, че такъв военен трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала, нейният лидер е пленен и подложен на съд. Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват."

Това каза премиерът Румен Радев в отговор на въпрос относно отказа на страната ни да подкрепи специалния трибунал за Путин заедно с Унгария, Словакия и Малта, обобщи бТВ.

Още новини от Украйна

"Турция е изпратила меморандум с искане за преговори по "Боташ". Ние ще разгледаме какво имат предвид в този меморандум", допълни премиерът.

Радев обясни и административната реформа, която предстои в администрацията.

"Ще извършим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да било мерки. Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо", допълни премиерът.

По отношение на вчерашната глоба, присъдена на Пепи Еврото и свалянето му от издирване от Интерпол, Радев коментира, че "този въпрос е много сложен и досега нищо не е направено.

"И при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов-Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор", каза още Радев.

Министър-председателят заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Трябва да е ясно всичко за дестинациите, самолетите и разходите покрай тези пътувания, както и как точно те се плащат”, посочи премиерът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    82 13 Отговор
    Трибунал трябва за Меркел дето викна десетки милиона талибана.

    19:23 22.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    21 26 Отговор
    Радев постави Ултиматум на Тръмп за визите!

    Коментиран от #19, #65

    19:23 22.05.2026

  • 3 Гост

    31 59 Отговор
    Украйна ще победи и ще залови Путин и ще го осъди и ще превземе Крим и останалата част от Русия ще превземе и Москва ще превземе.

    Коментиран от #13, #51, #56, #99

    19:23 22.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    67 31 Отговор
    Ще има трибунал за Урсула и Кая Калас.

    19:23 22.05.2026

  • 5 Да,

    16 15 Отговор
    Гнyc..... Нищо повече.....

    19:24 22.05.2026

  • 6 Без име

    50 12 Отговор
    "Право, куме, в очи!"

    19:24 22.05.2026

  • 7 Гордея се с Радев!

    12 36 Отговор
    Ще докара сичката джендария в България за Дара- Големата Дупара!

    19:25 22.05.2026

  • 8 Джен Зи

    25 14 Отговор
    Радев размаха пръст на Тръмп или да премахнат визите или да си вдигат чукалата.

    Коментиран от #34, #76

    19:26 22.05.2026

  • 9 Грийн сок

    29 32 Отговор
    зеления чорап
    зелен отвън
    червен отвътре

    19:26 22.05.2026

  • 10 Боташа или ботуша на терора

    23 23 Отговор
    Тоя двуличен агент на ционистите говори това, което глупавите путинофили искат да чуят, но винаги действа точно в обратна посока.

    19:26 22.05.2026

  • 11 БОТАШ

    32 44 Отговор
    Националния предател Радев се изока . Всички гласували за него са предатели. Всички ще ги насглтигне кармата на предатели

    19:26 22.05.2026

  • 12 Малий

    23 31 Отговор
    Муню ще ни прави копие на Куба

    Коментиран от #17

    19:26 22.05.2026

  • 13 Без име

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ще превземе нмп.

    19:26 22.05.2026

  • 14 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    26 45 Отговор
    Изключително глупави руски опорки разпространява Радев. Нямало нужда от Трибунал за престъпленията на Путин и Русия, щото диктаторът не е пленен, а те не били капитулирали. 😬
    Няма никакво значение дали е пленен или не! Лицата отговорни за престъплението трябва да бъдат съдени от цивилизования свят. Трябва да има ясно показване на престъпниците. Така Путин и хората отговорни за престъпленията най-малко няма да могат да посещават правови и цивилизовани държави заради страх от арест.

    Коментиран от #38, #66, #100

    19:27 22.05.2026

  • 15 Бангаранга

    26 24 Отговор
    Българите винаги в последния момент избират грешната страна.

    - Балканските войни
    - Първата световна
    - Втората световна
    - Студената
    - А сега генерала

    19:27 22.05.2026

  • 16 Да питам,

    22 28 Отговор
    Що не излезе на протестите да ги приказваш тези неща? Пpoбuта двyлuчнa koneйka!

    19:28 22.05.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    14 21 Отговор

    До коментар #12 от "Малий":

    Куба имат портокали и банани. Радев ще ни направи на Газа.

    19:28 22.05.2026

  • 18 Гост

    12 29 Отговор
    Трибунал трябва за Меркел, дето даде на путин 7 трилиона евро за газ, а той с тези кинти правеше Орешници!

    19:29 22.05.2026

  • 19 хмммм

    23 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Радев Даренов Боташев

    19:30 22.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Другаря 17%

    21 27 Отговор
    17% от българите избраха Радев.

    За глупостта на 17% ще си платят 100% от българите.

    Коментиран от #68, #87

    19:30 22.05.2026

  • 22 нннн

    17 1 Отговор
    Независими ВСС и Главен прокурор не означава несменяеми, безконтролни, безнаказани,
    Не е въпросът само до смяна на личности, а до ясни правила, ангажименти и мерки при неспазването им.

    19:30 22.05.2026

  • 23 Добри новини

    13 15 Отговор
    В Обединеното кралство започна дискусия за завръщане в ЕС.

    Дискусията се засили след изявление на британския политик Уес Стрийтинг, който е наричан един от възможните бъдещи министър-председатели на страната.

    Той заяви, че Брекзит е „катастрофална грешка“ и че връщането към по-тесни отношения с ЕС би помогнало на икономиката, търговията и сигурността на Обединеното кралство.

    Стрийтинг заяви още, че сътрудничеството с Европа е важно на фона на руската агресия и политиката на САЩ „Америка на първо място“.

    Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че „вратите на ЕС са отворени“ за Обединеното кралство.

    19:31 22.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гончар Романенко

    36 16 Отговор
    Ако продължават с глупостите обаче,точно Путин може да устрои нов Нюрнбергски процес на Мерц,Калас,Лайен и подобни...
    В Нюрнберг!

    19:32 22.05.2026

  • 26 Какво

    6 4 Отговор
    има за отсичане, че е отсякъл, а не казал. Хубава работа ама не съвсем

    19:32 22.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 1488

    17 9 Отговор
    затягайте коланите
    крим е руски завинаги

    -генерал румен

    19:33 22.05.2026

  • 29 Кирил

    15 18 Отговор
    И Милошевич беше така. Важното е как свърши

    19:34 22.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гробар

    21 21 Отговор
    Едно голямо нищо. Под фуражка акъл не вирее.

    19:34 22.05.2026

  • 32 кой мy дpeмe

    9 6 Отговор
    кажете си по една бангаранга и хапнете един банан

    19:35 22.05.2026

  • 33 Шараните

    14 14 Отговор
    лапнаха , гласуваха за да ги премятат червени лъжци и изключителни мошеници- така научени и "възпитани" ! Не си ли от "техните" , си "враг" ! И никакъв шанс за развитието и живота ти !

    19:35 22.05.2026

  • 34 Гробар

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Джен Зи":

    И за какво ти е падане на визите? И ти не знаеш. И Плешо не знае. Ганю заблуденото камилче.

    19:36 22.05.2026

  • 35 Горски

    20 17 Отговор
    ДеБил-ите така и не проумяха че българите разбират кой предизвика и подклажда тая война (САЩ, НАТО, ЕС) за разлика от тях. Едно правителство със собствено мнение. Браво! Колкото до жълтопаветието-хленчете и ронете сълзи! Трибунал е същото като репарациите,които Русия щяла да плати на Украйна,А Украйна от тези репарации да връща на ЕС и кредитите, които получава. Някой вярва ли,че ще стане и Украйна някога ще върне и едно евро? Има опция да не влиза в конфликт, а да поддържа умела дипломация. И докато най-глупавата част от българските политици слъзливо припяват за Украйна и се държат като озлобени фанатици, Радев знае, че за да оцелее той като политик и България като държава, трябва да се печели време, максимално много време без конфронация.

    Коментиран от #41, #61

    19:36 22.05.2026

  • 36 радев остави Путин

    20 4 Отговор
    остави Путин
    а почвайте разследвания по шайката на тиквата
    как са стопанисвали държавата, за надути общ поръчи
    чекмеджета ровете, офшорки и банкови сметки разследвайте
    и откраднатото върнете
    и търсете вина а корупционни схеми
    и в затвора ако се установят далавери

    а не да подаряваш цветя на бангаранга и кроиш някакви неуспешни мерки да закърпиш
    ошушканата хазна и дигате пак осигурителните прагове

    Коментиран от #43

    19:36 22.05.2026

  • 37 Шараните

    10 8 Отговор
    лапнаха , гласуваха за да ги премятат червени лъжци и изключителни мошеници- така научени и "възпитани" ! Не си ли от "техните" , си "враг" ! И никакъв шанс за развитието и живота ти !

    19:37 22.05.2026

  • 38 Хлъц

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Къде се покриха Киро Ламата и Ристю Комунето?

    19:37 22.05.2026

  • 39 А50

    10 11 Отговор
    Така е , ще съдят Зеленски и Урсолица.

    19:39 22.05.2026

  • 40 Никой

    10 2 Отговор
    Българската демокрация винаги си е била бай Ганьовска Генерира партизанщина , корупция и хората бързо се отвращават от нея . У на с деградацията на демокрацията и търсене на поредния " спасител " се повтаря с безпогрешна предвидимост . Простолюдието търси някакъв вълшебен модел, който ще го направи богато . " Както е в Съветския съюз , така ще е у нас "! Доскоро власта беше у бившите " милиционери " сега е у бившите военните . В момента Те ни предлагат едно голямо " ако "

    19:39 22.05.2026

  • 41 Абе и ти си не верваш

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    😆😆😆😆😆

    19:40 22.05.2026

  • 42 Гаврата

    12 0 Отговор
    с българския народ и с Родината ни е чутовищна !

    19:40 22.05.2026

  • 43 А50

    13 9 Отговор

    До коментар #36 от "радев остави Путин":

    Мога да ти кажа, че се вижда искрица на държавност в тунела в който ни вкараха жълтопаветните разбирачи.

    Коментиран от #62

    19:41 22.05.2026

  • 44 Българският народ е на страната на Русия

    15 14 Отговор
    Трибунал ще има за Зеленски, Нетаняху и Урсулата!

    Коментиран от #57

    19:42 22.05.2026

  • 45 Жълтопаветни мечти

    10 5 Отговор
    36 пинчера залаяли през оградата и ние да се наредим до тях. Радев знае кога ще изглежда смешен и не допуска такива гафове.

    Коментиран от #55

    19:43 22.05.2026

  • 46 Факти

    10 10 Отговор
    Сваляй цените, бе, копейка жалка.

    Коментиран от #80

    19:43 22.05.2026

  • 47 Факти

    13 11 Отговор
    А трибунал за Радев, който подари милиарди на Ердоган, кога?

    19:44 22.05.2026

  • 48 селяк

    0 1 Отговор
    Така е бачи ама и от тука гуемите моа краднат кинти кат сички други простотии дек са измислиа

    19:45 22.05.2026

  • 49 Мииии

    6 8 Отговор
    Украински дрон ще го намери

    19:45 22.05.2026

  • 50 дядо дръмпир-прогнозира

    6 10 Отговор
    Бивш служител на Тръмп разкрива: "Въоръжените сили на Украйна доминират в Европа"...пусьо ще увисне от спаската кула!

    Коментиран от #54

    19:45 22.05.2026

  • 51 Пецо

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    И като се събудиш чаршафо на земята :Д

    19:45 22.05.2026

  • 52 Гост

    9 6 Отговор
    "...Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват."- най- после, след толкова много години чакане успяхме до доживеем да имаме истински държавен ръководител, в лицето на Президента Румен Радев! Слава Богу🤗

    19:46 22.05.2026

  • 53 венсеремос

    10 13 Отговор
    БРАВО! Браво Президент/Министър Председател Румен Радев.С престъп ници като Герб, СДС, ИТН, ДъпъСъ, ППДБ,ьсеа действа така с удайр в мутрата.И, 98% от Българския Православен Народ е с Русия /най-голямата Православна държава/ и Президента Вл.Вл.Путин

    19:46 22.05.2026

  • 54 А50

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "дядо дръмпир-прогнозира":

    Обаче ВСУ не доминира в 404

    19:48 22.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пиши да разберем

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    На какво си? Сигурно ти е много лошо?

    19:49 22.05.2026

  • 57 Ааааааа

    7 6 Отговор

    До коментар #44 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Кой ти е дал право да говориш от името на българския народ

    19:50 22.05.2026

  • 58 Кажи честно ... 🤣

    10 6 Отговор
    1000 RUB , че румбата първи ще влачи Путин към Трибунала, когато Здравите сили в Кремъл му видят сметката.

    19:51 22.05.2026

  • 59 ИСТИНСКАТА ОПОЗИЦИЯ НА РАДЕВ

    7 5 Отговор
    Е цялата НПО сган.

    19:51 22.05.2026

  • 60 Аз съм веган

    9 5 Отговор
    Мунчо да не се скатава,че и той може да бъде осъден като съучастник

    19:52 22.05.2026

  • 61 Пруууч

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    Прууууч

    19:52 22.05.2026

  • 62 Така ще да е

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "А50":

    Искриците са точилката по главата, дето си nиkaш по пантофите !

    19:54 22.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Така де

    3 0 Отговор
    Боташ съжаляват България, че плаща много високи вноски за нещо, което не получава и иска намаляване на вноските. Браво!

    19:56 22.05.2026

  • 65 Ганьо,

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    пак не си разбрал. Двамата са се разбрали предварително, кой какво да говори. И най забавното е, че визите наистина ще паднат, от което нямаме никакъв келепир

    19:59 22.05.2026

  • 66 6135

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    "Лицата отговорни за престъплението трябва да бъдат съдени от цивилизования свят. "

    Моля, дайте определение за "цивилизования свят", с което да се съгласят поне 50% от населението на земята!

    Коментиран от #73, #75

    20:00 22.05.2026

  • 67 Нищо

    6 1 Отговор
    не е отсякъл , пак използва червени клишета и си оставя отворени врати и прозорци ! Абе "мъж" и "лидер" !

    20:00 22.05.2026

  • 68 Ти си прав

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Другаря 17%":

    Това решение на Радев е единственото правилно от постъпването му в длъжност. Във всичо останало ние 17% процента и целият народ съжаляваме. Евроатлантиците му дадоха властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик.  Радев е неоспоримо антируски и активен евроатлантик. Зтова няма да му е трудно да действа за джендеризма. Няма да има нужда за промяна на ккавото и да е. Анализирайте кои са министрите му. Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му.
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. За

    20:00 22.05.2026

  • 69 Само факти

    2 1 Отговор
    На 27 май от 21.30 ч. БНТ ще излъчи документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" - за съзнателния избор на тоталитарната власт да не предупреди хората за опасността от радиацията след аварията в Чернобил.
    За пръв път пред камера ще се чуе разказа за събитията от 1986 на хора, които лично са участвали в тях и които досега са отказвали да говорят. Ще се чуят свидетелските показания на тези, които са мерили радиацията, на онези, които са опитвали да предупредят за опасността, на учените, които са принудени да изследват ежедневно храната, водата и въздуха за Политбюро.
    Филмът за пръв път ще покаже секретните документи с данни за радиацията в България, ще ни срещне с учени от програмата „Радиощит“, които откриват опасните „горещи частици“ от горивото на реактора по улиците на София.
    Каква е ролята на Държавна сигурност при укриването на информацията за радиацията? Защо в България има втори радиационен пик? Защо българското население е най-облъчено? Това са въпроси, които вече четири десетилетия чакат своя отговор.

    Коментиран от #77

    20:04 22.05.2026

  • 70 Петър

    6 4 Отговор
    Вечния мрънкач - Мунчо чорапа. Смисъла е да сложи още един катинар у бункеро и да не стъпва в цивилизования свят, а да ходи на хости само на аверите си от Северна Корея.

    20:05 22.05.2026

  • 71 Констатация

    6 5 Отговор
    Е, в какво не е прав Радев??? Кой смята ЛИЧНО да отиде в Русия, да му връчи призовката, да го Арестува, да го изведе от Кремъл под охрана, да го качи на самолета и да го заведе в Хага, в затвора!?
    Кой, бе??? Няма ли желаещи да опитат??? Тъй си и знаех... -)))))

    20:06 22.05.2026

  • 72 Не изтривай

    5 6 Отговор
    Свобода на словото,новото правителство защитници на руския терор терор..
    Бунт и долу правителството иначе ще е късно напредък за България няма да има то се вижда келява и не професионална визия.

    20:06 22.05.2026

  • 73 Говорим за 30 % цивилизовано,

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "6135":

    не за 70% по роста плява, алкохолизирани крепостни, безпросветни чалмари и всякаква пролетариатска проста утайка...

    20:07 22.05.2026

  • 74 своге

    4 4 Отговор
    Този з.ч. да си смени целия юридически екип начело с онова комунист. недоразумение в НС, защото ьвно няма кой да му обясни какво е трибунал. Емблемата на ПБ ще бъде куха лейка.

    20:09 22.05.2026

  • 75 Клета невежа копейка 🤪

    1 4 Отговор

    До коментар #66 от "6135":

    Трудно ти е да потърсиш информация ли ?
    А как предпочиташ да питаме 50%-те процента от населението на земята - само да ги изброим поименно или да ги оформим по националност, мъже, жени, възраст ...
    🤣🤣🤣

    20:10 22.05.2026

  • 76 Бай Араб

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Джен Зи":

    Т.е.Америка изобщо да спре издаването на визи за българи. Ще може да се пътува до Китай и Русия само.Българите в Сибир,да работят за Кремъл.

    20:10 22.05.2026

  • 77 Няма време за губене

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Само факти":

    Какво е станало преди 40 г е иррелевантно. Вжно е че сега благодарение на сервилни безгръбначни правителства София и Страната ни е беззащитна. НАТО ни прави цел на руски ракети. Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
    Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те и да дойда ще бъдат без бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети?

    20:12 22.05.2026

  • 78 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Тези условия са много по-вероятни за Зеля и 404 😂

    20:15 22.05.2026

  • 79 ПРИПОМНЯНЕ

    2 3 Отговор
    А защо не помислите, че може да го прави от страх за живота си, както своя, така и на децата си?! На президента Плевнелиев, момченцето му почина от "инфаркт", след като той рязко се противопостави на Русия, на президента Желев дъщеричката най-неочаквано се обеси в Бояна, а мистериозната смърт на Людмила Живкова, скоро след грандиозния военен парад на 6. Май 1981 г. в София по случай на 1300 години България. Да продължа ли с Митя, детенцето на героя от Лайпциг, Георги Димитров, което умира след разногласията му със Сталин.....а изтръгнатите "признания" от секретаря на ЦК на БКП и Зам. Мин. Председателя на България, Трайчо Костов, като съветските „другари-инструктори“ изтезават пред него синът му. Като възоснова на тези „признания“ е обесен....

    Коментиран от #81

    20:18 22.05.2026

  • 80 Милен

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Е па какво им е на цените. Ние сме в клуба на богатите и цените са като за богати. Като не ти харесват цените заминавай към някоя ,,комунистическа" държава където цените са като за бедни.

    20:18 22.05.2026

  • 81 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    И все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
    Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...

    Коментиран от #82

    20:21 22.05.2026

  • 82 АНОНИМЕН

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Няма какво да "РАЗСЕКРЕТЯВАТЕ" , всичко отдавна е прочистено и "дезинфекцирано" около Георгий Михайлович...

    20:23 22.05.2026

  • 83 Румбааа,румба,

    2 5 Отговор
    кууво русофилитична.

    20:24 22.05.2026

  • 84 Абе умните си е умно

    5 2 Отговор
    И на кьоровия е ясно, че победителя си е победител и той съди и диктува мирни условия и т.н.

    20:26 22.05.2026

  • 85 Стеф

    5 4 Отговор
    Президентът Румен Радев е класи над всичко което сме имали досега!!!

    20:27 22.05.2026

  • 86 Гн Радев

    3 3 Отговор
    Толкова жертви и от двете страни дори и да не е капитолирала Русия травмата от тази война ще тлее много години.

    Коментиран от #91

    20:28 22.05.2026

  • 87 справя

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Другаря 17%":

    се задоволително засега, предстои по-добре или не......

    20:29 22.05.2026

  • 88 Софиянец

    4 2 Отговор
    След отпуските май есента пак ще се ходи на паветата.И ще летят не жълтите,а сивите павета.

    20:33 22.05.2026

  • 89 Васил

    2 1 Отговор
    Що бе Радев като Путлер не е престъпник пусни всички затворници у нас на свобода по същата логика.

    20:36 22.05.2026

  • 90 Мунчо

    2 1 Отговор
    Обичам другаря Путин от сърце! Кво да праа

    20:39 22.05.2026

  • 91 Кил зона

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Гн Радев":

    Това и аз се опитвам 4г да обясня но малцина разбират: че когато прекалиш с лекарството то става отрова! каквито и проблеми да имало преди 2022 последните няколко години се умножиха многократно и ще трябва още повече време да минат последствията . Тази агрсия се опитва да гаси пожар с бензин и резултатите ги виждаме.

    20:42 22.05.2026

  • 92 Голям майтап

    1 4 Отговор
    Русофилското говедо си остава русофилско говедо, как можахте да се излъжете да гласувате за това същество Радев, умът ми не го побира?

    Коментиран от #94

    20:43 22.05.2026

  • 93 Тактиката на Путин против олигарсите

    0 0 Отговор
    Вкарват олигарха в СИЗО /следствения изолатор/ за престъпление, което могат лесно да докажат. Докато е в СИЗО, започват да го разработват и по други направления. Така първата присъда, за която е затворен набъбва с втора, трета и т.н.. Като стане над 10 години, пиши го умрял. Фалират му фирмите, вземат му парите от банките и офшорките и става клошар, ако излезе въобще от затвора.
    Държавните служители, които имат имоти не отговарящи на техните доходи се обработват по същия начин.

    20:45 22.05.2026

  • 94 Феникс

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Голям майтап":

    Еми 80% от българите сме русофилски говеда! :)

    20:45 22.05.2026

  • 95 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Отрекъл, нашия. Отсече си само брадавицата

    20:52 22.05.2026

  • 96 Тактиката на А. Лукашенко

    0 1 Отговор
    В Беларус мутрите ги избиха като вреден дивеч. Полицаите знаят, кои са убивали и са били прикрити от корумпирания или уплашен съд.

    20:54 22.05.2026

  • 97 Емил

    0 1 Отговор
    Браво на премиера!!!
    Това е реалността!
    Другото са фантазиите на реваншистити пжбедени през ВСВ.

    20:54 22.05.2026

  • 98 Зеленият чорап

    0 0 Отговор
    Ех, русофилията е тежка ментална болест, тежко засягаща главния мозък и способността да се вземат правилни и основани на факти решения.
    Няма значение, че кремълският пациент не е затворен в клетка и изпратен в Хага, важното е символиката и принципната страна на въпроса! А че Московията едва се крепи във войната, и то с помощта на Китай, отдавна е известно на всички! Но "дългата игра" на Кремъл няма да проработи този път! Идва Видов ден, включително със създаването на този "ад хок" трибунал!

    20:55 22.05.2026

  • 99 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Хахахаха

    20:55 22.05.2026

  • 100 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Кой е цивилизования свят? Европа никой не а бръсне за слива. Тръмп започна да налага правото на силата/ не че и преди не беше така/ без да си измисля демократични причини. Русия прие закон за защита на руснаците в чужбина и балтийските страни трябва да внимават ама много. НАТО само ще дъни декларации

    20:55 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове