Защо Мароко отвори шлюзовете за мигранти към ЕС тъкмо сега?

Събитията в испанския северноафрикански ексклав Сеута бяха драматични и краткотрайни. По данни на испанското вътрешно министерство близо 50 000 пароканци, пристигнали в града, междувременно отново са го напуснали. Иронично би могло да се говори дори за излет. Но всъщност става дума за една от най-тежките миграционни кризи в Европа, посочва АРД.
Рядко е можело да стане така ясно колко произволно някои от съседните на Европа държави използват страданията на населението си като средство за натиск срещу ЕС. Трудно е да се повярва, че точно в Мароко, където службите за сигурност контролират абсолютно всичко, тъкмо граничните служители изведнъж ще спрат работа и ще започнат бездейно да наблюдават как десетки хиляди щурмуват границите.
Нещо подобно стана и преди пет години
Испания вече има опит в това отношение, припомня германската обществена медия, описвайки случай отпреди пет години. Тогава в Испания на лечение в болница бе приет лидер на Освободителния фронт „Полисарио“ (чиято кауза е независимостта на анексираната от Мароко Западна Сахара) и в Сеута изведнъж пристигнаха 5000 души. Испанският министър-председател Педро Санчес уволни външната си министърка и до голяма степен подкрепи позицията на Мароко по въпроса за Западна Сахара - против провеждането на референдум за самоопределение на коренното население в пустинната област.
А и принципно отношението на Мадрид към Рабат е благосклонно, коментира АРД. Медията цитира бившия шеф на испанските тайни служби Хорхе Дескаяр /чух го така да го нарича/, припомнил как през 2019 година, когато Мароко блокира търговията с испанския ексклав Мелия, Мадрид изобщо не протестира. Протести нямаше и когато в мобилните телефони на испанския премиер и на множество от министрите бе открит шпионски софтуер. За него само под сурдинка се говорише, че вероятно е бил свързан с мароканските тайни служби.
Свободата на придвижване и политическият опортюнизъм
Сега Рабат отваря шлюзовете, след като Испания сключи обширно икономическо споразумение с Алжир – най-големия враг на Мароко в региона. Мароко очевидно смята, че притокът на мигранти е ахилесовата пета на Испания и на Европа.
Но дори и онези, които преминат границите на Сеута и Мелия, не попадат в континентална Испания. На излизане оттам има граничен контрол. Затова поставянето под въпрос на свободата на придвижване в Шенгенското пространство заради Сеута, е чист политически опортюнизъм. По-полезно би било европейците да се замислят как да станат по-малко податливи на изнудване от страна на много от съседните държави. Като проявят повече решителност, пише германската обществена медия.
Откога принадлежат на Испания
Тя припомня, че Сеута е в испански ръце от 1580 година, а Мелия – от 1497. Двата крайбрежни града имат автономен статут от 1995 година и са и военни бази. Общата им площ е 30 кв. км, а населението им е общо малко над 170 000 души. По данни на властите в Сеута, пристигналите там мароканци – около 60 000 – са представлявали близо 70 процента от населението на ексклава, което е направило справянето с тази ситуация почти невъзможно. При опита си да стигнат до Сеута са загинали най-малко 67 души.
Както Сеута, така и Мелия многократно са били обект на масови щурмове от страна на мигранти - шест пъти между 2005 и 2019 година. Всеки път мигрантите се опитват да преодолеят солидните и строго охраняване гранични огради или да преплуват през Средиземно море, което всеки път е водело до множество смъртни случаи. Затова ЕС призова Испания да увеличи сигурността по границите на ексклавите, а Италия дори временно прекрати действието на Шенгенското споразумение.
Автор: Ханс-Гюнтер Келнер ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
14:51 01.08.2026
2 СССс
Коментиран от #25
14:53 01.08.2026
3 Аятолах Вова
14:53 01.08.2026
4 иван костов
14:53 01.08.2026
5 В края на Юли
14:54 01.08.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #7, #48
14:55 01.08.2026
7 Колко
До коментар #6 от "Сатана Z":си ерудиран!!!
Коментиран от #24
14:56 01.08.2026
8 Някой
А имаше видеа как извозват скакалците с камиони към границата.
Повтарям ги няколко пъти вече - няколко картечни гнезда с по 20-30 сандъка с муниции, и проблема ще бъде решен.
Коментиран от #20
14:57 01.08.2026
9 Горките
14:57 01.08.2026
10 Абе
14:57 01.08.2026
11 Като видяха ЕС
14:58 01.08.2026
12 Верният въпрос е
14:59 01.08.2026
13 А50
14:59 01.08.2026
14 защото
15:00 01.08.2026
15 Ел Кондор паса
Коментиран от #22
15:00 01.08.2026
16 Събудете се бре хора
15:00 01.08.2026
17 Не знаех
15:04 01.08.2026
18 Верно е че
15:04 01.08.2026
19 двулични
15:06 01.08.2026
20 Без име
До коментар #8 от "Някой":През юни испанското правителство е получило около 900 000 заявления от нелегални мигранти, търсещи легален статут по програма, която първоначално е очаквала половин милион заявления, съобщи Министерството на миграцията в понеделник. Мярката, насочена отчасти към интегриране на нелегалните... Те сами си го направиха. Тези в Мароко да не са по-глупави?
15:08 01.08.2026
21 Зад Наплива
15:09 01.08.2026
22 Пълни глупости
До коментар #15 от "Ел Кондор паса":Пишеш пълни глупости...в Испания има малко над милион мароканци... които на 50 милиона правят малко над 2%.Второ Испания не е била 800 години завладяна от арабите.Като не знаеш вземи прочети малко.
Коментиран от #47
15:09 01.08.2026
23 То тва ще е страшно престъпление нали
15:09 01.08.2026
24 Зъл пес
До коментар #7 от "Колко":Прав е човека.Това е като индианците в Амирика.Прогонени в резерватите.И Дончо вика вън на имигрантате,а ония му викат:И ти вън!Щото и той потомък на имигранти.
15:10 01.08.2026
25 армия ли
До коментар #2 от "СССс":сегашните управляващите и не искат да ги спират, не им вярвайте..че уж нещо правят..От ООН баш шефа Гутиереш призова да спазват човешките права на мароканци..Ти да видиш..А съдът в Испания забрани да ги връщат ако се акостират по бреговете на Испания..Какви добри хора има в има в съдебната система..Да ги съберат всички мароканци и в техните къщи на тези съдьи и прокурори..веднага ще им дойде акъла..
15:10 01.08.2026
26 Соваж бейби
Коментиран от #28
15:11 01.08.2026
27 Демократично някак си
15:11 01.08.2026
28 И най вече
До коментар #26 от "Соваж бейби":пришълците от Украйна нали?
Коментиран от #34
15:12 01.08.2026
29 име
15:15 01.08.2026
30 Възраждане
15:15 01.08.2026
31 Да,ама не
15:17 01.08.2026
32 Всеки един от Алжир, Тунис, Мароко,
Коментиран от #42, #51
15:18 01.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соваж бейби
До коментар #28 от "И най вече":И тях да гонят стига вече ,много натежаха на клона в Европа не сме манастир който приема бездомни и ги храни но да подчертая ,тези манастири получават безплатна храна от хората повечето вярващи други да си измие греховете .Ние не сме такива обикновените хора ,политиците ни взима парите и ги дава на мигранти без наше разрешение ,това също трябва да се накаже.
15:19 01.08.2026
35 фАНТОМасс
15:19 01.08.2026
36 Защо НЕ ?
15:20 01.08.2026
37 Хората просто искат и те
15:23 01.08.2026
38 На БАБА фърчилото
Защо всички искат в Европа ?
Коментиран от #44, #46
15:24 01.08.2026
39 За пореден път
15:25 01.08.2026
40 дебеЛ Лебед
Защо и мароканците да нямат това право ?
15:27 01.08.2026
41 Пустиня(к)
15:27 01.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атина Палада
15:35 01.08.2026
44 Защо
До коментар #38 от "На БАБА фърчилото":там стрелят на границата, а в Европа ги чакат да им дадат безплатни жилища и издръжка
15:42 01.08.2026
45 Много тъпо и расистко е това
15:47 01.08.2026
46 Атина Палада
До коментар #38 от "На БАБА фърчилото":Много е просто защо:) Защото идва ден,когато колонизираните наводняват колонизаторите си!
15:47 01.08.2026
47 Ел Кондор паса
До коментар #22 от "Пълни глупости":Само с четене не става, друго е да живееш и да знаеш системата. Един път натурализирани и с испански паспорт, не ги отчитат чужденци. И това не е последните само 20 години арабска имиграция, а много преди това. Но последните 20 години и всяка година е по-зле, както и цяла Европа. Живял съм с години отдавна там, обиколил съм я почти цалата в 4 посоки, знам историята им много добре и познавах хора от цял свят. Гледайте географската карта и вижте континентите на изток и юг. Изводите за бъдещето на Европа е изцяло лично. Благословии
15:50 01.08.2026
48 Тогава
До коментар #6 от "Сатана Z":Тогава е нямало мароканци,постарай се повече -нула евроцента за този коментар
15:52 01.08.2026
49 Чума
15:52 01.08.2026
50 Атина Паднала
Сведенията за ритуалните убийства са в същата Библия, зад която се прикрива еврейството и уверява, че живее по строго определени библейски закони, които забраняват употребата на каквато и да било кръв. В Стария завет четем:
„Не сте ли вие деца на престъплението? … не колите ли вие децата при ручеите и по пукнатините на скалите? … Ти (Израил) принасяш жертви: мога ли да бъда аз доволен от това?“ (Исая 57, 4-6)
„Аз ги доведох в земята, която им бях обещал да им дам, … а те огледаха всеки висок хълм и всяко клонесто дърво и започнаха да колят там жертвите си… Като изгаряте деца на огън, вие се осквернявате с вашите езически идоли.“ (Иезекия 20, 28, 31, 34, 35 и 36)
„Не давай от децата си в жертва на Молох…“ (Левит 18, 21)
15:54 01.08.2026
51 Блондинка
До коментар #32 от "Всеки един от Алжир, Тунис, Мароко,":Идиот,научи се първо да четеш.
16:00 01.08.2026
52 Брюксел
16:01 01.08.2026
53 Превод в ефир
16:02 01.08.2026
54 Тъй дееее
Коментиран от #56
16:06 01.08.2026
55 Блондинка
16:06 01.08.2026
56 там са живяли
До коментар #54 от "Тъй дееее":последните неандерталци но византийците са ги изяли. После са дошли маврите и така е почнал разцвета в Югозападна Европа
16:10 01.08.2026