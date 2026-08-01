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Защо Мароко отвори шлюзовете за мигранти към ЕС тъкмо сега?
  Тема: Кризата с бежанците

Защо Мароко отвори шлюзовете за мигранти към ЕС тъкмо сега?

1 Август, 2026 14:49 2 260 56

  • сеута-
  • испания-
  • мароко-
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  • мигранти-
  • шенген

ЕС не бива да допуска да бъде изнудван - а Мароко използва мигрантите именно като средство за натиск

Защо Мароко отвори шлюзовете за мигранти към ЕС тъкмо сега? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Събитията в испанския северноафрикански ексклав Сеута бяха драматични и краткотрайни. По данни на испанското вътрешно министерство близо 50 000 пароканци, пристигнали в града, междувременно отново са го напуснали. Иронично би могло да се говори дори за излет. Но всъщност става дума за една от най-тежките миграционни кризи в Европа, посочва АРД.

Рядко е можело да стане така ясно колко произволно някои от съседните на Европа държави използват страданията на населението си като средство за натиск срещу ЕС. Трудно е да се повярва, че точно в Мароко, където службите за сигурност контролират абсолютно всичко, тъкмо граничните служители изведнъж ще спрат работа и ще започнат бездейно да наблюдават как десетки хиляди щурмуват границите.

Нещо подобно стана и преди пет години

Испания вече има опит в това отношение, припомня германската обществена медия, описвайки случай отпреди пет години. Тогава в Испания на лечение в болница бе приет лидер на Освободителния фронт „Полисарио“ (чиято кауза е независимостта на анексираната от Мароко Западна Сахара) и в Сеута изведнъж пристигнаха 5000 души. Испанският министър-председател Педро Санчес уволни външната си министърка и до голяма степен подкрепи позицията на Мароко по въпроса за Западна Сахара - против провеждането на референдум за самоопределение на коренното население в пустинната област.

А и принципно отношението на Мадрид към Рабат е благосклонно, коментира АРД. Медията цитира бившия шеф на испанските тайни служби Хорхе Дескаяр /чух го така да го нарича/, припомнил как през 2019 година, когато Мароко блокира търговията с испанския ексклав Мелия, Мадрид изобщо не протестира. Протести нямаше и когато в мобилните телефони на испанския премиер и на множество от министрите бе открит шпионски софтуер. За него само под сурдинка се говорише, че вероятно е бил свързан с мароканските тайни служби.

Свободата на придвижване и политическият опортюнизъм

Сега Рабат отваря шлюзовете, след като Испания сключи обширно икономическо споразумение с Алжир – най-големия враг на Мароко в региона. Мароко очевидно смята, че притокът на мигранти е ахилесовата пета на Испания и на Европа.

Но дори и онези, които преминат границите на Сеута и Мелия, не попадат в континентална Испания. На излизане оттам има граничен контрол. Затова поставянето под въпрос на свободата на придвижване в Шенгенското пространство заради Сеута, е чист политически опортюнизъм. По-полезно би било европейците да се замислят как да станат по-малко податливи на изнудване от страна на много от съседните държави. Като проявят повече решителност, пише германската обществена медия.

Откога принадлежат на Испания

Тя припомня, че Сеута е в испански ръце от 1580 година, а Мелия – от 1497. Двата крайбрежни града имат автономен статут от 1995 година и са и военни бази. Общата им площ е 30 кв. км, а населението им е общо малко над 170 000 души. По данни на властите в Сеута, пристигналите там мароканци – около 60 000 – са представлявали близо 70 процента от населението на ексклава, което е направило справянето с тази ситуация почти невъзможно. При опита си да стигнат до Сеута са загинали най-малко 67 души.

Както Сеута, така и Мелия многократно са били обект на масови щурмове от страна на мигранти - шест пъти между 2005 и 2019 година. Всеки път мигрантите се опитват да преодолеят солидните и строго охраняване гранични огради или да преплуват през Средиземно море, което всеки път е водело до множество смъртни случаи. Затова ЕС призова Испания да увеличи сигурността по границите на ексклавите, а Италия дори временно прекрати действието на Шенгенското споразумение.

Автор: Ханс-Гюнтер Келнер ARD


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    40 2 Отговор
    Саботаж на Израел

    14:51 01.08.2026

  • 2 СССс

    56 1 Отговор
    Къде е армията на Европа??? Всички незаконни емигранти вън от Европа.

    Коментиран от #25

    14:53 01.08.2026

  • 3 Аятолах Вова

    5 8 Отговор
    Няма причина!

    14:53 01.08.2026

  • 4 иван костов

    52 2 Отговор
    Много просто, Испания отказа да помага на САЩ и Израел и постоянно им прави въртели!

    14:53 01.08.2026

  • 5 В края на Юли

    0 20 Отговор
    пристигнали руски вербовчици....

    14:54 01.08.2026

  • 6 Сатана Z

    8 13 Отговор
    Територията на Испания е била населена с мароканци,които са били изгонени от католиците и Светата инквизиция през Ренесанса

    Коментиран от #7, #48

    14:55 01.08.2026

  • 7 Колко

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    си ерудиран!!!

    Коментиран от #24

    14:56 01.08.2026

  • 8 Някой

    39 0 Отговор
    Наистина прилича на планирано умишлено деяния. Толкова гадни могат да подходят само две държави -Израел и САЩ
    А имаше видеа как извозват скакалците с камиони към границата.
    Повтарям ги няколко пъти вече - няколко картечни гнезда с по 20-30 сандъка с муниции, и проблема ще бъде решен.

    Коментиран от #20

    14:57 01.08.2026

  • 9 Горките

    28 1 Отговор
    нямат представа,че в Мароко са си много по-добре!

    14:57 01.08.2026

  • 10 Абе

    11 4 Отговор
    На кой му пикае? Изтрепете ги, и толкова?

    14:57 01.08.2026

  • 11 Като видяха ЕС

    28 1 Отговор
    колко е зле,веднага се върнаха!

    14:58 01.08.2026

  • 12 Верният въпрос е

    7 6 Отговор
    Защо Мароко да не отвори шлюзовете за мигранти към ЕС ? Защо шлюзове в Мароко трябва да има

    14:59 01.08.2026

  • 13 А50

    37 2 Отговор
    Колко старатолно се заобикаля причината, а именно отказа на Испания да съдейства на евреите в агресията срещу Иран. В дъното на всяка мърсотия седи Израел или Британия или и двете

    14:59 01.08.2026

  • 14 защото

    24 3 Отговор
    еврвейските ви господари така повеляват,ако се заровите в хрониките за месец назад ще видите как мароканския президент помилва около 5 хиляди затворници сле дпосещение на доверен човек от ми6 и цру и най вече ционистически елемент,защото испания винаги е ненавиждала евревите поради причината че те са абсолютен отпадък

    15:00 01.08.2026

  • 15 Ел Кондор паса

    22 2 Отговор
    Защото техният крал е помилвал няколко хиляди затворници дни преди да се случи. И защото познават изключително добре испания, че е слаба ракия. В испания има милиони араби от мароко и съседните му страни, алжир и тунис. За какво я правиха Реконкистата испанците, за да има нова конкиста. 8 века арабско "присъствие" при испанците.

    Коментиран от #22

    15:00 01.08.2026

  • 16 Събудете се бре хора

    29 5 Отговор
    Днес Италия затвори границите с Испания. За какъв ЕС въобще говорим щом всяка държава в случая Италия може едностранно да преустанови действието на Шенгенското споразумение.... а нашите олигофрени в МС ни говорят за споразумения, ангажименти и пръдни. Зарков дрънка дивотии. Йотова за чеп за зеле не става а Радев се скри след като една сюрия абсолютни недоразумения назначи че и в лятна ваканция ги пусна даже щото вероятно от 5 заседания са се преуморили нищожествата.

    15:00 01.08.2026

  • 17 Не знаех

    11 0 Отговор
    Че в Мароко имало и Пороканци ,че и 50 000

    15:04 01.08.2026

  • 18 Верно е че

    8 2 Отговор
    е трудно е да се повярва, че точно в Мароко, където службите за сигурност контролират абсолютно всичко и са западни подлоги го направиха. Атлантическите боклуци там може пък да се са озъзнали де да знае човек

    15:04 01.08.2026

  • 19 двулични

    12 3 Отговор
    дойче зеле ще прави коментар защо видите ли мюслимани "инженери и доктори" така се натискат да идват в Европа ...ами защото вашия шеф сорос осигурява логистика чрез нпо-та..кораби, пари, "доброволци" които ги посрещат и така напълнихте ЕС с терористи..Това е истина..А гова че няма граница и няма кой да спре тели милиони правоверни..ясно като бял ден..Либерали да не се правят на изненадани..Първата им работа е да критикуват тези които искат да спрат тези тълпи..

    15:06 01.08.2026

  • 20 Без име

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    През юни испанското правителство е получило около 900 000 заявления от нелегални мигранти, търсещи легален статут по програма, която първоначално е очаквала половин милион заявления, съобщи Министерството на миграцията в понеделник. Мярката, насочена отчасти към интегриране на нелегалните... Те сами си го направиха. Тези в Мароко да не са по-глупави?

    15:08 01.08.2026

  • 21 Зад Наплива

    10 1 Отговор
    са приятелите на Пароканците, Израел и САЩ, които открито са бесни на Испания, че и спечели Свет.Купа... и при двата пола. Как да не им пратиш 100000 пароканци

    15:09 01.08.2026

  • 22 Пълни глупости

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ел Кондор паса":

    Пишеш пълни глупости...в Испания има малко над милион мароканци... които на 50 милиона правят малко над 2%.Второ Испания не е била 800 години завладяна от арабите.Като не знаеш вземи прочети малко.

    Коментиран от #47

    15:09 01.08.2026

  • 23 То тва ще е страшно престъпление нали

    3 0 Отговор
    Испания да осигури лечение в болница на лидер на Освободителния фронт „Полисарио“ ? Ами като родината му Франция не желае щото Макрон е олигофрен що пък Испания да е като тях

    15:09 01.08.2026

  • 24 Зъл пес

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Колко":

    Прав е човека.Това е като индианците в Амирика.Прогонени в резерватите.И Дончо вика вън на имигрантате,а ония му викат:И ти вън!Щото и той потомък на имигранти.

    15:10 01.08.2026

  • 25 армия ли

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "СССс":

    сегашните управляващите и не искат да ги спират, не им вярвайте..че уж нещо правят..От ООН баш шефа Гутиереш призова да спазват човешките права на мароканци..Ти да видиш..А съдът в Испания забрани да ги връщат ако се акостират по бреговете на Испания..Какви добри хора има в има в съдебната система..Да ги съберат всички мароканци и в техните къщи на тези съдьи и прокурори..веднага ще им дойде акъла..

    15:10 01.08.2026

  • 26 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    Да пускат акули в морето а по границата мини и ограда с ток не само граничари .И да започва веселбата с изгонването на настанените пришълци в Европа.

    Коментиран от #28

    15:11 01.08.2026

  • 27 Демократично някак си

    15 2 Отговор
    Испания не слушка САЩ и веднага Моча.

    15:11 01.08.2026

  • 28 И най вече

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Соваж бейби":

    пришълците от Украйна нали?

    Коментиран от #34

    15:12 01.08.2026

  • 29 име

    15 1 Отговор
    Изпълняват поръчка на краварите да дестабилизират Испания, щото не им играе по свирката.

    15:15 01.08.2026

  • 30 Възраждане

    9 0 Отговор
    Всяка една държава има поне 50000 рецидивисти, изнасилвачи или педофили в затворите и могат да ги натоварят на камиони и стоварят пред някоя граница. Това е модерната война

    15:15 01.08.2026

  • 31 Да,ама не

    1 0 Отговор
    Много ясно за кого.

    15:17 01.08.2026

  • 32 Всеки един от Алжир, Тунис, Мароко,

    1 7 Отговор
    Западна Сахара и т.н би трябвало пълно право да има за преселение в Европа. Те и маврите изградиха реално Европа за 900 години и трябва да могат и от ползите да се ползват. Преди тях в южна Европа е било пълна диващина и там са живяли тогава последните неандерталци

    Коментиран от #42, #51

    15:18 01.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "И най вече":

    И тях да гонят стига вече ,много натежаха на клона в Европа не сме манастир който приема бездомни и ги храни но да подчертая ,тези манастири получават безплатна храна от хората повечето вярващи други да си измие греховете .Ние не сме такива обикновените хора ,политиците ни взима парите и ги дава на мигранти без наше разрешение ,това също трябва да се накаже.

    15:19 01.08.2026

  • 35 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Война и агресия , но по различен начин, не с оръжие !

    15:19 01.08.2026

  • 36 Защо НЕ ?

    3 0 Отговор
    Защо нахлуващите са само млади мъже ?

    15:20 01.08.2026

  • 37 Хората просто искат и те

    6 0 Отговор
    да участват в Евровизия. Толкова е просто. Банга ранга им бил хит

    15:23 01.08.2026

  • 38 На БАБА фърчилото

    8 0 Отговор
    Защо бежанците мюсюлмани не бягат към богатите арабски държави като Саудитска Арабия , Обед. Араб. Емирства , Кувейт ?
    Защо всички искат в Европа ?

    Коментиран от #44, #46

    15:24 01.08.2026

  • 39 За пореден път

    3 1 Отговор
    Цивилизацията навлиза в Европа по този маршут

    15:25 01.08.2026

  • 40 дебеЛ Лебед

    2 0 Отговор
    Защо само мис Бикини може да ходи в Испания , в Барселона ?
    Защо и мароканците да нямат това право ?

    15:27 01.08.2026

  • 41 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Зарди летото. Отпуски. Нема ора.

    15:27 01.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Това е организирано нахлуване в Испания..Кой ги финансира и организира да нахлуят в Испания? На кого Испания попречи? Вижте видеата на нахлуващите .Няма нито една жена ,дете или възрастен.Всички до един млади мъже ..

    15:35 01.08.2026

  • 44 Защо

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "На БАБА фърчилото":

    там стрелят на границата, а в Европа ги чакат да им дадат безплатни жилища и издръжка

    15:42 01.08.2026

  • 45 Много тъпо и расистко е това

    1 1 Отговор
    "шлюзовете за мигранти" !

    15:47 01.08.2026

  • 46 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "На БАБА фърчилото":

    Много е просто защо:) Защото идва ден,когато колонизираните наводняват колонизаторите си!

    15:47 01.08.2026

  • 47 Ел Кондор паса

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пълни глупости":

    Само с четене не става, друго е да живееш и да знаеш системата. Един път натурализирани и с испански паспорт, не ги отчитат чужденци. И това не е последните само 20 години арабска имиграция, а много преди това. Но последните 20 години и всяка година е по-зле, както и цяла Европа. Живял съм с години отдавна там, обиколил съм я почти цалата в 4 посоки, знам историята им много добре и познавах хора от цял свят. Гледайте географската карта и вижте континентите на изток и юг. Изводите за бъдещето на Европа е изцяло лично. Благословии

    15:50 01.08.2026

  • 48 Тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Тогава е нямало мароканци,постарай се повече -нула евроцента за този коментар

    15:52 01.08.2026

  • 49 Чума

    3 0 Отговор
    Защото испанската и изобщо европейската съдебна система е като нашата и по зле, понеже нашата се учи от тях! Испанският съд е разпоредил, че граничната им полиция не може да връща мигранти, щом те пристигат по вода! И тръгнаха като вода, подтиквани от нечии интереси! Защото премиерът им се казва Педро и се опълчи на Израел в защита на Иран! Представете си на вас какво ще ви се случи, ако се пълчите! Съдии, адвокати, прокурори - пречат! Ето и сега, щял да пита Конституционния съд! Накратко - Десиславата! Като питат КС, КС да им плаща заплатите! Аз добре, че не съм Гълъб Донев! Ще им спра парите на цялата магистратура и ще ги дам на бизнеса, хората и МВР! Културата си имат и крадат добре, а спорта си има тото!

    15:52 01.08.2026

  • 50 Атина Паднала

    6 0 Отговор
    Евреите са планирали и спонсорилали тези марокански емигранти защото мразят испанците които признаха Палестинската държава. През всички времена на историята са правени постоянни обвинения срещу евреи, че използват кръвта на човешки жертви в своите ритуали. Това обвинение се отправя в най-различни страни и продължава до ден днешен. Началото на обвинението е още в Библията. Описва го една от „най-опасните“ и преследвани книги на всички времена „Еврейските ритуални убийства“ – М. Есив

    Сведенията за ритуалните убийства са в същата Библия, зад която се прикрива еврейството и уверява, че живее по строго определени библейски закони, които забраняват употребата на каквато и да било кръв. В Стария завет четем:

    „Не сте ли вие деца на престъплението? … не колите ли вие децата при ручеите и по пукнатините на скалите? … Ти (Израил) принасяш жертви: мога ли да бъда аз доволен от това?“ (Исая 57, 4-6)

    „Аз ги доведох в земята, която им бях обещал да им дам, … а те огледаха всеки висок хълм и всяко клонесто дърво и започнаха да колят там жертвите си… Като изгаряте деца на огън, вие се осквернявате с вашите езически идоли.“ (Иезекия 20, 28, 31, 34, 35 и 36)

    „Не давай от децата си в жертва на Молох…“ (Левит 18, 21)

    15:54 01.08.2026

  • 51 Блондинка

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Всеки един от Алжир, Тунис, Мароко,":

    Идиот,научи се първо да четеш.

    16:00 01.08.2026

  • 52 Брюксел

    0 0 Отговор
    Добре сте дошли момчета!

    16:01 01.08.2026

  • 53 Превод в ефир

    1 0 Отговор
    Какво иска да каже автора със следния текст от статията: "/чух го така да го нарича/"?

    16:02 01.08.2026

  • 54 Тъй дееее

    0 0 Отговор
    Сеута е в испански ръце от 1580 година, а Мелия – от 1497. Двата крайбрежни града имат автономен статут от 1995 година и са и военни бази. Хахахаха....автономен статут-военна база с кмет полковник ..

    Коментиран от #56

    16:06 01.08.2026

  • 55 Блондинка

    0 0 Отговор
    Всичко е финансирано,организирано от много години,прочетете книгите на Ориана Фалачи ..от някои,които е забранено да се посочват,но всички ги знаят.

    16:06 01.08.2026

  • 56 там са живяли

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тъй дееее":

    последните неандерталци но византийците са ги изяли. После са дошли маврите и така е почнал разцвета в Югозападна Европа

    16:10 01.08.2026

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