Италия поиска изхвърлянето на Испания от Шенген. Мадрид отговори остро: Това послание е недостойно

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес извика италианския посланик в Мадрид, Джузепе Бучино Грималди, след коментарите на италианския външен министър Антонио Таяни, който изрази подкрепа за затварянето на Шенгенското пространство за Испания заради ситуацията в Сеута, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

​„Това послание е недостойно за външен министър на партньорска и приятелска страна, от която очакваме европейска солидарност, а не партийна демагогия“, заяви Албарес в публикация в Екс, в отговор на коментарите на Таяни.

Таяни свърза събитията в Сеута с текущия процес на узаконяване на мигрантите в Испания.

„Аз съм „за“ затварянето на Шенгенското пространство за Испания и имам пълно доверие в действията на министър (министъра на вътрешните работи Матео) Пиантедози. Незаконната и неконтролирана имиграция представлява опасност за националната сигурност“, написа Таяни в Екс.

„Кадрите, идващи от Сеута, показват как решението на правителството в Мадрид да предостави испанско, и следователно европейско, гражданство на над 500 000 нелегални имигранти е дълбоко погрешно и насърчава трафика на хора“, добави той.

Коментарите на италианския външен министър последваха публикация в Екс на министър-председателката Джорджа Мелони, в която тя изрази загриженост относно случващото се в Сеута и призова за „извънредни мерки, включително затваряне на Шенгенското пространство за Испания“.

Албарес подчерта, че събитията в Сеута са свързани с решение на Върховния съд, което определя, че тези, които стигат до Сеута и Мелила, не могат да бъдат незабавно върнати и нямат нищо общо с процеса на узаконяване.

Поради тези причини той обяви, че вика италианския посланик, за да заяви пред него, че отхвърля изявленията на Таяни.

Правителствени източници повториха тази точка и твърдят, че е невярно, че всеки, който е преминал границата на Сеута през последните дни, може да отговаря на условията за този процес, тъй като той изисква много специфични критерии, като например доказване на пребиваване в Испания преди 1 януари 2026 г. и пребиваване в страната в продължение на пет последователни месеца към момента на подаване на заявлението.

Те повториха, че тази криза произтича от тълкуване на решението на Върховния съд, което е било използвано от мафиотски организации, възползващи се от изключително уязвимото положение на мигрантите.

Те също така заявиха, че това не е първата миграционна криза в Европа и няма да бъде последната. Правителството на Испания подчерта, че тя трябва да се управлява в съответствие с испанското, европейското и международното законодателство, както и с правата на човека.

Мадрид също така заяви, че цени европейската солидарност и отхвърля демагогската и партийната експлоатация на ситуации като тази, която се развива в момента в Сеута.

Най-малко 18 мигранти са загинали при опит да достигнат испанския анклав Сеута в Северна Африка, където Испания разположи военни, след като хиляди хора преминаха нелегално границата с Мароко и нахлуха на испанска територия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Очаква се испанският премиер Педро Санчес да се присъедини към министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес при посещението му днес в Сеута.

Министерството на вътрешните работи на Испания съобщи, че според негови оценки около 49 000 мигранти са пресекли границата и са влезли на територията на Сеута през последните 24 часа, като са пристигнали по море и по суша от Мароко.

Рашид Сбихи, който оглавява местна синдикална организация, представляваща служители на Гражданската гвардия, описа ситуацията като "сериозна хуманитарна криза".

"Хората продължават да влизат. Пристигналите подкрепления помагат само на ранените, както и в извършването на други хуманитарни дейности", подчерта Сбихи.

Без подслон хиляди мигранти, включително деца без придружители, бяха принудени да спят в паркове и по тротоарите, а други се скитаха безцелно по улиците, добави той.

По-голямата част от загиналите са се удавали, но някои от тях са изгубили живота си при блъсканицата при преминаването през оградата на граничното защитно съоръжение на плажа Тарахал, уточни Сбихи.

Кадри от случилото се вчера показаха огромен брой хора, предимно мароканци, които обикалят по плажа Тарахал и излизат по местните пътища. Макар че повечето изглежда са млади мъже, имаше и семейства с жени и малки деца.

Кадри показаха, че някои от мигрантите скандират "Да живее Испания", докато влизат в територията.

Не става ясно какво е подтикнало толкова много мигранти да преминат в Сеута, отбелязва АП.

Сеута и Мелиля – двата испански автономни града в Северна Африка – са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. И в двата града периодично се наблюдават вълни от опити за преминаване на мигранти, които се стремят да стигнат до Европа.