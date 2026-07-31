Италия поиска изхвърлянето на Испания от Шенген. Мадрид отговори остро: Това послание е недостойно

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес извика италианския посланик в Мадрид, Джузепе Бучино Грималди, след коментарите на италианския външен министър Антонио Таяни, който изрази подкрепа за затварянето на Шенгенското пространство за Испания заради ситуацията в Сеута, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.
„Това послание е недостойно за външен министър на партньорска и приятелска страна, от която очакваме европейска солидарност, а не партийна демагогия“, заяви Албарес в публикация в Екс, в отговор на коментарите на Таяни.
Таяни свърза събитията в Сеута с текущия процес на узаконяване на мигрантите в Испания.
„Аз съм „за“ затварянето на Шенгенското пространство за Испания и имам пълно доверие в действията на министър (министъра на вътрешните работи Матео) Пиантедози. Незаконната и неконтролирана имиграция представлява опасност за националната сигурност“, написа Таяни в Екс.
„Кадрите, идващи от Сеута, показват как решението на правителството в Мадрид да предостави испанско, и следователно европейско, гражданство на над 500 000 нелегални имигранти е дълбоко погрешно и насърчава трафика на хора“, добави той.
Коментарите на италианския външен министър последваха публикация в Екс на министър-председателката Джорджа Мелони, в която тя изрази загриженост относно случващото се в Сеута и призова за „извънредни мерки, включително затваряне на Шенгенското пространство за Испания“.
Албарес подчерта, че събитията в Сеута са свързани с решение на Върховния съд, което определя, че тези, които стигат до Сеута и Мелила, не могат да бъдат незабавно върнати и нямат нищо общо с процеса на узаконяване.
Поради тези причини той обяви, че вика италианския посланик, за да заяви пред него, че отхвърля изявленията на Таяни.
Правителствени източници повториха тази точка и твърдят, че е невярно, че всеки, който е преминал границата на Сеута през последните дни, може да отговаря на условията за този процес, тъй като той изисква много специфични критерии, като например доказване на пребиваване в Испания преди 1 януари 2026 г. и пребиваване в страната в продължение на пет последователни месеца към момента на подаване на заявлението.
Те повториха, че тази криза произтича от тълкуване на решението на Върховния съд, което е било използвано от мафиотски организации, възползващи се от изключително уязвимото положение на мигрантите.
Те също така заявиха, че това не е първата миграционна криза в Европа и няма да бъде последната. Правителството на Испания подчерта, че тя трябва да се управлява в съответствие с испанското, европейското и международното законодателство, както и с правата на човека.
Мадрид също така заяви, че цени европейската солидарност и отхвърля демагогската и партийната експлоатация на ситуации като тази, която се развива в момента в Сеута.
Най-малко 18 мигранти са загинали при опит да достигнат испанския анклав Сеута в Северна Африка, където Испания разположи военни, след като хиляди хора преминаха нелегално границата с Мароко и нахлуха на испанска територия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Очаква се испанският премиер Педро Санчес да се присъедини към министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес при посещението му днес в Сеута.
Министерството на вътрешните работи на Испания съобщи, че според негови оценки около 49 000 мигранти са пресекли границата и са влезли на територията на Сеута през последните 24 часа, като са пристигнали по море и по суша от Мароко.
Рашид Сбихи, който оглавява местна синдикална организация, представляваща служители на Гражданската гвардия, описа ситуацията като "сериозна хуманитарна криза".
"Хората продължават да влизат. Пристигналите подкрепления помагат само на ранените, както и в извършването на други хуманитарни дейности", подчерта Сбихи.
Без подслон хиляди мигранти, включително деца без придружители, бяха принудени да спят в паркове и по тротоарите, а други се скитаха безцелно по улиците, добави той.
По-голямата част от загиналите са се удавали, но някои от тях са изгубили живота си при блъсканицата при преминаването през оградата на граничното защитно съоръжение на плажа Тарахал, уточни Сбихи.
Кадри от случилото се вчера показаха огромен брой хора, предимно мароканци, които обикалят по плажа Тарахал и излизат по местните пътища. Макар че повечето изглежда са млади мъже, имаше и семейства с жени и малки деца.
Кадри показаха, че някои от мигрантите скандират "Да живее Испания", докато влизат в територията.
Не става ясно какво е подтикнало толкова много мигранти да преминат в Сеута, отбелязва АП.
Сеута и Мелиля – двата испански автономни града в Северна Африка – са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. И в двата града периодично се наблюдават вълни от опити за преминаване на мигранти, които се стремят да стигнат до Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
Коментиран от #13
13:55 31.07.2026
2 ЕС сам си е виновен.
Коментиран от #68
13:55 31.07.2026
3 Антонио Ресио
13:55 31.07.2026
4 мдааа
13:57 31.07.2026
5 Зъл пес
13:57 31.07.2026
6 историк
Коментиран от #43
13:57 31.07.2026
7 ....
13:58 31.07.2026
8 МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА
Коментиран от #84
13:58 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха,ха
14:00 31.07.2026
11 пълни глупости
Коментиран от #15, #47
14:00 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Брей
До коментар #1 от ".....":Па то същото за България,от солидарност са помагаме на украИнците се погубваме
Коментиран от #38
14:01 31.07.2026
14 Без име
14:02 31.07.2026
15 Без име
До коментар #11 от "пълни глупости":Не гледаш ли видеата от Сеута?
Коментиран от #27
14:02 31.07.2026
16 Защо
14:02 31.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 България също
Уж са санкционирани, ала-бала. Всичко е само шум в медиите.
Коментиран от #50
14:03 31.07.2026
19 Мокой
14:05 31.07.2026
20 Без име
14:05 31.07.2026
21 "Не става ясно
14:05 31.07.2026
22 Гост
14:06 31.07.2026
23 Те са били там
До коментар #17 от "Европейските":до към 1960г. нали се освободиха, скачаха като маймуни от радост, че са вече свободни, какво напират пак към тези омразни митрополии. И ние сме били под византийско и турско робство 700г., но не гладуваме. Тази теза, че са бедни защото са били ограбвани не е вярна. На запад все още има европейци които работят за да имат този стандарт, там и в САЩ са се развили всички науки и технологии. Плитоумните и неграмотни африканци така си обясняват защо европейците живеят с невиждан за тях стандарт като гледат по телефоните (преди ги нямаше) живота в Европа.
14:06 31.07.2026
24 И аз искам да ни изхвърлят
Дай, Боже!
Амин!
14:07 31.07.2026
25 Ами да,
14:08 31.07.2026
26 Последния Софиянец
Коментиран от #32
14:10 31.07.2026
27 пълни глупости
До коментар #15 от "Без име":аз гледам. А ти знаеш ли къде се намира Сеута. Аре погледни на картата.
14:10 31.07.2026
28 Баш Хайдутин и действащ комунист
14:11 31.07.2026
29 Урсулица
14:12 31.07.2026
30 НПО
14:12 31.07.2026
31 Да поставят
14:13 31.07.2026
32 Ъъъъъъъ
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Коя армия? Турския аскеер ли? Там нямат думата валиите.
14:13 31.07.2026
33 Давид
14:14 31.07.2026
34 Кеефф
14:15 31.07.2026
35 Набиха ли им го от зад
14:16 31.07.2026
36 Край!
14:16 31.07.2026
37 БАЦЕ ЕООД
14:17 31.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Урсула
14:19 31.07.2026
41 Нали уж Мароко
14:21 31.07.2026
42 НЕ ЖЕЛАЯТ МИГРАНТИ
14:22 31.07.2026
43 Граничар
До коментар #6 от "историк":Само минно поле
14:23 31.07.2026
44 Наблюдател
14:24 31.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Някой
Нас как ни размотаваха десетки години с това оправдание. Не че ни е притрябвал Шенген, де.
Да изхвърлят всички навлеци и да затегнат контрола. Иначе с ЕС е свършено.
Коментиран от #79
14:24 31.07.2026
47 не е така
До коментар #11 от "пълни глупости":Имат те пари щом плащат по 2-3000 долара на каналджийте имат документ узаконени и айййде в испания а от там дето си поискат.
14:25 31.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Разтурайте
14:25 31.07.2026
50 Зеленски
До коментар #18 от "България също":Не са руснаци , а украинци!:) Ама, ти не можеш да ги различиш!:)
14:29 31.07.2026
51 БРАВО
Коментиран от #63
14:29 31.07.2026
52 Само че момче
До коментар #39 от "Какво още трябва да стане":В случая първобитните маймуни, религиозни фанатици и фундаменталисти са точно урсулците в Брюксел. Нали го осъзнаваш ? Налягаха си парцалите за Сирия, налягаха си парцалите за Ливан, налягаха си парцалите за Палестина а после за Иран. Погром създадоха в Ирак, Украйна попиляха с помоща си и после олеее кво стана. Алжир надупи Франция а Мароко Испания и у Барселона никой вече и испански не говори а бурдус .... Сицилия разсипаха геййтаците от Брюксел с мостове и тъпотии, в Марсилия пък 83% мюсулмани ....
14:29 31.07.2026
53 ЕС да ги поема мощно
14:31 31.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Д-р Марин Белчев
Така, че вероятно може да очакваме нещо подобно и тук след не много време. Да не се смеем на Испания и Италия, а да планираме как ние ще реагираме, като тръгнат тълпите. Имаме ли Хан Тервел днес?
14:35 31.07.2026
57 Кво толкова
14:36 31.07.2026
58 цру акция
14:36 31.07.2026
59 Какво лошо има
14:38 31.07.2026
60 Още може
14:42 31.07.2026
61 Долу ЕС
14:42 31.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #51 от "БРАВО":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
14:44 31.07.2026
64 един
14:44 31.07.2026
65 Важното е хора
Коментиран от #77
14:45 31.07.2026
66 Ние от ДБ
14:49 31.07.2026
67 Аз имам съсед иранец
До коментар #62 от "604":Юруш се казва, лекар но не работи по специалността си и ти на малкият му пръст не можеш да стъпиш нито по финансови възможности нито по интелект. По живково време е работил в посолството в София като млад стажант и сега има поне 150 милиона евро преки инвестиции в България. Вчера си говорих с него и казва човека: Срам няма вашето правителство. ....
14:50 31.07.2026
68 деца
До коментар #2 от "ЕС сам си е виновен.":покажете едно дете..като гледам тези на снимките..99.9% са пълнолетни и готови да убиват..заради техния алах..Разбира се веднага ще скочат либерали и ще кажат не са всички такива , има и по-зле..където газят с колите, тук съм съгласен с вас..Прибирайте ги и те са хора, настанете ги в хотели, дайте им закрила, и чакайте да започнат да работят..Смях в залата...Медии през годините ги толерираха, жалеха ги..обвиняваха местните че не им давали шанс да интегрират и други идидотщини..а днеска смениха плочата..и дават различни гледни точки..СОРОС-мумията постигна целта си напълни континента с терористи..докато местните лапаха мухи и посрещаха талибани с бисквити и цветя..сега вече ще берете плодовете на вашего безхаберие..
14:51 31.07.2026
69 народа
14:52 31.07.2026
70 русоляв
14:53 31.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 чудна снимка
Коментиран от #74
14:58 31.07.2026
73 То и половината Равда и
15:02 31.07.2026
74 .....
До коментар #72 от "чудна снимка":Само един Франко ги оправя тия🤣🤣
15:04 31.07.2026
75 Важното е атлантиците и ционистите
15:04 31.07.2026
76 Защо тези хора
15:08 31.07.2026
77 Десен Баровец
До коментар #65 от "Важното е хора":Десен Сектор , Азов ...може би поляците...само крайно десни силни мъже могат да защитят уруслената разградена ограда ама пискайте още че националистите били лоши
Коментиран от #82, #83
15:10 31.07.2026
78 Циник
15:10 31.07.2026
79 А защо
До коментар #46 от "Някой":защита на външните граници на ЕС спрямо Украйна нямаше и още няма ? Нещо по различно ли е? А?
15:11 31.07.2026
80 Сатана Z
15:12 31.07.2026
81 Хи хи
15:12 31.07.2026
82 Десен Сектор и Азов ли
До коментар #77 от "Десен Баровец":Нещо да не си превъртял?
15:13 31.07.2026
83 Май не си пиеш лекарствата
До коментар #77 от "Десен Баровец":ми се струва и определено това ти се отразява зле
15:15 31.07.2026
84 Боко от Банкя
До коментар #8 от "МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА":Тези мъже идват, за да оплождат европейките. Да пратят сега Меркел да ги обслужва!
15:15 31.07.2026
85 Италия била поискала ....
15:19 31.07.2026
86 Цвете
15:19 31.07.2026
87 000
15:20 31.07.2026