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Италия поиска изхвърлянето на Испания от Шенген. Мадрид отговори остро: Това послание е недостойно
  Тема: Кризата с бежанците

Италия поиска изхвърлянето на Испания от Шенген. Мадрид отговори остро: Това послание е недостойно

31 Юли, 2026 13:53 2 907 87

  • испания-
  • сеута-
  • мигранти-
  • италия-
  • шенген-
  • антонио таяни

Мадрид обяви, че цени европейската солидарност и отхвърля демагогската и партийната експлоатация на ситуации като тази, която се развива в момента в Сеута

Италия поиска изхвърлянето на Испания от Шенген. Мадрид отговори остро: Това послание е недостойно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес извика италианския посланик в Мадрид, Джузепе Бучино Грималди, след коментарите на италианския външен министър Антонио Таяни, който изрази подкрепа за затварянето на Шенгенското пространство за Испания заради ситуацията в Сеута, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

​„Това послание е недостойно за външен министър на партньорска и приятелска страна, от която очакваме европейска солидарност, а не партийна демагогия“, заяви Албарес в публикация в Екс, в отговор на коментарите на Таяни.

Таяни свърза събитията в Сеута с текущия процес на узаконяване на мигрантите в Испания.

„Аз съм „за“ затварянето на Шенгенското пространство за Испания и имам пълно доверие в действията на министър (министъра на вътрешните работи Матео) Пиантедози. Незаконната и неконтролирана имиграция представлява опасност за националната сигурност“, написа Таяни в Екс.

„Кадрите, идващи от Сеута, показват как решението на правителството в Мадрид да предостави испанско, и следователно европейско, гражданство на над 500 000 нелегални имигранти е дълбоко погрешно и насърчава трафика на хора“, добави той.

Коментарите на италианския външен министър последваха публикация в Екс на министър-председателката Джорджа Мелони, в която тя изрази загриженост относно случващото се в Сеута и призова за „извънредни мерки, включително затваряне на Шенгенското пространство за Испания“.

Албарес подчерта, че събитията в Сеута са свързани с решение на Върховния съд, което определя, че тези, които стигат до Сеута и Мелила, не могат да бъдат незабавно върнати и нямат нищо общо с процеса на узаконяване.

Поради тези причини той обяви, че вика италианския посланик, за да заяви пред него, че отхвърля изявленията на Таяни.

Правителствени източници повториха тази точка и твърдят, че е невярно, че всеки, който е преминал границата на Сеута през последните дни, може да отговаря на условията за този процес, тъй като той изисква много специфични критерии, като например доказване на пребиваване в Испания преди 1 януари 2026 г. и пребиваване в страната в продължение на пет последователни месеца към момента на подаване на заявлението.

Те повториха, че тази криза произтича от тълкуване на решението на Върховния съд, което е било използвано от мафиотски организации, възползващи се от изключително уязвимото положение на мигрантите.

Те също така заявиха, че това не е първата миграционна криза в Европа и няма да бъде последната. Правителството на Испания подчерта, че тя трябва да се управлява в съответствие с испанското, европейското и международното законодателство, както и с правата на човека.

Мадрид също така заяви, че цени европейската солидарност и отхвърля демагогската и партийната експлоатация на ситуации като тази, която се развива в момента в Сеута.

Най-малко 18 мигранти са загинали при опит да достигнат испанския анклав Сеута в Северна Африка, където Испания разположи военни, след като хиляди хора преминаха нелегално границата с Мароко и нахлуха на испанска територия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Очаква се испанският премиер Педро Санчес да се присъедини към министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес при посещението му днес в Сеута.

Министерството на вътрешните работи на Испания съобщи, че според негови оценки около 49 000 мигранти са пресекли границата и са влезли на територията на Сеута през последните 24 часа, като са пристигнали по море и по суша от Мароко.

Рашид Сбихи, който оглавява местна синдикална организация, представляваща служители на Гражданската гвардия, описа ситуацията като "сериозна хуманитарна криза".

"Хората продължават да влизат. Пристигналите подкрепления помагат само на ранените, както и в извършването на други хуманитарни дейности", подчерта Сбихи.

Без подслон хиляди мигранти, включително деца без придружители, бяха принудени да спят в паркове и по тротоарите, а други се скитаха безцелно по улиците, добави той.

По-голямата част от загиналите са се удавали, но някои от тях са изгубили живота си при блъсканицата при преминаването през оградата на граничното защитно съоръжение на плажа Тарахал, уточни Сбихи.

Кадри от случилото се вчера показаха огромен брой хора, предимно мароканци, които обикалят по плажа Тарахал и излизат по местните пътища. Макар че повечето изглежда са млади мъже, имаше и семейства с жени и малки деца.

Кадри показаха, че някои от мигрантите скандират "Да живее Испания", докато влизат в територията.

Не става ясно какво е подтикнало толкова много мигранти да преминат в Сеута, отбелязва АП.

Сеута и Мелиля – двата испански автономни града в Северна Африка – са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. И в двата града периодично се наблюдават вълни от опити за преминаване на мигранти, които се стремят да стигнат до Европа.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    71 2 Отговор
    Ма вие от солидарност ще се самозатриете😂😂

    Коментиран от #13

    13:55 31.07.2026

  • 2 ЕС сам си е виновен.

    89 1 Отговор
    Кани ги, събира ги по Средиземно море да не се удавят, и не ги пъди когато войните приключат. Нас обаче ни критикува защо не ги хващаме по границата с Турция и част от тях успяват да се доберат до тях. Не ни позволяват да ползваме оръжие за охрана на границата и да ги вкарваме в затвора за 1г по нашия закон за нелегалното ѝ преминаване. Като дойдат в ЕС се отнасят към тях като към дълго очаквани гости - веднага квартира, мед. обслужване, пари всеки месец, а те хукват по кръчми, бардаци, наркотици, искат джамии, халал, закачат жените, убиват, правят атентати, възмущават се от нашия начин на живот, не искат да работят.

    Коментиран от #68

    13:55 31.07.2026

  • 3 Антонио Ресио

    31 0 Отговор
    ще трябва да се намеси

    13:55 31.07.2026

  • 4 мдааа

    62 0 Отговор
    ако бяха разстреляли по лодките тия 18 емигранти - останалите нямаше да си помислят да тръгнат дори

    13:57 31.07.2026

  • 5 Зъл пес

    52 3 Отговор
    Щот пък италианците не напълниха Италия,и Европа с мигранти през Лампедуза.

    13:57 31.07.2026

  • 6 историк

    46 0 Отговор
    Само една Тачанка щеше да спре този набег, и след това и пиле нямаше да префръкне от там !!

    Коментиран от #43

    13:57 31.07.2026

  • 7 ....

    44 0 Отговор
    Крайно време е да се сменят законите за нелегалните мигранти.

    13:58 31.07.2026

  • 8 МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА

    76 0 Отговор
    ТЕЗИ НЕ СА ЕМИГРАНТИ 99.9999% са само мъже - това е армия и нападение над друга държава. На нито една снимка няма жена.

    Коментиран от #84

    13:58 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха,ха

    22 1 Отговор
    Испанската полиция ги посреща със свински хамон😂😂

    14:00 31.07.2026

  • 11 пълни глупости

    15 10 Отговор
    от Сеута няма как да влязат в Европа. Това е в Африка. Само с кораб или самолет от там. А никой няма да им го плати. А те пари нямат. Патова ситуация. След 3 дена глад сами ще се приберат обратно в Мароко.

    Коментиран от #15, #47

    14:00 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Брей

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Па то същото за България,от солидарност са помагаме на украИнците се погубваме

    Коментиран от #38

    14:01 31.07.2026

  • 14 Без име

    31 0 Отговор
    Минимум 49 хиляди мигранти. Смятаме ги, значи, 100 хиляди. Аскер. Европа загива пред очите ни.

    14:02 31.07.2026

  • 15 Без име

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "пълни глупости":

    Не гледаш ли видеата от Сеута?

    Коментиран от #27

    14:02 31.07.2026

  • 16 Защо

    2 1 Отговор
    Испания а не страната с леврото ?

    14:02 31.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 България също

    11 20 Отговор
    Уж сме вражеска държава, а Тубата е пълна с видеа на руснаци, които си джиткат из България като у тях си в Сибир.

    Уж са санкционирани, ала-бала. Всичко е само шум в медиите.

    Коментиран от #50

    14:03 31.07.2026

  • 19 Мокой

    10 2 Отговор
    Испания и Италия - в конфликт? ЕС отива на "изуй гащи"...

    14:05 31.07.2026

  • 20 Без име

    10 2 Отговор
    И оня сатанист във Ватикана е виновен.

    14:05 31.07.2026

  • 21 "Не става ясно

    26 0 Отговор
    какво е подтикнало толкова много мигранти да преминат в Сеута, отбелязва АП." Как може да сте толкова тъпи, подтикнало ги е решението на испанското правителство да даде над 500 000 паспорти на нелегални емигранти.

    14:05 31.07.2026

  • 22 Гост

    13 0 Отговор
    Офф там втора Меркел си имат … да ги махат от шенген !!!

    14:06 31.07.2026

  • 23 Те са били там

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европейските":

    до към 1960г. нали се освободиха, скачаха като маймуни от радост, че са вече свободни, какво напират пак към тези омразни митрополии. И ние сме били под византийско и турско робство 700г., но не гладуваме. Тази теза, че са бедни защото са били ограбвани не е вярна. На запад все още има европейци които работят за да имат този стандарт, там и в САЩ са се развили всички науки и технологии. Плитоумните и неграмотни африканци така си обясняват защо европейците живеят с невиждан за тях стандарт като гледат по телефоните (преди ги нямаше) живота в Европа.

    14:06 31.07.2026

  • 24 И аз искам да ни изхвърлят

    19 3 Отговор
    Не само от Шенген, но от ЕС и НАТО!
    Дай, Боже!
    Амин!

    14:07 31.07.2026

  • 25 Ами да,

    21 2 Отговор
    колониалистите им отвориха очите какви богатства има Африка, но след масовото деколонизиране през 60-те години на 20 век започна масовият глад. Още помня гладните негърчета с издутите кореми от кинопрегледите. Западът започна да помага с храни, но те започнаха да се плодят и от 250млн. през 1960г. сега са 1,4млрд. Имат човешки ресурс, природни богатства, но са мързеливи и не могат да направят държава. Управляват се от жестоки диктатори или са в постоянни междуплеменни войни. Типични примери са Уганда с Иди Амин, ЦАР, Судан, Сомалия, Нигер, Мали и много други.

    14:08 31.07.2026

  • 26 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Радев да прати армията на границата.

    Коментиран от #32

    14:10 31.07.2026

  • 27 пълни глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Без име":

    аз гледам. А ти знаеш ли къде се намира Сеута. Аре погледни на картата.

    14:10 31.07.2026

  • 28 Баш Хайдутин и действащ комунист

    8 0 Отговор
    Добре че Ердоган не пусна 500 к сирииц

    14:11 31.07.2026

  • 29 Урсулица

    7 3 Отговор
    Еххх, пак ли тая друсаната Мелони?! Ще ми разпадне райка, тая неадекватница!

    14:12 31.07.2026

  • 30 НПО

    3 0 Отговор
    Всички те са добре в България!

    14:12 31.07.2026

  • 31 Да поставят

    8 0 Отговор
    противопехотни мини по плажа и въпросът ще се реши от самосебе си

    14:13 31.07.2026

  • 32 Ъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Коя армия? Турския аскеер ли? Там нямат думата валиите.

    14:13 31.07.2026

  • 33 Давид

    6 1 Отговор
    След като гордите матадори отказаха на юдеите да им клекнат им пуснаха мигранти . Ватикана , чрез Италия даде отпор веднага . Провалена държава .

    14:14 31.07.2026

  • 34 Кеефф

    13 0 Отговор
    А защита правата на колорадските бръмбари изяждащи реколтата от картофи няма ли да има. Тях ги тровите, а тези скакалци налазващи Испания ще ги узаконявате. Защо?

    14:15 31.07.2026

  • 35 Набиха ли им го от зад

    3 1 Отговор
    Италия поиска изхвърлянето на Испания от Шенген... стотици хиляди хора преминаха нелегално границата с Мароко и нахлуха на испанска територия.... хахахаха....

    14:16 31.07.2026

  • 36 Край!

    9 0 Отговор
    Мароко превзе Сеута!

    14:16 31.07.2026

  • 37 БАЦЕ ЕООД

    4 0 Отговор
    не бе, европа е единна и силна .. глупаци

    14:17 31.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Урсула

    10 0 Отговор
    обеща да пази ЕС и НАТО при нарушаване на границите.. Вчера ревеше за 5 члена, къде е сега, с толкова нарушители, може спокойно да си поиска 5000 члена

    14:19 31.07.2026

  • 41 Нали уж Мароко

    9 1 Отговор
    беше предвидим партнъор според Макрон ? А? Ей сега вече ще видят франсетата кон боб яде ли когато Испания ги пропусне за Франция. А пък Испания въобще не мога да ги мисля. Пялестинците изборите даже ще спечелят в половината страна. Ако пък и алжирците от фронта Палисарио навлязат чак до Берлин ще стигнат за 48 часа

    14:21 31.07.2026

  • 42 НЕ ЖЕЛАЯТ МИГРАНТИ

    2 3 Отговор
    А как преди десетилетия 35 пускахте във италия Германия и всички от EU и българи и румънци и дори ОКРАЯНО и руси и ни изпивахте силите на Мин. Заплата. Сега не може. И те са хора.

    14:22 31.07.2026

  • 43 Граничар

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "историк":

    Само минно поле

    14:23 31.07.2026

  • 44 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Много е достойно даже! А испанците да си вкарат съда в ред, вместо да му търпят престъпленията. Имали били граждански права африканците да им съсипят държавата.

    14:24 31.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Някой

    9 0 Отговор
    Като не може да защити външните граници на ЕС, да се изхвърли от Шенген.
    Нас как ни размотаваха десетки години с това оправдание. Не че ни е притрябвал Шенген, де.
    Да изхвърлят всички навлеци и да затегнат контрола. Иначе с ЕС е свършено.

    Коментиран от #79

    14:24 31.07.2026

  • 47 не е така

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "пълни глупости":

    Имат те пари щом плащат по 2-3000 долара на каналджийте имат документ узаконени и айййде в испания а от там дето си поискат.

    14:25 31.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Разтурайте

    7 0 Отговор
    го този ЕС и Шенген. Или ЕС е една държава с единен стандарт и закони или ще се разтури по трудният начин. Не може едни да са по европейци от други и да налагат свои правила.

    14:25 31.07.2026

  • 50 Зеленски

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "България също":

    Не са руснаци , а украинци!:) Ама, ти не можеш да ги различиш!:)

    14:29 31.07.2026

  • 51 БРАВО

    11 0 Отговор
    Таке е паднала и Римската империя !

    Коментиран от #63

    14:29 31.07.2026

  • 52 Само че момче

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Какво още трябва да стане":

    В случая първобитните маймуни, религиозни фанатици и фундаменталисти са точно урсулците в Брюксел. Нали го осъзнаваш ? Налягаха си парцалите за Сирия, налягаха си парцалите за Ливан, налягаха си парцалите за Палестина а после за Иран. Погром създадоха в Ирак, Украйна попиляха с помоща си и после олеее кво стана. Алжир надупи Франция а Мароко Испания и у Барселона никой вече и испански не говори а бурдус .... Сицилия разсипаха геййтаците от Брюксел с мостове и тъпотии, в Марсилия пък 83% мюсулмани ....

    14:29 31.07.2026

  • 53 ЕС да ги поема мощно

    5 1 Отговор
    Като украинци сега да ги поема ....

    14:31 31.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Д-р Марин Белчев

    8 0 Отговор
    Спомняте ли си историята с арабите, дето ги спрял хан Тервел пред стените на Константинопол през 8 век? На Иберийския полуостров ситуацията се развива по коренно различен и драматичен начин – там арабите НЕ биват спрени навреме, което води до почти пълното завладяване на днешните Испания и Португалия. Във Франция едва ги спира Карл Мартел по прякор Чукът. Така, че хан ювиги Тервел се е представил най-добре.
    Така, че вероятно може да очакваме нещо подобно и тук след не много време. Да не се смеем на Испания и Италия, а да планираме как ние ще реагираме, като тръгнат тълпите. Имаме ли Хан Тервел днес?

    14:35 31.07.2026

  • 57 Кво толкова

    6 1 Отговор
    Хората искат на Евровизия да участват

    14:36 31.07.2026

  • 58 цру акция

    4 0 Отговор
    а защо не стрелят??? италянците също се пълнят през Сицилия, а те защо не стрелят? нашите боклу ци защо не стрелят?

    14:36 31.07.2026

  • 59 Какво лошо има

    4 4 Отговор
    При всички положения тези хора ще са по стойностни от атлантиците урсулци и от гнусните ционисти

    14:38 31.07.2026

  • 60 Още може

    5 0 Отговор
    2,5 милиона от Ливан и 3 милиона от Йордания и Египет.... после от Ирак, Иран и Сирия и 6

    14:42 31.07.2026

  • 61 Долу ЕС

    3 0 Отговор
    да не забравяме, че на власт в цяла европа са атлантипески партии, включително и тук. Всички ги избират, а те вечно правят наобратно, на това което искат хората... начини да спреш невъоръжени за сега хора, колкото искаш! но го правят нарочно, елоя човек е намушка

    14:42 31.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "БРАВО":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    14:44 31.07.2026

  • 64 един

    5 0 Отговор
    абе много доктори и инжнери са плъзнали в това море , бре .... и един ядрен физик ми се мярна , де ааа

    14:44 31.07.2026

  • 65 Важното е хора

    2 1 Отговор
    Чфути в Еврппа да няма ! Това е важното.

    Коментиран от #77

    14:45 31.07.2026

  • 66 Ние от ДБ

    4 0 Отговор
    Искаме силна България в силна Европа! Ако това е силата на Европа, Господ не може да я спаси!

    14:49 31.07.2026

  • 67 Аз имам съсед иранец

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "604":

    Юруш се казва, лекар но не работи по специалността си и ти на малкият му пръст не можеш да стъпиш нито по финансови възможности нито по интелект. По живково време е работил в посолството в София като млад стажант и сега има поне 150 милиона евро преки инвестиции в България. Вчера си говорих с него и казва човека: Срам няма вашето правителство. ....

    14:50 31.07.2026

  • 68 деца

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС сам си е виновен.":

    покажете едно дете..като гледам тези на снимките..99.9% са пълнолетни и готови да убиват..заради техния алах..Разбира се веднага ще скочат либерали и ще кажат не са всички такива , има и по-зле..където газят с колите, тук съм съгласен с вас..Прибирайте ги и те са хора, настанете ги в хотели, дайте им закрила, и чакайте да започнат да работят..Смях в залата...Медии през годините ги толерираха, жалеха ги..обвиняваха местните че не им давали шанс да интегрират и други идидотщини..а днеска смениха плочата..и дават различни гледни точки..СОРОС-мумията постигна целта си напълни континента с терористи..докато местните лапаха мухи и посрещаха талибани с бисквити и цветя..сега вече ще берете плодовете на вашего безхаберие..

    14:51 31.07.2026

  • 69 народа

    2 2 Отговор
    България е пазена от Висшите сили .ЕС ни натика насила еврото и сега ще си понесе последствията като се разпадне .ЕС .Шенген ,НАТО , повече няма да съществуват .

    14:52 31.07.2026

  • 70 русоляв

    3 0 Отговор
    Всеки момент очаквам Кая Калас да каже ,че Русия и лично Путин е виновен .

    14:53 31.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 чудна снимка

    2 0 Отговор
    не се стряскайте..араби излязоха да спортуват-плувен маратон и случайно стигнаха да испанския бряг..и без това в испания има милиони "доктори и инженери" от азия и африка..+ - 50 000 нищо не решава..няма как да ги върнете обратно..Купувайте бурки, фесове,чалми и се молете по 5 пъти на ден, може и няма да ви отрежат главите..а само ще насилват жени и деца..но това са редовни неща, битовизми..НПО-та на сорос няма ли дакат мнение по въпроса или те изпълниха задачата си, осигуриха логистика и сега потриват ръцете..чудна работа свършихте..пито-платено..

    Коментиран от #74

    14:58 31.07.2026

  • 73 То и половината Равда и

    1 0 Отговор
    Слънчев Бряг пак е собственост на иранци и иракчани. KFC и един куп фастфутове пък са собственост ка кюрд от Алепо Сирия.... 25 мега сгради поне в София също. .....Муктада ас-Садр пък е собственик на половин Бургас с подставени лица .... САЩ обаче има само бази и посолство и то подарени ...

    15:02 31.07.2026

  • 74 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "чудна снимка":

    Само един Франко ги оправя тия🤣🤣

    15:04 31.07.2026

  • 75 Важното е атлантиците и ционистите

    1 0 Отговор
    да духат супата и Украйна да го отнесе мощно

    15:04 31.07.2026

  • 76 Защо тези хора

    1 1 Отговор
    бяха принудени да спят в паркове и по тротоарите, а други да се скитат безцелно по улиците ? Я веднага да се конфискува еврейската собственост и да им бъде предоставена като част от компенсация за геноцида извършен от нацистки Израел ! Какво се чака? Някакво пришествие ли ?

    15:08 31.07.2026

  • 77 Десен Баровец

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Важното е хора":

    Десен Сектор , Азов ...може би поляците...само крайно десни силни мъже могат да защитят уруслената разградена ограда ама пискайте още че националистите били лоши

    Коментиран от #82, #83

    15:10 31.07.2026

  • 78 Циник

    1 0 Отговор
    "Не става ясно какво е подтикнало толкова много мигранти да преминат в Сеута, отбелязва АП." Ама вие сериозно ли, бе?

    15:10 31.07.2026

  • 79 А защо

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Някой":

    защита на външните граници на ЕС спрямо Украйна нямаше и още няма ? Нещо по различно ли е? А?

    15:11 31.07.2026

  • 80 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Някой вижда ли жени на снимката?Не,щото европейките чакат пришълците с вирнати крака

    15:12 31.07.2026

  • 81 Хи хи

    0 0 Отговор
    Правилно !! Ние където сме влезли, всичко се е разпаднало ! И Шенген ще разпаднем !!

    15:12 31.07.2026

  • 82 Десен Сектор и Азов ли

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Десен Баровец":

    Нещо да не си превъртял?

    15:13 31.07.2026

  • 83 Май не си пиеш лекарствата

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Десен Баровец":

    ми се струва и определено това ти се отразява зле

    15:15 31.07.2026

  • 84 Боко от Банкя

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА":

    Тези мъже идват, за да оплождат европейките. Да пратят сега Меркел да ги обслужва!

    15:15 31.07.2026

  • 85 Италия била поискала ....

    0 0 Отговор
    То тва верно е някаква шизофрения. Че Сицилия 920 години все си е била на маврите. Я веднага реституция и да не се обясняват. И там към Милано около езерата пак всичко си е на маврите впрочем !

    15:19 31.07.2026

  • 86 Цвете

    0 0 Отговор
    А КОГАТО НАХЛУХА В ИТАЛИЯ, НЯКОЙ ПОЖЕЛА ЛИ ИТАЛИЯ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ШЕНГЕН? ПРИИЖДАХА С ГУМЕНИ ЛОДКИ ОТ АФРИКА И БЯХА СТОТИЦИ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ДНЕС СА ТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ. САМА ЕДНА ДЪРЖАВА ОТ ЕВРОЗОНАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО ДА СЕ СПРАВИ, ЗАЩОТО ПРИСТИГАЩИТЕ НЕКАНЕНИ " ГОСТИ " СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО. САМО ТУРЦИЯ ПРИЮТИ НАД 3 МИЛИОНА ДУШИ ПРЕДИ ВРЕМЕ. С ТЯХ ИМАШЕ И ДОГОВОРКА ДА СЕ ПОМАГА.

    15:19 31.07.2026

  • 87 000

    0 0 Отговор
    Центробежните сили в европа набират скорост. Разпада на ес жтдавна е неизбежен. Кога това ще стане факт, ще определи и цената, която идните поколения в европа ще платят.

    15:20 31.07.2026

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