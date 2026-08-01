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Най-малко 67 души загинаха при мигрантската криза в Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Най-малко 67 души загинаха при мигрантската криза в Сеута

1 Август, 2026 19:23 1 026 28

  • сеута-
  • мигранти-
  • испания-
  • мароко

Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че повечето от мигрантите, навлезли в испанския анклав в Северна Африка, вече са се върнали в Мароко

Най-малко 67 души загинаха при мигрантската криза в Сеута - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите при мигрантската криза на границата между испанския анклав Сеута и Мароко достигна 67 души, съобщи днес испанското правителство, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Сред загиналите има удавили се мигранти, както и хора, загинали, докато са се блъскали в опит да преминат през вълнолома, който служи като гранично съоръжение.

Испания обяви, че ще изгради 500-метрова преградна бариера по протежение на вълнолома, навлизащ в морето, след като между четвъртък и петък около 60 000 мигранти пресякоха границата на малкия испански анклав.

Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че повечето от мигрантите, навлезли в испанския анклав в Северна Африка, вече са се върнали в Мароко.

„Ежедневието в града беше нарушено в резултат на инцидента на границата“, заяви президентът на Сеута Хуан Хесус Вивас. По думите му връщането на мигрантите протича успешно, но процесът все още не е приключил и градът не се е върнал към нормалния си ритъм.

Част от мигрантите обаче остават в Сеута. Сред тях е 23-годишният мароканец Мохамед Хатри, който заяви, че властите са затворили магазините, за да ги принудят да се върнат в родината си. „Но дори всичко да остане затворено, ние ще останем тук, независимо дали сме гладни, или не“, каза той.

Около 500 души са направили опит да навлязат и в испанския анклав Мелиля вчера вечерта, съобщи испанската обществена телевизия „ЕрТиВиЕ“, цитирана от ДПА.

На място са били изпратени сили за сигурност, а около два часа по-късно друга група мигранти е направила опит да преодолее граничната ограда. По данни на агенцията някои от мигрантите са замеряли с камъни служителите на реда, които са използвали сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някой от мигрантите е успял да влезе в Мелиля. Граничният пункт „Бени Ензар“ е затворен от четвъртък вечерта.

Неизвестен брой мигранти все още се намират в Сеута, където живеят около 85 000 души.

Северноафриканските крайбрежни градове Сеута и Мелиля се намират под испански контрол от векове.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    4 0 Отговор
    Консервирана храна , лекарства , дърва и въглища..! На черния пазар има и оръжия всичките модели ..! Човек не се интересува нещо как работи щом работи , там е проблема ..!

    Коментиран от #5

    19:28 01.08.2026

  • 2 Али

    2 2 Отговор
    Съмиме бал Мамет тоциган ско!Чийуйтражат!

    19:29 01.08.2026

  • 3 Заарова

    4 5 Отговор
    Тези млади момчета биха били полезни на Украйна за фронта.

    Коментиран от #24, #27

    19:29 01.08.2026

  • 4 Че то тоя

    8 4 Отговор
    "испанския анклав" в Северна Африка - Сеута не е част от ЕС! Кво ревът тея от ЕК. Особен статут има извън европейските регулации. Тея урсулците обаче верно са изключително тъпи същества. И няма кой да ги пита: я кажете сега тва ЕС ли е или не е ? Да не би случайно и Северна Африка да е влязла в ЕС

    Коментиран от #8, #12

    19:30 01.08.2026

  • 5 .............

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Необичаен инцидент се разигра край бреговете на италианския остров Сицилия, след като екипажът на аварирала моторна лодка започна да изхвърля във водата пакети с банкноти на стойност около 600 000 евро, съобщава италианският вестник La Repubblica.
    Случаят е станал край курортното селище Казуце (Casuzze) в община Санта Кроче Камерина, провинция Рагуза. Лодката, пристигнала от Малта, аварирала, вероятно след като останала без гориво. Когато към нея се насочил катер на италианската брегова охрана, намиращите се на борда започнали да хвърлят във водата запечатани пакети с банкноти.
    Необичайната сцена била забелязана от десетки плажуващи, които веднага се втурнали в морето, за да събират носените от вълните пари. На място пристигнали служители на бреговата охрана, полицията, карабинерите и Финансовата гвардия, които прекратили импровизираното "събиране на банкноти" и започнали издирването на всички пакети.
    Според италианската информационна агенция ANSA възстановената сума е близо половин милион евро, като разследващите продължават да издирват останалите банкноти.
    Четирима малтийски граждани, свързани с лодката, са били установени и отведени за разпит, а плавателният съд е изтеглен в пристанище за оглед. Прокуратурата в Рагуза е започнала разследване, което трябва да установи произхода на голямата сума в брой и причината тя да бъде изхвърлена в морето при появата на бреговата охрана. Засега италианските власти не съобщават дали става дума за пране н

    Коментиран от #7

    19:32 01.08.2026

  • 6 Без име

    9 2 Отговор
    А защо има толкова загинали? Защото испанците не са сложили там по един дежурен картечар. Едни големи табели на арабски и английски, че се стреля без предупреждение и мераклии да плуват дотам нямаше да има.

    Коментиран от #11

    19:33 01.08.2026

  • 7 .........

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от ".............":

    Засега италианските власти не съобщават дали става дума за пране на пари, контрабанда или друго престъпление.

    19:33 01.08.2026

  • 8 То и "испанския анклав" Мелиля

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Че то тоя":

    Също не е част от ЕС ! И той е с особен статут извън европейските регулации. Испанска е само базата ама и тва е спорно

    19:34 01.08.2026

  • 9 Дзак

    6 0 Отговор
    Със сигурност са платени!

    19:35 01.08.2026

  • 10 да ве да

    2 1 Отговор
    Испанците лъжат, почти никой не са върнали от мароканските скакалци?

    19:36 01.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Естествено че

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Че то тоя":

    цяла Северна Африка е влязла в ЕС ! Даже и в Шенген преди нас влязоха. Сега последно и Армения и Сирия щели да влизат

    19:40 01.08.2026

  • 13 Плешив чичко скруч

    5 0 Отговор
    С една подробност малка , но важна тъй нареченото нашествие е проектирано от тайните служби и тайните общества масони йезуити и т.н

    Именно за това 50 години имаше промивка на мозъка , човешки права , демокрация , свободно пътуване. Когато възприемат това мнозинството от хора те примат че действително няма нужда от охрана на границата , най-много някой медик и психолог който да разпитва прииждащите орди , дали са гладни и жадни от пътя и дали психологически се чувстват стабилни , щастливи , спокойни.


    Е след това е наред другата гледка- вълци или нека кажем всякакви диви зверове в кошарата - това са модерните общества една кошара , един голям климатизиран супермаркет където грижата на мнозинството е да се състезават да си купят по скъпият кашкавал ( нищо че ще е химия ) да се похвалят къде са били на почивка през годината , и разбира се да си говорят един на други как света вече е по спокойно място за живеене и че там дето има военни конфликти всички идващи от там са мъченици и търсещи просто спасение и нормален живот и по никакъв начин няма да им се попречи тяхното съществуване .


    Както се казва ДА АМА НЕ


    Ордите ще стават все повече и повече а полиция и остатъците от армията на държавите няма да може да направят нищо.

    19:40 01.08.2026

  • 14 Урсулата и Мелони

    4 0 Отговор
    Взели моля ви да бранят територии в Северна Африка от мигранти

    Коментиран от #17

    19:41 01.08.2026

  • 15 Ксаниба

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пинчер, абе ти":

    Сталин е избил милиони цивилни без да му мигне окото.Това правят и в момента при съседите.

    19:43 01.08.2026

  • 16 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Като не сме африкански испанци, сигурно повечето помислихме в началото, че мароканците като скакалци са нахлули в Европа. Пък то било едно отхапано парче от Африка. И значи не е съвсем същото.

    Коментиран от #18

    19:43 01.08.2026

  • 17 Гола вода са всички в ЕК

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Урсулата и Мелони":

    по География. Пълен пастет им е в кратуните и на тях и на журналетата впрочем. Поне да бяха видяли къде точно се случва това преди да врякат

    19:44 01.08.2026

  • 18 Чума

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Нет Фронтекс!

    19:44 01.08.2026

  • 19 Веско Господинов

    8 1 Отговор
    Правят си европейците експерименти с вас бе хора с децата ви какво ще стане ако дъщеря ви роди от китаец или пакистанец какво ще е детето какво ай кю ще има и тн . Всички вие сте в един експеримент както с ковида. Не почнат ли да се палят лаборатории и да се пребиват учени нещата няма да тръгнат.

    Коментиран от #28

    19:47 01.08.2026

  • 20 Без име

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пинчер, абе ти":

    Пинчер, това не са цивилни, това са нашественици.

    Коментиран от #25

    19:49 01.08.2026

  • 21 Вие шегувате ли се

    5 3 Отговор
    Трябваше 670 000 да са на дъното ,ако не се удавят да бъдат отстрелян като маймуни.

    19:49 01.08.2026

  • 22 Абе...

    2 4 Отговор
    Утрепете ги тия цигани бе

    19:52 01.08.2026

  • 23 аБе,

    7 0 Отговор
    Не пишете глупости,че това е мигрантската криза в Сеута.Това си е организирано старателно с някакви обещания.Не може така изведнъж спонтанно в един ден да тръгнат 60 000 млади мъже от Мароко да атакуват чужда граница.

    19:58 01.08.2026

  • 24 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Заарова":

    По твоя коментар-Може и така да е, не знам,но си мисля, че има още мъже за утилизация, рошавия беше казал до последния украинец.... По-интересно е колко невинни и цивилни ирански граждани ще загинат от краварските и еврейски удари по суверен Иран, в който България се явява помагач.... По статията , няма да чета разбира се.... По заглавието тия мигранти сами са поели риска за опасности в това начинание, дано организаторите да са им платили добре....

    20:07 01.08.2026

  • 25 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    Не ти ли се струва, ще и украинците се явяват нашественици.....

    Коментиран от #26

    20:12 01.08.2026

  • 26 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Питай поляците какви са. 🤣🤣🤣 Но тези от снимката горе са инженери и лекари...

    20:47 01.08.2026

  • 27 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Заарова":

    Е, че те са все доктори и инженери. Бива ли сега така ?

    20:54 01.08.2026

  • 28 Плешив чичко скруч

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Веско Господинов":

    Много вярно написано, цру изпълняват това с плана калегри - един микс на всички раси и най вече тези от Африка и близкият изток да бъдат с повече права от който и да е бял човек , филмите музиката работят с пълна пара за тази пропаганда и малко са хората които разбират какво се случва


    Това е Троянски кон

    20:56 01.08.2026

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