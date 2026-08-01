Най-малко 67 души загинаха при мигрантската криза в Сеута

Броят на жертвите при мигрантската криза на границата между испанския анклав Сеута и Мароко достигна 67 души, съобщи днес испанското правителство, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Сред загиналите има удавили се мигранти, както и хора, загинали, докато са се блъскали в опит да преминат през вълнолома, който служи като гранично съоръжение.
Испания обяви, че ще изгради 500-метрова преградна бариера по протежение на вълнолома, навлизащ в морето, след като между четвъртък и петък около 60 000 мигранти пресякоха границата на малкия испански анклав.
Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че повечето от мигрантите, навлезли в испанския анклав в Северна Африка, вече са се върнали в Мароко.
„Ежедневието в града беше нарушено в резултат на инцидента на границата“, заяви президентът на Сеута Хуан Хесус Вивас. По думите му връщането на мигрантите протича успешно, но процесът все още не е приключил и градът не се е върнал към нормалния си ритъм.
Част от мигрантите обаче остават в Сеута. Сред тях е 23-годишният мароканец Мохамед Хатри, който заяви, че властите са затворили магазините, за да ги принудят да се върнат в родината си. „Но дори всичко да остане затворено, ние ще останем тук, независимо дали сме гладни, или не“, каза той.
Около 500 души са направили опит да навлязат и в испанския анклав Мелиля вчера вечерта, съобщи испанската обществена телевизия „ЕрТиВиЕ“, цитирана от ДПА.
На място са били изпратени сили за сигурност, а около два часа по-късно друга група мигранти е направила опит да преодолее граничната ограда. По данни на агенцията някои от мигрантите са замеряли с камъни служителите на реда, които са използвали сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някой от мигрантите е успял да влезе в Мелиля. Граничният пункт „Бени Ензар“ е затворен от четвъртък вечерта.
Неизвестен брой мигранти все още се намират в Сеута, където живеят около 85 000 души.
Северноафриканските крайбрежни градове Сеута и Мелиля се намират под испански контрол от векове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5
19:28 01.08.2026
2 Али
19:29 01.08.2026
3 Заарова
Коментиран от #24, #27
19:29 01.08.2026
4 Че то тоя
Коментиран от #8, #12
19:30 01.08.2026
5 .............
До коментар #1 от "Овчар":Необичаен инцидент се разигра край бреговете на италианския остров Сицилия, след като екипажът на аварирала моторна лодка започна да изхвърля във водата пакети с банкноти на стойност около 600 000 евро, съобщава италианският вестник La Repubblica.
Случаят е станал край курортното селище Казуце (Casuzze) в община Санта Кроче Камерина, провинция Рагуза. Лодката, пристигнала от Малта, аварирала, вероятно след като останала без гориво. Когато към нея се насочил катер на италианската брегова охрана, намиращите се на борда започнали да хвърлят във водата запечатани пакети с банкноти.
Необичайната сцена била забелязана от десетки плажуващи, които веднага се втурнали в морето, за да събират носените от вълните пари. На място пристигнали служители на бреговата охрана, полицията, карабинерите и Финансовата гвардия, които прекратили импровизираното "събиране на банкноти" и започнали издирването на всички пакети.
Според италианската информационна агенция ANSA възстановената сума е близо половин милион евро, като разследващите продължават да издирват останалите банкноти.
Четирима малтийски граждани, свързани с лодката, са били установени и отведени за разпит, а плавателният съд е изтеглен в пристанище за оглед. Прокуратурата в Рагуза е започнала разследване, което трябва да установи произхода на голямата сума в брой и причината тя да бъде изхвърлена в морето при появата на бреговата охрана. Засега италианските власти не съобщават дали става дума за пране н
Коментиран от #7
19:32 01.08.2026
6 Без име
Коментиран от #11
19:33 01.08.2026
7 .........
До коментар #5 от ".............":Засега италианските власти не съобщават дали става дума за пране на пари, контрабанда или друго престъпление.
19:33 01.08.2026
8 То и "испанския анклав" Мелиля
До коментар #4 от "Че то тоя":Също не е част от ЕС ! И той е с особен статут извън европейските регулации. Испанска е само базата ама и тва е спорно
19:34 01.08.2026
9 Дзак
19:35 01.08.2026
10 да ве да
19:36 01.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Естествено че
До коментар #4 от "Че то тоя":цяла Северна Африка е влязла в ЕС ! Даже и в Шенген преди нас влязоха. Сега последно и Армения и Сирия щели да влизат
19:40 01.08.2026
13 Плешив чичко скруч
Именно за това 50 години имаше промивка на мозъка , човешки права , демокрация , свободно пътуване. Когато възприемат това мнозинството от хора те примат че действително няма нужда от охрана на границата , най-много някой медик и психолог който да разпитва прииждащите орди , дали са гладни и жадни от пътя и дали психологически се чувстват стабилни , щастливи , спокойни.
Е след това е наред другата гледка- вълци или нека кажем всякакви диви зверове в кошарата - това са модерните общества една кошара , един голям климатизиран супермаркет където грижата на мнозинството е да се състезават да си купят по скъпият кашкавал ( нищо че ще е химия ) да се похвалят къде са били на почивка през годината , и разбира се да си говорят един на други как света вече е по спокойно място за живеене и че там дето има военни конфликти всички идващи от там са мъченици и търсещи просто спасение и нормален живот и по никакъв начин няма да им се попречи тяхното съществуване .
Както се казва ДА АМА НЕ
Ордите ще стават все повече и повече а полиция и остатъците от армията на държавите няма да може да направят нищо.
19:40 01.08.2026
14 Урсулата и Мелони
Коментиран от #17
19:41 01.08.2026
15 Ксаниба
До коментар #11 от "Пинчер, абе ти":Сталин е избил милиони цивилни без да му мигне окото.Това правят и в момента при съседите.
19:43 01.08.2026
16 Наблюдател
Коментиран от #18
19:43 01.08.2026
17 Гола вода са всички в ЕК
До коментар #14 от "Урсулата и Мелони":по География. Пълен пастет им е в кратуните и на тях и на журналетата впрочем. Поне да бяха видяли къде точно се случва това преди да врякат
19:44 01.08.2026
18 Чума
До коментар #16 от "Наблюдател":Нет Фронтекс!
19:44 01.08.2026
19 Веско Господинов
Коментиран от #28
19:47 01.08.2026
20 Без име
До коментар #11 от "Пинчер, абе ти":Пинчер, това не са цивилни, това са нашественици.
Коментиран от #25
19:49 01.08.2026
21 Вие шегувате ли се
19:49 01.08.2026
22 Абе...
19:52 01.08.2026
23 аБе,
19:58 01.08.2026
24 Европеец
До коментар #3 от "Заарова":По твоя коментар-Може и така да е, не знам,но си мисля, че има още мъже за утилизация, рошавия беше казал до последния украинец.... По-интересно е колко невинни и цивилни ирански граждани ще загинат от краварските и еврейски удари по суверен Иран, в който България се явява помагач.... По статията , няма да чета разбира се.... По заглавието тия мигранти сами са поели риска за опасности в това начинание, дано организаторите да са им платили добре....
20:07 01.08.2026
25 Европеец
До коментар #20 от "Без име":Не ти ли се струва, ще и украинците се явяват нашественици.....
Коментиран от #26
20:12 01.08.2026
26 Без име
До коментар #25 от "Европеец":Питай поляците какви са. 🤣🤣🤣 Но тези от снимката горе са инженери и лекари...
20:47 01.08.2026
27 Ще има и още
До коментар #3 от "Заарова":Е, че те са все доктори и инженери. Бива ли сега така ?
20:54 01.08.2026
28 Плешив чичко скруч
До коментар #19 от "Веско Господинов":Много вярно написано, цру изпълняват това с плана калегри - един микс на всички раси и най вече тези от Африка и близкият изток да бъдат с повече права от който и да е бял човек , филмите музиката работят с пълна пара за тази пропаганда и малко са хората които разбират какво се случва
Това е Троянски кон
20:56 01.08.2026