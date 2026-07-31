Новини
Свят »
Испания »
"Пълен хаос": наплив на десетки хиляди мигранти в Испания
  Тема: Кризата с бежанците

"Пълен хаос": наплив на десетки хиляди мигранти в Испания

31 Юли, 2026 12:46 1 331 30

  • мигранти-
  • бежанци-
  • испания-
  • мароко-
  • сеута-
  • африка-
  • шенген

От Италия се чуват гласове за изхвърляне на Испания от Шенген, пише "Политико"

"Пълен хаос": наплив на десетки хиляди мигранти в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Над 40 000 мигранти от Мароко достигнаха през последните дни испанския ексклав Сеута в Северна Африка плувайки, пишат испанските медии и агенция Ройтерс. Някои източници говорят дори за близо 50 000 нелегални мигранти. Такива са и преценките на испанското вътрешно министерство, което ще публикува официален докад на 3 август, понеделник.

В четвъртък правителството в Мадрид обяви, че изпраща войници в града - включително водолазни единици и военен кораб. Освен това броят на служителите в специалните полицейски части ще бъде увеличен. Войниците трябва да подпомогнат Гражданската гвардия в "поддържането на сигурността в град Сеута", обясни правителството.

Този петък градът осъмна със стотици млади мигранти в парковете, спящи на влажната трева. Градът се превърна в импровизирана обществена спалня, пише испанският "Ел Паис", докато притокът на хора през границата с Мароко продължава. Центровете за прием на мигранти в Сеута са препълнени. Капацитетите им са надхвърлени многократно.

Сеута, испански автономен град на северноафриканското крайбрежие, е територия на ЕС и граничи с Мароко. Особено силен е бил напливът в четвъртък, когато по медиите се появиха кадри от навлизането на мигрантите в града.

Най-малко 19 души са загинали

Испанските власти съобщиха, че най-малко 19 души са загинали при опит да достигнат испанския ексклав. Председателят на профсъюза на Гражданската гвардия Рашид Сбихи определи ситуацията в града като "пълен хаос". Границата на практика е колабирала, казва той. Мароканските власти все още не са коментирали случая.

Регионалният президент Хуан Хесус Вивас призова централното правителство да обяви извънредно положение "по съображения за национална сигурност". Мадрид обаче отхвърли обявяването на национално извънредно положение.

Същевременно и от другия испански ексклав Мелиля дойдоха съобщения, че в нощта срещу петък нелегално са влезли стотици мигранти.

ЕС предлага подкрепа на Испания. В Италия говорят за изхвърляне от Шенген.

Комисарят по миграцията Магнус Брунер "изрази готовността на ЕС да подкрепи Испания по-силно – включително със сили на "Фронтекс", за да се овладее ситуацията", съобщи той в платформата X. Защитата на външните граници на ЕС е "съществена част от усилията ни за борба с нелегалната миграция".

Същевременно от Италия се чуват гласове за изхвърляне на Испания от Шенген, пише "Политико". "Кадрите от Сеута са шокиращи и за пореден път показват, че неконтролираната нелегална имиграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници", написа италианската министър-председателка Джорджа Мелони в X.

Мелони, италианският вицепремиер Матео Салвини и външният министър Антонио Таяни призоваха за суспендиране на Шенгенското споразумение или за изключването на Испания от зоната за свободно придвижване. Съгласно споразумението хората могат да се придвижват свободно между 29-те европейски държави, подписали споразумението.

Причината - съдебно решение по въпроса за миграцията?

Възможно обяснение за наплива на нелегални мигранти е едно решение на Върховния съд на Испания от началото на юли. Според него лицата, които бъдат заловени в морето при опит да достигнат Сеута плувайки, не могат да бъдат незабавно върнати в Мароко. Вместо това е необходима редовна процедура съгласно законодателството за миграцията. Испанското министерство на вътрешните работи обвинява трафикантските мрежи, че злоупотребяват с това решение.

Същевременно в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове с успешни преминавания на границата и призиви за нови опити. Според информация, предоставена от местен репортер на испанската агенция EFE, такива опити се подготвят и координират в затворени групи в чатове. Остава обаче неясно защо в четвъртък охраната на сухоземната граница временно се провали.

Подобна ситуация в Сеута възникна за последно през 2021 година. Тогава в рамките на два дни в града пристигнаха близо 10 000 души – по време на тежка политическа криза между Испания и Мароко. Този път няма признаци за подобен конфликт. Въпреки това в Сеута нараства тревогата от по-нататъшна ескалация. Местното население на града е около 83 000 души.

Всички фракции в общинския съвет сега съвместно призовават за по-решителни мерки. А в Мадрид опозиционната Народна партия призовава за промяна на Закона за чужденците, за да се гарантира "отказ още на границата".

Очаква се днес премиерът Педро Санчес и министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка да посетят Сеута. Същевременно Испания и Мароко възнамеряват да засилят граничния контрол и да ускорят екстрадициите. С това Мароко дава сигнал, че желае да сътрудничи. Остава неясен въпросът обаче колко бързо ще може да се стабилизира ситуацията и как ще бъдат подсигурени нуждите на множеството хора дотогава.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плешив Чорап, с фуражка

    4 13 Отговор
    Да си платят и ги взимаме ние.

    12:50 31.07.2026

  • 2 Зевс

    37 0 Отговор
    Гледах няколко видеа, не прилича на наплив на мигранти, а на нападение от завоеватели.

    Коментиран от #8

    12:53 31.07.2026

  • 3 1984

    30 0 Отговор
    Айде сег, наплив на мигранти. Глупости, това са дългоочакваните доктори и инженери. "Бизнесът" много ще им се зарадва

    12:53 31.07.2026

  • 4 Ами добре им e

    33 0 Отговор
    в уредените европейски държави, ето ежедневието на един хайлазин, уж бежанец - джамията, дюнерджийницата, кафенето, магазините, алкохол, жени, социал, квартира, мед. обслужване, безплатни кухни...айде отивайте в Саудитска Арабия, джамии, имами бол

    12:54 31.07.2026

  • 5 Соломон

    18 0 Отговор
    Полицаите се отбраняваха като ги замеряха със свински бекон

    Коментиран от #9

    12:55 31.07.2026

  • 6 бай Иван

    20 3 Отговор
    ЕС се събира с предложение "Да ги пратим в България в Северозапада и без това нямат хора" . Може да звучи сега като грозна шега но се гответе да стане като почнат да ги разселват.

    12:56 31.07.2026

  • 7 За....

    6 1 Отговор
    От Шенген,от НАТО

    12:57 31.07.2026

  • 8 Мдааа

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    По-скоро марокански скакалци! Проблемът обаче си е в самите испанци поради тъпотията им и глупоста им, че тези навлеци, които пристигат по море не могат да бъдат връщани!?!?

    12:58 31.07.2026

  • 9 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Не бe, с хамон😂😂

    12:58 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп

    12 0 Отговор
    Не искат ли в Украйна,да защитят Европата или идват на готово да цоцат

    13:00 31.07.2026

  • 12 123456890

    2 9 Отговор
    Тези земи са си африка дори на мароканците окупирани от Испания а друга част е окупирана от Англия за това нищо нищо не пишете.
    Тяхно ди е.

    Просто хорицата отиват на земята си.

    Може и дедите им д с били там.

    13:01 31.07.2026

  • 13 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Сорос пак е нагушил трафикантите

    13:02 31.07.2026

  • 14 Решението е едно.

    13 0 Отговор
    Край на емиграцията към Европа, САЩ и спиране на помощите за гладуващите най-вече в Африка. Въоръжена охрана на границите и стрелба на месо при нелегално пресичане. Останалото ще свършат законите на чичко Дарвин. Не може 500мил Европа да изхранва 1,2млрд. араби, 1,3млрд. африканци и 2-3млрд. азиатци. Да си стоят в страните, да се научат да работят и издържат сами. Африка е била 228мил. през 1950г., сега са 1,3млрд.

    Коментиран от #18

    13:02 31.07.2026

  • 15 Дааа

    12 1 Отговор
    Деградирал западен елит. Дедите им се въртят в гробовете. Ама Путин е виновен. Идиоти.

    13:04 31.07.2026

  • 16 Фори

    5 0 Отговор
    Хем Европейската комисия не дава да се охраняват граници и връщат мигранти , хем искат да махат страни от Шенген , защото мигрантите ще отидат при тях!

    13:04 31.07.2026

  • 17 гост

    14 0 Отговор
    Тези не са мигранти. Когато мъжете бягат от война взимат жените и децата си със себе си. Когато мъжете отиват на война, оставят жените и децата си в къщи. Въпроса не е дали ще има етническа война в Европа, а кога ще има.

    13:04 31.07.2026

  • 18 Да Ли

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Решението е едно.":

    Всъщност някогашното малко численост на населението всъщност показва какви кланета е имало едно време там, как мислите?

    13:07 31.07.2026

  • 19 Без име

    7 0 Отговор
    Повече от 20 хиляди, само от мъжки пол, нс възрадт 15-25 години. Изкарали са армията.

    13:08 31.07.2026

  • 20 Някой

    11 1 Отговор
    Територия се защитава с оръжие! Слагат няколко картечни гнезда и проблемът е решен.
    Всичко друго е предателство на собствения ти народ

    Коментиран от #24

    13:08 31.07.2026

  • 21 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.

    8 1 Отговор
    План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.

    Коментиран от #25, #29

    13:09 31.07.2026

  • 22 Трябва първо да им се спрат

    5 0 Отговор
    социалните помощи и като огладнеят и почнат да крадат - както съм описал в 21. Държавите от които идват са със силно корумпирани правителства и могат да бъдат убедени, че ще получат помощи от ЕС за развитие на икономиките. Тогава тия държави ще си ги приемат с удоволствие, ако инвестициите са пропорционални на броя завърнали се в родината бежанци.

    13:10 31.07.2026

  • 23 Апетитът се е увеличил

    5 0 Отговор
    Е някой в Испания реши да даде паспорти на 500,000 нелегални на място миналата година. Сега тези са чули по африканския телеграф и идват нови.

    13:11 31.07.2026

  • 24 Ти не четеш ли?

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    те изрично въвеждат закон оня ден че граничарите нямат право да връщат мигранти дошли по море, а ти за картечници говориш. Те се чудят как да вкарат повече мигрант и закони които да ги защитават от депортация, а ти се надяваш да ги спират.

    Лявата партия е изцяло в джоба на Сорос.

    Коментиран от #27

    13:13 31.07.2026

  • 25 Минаха 11 години

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":

    и се оказа, че съм прав. Бях го написал 2015г. по повод поканата от Меркел донякъде на майтап използвайки думите "окончателно решение" измислени не от мен. Получавал съм най-различни отзиви, повечето положителни. В един пост някой беше писал, че е много скъпо моето предложение, един куршум струвал $1. Това никой няма да го толерира, Хитлер ще изглежда като ангелче при такова решение. Ето какво му отговорих: Прекалено хуманно е с куршума. Да си отиде там откъдето е дошъл, да огладнее, да няма пиячка и наркотици, бардаци с бели жени, социални лелки да го настаняват в жилище, кредитни карти с редовно постъпващи средства, социални кухни, безплатно медицинско обслужване... Да се научи да работи защото иначе глад и мизерия, а ако не иска - да мре.

    13:14 31.07.2026

  • 26 Меркелица

    1 0 Отговор
    мароканските ми скакалци ще опоскат на Педро Санчеса нивите.

    13:20 31.07.2026

  • 27 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ти не четеш ли?":

    Чета. И точно затова казвам, че липсата на картечници и използването им по предназначение, е национално предателство.

    13:21 31.07.2026

  • 28 Без име

    1 0 Отговор
    Пишат за поне 49 хиляди мигранти.

    13:22 31.07.2026

  • 29 мислиш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":

    и как ще се заличи вече не толкова белия континент, ако се реализира това? целта е да няма бели хора, това е.

    13:22 31.07.2026

  • 30 Баба Меркел

    0 0 Отговор
    Насам, насам, искаме ги немско да ги храним и да ни ръгат с ножове по пазарите, давайте ги насам…

    13:26 31.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания