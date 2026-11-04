Доналд Тръмп: Гренландия е най-големият европейски подарък за САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Гренландия „най-големия подарък“, който Съединените щати някога са получавали от Европа. В интервю за Fox News той заяви: „Европа току-що направи на Съединените щати най-големия подарък, който някога сме получавали. Знаете ли какъв е той? Гренландия. Току-що придобихме Гренландия.“
Думите му са препратка към постигнатото през септември споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Договорът разширява достъпа и присъствието на американските въоръжени сили на острова, но не прехвърля Гренландия на Съединените щати.
Споразумението не променя суверенитета
Споразумението беше подписано на 22 септември от Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. То актуализира рамката за отбраната на Гренландия, създадена с договора между Вашингтон и Копенхаген от 1951 г.
Датското правителство посочи, че договорът признава и уважава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Това означава, че островът остава самоуправляваща се територия в състава на Дания. Същата позиция беше отразена и от Асошиейтед прес.
Новата договореност дава на САЩ по-широк достъп до военни съоръжения и възможност за засилено присъствие в стратегическия арктически регион. Вашингтон вече разполага с базата „Питуфик“ в северозападната част на Гренландия, която изпълнява задачи, свързани с предупреждение за ракетни атаки, противоракетна отбрана и космическо наблюдение.
Години на напрежение между Вашингтон и Копенхаген
Тръмп от години настоява Съединените щати да поемат контрола над Гренландия, като се позовава на националната сигурност и стратегическото положение на острова. Той нееднократно е отказвал да изключи използването на военна сила, а заплахите му предизвикаха остра реакция в Дания и сред други европейски съюзници.
На срещата на върха на НАТО през юли американският президент отново заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания. Европейски лидери отговориха, че островът не се продава и че бъдещето му може да бъде решено единствено от неговото население.
На този фон думите на Тръмп за „придобиването“ на Гренландия представляват политическа интерпретация на новото споразумение, а не официална промяна на статута на острова. Договорът увеличава американските права за сигурност и отбрана, но потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.
Източници: news.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Дали няма да е Гренландия...?!
14:07 04.11.2026
2 Герги
14:11 04.11.2026
3 Соваж бейби
с рогата напред ,загуби контрол и доверие на американците .Някой трябва да му припомни че е просто един обикновен смъртен хухавел нищо повече .
14:15 04.11.2026
4 Румен Радев
Коментиран от #7
14:19 04.11.2026
5 Тоналд Дръмп
14:24 04.11.2026
6 Куку Руку
14:24 04.11.2026
7 Соваж бейби
До коментар #4 от "Румен Радев":В България има много голяма корупция и властващите може да продаде и майчиното си мляко за някой долар,не съм шокирана ако е истина .Синът на Дони нали обикаля с куфарче из Европа да купува от продажни хора на намаление каквото може.
14:25 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 5678
14:28 04.11.2026
10 Йода
Коментиран от #13
14:28 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Балкани
ше обжалва....
14:38 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не е ли
14:46 04.11.2026
15 мдаа
14:52 04.11.2026