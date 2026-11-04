Доналд Тръмп: Гренландия е най-големият европейски подарък за САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Гренландия „най-големия подарък“, който Съединените щати някога са получавали от Европа. В интервю за Fox News той заяви: „Европа току-що направи на Съединените щати най-големия подарък, който някога сме получавали. Знаете ли какъв е той? Гренландия. Току-що придобихме Гренландия.“

Думите му са препратка към постигнатото през септември споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Договорът разширява достъпа и присъствието на американските въоръжени сили на острова, но не прехвърля Гренландия на Съединените щати.

Споразумението не променя суверенитета

Споразумението беше подписано на 22 септември от Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. То актуализира рамката за отбраната на Гренландия, създадена с договора между Вашингтон и Копенхаген от 1951 г.

Датското правителство посочи, че договорът признава и уважава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Това означава, че островът остава самоуправляваща се територия в състава на Дания. Същата позиция беше отразена и от Асошиейтед прес.

Новата договореност дава на САЩ по-широк достъп до военни съоръжения и възможност за засилено присъствие в стратегическия арктически регион. Вашингтон вече разполага с базата „Питуфик“ в северозападната част на Гренландия, която изпълнява задачи, свързани с предупреждение за ракетни атаки, противоракетна отбрана и космическо наблюдение.

Години на напрежение между Вашингтон и Копенхаген

Тръмп от години настоява Съединените щати да поемат контрола над Гренландия, като се позовава на националната сигурност и стратегическото положение на острова. Той нееднократно е отказвал да изключи използването на военна сила, а заплахите му предизвикаха остра реакция в Дания и сред други европейски съюзници.

На срещата на върха на НАТО през юли американският президент отново заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания. Европейски лидери отговориха, че островът не се продава и че бъдещето му може да бъде решено единствено от неговото население.

На този фон думите на Тръмп за „придобиването“ на Гренландия представляват политическа интерпретация на новото споразумение, а не официална промяна на статута на острова. Договорът увеличава американските права за сигурност и отбрана, но потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.

Източници: news.bg, apnews.com