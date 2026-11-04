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Доналд Тръмп: Гренландия е най-големият европейски подарък за САЩ

Доналд Тръмп: Гренландия е най-големият европейски подарък за САЩ

4 Ноември, 2026 14:05 1 166 15

  • доналд тръмп-
  • гренландия-
  • съединени щати-
  • дания-
  • нато-
  • мете фредериксен

Американският президент заяви, че Съединените щати „току-що са придобили“ острова, въпреки че споразумението с Дания и Гренландия не прехвърля суверенитета

Доналд Тръмп: Гренландия е най-големият европейски подарък за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Гренландия „най-големия подарък“, който Съединените щати някога са получавали от Европа. В интервю за Fox News той заяви: „Европа току-що направи на Съединените щати най-големия подарък, който някога сме получавали. Знаете ли какъв е той? Гренландия. Току-що придобихме Гренландия.“

Думите му са препратка към постигнатото през септември споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Договорът разширява достъпа и присъствието на американските въоръжени сили на острова, но не прехвърля Гренландия на Съединените щати.

Споразумението не променя суверенитета

Споразумението беше подписано на 22 септември от Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. То актуализира рамката за отбраната на Гренландия, създадена с договора между Вашингтон и Копенхаген от 1951 г.

Датското правителство посочи, че договорът признава и уважава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Това означава, че островът остава самоуправляваща се територия в състава на Дания. Същата позиция беше отразена и от Асошиейтед прес.

Новата договореност дава на САЩ по-широк достъп до военни съоръжения и възможност за засилено присъствие в стратегическия арктически регион. Вашингтон вече разполага с базата „Питуфик“ в северозападната част на Гренландия, която изпълнява задачи, свързани с предупреждение за ракетни атаки, противоракетна отбрана и космическо наблюдение.

Години на напрежение между Вашингтон и Копенхаген

Тръмп от години настоява Съединените щати да поемат контрола над Гренландия, като се позовава на националната сигурност и стратегическото положение на острова. Той нееднократно е отказвал да изключи използването на военна сила, а заплахите му предизвикаха остра реакция в Дания и сред други европейски съюзници.

На срещата на върха на НАТО през юли американският президент отново заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания. Европейски лидери отговориха, че островът не се продава и че бъдещето му може да бъде решено единствено от неговото население.

На този фон думите на Тръмп за „придобиването“ на Гренландия представляват политическа интерпретация на новото споразумение, а не официална промяна на статута на острова. Договорът увеличава американските права за сигурност и отбрана, но потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.

Източници: news.bg, apnews.com


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    На Тръмп му трябва показен успех!!!

    Дали няма да е Гренландия...?!

    14:07 04.11.2026

  • 2 Герги

    16 1 Отговор
    ...означава че не спира да ръси глупости..да се чудиш как два пъти американците избраха това психо за Президент.

    14:11 04.11.2026

  • 3 Соваж бейби

    10 1 Отговор
    Нивата е голяма дъртафел,тръгна с
    с рогата напред ,загуби контрол и доверие на американците .Някой трябва да му припомни че е просто един обикновен смъртен хухавел нищо повече .

    14:15 04.11.2026

  • 4 Румен Радев

    4 1 Отговор
    А България подари на Тръмп Нефтохим Бургас и остров Болшевик.

    Коментиран от #7

    14:19 04.11.2026

  • 5 Тоналд Дръмп

    2 2 Отговор
    Гренландия е американска, каква да е?

    14:24 04.11.2026

  • 6 Куку Руку

    3 0 Отговор
    Световните и нашенските управници яко изплискаха легена

    14:24 04.11.2026

  • 7 Соваж бейби

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Радев":

    В България има много голяма корупция и властващите може да продаде и майчиното си мляко за някой долар,не съм шокирана ако е истина .Синът на Дони нали обикаля с куфарче из Европа да купува от продажни хора на намаление каквото може.

    14:25 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 5678

    3 1 Отговор
    Честито Доналд Следващите по ред на номерата Исландия Ирландия и Великобританските острови ХАЛАЛ да ти са ОК

    14:28 04.11.2026

  • 10 Йода

    4 3 Отговор
    А България подари Камчия на Русия.

    Коментиран от #13

    14:28 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Балкани

    1 0 Отговор
    Български съд веднага ще им издаде Нот Акт ако додат 3ма свидетели и кажат дедо Дончо имаше едно куче там и редовно ходеше да го храни и му чистеше. Да видим Дания как
    ше обжалва....

    14:38 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не е ли

    0 0 Отговор
    нагляр тръмпака...???

    14:46 04.11.2026

  • 15 мдаа

    0 0 Отговор
    Нека всеки от нас проумее какво казва Тръмп, а то е - там, където има американски военни бази, там е наша собственост. У нас колко бяха?

    14:52 04.11.2026

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