Телефонен тероризъм! Унгария вдигна „Грипен“ заради бомбени заплахи

Унгария е вдигнала своите изтребители „Грипен“ три пъти в рамките на няколко часа заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета. НАТО е обявило тревога по случаите.
Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди е заявил, че и в трите случая изтребителите на унгарските въоръжени сили са били в готовност да изпълнят необходимите задачи. Не се съобщават допълнителни подробности за самоличността на авиокомпаниите, маршрутите или характера на заплахите.
Един от инцидентите е станал в понеделник. Тогава изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет до кацането му в Будапеща след отправена заплаха за бомба.
Съобщението за действията на унгарските военновъздушни сили е разпространено от унгарската информационна агенция МТИ и е цитирано от Българската телеграфна агенция.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
15:53 06.11.2026
2 Ердоган
15:54 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ти откъде знаеш ,
До коментар #3 от "Янко Виа":че стоят на земята, да не би да живееш на Граф Игнатиево?
Всякакви капацитети!🤪
16:00 06.11.2026
5 Веселин Тодоров
16:06 06.11.2026