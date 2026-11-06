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Телефонен тероризъм! Унгария вдигна „Грипен“ заради бомбени заплахи

Телефонен тероризъм! Унгария вдигна „Грипен“ заради бомбени заплахи

6 Ноември, 2026 15:51 384 5

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  • петер мадяр

Три граждански самолета са били поставени под тревога на НАТО в рамките на няколко часа, един от полетите е бил ескортиран до Будапеща

Телефонен тероризъм! Унгария вдигна „Грипен“ заради бомбени заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария е вдигнала своите изтребители „Грипен“ три пъти в рамките на няколко часа заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета. НАТО е обявило тревога по случаите.

Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди е заявил, че и в трите случая изтребителите на унгарските въоръжени сили са били в готовност да изпълнят необходимите задачи. Не се съобщават допълнителни подробности за самоличността на авиокомпаниите, маршрутите или характера на заплахите.

Един от инцидентите е станал в понеделник. Тогава изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет до кацането му в Будапеща след отправена заплаха за бомба.

Съобщението за действията на унгарските военновъздушни сили е разпространено от унгарската информационна агенция МТИ и е цитирано от Българската телеграфна агенция.

Източници: bta.bg


Унгария
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  • 1 Пущиня(к)

    1 1 Отговор
    Я гле, тие балъци, с Грипен! Бедняциии, ние у Клуба на богатите сме Ф-16, бе, прошляциии!

    15:53 06.11.2026

  • 2 Ердоган

    1 0 Отговор
    Бемербиев: отвричат вниманието от бюджета

    15:54 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти откъде знаеш ,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Янко Виа":

    че стоят на земята, да не би да живееш на Граф Игнатиево?

    Всякакви капацитети!🤪

    16:00 06.11.2026

  • 5 Веселин Тодоров

    1 0 Отговор
    Когато ги купуваха Фките Боко 🎃каза ,купуваме си не само самолети ,а геополитическа стабилност .В случая само той се откупи ...

    16:06 06.11.2026

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