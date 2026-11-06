Телефонен тероризъм! Унгария вдигна „Грипен“ заради бомбени заплахи

Унгария е вдигнала своите изтребители „Грипен“ три пъти в рамките на няколко часа заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета. НАТО е обявило тревога по случаите.

Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди е заявил, че и в трите случая изтребителите на унгарските въоръжени сили са били в готовност да изпълнят необходимите задачи. Не се съобщават допълнителни подробности за самоличността на авиокомпаниите, маршрутите или характера на заплахите.

Един от инцидентите е станал в понеделник. Тогава изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет до кацането му в Будапеща след отправена заплаха за бомба.

Съобщението за действията на унгарските военновъздушни сили е разпространено от унгарската информационна агенция МТИ и е цитирано от Българската телеграфна агенция.

Източници: bta.bg