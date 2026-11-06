Битката за Елисейския дворец! Жан-Люк Меланшон иска Франция да напусне НАТО

Жан-Люк Меланшон и партията му „Непокорна Франция“ включиха излизането на Франция от НАТО в официалната си програма за президентските избори през 2027 г. Документът предвижда първо незабавно оттегляне от интегрираното командване на алианса, а след това и поетапно напускане на самата организация.

Програмата е публикувана в 222 страници. В нея формацията отхвърля и изискването за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Според „Непокорна Франция“ страната трябва да изгради по-самостоятелна отбранителна политика, вместо да разчита основно на способности, предоставяни от Съединените щати чрез НАТО.

Франция ще запази ангажиментите си към ЕС

Въпреки намерението за напускане на НАТО, партията заявява, че при управление на Меланшон Франция ще продължи да оказва помощ на държавите от Европейския съюз в съответствие с договорите на общността. Подходът предполага запазване на европейските отбранителни споразумения, но извън структурите на Северноатлантическия алианс.

Меланшон вече защити тази позиция публично. „Не може да става дума да останем член на НАТО, нито да влизаме в нови военни коалиции“, заяви той, цитиран от Le Parisien. През юни лидерът на френската левица определи бъдещата си линия като „сътрудничество без обвързване“ и настоя за по-тесен диалог с Китай.

Различен подход към войната в Украйна

За разлика от програмата на крайнодесния „Национален сбор“, платформата на „Непокорна Франция“ не предвижда изрично прекратяване на помощта за Украйна. Партията обаче настоява конфликтът да бъде решен по дипломатически път.

Според предложението всяко мирно споразумение трябва да се основава на гаранции за колективна сигурност между воюващите страни и с участието на останалата част от Европа. Меланшон е говорил и за необходимост от преговори с Русия след прекратяване на бойните действия.

Повече национален контрол върху отбраната

Партията иска по-строго регулиране на въоръженията, включително на смъртоносните автономни оръжейни системи и ядрените оръжия. Тя се противопоставя и на надпреварата във въоръжаването в космоса, но едновременно с това настоява Франция да разполага със средствата да защитава суверенитета си.

В програмата се говори за инвестиции в така наречените критични способности - комуникации, разузнаване и логистика. Според формацията тези възможности в момента се осигуряват в значителна степен от Съединените щати чрез НАТО и трябва да бъдат изградени във Франция.

„Непокорна Франция“ предлага и национализиране на някои от големите отбранителни компании в страната, включително ArianeGroup. Отделна, по-подробна програма за отбраната се очаква да бъде представена допълнително.

Президентските избори във Франция ще определят наследника на Еманюел Макрон през 2027 г. Меланшон се кандидатира за четвърти път, след като участва във вота през 2012, 2017 и 2022 г.

Източници: news.bg, leparisien.fr, politico.eu