Мерц и Тръмп обсъдиха нови стъпки за край на войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на САЩ Доналд Тръмп са обсъдили по телефона войната между Русия и Украйна. Разговорът се е състоял на 5 ноември, съобщи говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

По думите му двамата са се съгласили, че „войната срещу Украйна трябва да бъде прекратена възможно най-скоро“. Корнелиус е посочил още, че всяко мирно споразумение трябва да бъде одобрено и от партньорите в НАТО.

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Нов натиск за преговори

Говорителят на германското правителство е заявил, че след междинните избори в САЩ се е появило „ново усещане за неотложност“. Според него мандатът за преговори е станал „значително“ по-целенасочен.

Междинните избори в САЩ се проведоха на 3 ноември. Според подадената информация Демократическата партия е спечелила контрол над двете камари на Конгреса, докато Републиканската партия на Тръмп е загубила мнозинството си.

Подготовка за следващи разговори

Разговорът между Мерц и Тръмп се състоя на фона на международни консултации за бъдещето на Украйна. На 5 ноември представители на Украйна, САЩ, Франция, Великобритания, Германия и НАТО са обсъдили в Брюксел бъдещи гаранции за сигурността на Киев и нова европейска стратегия за сигурност.

Следващият дипломатически ход са планираните за 10 и 11 ноември тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Очаква се те да бъдат насочени към следващите стъпки за прекратяване на войната.

Източници: news.bg, pravda.com.ua