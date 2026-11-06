Мерц и Тръмп обсъдиха нови стъпки за край на войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на САЩ Доналд Тръмп са обсъдили по телефона войната между Русия и Украйна. Разговорът се е състоял на 5 ноември, съобщи говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.
По думите му двамата са се съгласили, че „войната срещу Украйна трябва да бъде прекратена възможно най-скоро“. Корнелиус е посочил още, че всяко мирно споразумение трябва да бъде одобрено и от партньорите в НАТО.
Нов натиск за преговори
Говорителят на германското правителство е заявил, че след междинните избори в САЩ се е появило „ново усещане за неотложност“. Според него мандатът за преговори е станал „значително“ по-целенасочен.
Междинните избори в САЩ се проведоха на 3 ноември. Според подадената информация Демократическата партия е спечелила контрол над двете камари на Конгреса, докато Републиканската партия на Тръмп е загубила мнозинството си.
Подготовка за следващи разговори
Разговорът между Мерц и Тръмп се състоя на фона на международни консултации за бъдещето на Украйна. На 5 ноември представители на Украйна, САЩ, Франция, Великобритания, Германия и НАТО са обсъдили в Брюксел бъдещи гаранции за сигурността на Киев и нова европейска стратегия за сигурност.
Следващият дипломатически ход са планираните за 10 и 11 ноември тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Очаква се те да бъдат насочени към следващите стъпки за прекратяване на войната.
Източници: news.bg, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А, Трън вече
Обиждаше, крещеше, заплашваше, а сега "Мън, мън"
Коментиран от #2, #3, #8, #10
21:53 06.11.2026
2 Ама Тръмп даде на Путлето прозорец
До коментар #1 от "А, Трън вече":От 2 години.Но руската некадърност се оказа потресаваща.
21:57 06.11.2026
3 Уточнение
До коментар #1 от "А, Трън вече":А вие евро малоумниците изчакайте да свършат преговорите и да видите ,че никой не бръсне европейските нацисти и за слива!
Тогава давайте коментари за Тръмп.
Коментиран от #5, #7
22:00 06.11.2026
4 МНОГО ОТ ВОДЕЩИТЕ РЕПУБЛИКАНЦИ
ДА СИ ТЪРСЯТ ТОП АДВОКАТИ
И НАЕМАТ ВОДЕЩИТЕ КАНТОРИ
ЗА ДА СА ГОТОВИ
ЗА ТОВА КОЕТО ГИ ЧАКА.
СЛЕД ЕРАТА ТРЪМП
ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
И ПОДКРЕПА ЗА ТРЪМП
ВЪВ ВСИЧКИ МАШИНАЦИИ НА РИЖАВИЯ
СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА
ЩЕ БЪДАТ СЪДЕНИ ВСИЧКИ ПРОДАЖНЦИ
И ПРЕДАТЕЛИ
ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха.
.
Че и ТРЪМП какво ще му се стовари
На Дъртата Тиква
Още не може да осъзнае.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #14
22:03 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европеец
До коментар #1 от "А, Трън вече":Заглавието ми звучи нелепо...... Обсъждат, обсъждат и пак обсъждат все едно те воюват помежду си..... Кой каквото иска да обсъжда, но Мир ще има само когато зеленият просяк милионер се вразуми и престраши да ида лично в Москва и директно Да преговаря с руския президент..... Досега не го е направил може би от малоумие или от желание войната да продължи по давление на неговите инструктори и спонсори....
Коментиран от #11
22:06 06.11.2026
9 Не вярвайте
Коментиран от #13
22:06 06.11.2026
10 Тръмп
До коментар #1 от "А, Трън вече":Открито подкрепяше
Фашистите от
Алтернатива за Германия
Изведнъж говори с Мерц..
Нали не искаше Никой
От Европа да присъства
На Преговорите за Украйна
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Много Сговорчив стана
Агент КРАСНОВ
След загубата на Изборите.
22:08 06.11.2026
11 Чакай,чакай
До коментар #8 от "Европеец":Путин през 2022 беше тръгнал ТОЙ за Киев.Зеленски още го чака.Путин обаче нещо се изхитря и стигна до бункера.
Коментиран от #12, #17
22:10 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 иван костов
До коментар #9 от "Не вярвайте":Най великият президент на САЩ! Никакво обсъждане не е имало, Тръмп е издал заповеди, а шмърц е козирувал и е заминал да ги изпълнява!🤣
22:21 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бончо М.
22:29 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.