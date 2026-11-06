Новини
Свят »
Германия »
Мерц и Тръмп обсъдиха нови стъпки за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Мерц и Тръмп обсъдиха нови стъпки за край на войната в Украйна

6 Ноември, 2026 21:51 801 17

  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • войната в украйна-
  • нато-
  • мирни преговори-
  • русия-
  • украйна

Двамата са се съгласили, че войната срещу Украйна трябва да приключи възможно най-скоро. Мирното споразумение трябва да бъде одобрено и от партньорите в НАТО

Мерц и Тръмп обсъдиха нови стъпки за край на войната в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на САЩ Доналд Тръмп са обсъдили по телефона войната между Русия и Украйна. Разговорът се е състоял на 5 ноември, съобщи говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

По думите му двамата са се съгласили, че „войната срещу Украйна трябва да бъде прекратена възможно най-скоро“. Корнелиус е посочил още, че всяко мирно споразумение трябва да бъде одобрено и от партньорите в НАТО.

Още новини от Украйна

Нов натиск за преговори

Говорителят на германското правителство е заявил, че след междинните избори в САЩ се е появило „ново усещане за неотложност“. Според него мандатът за преговори е станал „значително“ по-целенасочен.

Междинните избори в САЩ се проведоха на 3 ноември. Според подадената информация Демократическата партия е спечелила контрол над двете камари на Конгреса, докато Републиканската партия на Тръмп е загубила мнозинството си.

Подготовка за следващи разговори

Разговорът между Мерц и Тръмп се състоя на фона на международни консултации за бъдещето на Украйна. На 5 ноември представители на Украйна, САЩ, Франция, Великобритания, Германия и НАТО са обсъдили в Брюксел бъдещи гаранции за сигурността на Киев и нова европейска стратегия за сигурност.

Следващият дипломатически ход са планираните за 10 и 11 ноември тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Очаква се те да бъдат насочени към следващите стъпки за прекратяване на войната.

Източници: news.bg, pravda.com.ua


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А, Трън вече

    9 3 Отговор
    е по тих от тревата.
    Обиждаше, крещеше, заплашваше, а сега "Мън, мън"

    Коментиран от #2, #3, #8, #10

    21:53 06.11.2026

  • 2 Ама Тръмп даде на Путлето прозорец

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "А, Трън вече":

    От 2 години.Но руската некадърност се оказа потресаваща.

    21:57 06.11.2026

  • 3 Уточнение

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "А, Трън вече":

    А вие евро малоумниците изчакайте да свършат преговорите и да видите ,че никой не бръсне европейските нацисти и за слива!
    Тогава давайте коментари за Тръмп.

    Коментиран от #5, #7

    22:00 06.11.2026

  • 4 МНОГО ОТ ВОДЕЩИТЕ РЕПУБЛИКАНЦИ

    4 2 Отговор
    ВЕЧЕ СА ЗАПОЧНАЛИ
    ДА СИ ТЪРСЯТ ТОП АДВОКАТИ
    И НАЕМАТ ВОДЕЩИТЕ КАНТОРИ
    ЗА ДА СА ГОТОВИ
    ЗА ТОВА КОЕТО ГИ ЧАКА.
    СЛЕД ЕРАТА ТРЪМП

    ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
    И ПОДКРЕПА ЗА ТРЪМП
    ВЪВ ВСИЧКИ МАШИНАЦИИ НА РИЖАВИЯ
    СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА

    ЩЕ БЪДАТ СЪДЕНИ ВСИЧКИ ПРОДАЖНЦИ
    И ПРЕДАТЕЛИ

    ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха.
    .
    Че и ТРЪМП какво ще му се стовари
    На Дъртата Тиква
    Още не може да осъзнае.
    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #14

    22:03 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "А, Трън вече":

    Заглавието ми звучи нелепо...... Обсъждат, обсъждат и пак обсъждат все едно те воюват помежду си..... Кой каквото иска да обсъжда, но Мир ще има само когато зеленият просяк милионер се вразуми и престраши да ида лично в Москва и директно Да преговаря с руския президент..... Досега не го е направил може би от малоумие или от желание войната да продължи по давление на неговите инструктори и спонсори....

    Коментиран от #11

    22:06 06.11.2026

  • 9 Не вярвайте

    3 1 Отговор
    на Тръмпона!

    Коментиран от #13

    22:06 06.11.2026

  • 10 Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А, Трън вече":

    Открито подкрепяше
    Фашистите от
    Алтернатива за Германия

    Изведнъж говори с Мерц..
    Нали не искаше Никой
    От Европа да присъства
    На Преговорите за Украйна

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Много Сговорчив стана
    Агент КРАСНОВ
    След загубата на Изборите.

    22:08 06.11.2026

  • 11 Чакай,чакай

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Путин през 2022 беше тръгнал ТОЙ за Киев.Зеленски още го чака.Путин обаче нещо се изхитря и стигна до бункера.

    Коментиран от #12, #17

    22:10 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 иван костов

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не вярвайте":

    Най великият президент на САЩ! Никакво обсъждане не е имало, Тръмп е издал заповеди, а шмърц е козирувал и е заминал да ги изпълнява!🤣

    22:21 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бончо М.

    0 1 Отговор
    Те щели да спрат войната срещу Украйна? Как, като вдигнат цялото НАТО за победа над Русия? На американците им е писнало от войни. Германското население е против. Цяла Европа е против прякото включване в тази война.

    22:29 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания