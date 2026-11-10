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Северна Корея изпита ново високоскоростно торпедо

Северна Корея изпита ново високоскоростно торпедо

10 Ноември, 2026 05:58 599 4

  • северна корея-
  • торпедо-
  • военноморски сили-
  • военни изпитания-
  • източно море

Пхенян заяви, че системата ще бъде въведена във военноморските сили в началото на 2027 г. Технически подробности за оръжието не бяха оповестени

Северна Корея изпита ново високоскоростно торпедо - 1
Снимка: sg.news.yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е изпитала нова високоскоростна торпедна система в Източно море и планира да започне въоръжаването на военноморските си сили с нея в началото на 2027 г. За теста е съобщила Корейската централна телеграфна агенция, цитирана от южнокорейската агенция Йонхап.

Изпитанието е проведено на 9 ноември. В него са участвали Академията на отбранителните науки, Управлението по ракетите и Бюрото за изследване на торпедните оръжия. Според КЦТА те са проверили „бойната ефективност“ на новата система.

Севернокорейската агенция представя теста като част от „задължителните дейности“ на отбранителните научни институти за развитие на оръжейните технологии. Не са оповестени данни за скоростта, обсега, системата за насочване или платформата, от която е било изстреляно торпедото. КЦТА не е публикувала и снимки от изпитанието.

Второ изпитание за по-малко от месец

Новият тест идва след друго подводно изпитание, за което Пхенян съобщи през октомври. Тогава Северна Корея представи високоскоростно прецизно насочвано торпедо и заяви, че то използва технологии с изкуствен интелект за откриване и насочване към цели.

При предишния тест севернокорейските власти твърдяха, че са потвърдили работата на системата за задвижване и основни технологии за повишаване на ефективността на тягата. По данни на Асошиейтед прес разработката е била усъвършенствана чрез повече от 180 изпитания за пет години.

Съобщението за новото торпедо е част от поредица тестове, с които Пхенян развива военноморските си способности. През последните месеци страната изпита и други системи за действие от морето, включително крилати ракети, изстрелвани от подводна платформа.

Планирано въвеждане през 2027 г.

Според КЦТА торпедната система трябва да бъде въведена във въоръжението на военноморските сили в началото на 2027 г. Южнокорейските военни продължават да наблюдават развитието на севернокорейските оръжейни програми, съобщи Корейската система за радиоразпръскване.

Пхенян не е уточнил дали новото оръжие е предназначено за подводници, надводни кораби или други морски платформи. Липсата на технически данни не позволява да се оцени независимо реалният му обсег и ефективност.

Източници: en.yna.co.kr, rki.kbs.co.kr, apnews.com


Северна Корея
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